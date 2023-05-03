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Кибербезопасность WAF Web Application Firewal Файрвол веб-приложений Защита веб-приложений Межсетевой экран веб-приложений



03.05.2023 Решение резидента «Сколково» для защиты веб-приложений получило сертификат ФСТЭК

Интеллектуальный сетевой экран SolidWall WAF компании SolidSoft сертифицирован ФСТЭК на соответствие требованиям к межсетевым экранам

03.02.2023 Bi.Zone WAF получил сертификат ФСТЭК России

Bi.Zone WAF получил сертификат ФСТЭК России. Теперь сервис могут использовать российские информационные системы, требующие обязательной сертификации средств защиты информации (СЗИ) в системе ФСТЭК Росс
12.01.2023 T1 Cloud и SolidSoft запускают обновленный сервис для защиты веб-приложений

ы «Т1». Сервис позволяет блокировать атаки благодаря фильтрации трафика через узлы отказоустойчивой WAF-платформы T1 Cloud. Решение обеспечивает автоматический мониторинг угроз и защиту от атак
25.10.2022 SolidSoft и Yandex Cloud запускают облачный сервис для киберзащиты

рвис класса Web application firewall. Решения на основе интеллектуального сетевого экрана SolidWall WAF уже доступны в Yandex Cloud Marketplace. Сервис SolidWall WAF помогает защитить кр
24.10.2022 Softline и Pentestit стали партнерами

трудничества с компанией Pentestit, предоставляющей услуги и решения в области информационной безопасности. Благодаря партнерству в портфеле группы компаний Softline появится новый продукт — Nemesida WAF, защита сайтов, интернет-магазинов, личных кабинетов, порталов, маркетплейсов, API и других веб-приложений от атак, L7 DDoS, подбора паролей, флуда и прочего паразитного трафика. Дмитрий Ва
17.10.2022 «РТК-Солар»: в 2022 году число DDoS-атак на сайты АвтоВАЗа выросло в 18 раз

сети АвтоВАЗf. Безопасность онлайн-ресурсов реализуется с помощью сервиса Web Application Firewall (WAF) экосистемы Solar MSS. Сервис WAF обеспечивает защиту веб-приложений АвтоВАЗа от а
20.04.2022 Bi.Zone и «Транстелеком» помогут бизнесу защитить веб-приложения от кибератак

получат возможность защитить веб-приложения от кибератак за счет сервиса Web Application Firewall (WAF) компании Bi.Zone. Решение обеспечивает многоуровневую защиту веб-сервисов и API, противо
15.11.2021 Облачный бизнес МТС и BI.ZONE защитят веб-приложения российских компаний от кибератак

ервисов, сообщает о запуске провайдером #CloudMTS совместно с компанией BI.ZONE одного из первых на российском рынке комплексных сервисов по многоуровневой защите веб-приложений. Облачный сервис «MTS WAF Premium» обеспечивает комплексную защиту от кибератак, включая анализ потенциальных уязвимостей, мониторинг и реагирование на угрозы в круглосуточном режиме, поддержку работы системы. Решен
05.08.2021 МКБ внедрил Web application firewall

соединяемом к МКБ банке «Кольцо Урала», внедрил Web application firewall. Web application firewall (WAF) – это класс решений, позволяющих обеспечить дополнительную защиту клиентов и партнеров б
24.11.2020 Dataline запустила сервис по комплексной защите веб-приложений

сной защите веб-приложений. Сервис защиты веб-приложений построен на базе Web Application Firewall (WAF) FortiWeb. В новом сервисе его дополнили решения для комплексной защиты сайтов: регулярна
13.08.2020 «Кредит Европа Банк» перевел веб-сайт, онлайн- и мобильный банкинг под защиту PT Application Firewall

«Кредит Европа Банк» усилил безопасность своих веб-ресурсов с помощью WAF (web application firewall) компании Positive Technologies. Под защиту PT Application Fire
23.07.2020 «Билайн Бизнес» защитит веб-приложения и сайты клиентов от кибератак с помощью сервиса WAF

«Билайн Бизнес» (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») запустил новое решение «Защита веб-приложений» (WAF), которое обнаруживает и блокирует в реальном времени атаки на сайт и другие веб-ресурсы. Сервис будет доступен компаниям по всей России. «Защита веб-приложений» организована на оборудовани
10.03.2020 DataLine запустила сервис по защите веб-приложений

DataLine запустила сервис по защите веб-приложений (Web Application Firewall). Сервис защищает веб-приложения от эксплуатации уязвимостей и напра
21.11.2019 Клиентам «Техносерв Cloud» стало доступно упрощенное подключение к решению «Валарм WAF»

