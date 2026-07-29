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Кибербезопасность WAF Web Application Firewal Файрвол веб-приложений Защита веб-приложений Межсетевой экран веб-приложений

СОБЫТИЯ

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29.07.2026 BI.Zone WAF: 75% веб-атак в первом полугодии 2026 года пришлись на ИT и телеком

ь 21,7 млн руб. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone. Алексей Романов, руководитель BI.Zone WAF: «Если раньше злоумышленники в первую очередь искали способ проникнуть в инфраструктуру к
09.07.2026 «Гарда» повысила уровень защиты веб-приложений и ускорила обработку запросов

сти информационной безопасности, выпустила новую версию межсетевого экрана уровня приложений «Гарда WAF» 3.2. В новой версии реализованы поддержка ICAP, сквозная работа с HTTP/2, графический ко
23.06.2026 Подтверждена совместимость UserGate WAF 7 и балансировщика нагрузки DS Proxima

Российские разработчики UserGate и «Цифровые решения» сообщили о совместимости своих флагманских продуктов — межсетевого экрана для защиты веб‑приложений UserGate WAF (uWAF) версии 7 и аппаратного балансировщика нагрузки DS Proxima. Проведенные испытания подтвердили возможность их совместного применения для построения производительной, масштабируемой и о
15.06.2026 UserGate начал производство узкоспециализированных доверенных ПАК с сертификатом ФСТЭК России

рограммно-аппаратных комплексов (ПАК) на базе межсетевого экрана для защиты веб‑приложений UserGate WAF (uWAF). Решение прошло процедуру сертификации ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили предст
02.06.2026 «Гарда» сертифицировала флагманский продукт «Гарда WAF» по требованиям ФСТЭК России

ий в области информационной безопасности, получила сертификат соответствия № 5066 Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России на межсетевой экран уровня приложений «Гарда WAF». Об этом CNews сообщили представители «Гарда». Сертификат расширяет возможности применения «Гарда WAF» для защиты веб-приложений и API в регулируемых контурах. Решение можно использ
30.04.2026 Bi.Zone объявила о перезапуске Bi.Zone WAF в III квартале 2026 года

Компания Bi.Zone сообщила о перезапуске решения для защиты веб-приложений Bi.Zone WAF. Релиз платформы следующего поколения Bi.Zone WAF 2.0 для ранних пользователей пла
29.04.2026 Ozon создаст собственный межсетевой экран, и готов инвестировать в него сотни миллионов

Разработка собственной WAF в Ozon Ozon начал разработку собственной системы защиты WAF. Об этом говорится в о
23.04.2026 HWall от «Крайон»: WAF-решение в Реестре отечественного ПО

конодательства и делает продукт актуальным для компаний, реализующих стратегию импортонезависимости. Об этом CNews сообщили представители «Крайон». HWall объединяет в себе фаервол для веб-приложений (WAF), антибот и защиту от DDoS-атак. Он обеспечивает противодействие наиболее распространенным и критичным угрозам, включая OWASP Top 10, автоматизированные атаки и целевые попытки взлома. Реше
14.04.2026 «Континент TLS-сервер» от «Кода Безопасности» получил сертификат ФСТЭК по требованиям к WAF

твия №4259, решение соответствует требованиям к межсетевым экранам типа Г четвертого класса защиты. Об этом CNews сообщил представитель «Кода Безопасности». Данная версия имеет следующий стек функций WAF: машинное обучение для защиты от атак; собственный сигнатурный анализатор; защита от ботов; использование CAPTCHA; GeoIP; защита от L7 DDoS; валидация JSON, XML, MultiPart, GraphQL, YAML, H
08.04.2026 UserGate и Nubes запускают облачный сервис для защиты веб‑приложений

Nubes, провайдер облачных сервисов для бизнеса, объявили о начале предоставления услуги Nubes Cloud WAF на базе межсетевого экрана для защиты веб‑приложений UserGate WAF (uWAF). Услуга N
13.03.2026 В RED Security WAF интегрирована технология DAST для проактивной защиты веб-приложений

