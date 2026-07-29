Кибербезопасность WAF Web Application Firewal Файрвол веб-приложений Защита веб-приложений Межсетевой экран веб-приложений

BI.Zone WAF: 75% веб-атак в первом полугодии 2026 года пришлись на ИT и телеком ь 21,7 млн руб. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone. Алексей Романов, руководитель BI.Zone WAF: «Если раньше злоумышленники в первую очередь искали способ проникнуть в инфраструктуру к

«Гарда» повысила уровень защиты веб-приложений и ускорила обработку запросов сти информационной безопасности, выпустила новую версию межсетевого экрана уровня приложений «Гарда WAF» 3.2. В новой версии реализованы поддержка ICAP, сквозная работа с HTTP/2, графический ко

Подтверждена совместимость UserGate WAF 7 и балансировщика нагрузки DS Proxima Российские разработчики UserGate и «Цифровые решения» сообщили о совместимости своих флагманских продуктов — межсетевого экрана для защиты веб‑приложений UserGate WAF (uWAF) версии 7 и аппаратного балансировщика нагрузки DS Proxima. Проведенные испытания подтвердили возможность их совместного применения для построения производительной, масштабируемой и о

UserGate начал производство узкоспециализированных доверенных ПАК с сертификатом ФСТЭК России рограммно-аппаратных комплексов (ПАК) на базе межсетевого экрана для защиты веб‑приложений UserGate WAF (uWAF). Решение прошло процедуру сертификации ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили предст

«Гарда» сертифицировала флагманский продукт «Гарда WAF» по требованиям ФСТЭК России ий в области информационной безопасности, получила сертификат соответствия № 5066 Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на межсетевой экран уровня приложений «Гарда WAF». Об этом CNews сообщили представители «Гарда». Сертификат расширяет возможности применения «Гарда WAF» для защиты веб-приложений и API в регулируемых контурах. Решение можно использ

Bi.Zone объявила о перезапуске Bi.Zone WAF в III квартале 2026 года Компания Bi.Zone сообщила о перезапуске решения для защиты веб-приложений Bi.Zone WAF. Релиз платформы следующего поколения Bi.Zone WAF 2.0 для ранних пользователей пла

Ozon создаст собственный межсетевой экран, и готов инвестировать в него сотни миллионов Разработка собственной WAF в Ozon Ozon начал разработку собственной системы защиты WAF. Об этом говорится в о

HWall от «Крайон»: WAF-решение в Реестре отечественного ПО конодательства и делает продукт актуальным для компаний, реализующих стратегию импортонезависимости. Об этом CNews сообщили представители «Крайон». HWall объединяет в себе фаервол для веб-приложений (WAF), антибот и защиту от DDoS-атак. Он обеспечивает противодействие наиболее распространенным и критичным угрозам, включая OWASP Top 10, автоматизированные атаки и целевые попытки взлома. Реше

«Континент TLS-сервер» от «Кода Безопасности» получил сертификат ФСТЭК по требованиям к WAF твия №4259, решение соответствует требованиям к межсетевым экранам типа Г четвертого класса защиты. Об этом CNews сообщил представитель «Кода Безопасности». Данная версия имеет следующий стек функций WAF: машинное обучение для защиты от атак; собственный сигнатурный анализатор; защита от ботов; использование CAPTCHA; GeoIP; защита от L7 DDoS; валидация JSON, XML, MultiPart, GraphQL, YAML, H

UserGate и Nubes запускают облачный сервис для защиты веб‑приложений Nubes, провайдер облачных сервисов для бизнеса, объявили о начале предоставления услуги Nubes Cloud WAF на базе межсетевого экрана для защиты веб‑приложений UserGate WAF (uWAF). Услуга N

В RED Security WAF интегрирована технология DAST для проактивной защиты веб-приложений Компания RED Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, объявляет о расширении функциональности сервиса по защите веб-приложений RED Security WAF за счет интеграции технологии динамического анализа защищенности (DAST). Новая функциональность позволяет пользователям сервиса не только блокировать атаки на веб-приложения в режиме реальн

ГК «Солар»: число веб-атак в 2025 году на веб-порталы ведущих российских компаний выросло на 89% Эксперты сервиса WAF ГК «Солар», архитектора комплексной кибербезопасности, проанализировали статистику веб-ат

