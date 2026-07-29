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Кибербезопасность WAF Web Application Firewal Файрвол веб-приложений Защита веб-приложений Межсетевой экран веб-приложений
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|29.07.2026
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BI.Zone WAF: 75% веб-атак в первом полугодии 2026 года пришлись на ИT и телеком
ь 21,7 млн руб. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone. Алексей Романов, руководитель BI.Zone WAF: «Если раньше злоумышленники в первую очередь искали способ проникнуть в инфраструктуру к
|09.07.2026
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«Гарда» повысила уровень защиты веб-приложений и ускорила обработку запросов
сти информационной безопасности, выпустила новую версию межсетевого экрана уровня приложений «Гарда WAF» 3.2. В новой версии реализованы поддержка ICAP, сквозная работа с HTTP/2, графический ко
|23.06.2026
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Подтверждена совместимость UserGate WAF 7 и балансировщика нагрузки DS Proxima
Российские разработчики UserGate и «Цифровые решения» сообщили о совместимости своих флагманских продуктов — межсетевого экрана для защиты веб‑приложений UserGate WAF (uWAF) версии 7 и аппаратного балансировщика нагрузки DS Proxima. Проведенные испытания подтвердили возможность их совместного применения для построения производительной, масштабируемой и о
|15.06.2026
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UserGate начал производство узкоспециализированных доверенных ПАК с сертификатом ФСТЭК России
рограммно-аппаратных комплексов (ПАК) на базе межсетевого экрана для защиты веб‑приложений UserGate WAF (uWAF). Решение прошло процедуру сертификации ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили предст
|02.06.2026
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«Гарда» сертифицировала флагманский продукт «Гарда WAF» по требованиям ФСТЭК России
ий в области информационной безопасности, получила сертификат соответствия № 5066 Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на межсетевой экран уровня приложений «Гарда WAF». Об этом CNews сообщили представители «Гарда». Сертификат расширяет возможности применения «Гарда WAF» для защиты веб-приложений и API в регулируемых контурах. Решение можно использ
|30.04.2026
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Bi.Zone объявила о перезапуске Bi.Zone WAF в III квартале 2026 года
Компания Bi.Zone сообщила о перезапуске решения для защиты веб-приложений Bi.Zone WAF. Релиз платформы следующего поколения Bi.Zone WAF 2.0 для ранних пользователей пла
|29.04.2026
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Ozon создаст собственный межсетевой экран, и готов инвестировать в него сотни миллионов
Разработка собственной WAF в Ozon Ozon начал разработку собственной системы защиты WAF. Об этом говорится в о
|23.04.2026
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HWall от «Крайон»: WAF-решение в Реестре отечественного ПО
конодательства и делает продукт актуальным для компаний, реализующих стратегию импортонезависимости. Об этом CNews сообщили представители «Крайон». HWall объединяет в себе фаервол для веб-приложений (WAF), антибот и защиту от DDoS-атак. Он обеспечивает противодействие наиболее распространенным и критичным угрозам, включая OWASP Top 10, автоматизированные атаки и целевые попытки взлома. Реше
|14.04.2026
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«Континент TLS-сервер» от «Кода Безопасности» получил сертификат ФСТЭК по требованиям к WAF
твия №4259, решение соответствует требованиям к межсетевым экранам типа Г четвертого класса защиты. Об этом CNews сообщил представитель «Кода Безопасности». Данная версия имеет следующий стек функций WAF: машинное обучение для защиты от атак; собственный сигнатурный анализатор; защита от ботов; использование CAPTCHA; GeoIP; защита от L7 DDoS; валидация JSON, XML, MultiPart, GraphQL, YAML, H
|08.04.2026