Компания RED Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, объявляет о расширении функциональности сервиса по защите веб-приложений RED Security WAF за счет интеграции технологии динамического анализа защищенности (DAST). Новая функциональность позволяет пользователям сервиса не только блокировать атаки на веб-приложения в режиме реальн
03.02.2026 ГК «Солар»: число веб-атак в 2025 году на веб-порталы ведущих российских компаний выросло на 89%

Эксперты сервиса WAF ГК «Солар», архитектора комплексной кибербезопасности, проанализировали статистику веб-ат
21.01.2026 «Гарда» расширила защиту веб-сервисов за счет интеграции WAF и TI Feeds

Компания «Гарда» объявила об интеграции «Гарда WAF» и сервиса «Гарда Threat Intelligence Feeds». Это позволит российским компаниям снизить риски ИБ-инцидентов и затраты на их предотвращение за счет более согласованной и предсказуемой защиты
15.01.2026 UserGate выпустила новую версию WAF 7.5.0 для защиты веб-приложений

Компания UserGate, российский разработчик решений по информационной безопасности, объявила о выходе новой версии межсетевого экрана для защиты веб-приложений — UserGate WAF 7.5.0 Beta. Ключевыми особенностями релиза стали: повышение производительности, новые сигнатуры для защиты популярных сервисов, расширение возможностей дашбордов и настройки пользовательски
15.01.2026 «Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock 2.16.31.2

«Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock 2.16.31.2. Разработчики добавили поддержку аппаратных RAID-массивов, а также

14.01.2026 Обновление «Гарда WAF»: разработчики упростили работу администраторам и повысили качество ML

Обновление «Гарда WAF» снижает риск простоев веб-сервисов, утечек и инцидентов за счет более предсказуемой и управляемой системы сетевой безопасности, которая адаптируется под реальные сценарии работы пользова
20.11.2025 WAF Dallas Lock и Utinet полностью совместимы

исты компаний «Конфидент» и «Компьютерпроф» провели тестирование и подтвердили полную совместимость WAF Dallas Lock и серверов Utinet Corenetic R5XX. Работоспособность не зависит от используемо
23.10.2025 SolidWall WAF на ОС Astra Linux обеспечивает надежную защиту веб-приложений от кибератак

системы совместимых технологий и сообщают о завершении проверки работы межсетевого экрана SolidWall WAF в среде ОС Astra Linux Special Edition. Специалисты убедились, что программный стек работ
01.10.2025 UserGate начинает поставки аппаратных межсетевых экранов для защиты веб-приложений

Компания UserGate объявила о начале поставок своего межсетевого экрана для защиты веб-приложений UserGate WAF в форме аппаратных платформ. Они предназначены для организаций среднего и крупного сегментов, которым для обеспечения защиты их веб-приложений необходимо простое во внедрении и администриро
25.09.2025 BI.Zone WAF: SQL-инъекции остаются главным риском среди веб-уязвимостей

Эксперты BI.Zone WAF проанализировали веб-угрозы и обнаружили, что летом 2025 г. выросло количество уязвимостей, связанных с кражей данных. SQL-инъекции вновь оказались наиболее распространенным типом веб-уязви
18.09.2025 Serverspace запускает Web Application Firewall для защиты веб-приложений

еждународное облачное МСП-направление корпорации ITG) объявляет о запуске Web Application Firewall (WAF). Новый сервис обеспечивает защиту веб-приложений от ключевых уязвимостей, включая SQL-ин
15.08.2025 «Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock 2.16.31

Шлюз безопасности WAF Dallas Lock 2.16.31, включая в объекте оценки ЕЦУ Dallas Lock 4.0.354.0, успешно прошел и
12.08.2025 Bi.Zone WAF: в первом полугодии 2025 г. 39% всех вредоносных действий были связаны с киберразведкой