«Гарда» расширила защиту веб-сервисов за счет интеграции WAF и TI Feeds Компания «Гарда» объявила об интеграции «Гарда WAF» и сервиса «Гарда Threat Intelligence Feeds». Это позволит российским компаниям снизить риски ИБ-инцидентов и затраты на их предотвращение за счет более согласованной и предсказуемой защиты

UserGate выпустила новую версию WAF 7.5.0 для защиты веб-приложений Компания UserGate, российский разработчик решений по информационной безопасности, объявила о выходе новой версии межсетевого экрана для защиты веб-приложений — UserGate WAF 7.5.0 Beta. Ключевыми особенностями релиза стали: повышение производительности, новые сигнатуры для защиты популярных сервисов, расширение возможностей дашбордов и настройки пользовательски

«Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock 2.16.31.2 «Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock 2.16.31.2. Разработчики добавили поддержку аппаратных RAID-массивов, а также

Обновление «Гарда WAF»: разработчики упростили работу администраторам и повысили качество ML Обновление «Гарда WAF» снижает риск простоев веб-сервисов, утечек и инцидентов за счет более предсказуемой и управляемой системы сетевой безопасности, которая адаптируется под реальные сценарии работы пользова

WAF Dallas Lock и Utinet полностью совместимы исты компаний «Конфидент» и «Компьютерпроф» провели тестирование и подтвердили полную совместимость WAF Dallas Lock и серверов Utinet Corenetic R5XX. Работоспособность не зависит от используемо

SolidWall WAF на ОС Astra Linux обеспечивает надежную защиту веб-приложений от кибератак системы совместимых технологий и сообщают о завершении проверки работы межсетевого экрана SolidWall WAF в среде ОС Astra Linux Special Edition. Специалисты убедились, что программный стек работ

UserGate начинает поставки аппаратных межсетевых экранов для защиты веб-приложений Компания UserGate объявила о начале поставок своего межсетевого экрана для защиты веб-приложений UserGate WAF в форме аппаратных платформ. Они предназначены для организаций среднего и крупного сегментов, которым для обеспечения защиты их веб-приложений необходимо простое во внедрении и администриро

BI.Zone WAF: SQL-инъекции остаются главным риском среди веб-уязвимостей Эксперты BI.Zone WAF проанализировали веб-угрозы и обнаружили, что летом 2025 г. выросло количество уязвимостей, связанных с кражей данных. SQL-инъекции вновь оказались наиболее распространенным типом веб-уязви

Serverspace запускает Web Application Firewall для защиты веб-приложений еждународное облачное МСП-направление корпорации ITG) объявляет о запуске Web Application Firewall (WAF). Новый сервис обеспечивает защиту веб-приложений от ключевых уязвимостей, включая SQL-ин

«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock 2.16.31 Шлюз безопасности WAF Dallas Lock 2.16.31, включая в объекте оценки ЕЦУ Dallas Lock 4.0.354.0, успешно прошел и

Bi.Zone WAF: в первом полугодии 2025 г. 39% всех вредоносных действий были связаны с киберразведкой ем в пять раз — с 6,8% до 38,65% всех вредоносных запросов, зафиксированных системой защиты Bi.Zone WAF. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Основная задача разведки — сбор данных. Ки

Red Security запускает сервис защиты веб-приложений по модели SaaS ля комплексной защиты бизнеса, объявила о расширении возможностей сервиса Web Application Firewall (WAF). Теперь он доступен в различных моделях поставки, а также может быть реализован на базе

Платформа «Вебмониторэкс» - российский WAF, доступный для развертывания в Deckhouse Kubernetes Platform мониторэкс» (которая включает продукты ПроWAF и ПроAPI) стала первым партнерским ИБ-решением класса WAF (Web Application Firewall), которое интегрировано в кластер DKP. Решение «Вебмониторэкс»

«Гарда WAF» защитит информационные ресурсы белорусских компаний Решение «Гарда WAF» можно использовать в проектах с повышенными требованиями к безопасности, включая защиту госинформации и критической инфраструктуры, в Белоруссии. Таковы результаты сертификации в Оперативн