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UserGate и Nubes запускают облачный сервис для защиты веб‑приложений
Nubes, провайдер облачных сервисов для бизнеса, объявили о начале предоставления услуги Nubes Cloud WAF на базе межсетевого экрана для защиты веб‑приложений UserGate WAF (uWAF). Услуга N
|13.03.2026
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В RED Security WAF интегрирована технология DAST для проактивной защиты веб-приложений
Компания RED Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, объявляет о расширении функциональности сервиса по защите веб-приложений RED Security WAF за счет интеграции технологии динамического анализа защищенности (DAST). Новая функциональность позволяет пользователям сервиса не только блокировать атаки на веб-приложения в режиме реальн
|03.02.2026
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ГК «Солар»: число веб-атак в 2025 году на веб-порталы ведущих российских компаний выросло на 89%
Эксперты сервиса WAF ГК «Солар», архитектора комплексной кибербезопасности, проанализировали статистику веб-ат
|21.01.2026
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«Гарда» расширила защиту веб-сервисов за счет интеграции WAF и TI Feeds
Компания «Гарда» объявила об интеграции «Гарда WAF» и сервиса «Гарда Threat Intelligence Feeds». Это позволит российским компаниям снизить риски ИБ-инцидентов и затраты на их предотвращение за счет более согласованной и предсказуемой защиты
|15.01.2026
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UserGate выпустила новую версию WAF 7.5.0 для защиты веб-приложений
Компания UserGate, российский разработчик решений по информационной безопасности, объявила о выходе новой версии межсетевого экрана для защиты веб-приложений — UserGate WAF 7.5.0 Beta. Ключевыми особенностями релиза стали: повышение производительности, новые сигнатуры для защиты популярных сервисов, расширение возможностей дашбордов и настройки пользовательски
|15.01.2026
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«Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock 2.16.31.2
«Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock 2.16.31.2. Разработчики добавили поддержку аппаратных RAID-массивов, а также
|14.01.2026
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Обновление «Гарда WAF»: разработчики упростили работу администраторам и повысили качество ML
Обновление «Гарда WAF» снижает риск простоев веб-сервисов, утечек и инцидентов за счет более предсказуемой и управляемой системы сетевой безопасности, которая адаптируется под реальные сценарии работы пользова
|20.11.2025
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WAF Dallas Lock и Utinet полностью совместимы
исты компаний «Конфидент» и «Компьютерпроф» провели тестирование и подтвердили полную совместимость WAF Dallas Lock и серверов Utinet Corenetic R5XX. Работоспособность не зависит от используемо
|23.10.2025
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SolidWall WAF на ОС Astra Linux обеспечивает надежную защиту веб-приложений от кибератак
системы совместимых технологий и сообщают о завершении проверки работы межсетевого экрана SolidWall WAF в среде ОС Astra Linux Special Edition. Специалисты убедились, что программный стек работ
|01.10.2025
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UserGate начинает поставки аппаратных межсетевых экранов для защиты веб-приложений
Компания UserGate объявила о начале поставок своего межсетевого экрана для защиты веб-приложений UserGate WAF в форме аппаратных платформ. Они предназначены для организаций среднего и крупного сегментов, которым для обеспечения защиты их веб-приложений необходимо простое во внедрении и администриро
|25.09.2025
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BI.Zone WAF: SQL-инъекции остаются главным риском среди веб-уязвимостей
Эксперты BI.Zone WAF проанализировали веб-угрозы и обнаружили, что летом 2025 г. выросло количество уязвимостей, связанных с кражей данных. SQL-инъекции вновь оказались наиболее распространенным типом веб-уязви
|18.09.2025
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Serverspace запускает Web Application Firewall для защиты веб-приложений