ем в пять раз — с 6,8% до 38,65% всех вредоносных запросов, зафиксированных системой защиты Bi.Zone WAF. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone. Основная задача разведки — сбор данных. Ки
05.08.2025 Red Security запускает сервис защиты веб-приложений по модели SaaS

ля комплексной защиты бизнеса, объявила о расширении возможностей сервиса Web Application Firewall (WAF). Теперь он доступен в различных моделях поставки, а также может быть реализован на базе

31.07.2025 Платформа «Вебмониторэкс» - российский WAF, доступный для развертывания в Deckhouse Kubernetes Platform

мониторэкс» (которая включает продукты ПроWAF и ПроAPI) стала первым партнерским ИБ-решением класса WAF (Web Application Firewall), которое интегрировано в кластер DKP. Решение «Вебмониторэкс»

16.07.2025 «Гарда WAF» защитит информационные ресурсы белорусских компаний

Решение «Гарда WAF» можно использовать в проектах с повышенными требованиями к безопасности, включая защиту госинформации и критической инфраструктуры, в Белоруссии. Таковы результаты сертификации в Оперативн
19.06.2025 Старт продаж UserGate WAF – новый продукт в экосистеме ИБ вендора

жсетевым экраном для защиты веб-приложений, сайтов и API от узконаправленных атак и ботов. UserGate WAF 7.4.0 стал доступен для отгрузки заказчикам с 18 июня 2025 г. Об этом CNews сообщили пред
27.05.2025 Bi.Zone WAF предотвращает эксплуатацию уязвимости в Grafana

Сервис Bi.Zone WAF защищает пользователей программного обеспечения Grafana от уязвимости, которую злоумышленники могут использовать для компрометации данных пользователей, получения несанкционированного досту
23.05.2025 «Солар» запустил сервис защиты интернет-магазинов от веб-атак с финансовыми гарантиями

ГК «Солар» запустила сервис защиты от веб-атак (WAF) с финансовыми гарантиями для онлайн-ресурсов интернет-магазинов. Как отмечают эксперты «Солара», сервис обеспечивает высочайший уровень защиты от кибератак на веб-приложения, что дает возм
16.05.2025 Российские решения SolidWall WAF и DS Proxima успешно прошли тесты совместимости и готовы к промышленному внедрению

Решение для защиты веб-приложений и API SolidWall WAF и аппаратный балансировщик нагрузки DS Proxima успешно прошли комплексные тесты на совместимость. Интеграция этих продуктов позволяет создать надежную и высокопроизводительную платформу для
13.05.2025 «Гарда» и R-Vision помогут бизнесу быстрее выявлять и предотвращать кибератаки

«Гарда» и российский разработчик систем кибербезопасности R-Vision подтвердили совместимость «Гарда WAF» и R-Vision SIEM. Теперь клиенты могут быстрее выявлять инциденты и эффективнее управлять
07.04.2025 «Код Безопасности» запускает новую версию 2.7 «Континент TLS-сервер»

чшены функции комплексной защиты веб-приложений. В новую версию был интегрирован программный модуль WAF (Web Application Firewall), представляющий надежную защиту от различных киберугроз. Об эт
07.04.2025 Bi.Zone WAF: количество веб-уязвимостей зимой увеличилось более чем в два раза по сравнению с осенними показателями

Около 1500 новых уязвимостей появлялось каждый месяц в зимний период — 2024/2025. По данным Bi.Zone WAF, в период с декабря 2024 г. по февраль 2025 г. было обнаружено более 4000 новых уязвимостей в веб-приложениях. Больше трети из них потенциально представляют высокую или критическую опасност
26.03.2025 «Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock с нейронной сетью и анализом поведения пользователей

В новой версии шлюза безопасности WAF Dallas Lock добавили нейронную сеть для анализа входящего трафика, внедрили граф связей и переходов для анализа поведения пользователей, а также расширили DDoS-защиту. Об этом CNews сообщил
20.02.2025 В январе 2025 г. спрос на комплексную услугу AntiDDoS + WAF для защиты веб-приложений вырос на 32%