лашение о партнерстве с компанией «Онсек» – разработчиком комплексного решения для защиты веб-приложений и API «Валарм». Клиентам провайдера будет доступен межсетевой экран для защиты веб-приложений (WAF). Новая услуга построена на основе инфраструктуры «Техносерв Cloud» и платформы «Валарм». «Онсек» – ИТ-компания, которая специализируется на разработке ПО и оказании консалтинговых услуг в

07.11.2019 «Техносерв Cloud» запустил межсетевой экран для защиты web-приложений

«Техносерв Cloud» представил сервис по защите web-приложений − Web Application Firewall (WAF). Межсетевой экран для защиты web-приложений построен с использованием технологий машинно
19.09.2019 «Валарм» защищает Webinar.ru от кибератак

рывность трансляций и, как следствие, на показатели бизнеса. Благодаря выбранной технологии «Валарм WAF», платформа Webinar защищена от угроз из списка OWASP Top-10 и уязвимостей 0-day для всех
19.09.2019 Решение «Валарм WAF» будет доступно клиентам «Онланты» в облаке OnCloud

рстве с компанией «Онсек» – разработчиком комплексной платформы для защиты и тестирования веб-приложений и API «Валарм». В облачном сервисе OnCloud.ru будет доступен один из модулей решения – «Валарм WAF». Клиенты «Онланты» смогут использовать его для защиты веб-приложений и API клиентов от различных угроз, включая OWASP Top-10 и 0-day уязвимости. «Онсек» – многопрофильная компания, которая
26.10.2018 В Oracle Cloud анонсированы новые сервисы для обеспечения комплексной безопасности

ния. Новые облачные сервисы включают межсетевой экран для веб-приложений (Web Application Firewall, WAF) для защиты от атак на веб-трафик; защиту от распределенных атак типа «отказ в обслуживан
02.11.2017 StormWall и SolidSoft представили облачное решение по защите веб-приложений от хакеров

l — обе компании специализируются на разработке средств защиты веб-приложений – представили облачный сервис, состоящий из продукта StormWall по защите от DDoS атак, интегрированного с SolidWall Cloud WAF — межсетевым экраном уровня приложения, а также профессиональных сервисов по мониторингу и реагированию на инциденты.Совместное решение позволяет не только гарантировать доступность критичн
27.02.2017 «Код безопасности» выпустила межсетевой экран «Континент WAF» для защиты веб-приложений

«Код безопасности» объявила о выпуске «Континент WAF» – межсетевого экрана для обеспечения защиты веб-приложений. Как рассказали CNews в компа
30.07.2014 Систему балансировки нагрузки LoadMaster интегрируют с Web application firewall

Межсетевой экран для веб-приложений (Web application firewall/WAF) будет интегрирован с операционной системой балансировки нагрузки LoadMaster от Кemp Tech
11.03.2009 Центр разработки Cisco организовал круглосуточную поддержку клиентов

зделение компании Cisco в Саратове не только осуществляет полный цикл разработки продукта Cisco ACE WAF, но и обеспечивает пользователям данного решения круглосуточную, 7 дней в неделю, техниче