еждународное облачное МСП-направление корпорации ITG) объявляет о запуске Web Application Firewall (WAF). Новый сервис обеспечивает защиту веб-приложений от ключевых уязвимостей, включая SQL-ин
|15.08.2025
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«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock 2.16.31
Шлюз безопасности WAF Dallas Lock 2.16.31, включая в объекте оценки ЕЦУ Dallas Lock 4.0.354.0, успешно прошел и
|12.08.2025
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Bi.Zone WAF: в первом полугодии 2025 г. 39% всех вредоносных действий были связаны с киберразведкой
ем в пять раз — с 6,8% до 38,65% всех вредоносных запросов, зафиксированных системой защиты Bi.Zone WAF. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Основная задача разведки — сбор данных. Ки
|05.08.2025
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Red Security запускает сервис защиты веб-приложений по модели SaaS
ля комплексной защиты бизнеса, объявила о расширении возможностей сервиса Web Application Firewall (WAF). Теперь он доступен в различных моделях поставки, а также может быть реализован на базе
|31.07.2025
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Платформа «Вебмониторэкс» - российский WAF, доступный для развертывания в Deckhouse Kubernetes Platform
мониторэкс» (которая включает продукты ПроWAF и ПроAPI) стала первым партнерским ИБ-решением класса WAF (Web Application Firewall), которое интегрировано в кластер DKP. Решение «Вебмониторэкс»
|16.07.2025
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«Гарда WAF» защитит информационные ресурсы белорусских компаний
Решение «Гарда WAF» можно использовать в проектах с повышенными требованиями к безопасности, включая защиту госинформации и критической инфраструктуры, в Белоруссии. Таковы результаты сертификации в Оперативн
|19.06.2025
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Старт продаж UserGate WAF – новый продукт в экосистеме ИБ вендора
жсетевым экраном для защиты веб-приложений, сайтов и API от узконаправленных атак и ботов. UserGate WAF 7.4.0 стал доступен для отгрузки заказчикам с 18 июня 2025 г. Об этом CNews сообщили пред
|27.05.2025
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Bi.Zone WAF предотвращает эксплуатацию уязвимости в Grafana
Сервис Bi.Zone WAF защищает пользователей программного обеспечения Grafana от уязвимости, которую злоумышленники могут использовать для компрометации данных пользователей, получения несанкционированного досту
|23.05.2025
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«Солар» запустил сервис защиты интернет-магазинов от веб-атак с финансовыми гарантиями
ГК «Солар» запустила сервис защиты от веб-атак (WAF) с финансовыми гарантиями для онлайн-ресурсов интернет-магазинов. Как отмечают эксперты «Солара», сервис обеспечивает высочайший уровень защиты от кибератак на веб-приложения, что дает возм
|16.05.2025
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Российские решения SolidWall WAF и DS Proxima успешно прошли тесты совместимости и готовы к промышленному внедрению
Решение для защиты веб-приложений и API SolidWall WAF и аппаратный балансировщик нагрузки DS Proxima успешно прошли комплексные тесты на совместимость. Интеграция этих продуктов позволяет создать надежную и высокопроизводительную платформу для
|13.05.2025
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«Гарда» и R-Vision помогут бизнесу быстрее выявлять и предотвращать кибератаки
«Гарда» и российский разработчик систем кибербезопасности R-Vision подтвердили совместимость «Гарда WAF» и R-Vision SIEM. Теперь клиенты могут быстрее выявлять инциденты и эффективнее управлять
|07.04.2025
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«Код Безопасности» запускает новую версию 2.7 «Континент TLS-сервер»
чшены функции комплексной защиты веб-приложений. В новую версию был интегрирован программный модуль WAF (Web Application Firewall), представляющий надежную защиту от различных киберугроз. Об эт
|07.04.2025
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Bi.Zone WAF: количество веб-уязвимостей зимой увеличилось более чем в два раза по сравнению с осенними показателями