омпании стали более активно использовать решения по защите от DDoS-атак на уровне L7 одновременно с WAF для защиты веб-приложений. Аналитики StormWall установили, что в январе 2025 г. спрос на

16.12.2024 «Солар»: чаще всего «на горячей кнопке» в ИБ — сервисы Anti-DDoS, WAF и UTM

платформе «Личный кабинет ИБ» (ЛК ИБ) в 2024 г. Аналитики выяснили, какие сервисы чаще всего используются в практике кибербезопасности российских компаний. Лидерами «горячей кнопки» стали Anti-DDoS, WAF и UTM. Полученные данные коррелируют с основными внешними угрозами для инфраструктуры российских компаний, которые также фиксируют аналитики управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS
05.12.2024 BI.Zone WAF предотвращает эксплуатацию критической уязвимости в Zabbix

Сервис BI.Zone WAF обеспечивает защиту пользователей системы мониторинга Zabbix от новой уязвимости, которую злоумышленники могут использовать для получения полного контроля над приложением. Об этом CNews соо
16.10.2024 «Солар» запустил сервис защиты веб-приложений для среднего бизнеса

Сервис защиты веб-приложений WAF (Web Application Firewall) платформы Solar MSS от ГК «Солар», архитектора комплексной киб
03.10.2024 «Гарда WAF» ускоряет безопасное развитие платформы корпоративной связи IVA Technologies

Группа компаний «Гарда» завершила проект по внедрению межсетевого экрана для защиты веб-приложений компании IVA Technologies. «Гарда WAF» защищает платформу видеоконференцсвязи IVA MCU от сетевых атак. «Гарда WAF» полноценно перекрыл расширенные векторы атак, недоступные встроенным средствами защиты. Конфигурация межс
06.09.2024 BI.Zone WAF предотвращает эксплуатацию критической уязвимости в плагине WordPress

BI.Zone WAF защищает пользователей от угроз, связанных с эксплуатацией критической уязвимости в популярном WordPress-плагине WPML. Она дает возможность злоумышленникам осуществлять атаки с внедрением в