Старт продаж UserGate WAF – новый продукт в экосистеме ИБ вендора жсетевым экраном для защиты веб-приложений, сайтов и API от узконаправленных атак и ботов. UserGate WAF 7.4.0 стал доступен для отгрузки заказчикам с 18 июня 2025 г. Об этом CNews сообщили пред

Bi.Zone WAF предотвращает эксплуатацию уязвимости в Grafana Сервис Bi.Zone WAF защищает пользователей программного обеспечения Grafana от уязвимости, которую злоумышленники могут использовать для компрометации данных пользователей, получения несанкционированного досту

«Солар» запустил сервис защиты интернет-магазинов от веб-атак с финансовыми гарантиями ГК «Солар» запустила сервис защиты от веб-атак (WAF) с финансовыми гарантиями для онлайн-ресурсов интернет-магазинов. Как отмечают эксперты «Солара», сервис обеспечивает высочайший уровень защиты от кибератак на веб-приложения, что дает возм

Российские решения SolidWall WAF и DS Proxima успешно прошли тесты совместимости и готовы к промышленному внедрению Решение для защиты веб-приложений и API SolidWall WAF и аппаратный балансировщик нагрузки DS Proxima успешно прошли комплексные тесты на совместимость. Интеграция этих продуктов позволяет создать надежную и высокопроизводительную платформу для

«Гарда» и R-Vision помогут бизнесу быстрее выявлять и предотвращать кибератаки «Гарда» и российский разработчик систем кибербезопасности R-Vision подтвердили совместимость «Гарда WAF» и R-Vision SIEM. Теперь клиенты могут быстрее выявлять инциденты и эффективнее управлять

«Код Безопасности» запускает новую версию 2.7 «Континент TLS-сервер» чшены функции комплексной защиты веб-приложений. В новую версию был интегрирован программный модуль WAF (Web Application Firewall), представляющий надежную защиту от различных киберугроз. Об эт

Bi.Zone WAF: количество веб-уязвимостей зимой увеличилось более чем в два раза по сравнению с осенними показателями Около 1500 новых уязвимостей появлялось каждый месяц в зимний период — 2024/2025. По данным Bi.Zone WAF, в период с декабря 2024 г. по февраль 2025 г. было обнаружено более 4000 новых уязвимостей в веб-приложениях. Больше трети из них потенциально представляют высокую или критическую опасност

«Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock с нейронной сетью и анализом поведения пользователей В новой версии шлюза безопасности WAF Dallas Lock добавили нейронную сеть для анализа входящего трафика, внедрили граф связей и переходов для анализа поведения пользователей, а также расширили DDoS-защиту. Об этом CNews сообщил

В январе 2025 г. спрос на комплексную услугу AntiDDoS + WAF для защиты веб-приложений вырос на 32% омпании стали более активно использовать решения по защите от DDoS-атак на уровне L7 одновременно с WAF для защиты веб-приложений. Аналитики StormWall установили, что в январе 2025 г. спрос на

«Солар»: чаще всего «на горячей кнопке» в ИБ — сервисы Anti-DDoS, WAF и UTM платформе «Личный кабинет ИБ» (ЛК ИБ) в 2024 г. Аналитики выяснили, какие сервисы чаще всего используются в практике кибербезопасности российских компаний. Лидерами «горячей кнопки» стали Anti-DDoS, WAF и UTM. Полученные данные коррелируют с основными внешними угрозами для инфраструктуры российских компаний, которые также фиксируют аналитики управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS

BI.Zone WAF предотвращает эксплуатацию критической уязвимости в Zabbix Сервис BI.Zone WAF обеспечивает защиту пользователей системы мониторинга Zabbix от новой уязвимости, которую злоумышленники могут использовать для получения полного контроля над приложением. Об этом CNews соо

«Солар» запустил сервис защиты веб-приложений для среднего бизнеса Сервис защиты веб-приложений WAF (Web Application Firewall) платформы Solar MSS от ГК «Солар», архитектора комплексной киб

«Гарда WAF» ускоряет безопасное развитие платформы корпоративной связи IVA Technologies Группа компаний «Гарда» завершила проект по внедрению межсетевого экрана для защиты веб-приложений компании IVA Technologies. «Гарда WAF» защищает платформу видеоконференцсвязи IVA MCU от сетевых атак. «Гарда WAF» полноценно перекрыл расширенные векторы атак, недоступные встроенным средствами защиты. Конфигурация межс