Около 1500 новых уязвимостей появлялось каждый месяц в зимний период — 2024/2025. По данным Bi.Zone WAF, в период с декабря 2024 г. по февраль 2025 г. было обнаружено более 4000 новых уязвимостей в веб-приложениях. Больше трети из них потенциально представляют высокую или критическую опасност
|26.03.2025
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«Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock с нейронной сетью и анализом поведения пользователей
В новой версии шлюза безопасности WAF Dallas Lock добавили нейронную сеть для анализа входящего трафика, внедрили граф связей и переходов для анализа поведения пользователей, а также расширили DDoS-защиту. Об этом CNews сообщил
|20.02.2025
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В январе 2025 г. спрос на комплексную услугу AntiDDoS + WAF для защиты веб-приложений вырос на 32%
омпании стали более активно использовать решения по защите от DDoS-атак на уровне L7 одновременно с WAF для защиты веб-приложений. Аналитики StormWall установили, что в январе 2025 г. спрос на
|16.12.2024
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«Солар»: чаще всего «на горячей кнопке» в ИБ — сервисы Anti-DDoS, WAF и UTM
платформе «Личный кабинет ИБ» (ЛК ИБ) в 2024 г. Аналитики выяснили, какие сервисы чаще всего используются в практике кибербезопасности российских компаний. Лидерами «горячей кнопки» стали Anti-DDoS, WAF и UTM. Полученные данные коррелируют с основными внешними угрозами для инфраструктуры российских компаний, которые также фиксируют аналитики управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS
|05.12.2024
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BI.Zone WAF предотвращает эксплуатацию критической уязвимости в Zabbix
Сервис BI.Zone WAF обеспечивает защиту пользователей системы мониторинга Zabbix от новой уязвимости, которую злоумышленники могут использовать для получения полного контроля над приложением. Об этом CNews соо
|16.10.2024
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«Солар» запустил сервис защиты веб-приложений для среднего бизнеса
Сервис защиты веб-приложений WAF (Web Application Firewall) платформы Solar MSS от ГК «Солар», архитектора комплексной киб
|03.10.2024
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«Гарда WAF» ускоряет безопасное развитие платформы корпоративной связи IVA Technologies
Группа компаний «Гарда» завершила проект по внедрению межсетевого экрана для защиты веб-приложений компании IVA Technologies. «Гарда WAF» защищает платформу видеоконференцсвязи IVA MCU от сетевых атак. «Гарда WAF» полноценно перекрыл расширенные векторы атак, недоступные встроенным средствами защиты. Конфигурация межс
|06.09.2024
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BI.Zone WAF предотвращает эксплуатацию критической уязвимости в плагине WordPress
BI.Zone WAF защищает пользователей от угроз, связанных с эксплуатацией критической уязвимости в популярном WordPress-плагине WPML. Она дает возможность злоумышленникам осуществлять атаки с внедрением в
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Царев Дмитрий 52 21
|Пашков Алексей 21 20
|Хантимиров Рамиль 82 19
|Палей Лев 58 12
|Сафонов Лука 31 11
|Костров Дмитрий 39 9
|Степаненко Василий 49 9
|Хомутов Дмитрий 62 8
|Ткачев Дмитрий 32 8
|Прохорчик Денис 14 8
|Абрамович Виталий 8 8
|Демидов Сергей 129 8
|Лахин Сергей 11 7
|Курашев Дмитрий 59 7
|Хайретдинов Рустэм 95 7
|Чернов Иван 40 7
|Косова Юлия 17 7
|Бейбутов Эльман 22 7
|Путин Сергей 73 7
|Нуйкин Андрей 50 7
|Лямин Александр 75 6
|Янкин Андрей 52 6
|Васильев Григорий 44 6
|Ерин Андрей 22 6
|Луганцев Александр 51 6
|Афонина Анастасия 8 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Чумаченко Константин 13 5
|Ляпунов Игорь 132 5
|Гадарь Дмитрий 29 5
|Филиппов Максим 55 5
|Николаев Александр 45 5
|Самохвалов Александр 6 5
|Дугин Андрей 32 5
|Мельников Максим 39 5
|Бенгин Владимир 38 5
|Лысенко Юрий 33 5
|Воробьев Артем 26 5
|Королев Максим 36 5
|Кубарев Алексей 59 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
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