Публикаций - 694, упоминаний - 907

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 91
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 81
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 50
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 44
Ростелеком 10948 40
9594 40
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 39
Microsoft Corporation 25775 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 37
StormWall - Сторм системс 149 33
WMX - WebmonitorX - Вебмониторэкс 49 28
Broadcom - VMware 2610 28
Cisco Systems 5372 28
Fortinet 452 27
Softline - Софтлайн 3743 26
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 26
Yandex - Яндекс 9215 24
Код Безопасности 812 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 22
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 21
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 19
Информзащита 941 18
SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 35 17
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 17
Selectel - Селектел 544 17
Onsec - Онсек - Wallarm - Валарм 41 16
Google LLC 12688 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 16
Check Point Software Technologies 829 15
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 133 14
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 14
SAP SE 5601 14
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 14
Oracle Corporation 7074 14
1С-Битрикс - Bitrix 675 14
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 13
Ideco - Айдеко 123 13
МегаФон 10742 13
Veeam Software 345 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 14
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 6
ФосАгро 176 6
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 6
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 6
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 6
Bayer AG - Байер 85 5
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 5
Почта России ПАО 2370 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 5
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 5
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 5
NanduQ - Qiwi 1013 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 4
Абсолют Банк 249 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 4
Югория - страховая компания 44 4
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 3
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 292
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 291
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 217
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 213
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 209
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 207
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 192
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 188
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 168
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 167
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 146
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 144
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 137
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 128
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 125
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 122
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 109
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 106
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 99
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 98
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 98
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 96
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 95
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 92
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 87
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 86
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 83
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 79
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 78
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 76
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 75
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 73
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 67
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 66
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 65
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 64
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 63
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 790 62
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 221
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 51 39
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 38
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 37
Linux OS 11533 28
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 28
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 25
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 25
SolidLab - SolidSoft - SolidWall WAF 26 21
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW - UserGate WAF - uWAF 114 21
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 21
Microsoft Windows 16882 20
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 20
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 19
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 19
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 60 16
JavaScript - JS - язык программирования 1425 16
ИКС - Гарда ГК - Weblock - Гарда WAF - Гарда Web Application Firewal 20 15
WMX - WebmonitorX - ПроWAF 23 15
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 15
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 14
Oracle Java - язык программирования 3469 14
Apple iPhone 6 4861 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 13
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 13
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Anti-DDoS 26 13
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Space - Solar WAF - Solar WAF Lite 16 13
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 13
UserGate SUMMA 48 12
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 12
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 11
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
Nubes - NG Cloud - NGcloud - Next Generation Cloud 23 10
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 10
Microsoft Azure 1526 10
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 10
Царев Дмитрий 52 21
Пашков Алексей 21 20
Хантимиров Рамиль 82 19
Палей Лев 58 12
Сафонов Лука 31 11
Костров Дмитрий 39 9
Степаненко Василий 49 9
Хомутов Дмитрий 62 8
Ткачев Дмитрий 32 8
Прохорчик Денис 14 8
Абрамович Виталий 8 8
Демидов Сергей 129 8
Лахин Сергей 11 7
Курашев Дмитрий 59 7
Хайретдинов Рустэм 95 7
Чернов Иван 40 7
Косова Юлия 17 7
Бейбутов Эльман 22 7
Путин Сергей 73 7
Нуйкин Андрей 50 7
Лямин Александр 75 6
Янкин Андрей 52 6
Васильев Григорий 44 6
Ерин Андрей 22 6
Луганцев Александр 51 6
Афонина Анастасия 8 6
Шадаев Максут 1210 6
Чумаченко Константин 13 5
Ляпунов Игорь 132 5
Гадарь Дмитрий 29 5
Филиппов Максим 55 5
Николаев Александр 45 5
Самохвалов Александр 6 5
Дугин Андрей 32 5
Мельников Максим 39 5
Бенгин Владимир 38 5
Лысенко Юрий 33 5
Воробьев Артем 26 5
Королев Максим 36 5
Кубарев Алексей 59 5
Россия - РФ - Российская федерация 166164 460
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 68
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 67
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 30
Европа 24963 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 26
Германия - Федеративная Республика 13221 18
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 11
Россия - СФО - Новосибирск 4875 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 11
Индия - Bharat 5869 10
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 9
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 9
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 764 9
Азия - Азиатский регион 5920 9
Турция - Турецкая республика 2620 9
Нидерланды 3745 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 8
Сингапур - Республика 1953 8
Европа Восточная 3138 8
Ближний Восток 3154 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 7
Казахстан - Республика 6047 7
Япония 13807 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Армения - Республика 2449 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Китай - Тайвань 4245 5
Украина 7928 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 5
Китай - Пекин - Beijing 1096 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 196
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 192
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 96
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 80
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 74
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 66
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 58
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 55
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 50
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 48
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Ведомости 1466 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
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Forbes - Форбс 1002 2
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WCCFTech - Издание 110 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
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Forrester Research 834 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
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Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
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Cybersecurity Ventures 11 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
ONSIDE 19 1
Gartner Magic Quadrant SIEM - Security Information and Event Management - Application Security Testing - Gartner IT Security 10 1
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Positive Technologies - Positive Research 10 1
Sucuri 6 1
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RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 13 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
Positive Technologies - Positive Education 30 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 30 1
Институт инженерной физики АНО 7 1
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 10 1
UserGate Educational Partnership - UserGate Академия 26 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 15
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
Международный женский день - 8 марта 418 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
CNews FORUM Кейсы 313 5
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 4
CNews AWARDS - награда 571 4
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 3
UserGate Open Conf 6 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 15 2
Selectel TechDay 6 2
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
Capture the Flag - CTF 56 1
Oracle OpenWorld 65 1
CeBIT 614 1
Fortinet Security Day 9 1
Defcon 45 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
VMworld 29 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
IT Elements 13 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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