Публикаций - 267, упоминаний - 355

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 775 41
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 636 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10379 24
7330 20
VMware 2198 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10023 17
Microsoft Corporation 23828 17
Qrator Labs - Highload Lab 118 14
Onsec - Wallarm (Валарм) 36 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4350 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1379 13
Fortinet 351 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 982 11
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 211 11
Cisco Systems 4946 11
Veeam Software 299 10
Softline - Софтлайн 2226 10
SolidSoft - СолидСофт 17 10
Информзащита 687 10
StormWall - Сторм системс 47 10
Код Безопасности 499 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8220 10
Yandex - Яндекс 6067 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2989 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6467 8
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 342 8
Oracle Corporation 6414 8
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 162 8
SAP SE 5003 8
Т1 Иннотех - Дататех 65 7
Т1 Иннотех 98 7
Nginx - Энджайникс 134 7
Крок - Croc 1735 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 738 7
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 220 7
Check Point Software Technologies 722 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 276 7
Цифра ГК 2204 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1948 6
SolidLab - СолидЛаб 18 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6351 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2524 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 364 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1294 9
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 946 8
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 127 7
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 31 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6168 6
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 24 6
Росводоканал 84 6
Bayer AG - Байер 82 5
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 5
Qiwi 951 5
ФосАгро 94 5
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 163 5
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 54 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 226 5
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 5
Societe Generale - Росбанк АКБ 543 4
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 434 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 598 4
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 92 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 284 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 113 3
ГПБ - Газпромбанк 974 3
X5 Group 869 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1070 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 130 2
Лента - Сеть розничной торговли 1799 2
РЖД - Российские железные дороги 1691 2
Visa International 1895 2
Почта России ПАО 2057 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 313 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 373 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 406 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1926 2
Открытие ФК - Росгосстрах 313 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3119 36
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18585 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2824 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9751 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3942 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2575 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2455 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4708 6
Президент Российской Федерации 3861 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 318 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1579 5
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3098 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2925 4
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 341 4
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 42 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2551 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 175 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3120 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 211 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 97 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1235 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1648 2
Федеральное казначейство России 1618 2
Судебная власть - Judicial power 2157 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 719 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 41 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 558 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 86 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 72 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1361 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 21 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 41 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2049 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 439 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 219 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 712 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 989 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 227 1
OWASP - Open Web Application Security Project 74 22
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1386 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 480 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 587 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
АФТ - Ассоциация Финтех 70 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 235 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21263 223
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56023 181
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2605 163
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18256 133
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1747 108
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13816 107
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26730 86
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9854 82
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5241 70
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11633 70
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6133 68
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13617 63
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41519 62
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12831 60
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1464 59
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3693 54
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9584 52
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2598 52
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 905 52
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7075 49
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5563 48
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11303 46
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8668 36
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 343 36
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27051 35
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5096 34
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 726 33
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3578 32
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8943 32
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10350 31
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2878 31
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 3133 30
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1669 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22758 29
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3195 29
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  514 28
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11904 27
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 517 27
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9570 27
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3436 26
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3577 80
Apple iPhone 6 6321 22
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 96 19
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 251 18
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 235 15
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 171 15
Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 61 12
SolidSoft SolidWall WAF 11 11
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 849 11
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 470 10
Oracle Java - язык программирования 2821 9
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 189 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4343 9
Microsoft Windows 2000 12877 8
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 278 8
JavaScript - JS - язык программирования 1058 7
Microsoft Azure 1341 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1122 6
CloudМТS 25 6
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 230 6
Fortinet FortiWeb Web Application Firewall 21 6
Microsoft Windows 14763 5
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 521 5
Linux OS 8641 5
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 18 5
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 7 5
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 162 5
UserGate SUMMA 14 4
F5 Networks BIG-IP 20 4
Microsoft Exchange 1361 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 521 4
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 105 4
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 95 4
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 209 4
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 99 4
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 33 4
Microsoft Azure Stack 73 4
Onsec - Wallarm WAF 4 4
Microsoft Office 365 882 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 55 4
Демидов Сергей 88 7
Лямин Александр 73 6
Лахин Сергей 9 6
Луганцев Александр 23 6
Нуйкин Андрей 42 6
Ерин Андрей 22 6
Путин Сергей 56 6
Маслов Олег 12 5
Воробьев Артем 26 5
Мельников Максим 29 5
Бенгин Владимир 29 5
Контемиров Юрий 32 5
Лысенко Юрий 32 5
Корзун Александр 12 5
Хайретдинов Рустэм 68 5
Чумаченко Константин 11 5
Филиппов Максим 48 5
Костров Дмитрий 27 5
Севостьянов Александр 15 5
Королев Максим 11 5
Курбатов Владимир 35 5
Мусич Роман 28 5
Чулков Олег 11 5
Горбатько Александр 105 5
Палей Лев 47 5
Гадарь Дмитрий 24 5
Курашев Дмитрий 47 5
Дилбарян Павел 26 5
Блинов Михаил 73 5
Мотовилов Олег 67 5
Ляпунов Игорь 94 4
Сергеев Михаил 101 4
Хомутов Дмитрий 15 4
Хантимиров Рамиль 25 4
Сотин Денис 177 4
Дягилев Василий 84 4
Сычев Артем 60 4
Митенков Алексей 20 4
Шадаев Максут 732 4
Натрусов Артем 225 4
Россия - РФ - Российская федерация 127797 186
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40479 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50823 31
Европа 21554 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15708 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13454 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15568 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13861 13
Россия - СФО - Новосибирск 3854 8
Германия - Федеративная Республика 12230 7
Азия - Азиатский регион 5191 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3454 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13113 6
Европа Восточная 3019 5
Турция - Турецкая республика 2146 5
Казахстан - Республика 5107 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6607 5
Франция - Французская Республика 7639 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1327 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2623 4
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1608 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2401 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1013 3
Армения - Республика 1721 3
Земля - планета Солнечной системы 10010 3
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Нидерланды 3354 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 3
Япония 13050 3
Италия - Итальянская Республика 4257 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1019 3
Бельгия - Королевство 936 2
Беларусь - Белоруссия 4651 2
Америка Южная 729 2
Сингапур - Республика 1793 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1905 2
Канада 4751 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 594 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2691 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43486 91
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43410 84
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11297 62
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6352 46
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21460 40
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2226 37
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9662 33
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4954 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25243 26
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4739 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15796 24
Аудит - аудиторский услуги 2019 24
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5137 20
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2250 12
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 998 12
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Defcon 43 1
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День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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