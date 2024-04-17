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Fortinet FortiSIEM

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.04.2024 Дмитрий Шулинин, UserGate: Выиграли те, кто полагался на SIEM собственной разработки 1
28.09.2023 Иван Чернов, UserGate — об ответственности ИБ-вендоров перед рынком 1
09.07.2021 В портфеле «Инфосистемы джет» появилась комплексная платформа для киберразведки 1
24.03.2020 Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки 1
06.03.2020 Fortinet внедрила более 350 новых функций в Security Fabric Platform 1
28.01.2020 Safetica выпустила новую версию решения «Офисный контроль и DLP Safetica» 1
05.11.2019 Fortinet покупает разработчика системы безопасности для конечных точек enSilo 2
27.05.2019 Специалисты «Инфосистемы джет» одержали победу среди команд защитников в The Standoff на Positive Hack Days 9 1
11.04.2019 Fortinet расширила портфолио Security Fabric 1
27.02.2019 Fortinet предложил клиентам ряд решений для защиты сетей 5G 1
30.10.2018 Fortinet приобрела компанию-аналитика облачных угроз ZoneFox 2
14.09.2018 Infosec Partners использует систему безопасности Fortinet для защиты клиентской базы 1
07.09.2018 Fortinet собирает специалистов по кибербезопасности 1
24.04.2018 Fortinet представила решение для автоматизации ИТ и реагирования на угрозы 1
10.10.2017 Fortinet: «Мы предлагаем то, чего пока не дают другие производители» 1
10.10.2017 Fortinet: есть ли универсальный ответ на киберугрозы? 1
11.04.2017 Круговая оборона: как сегодня выглядит комплексная безопасность 1
11.04.2017 Тотальное недоверие. Кто найдет и уничтожит зловреда в сети 1
29.11.2016 Fortinet: Традиционные подходы к информационной безопасности уже неактуальны 1
01.11.2016 Fortinet запустила открытую адаптивную систему сетевой безопасности для технологических партнеров 1

Публикаций - 21, упоминаний - 23

Fortinet FortiSIEM и организации, системы, технологии, персоны:

Fortinet 439 18
Palo Alto Networks 192 2
Broadcom - VMware 2586 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5537 2
Check Point Software Technologies 817 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 927 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1376 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 479 2
ServiceNow 103 2
Ponemon Institute 86 1
ESG - Enterprise Strategy Group 260 1
Amdocs 140 1
Qualys 72 1
NSS Labs 31 1
Jet Security Team 1 1
Verisign 361 1
Тайгер Оптикс - Tiger Optics 13 1
Safetica Technologies 5 1
Infosec Partners 1 1
Broadcom - Brocade Communications Systems 247 1
SentinelOne 26 1
Ciena 221 1
Dimension Data 21 1
Инфосистемы Джет - Jet Antifraud Team 2 1
enSilo 6 1
WhiteHat Security 6 1
NoviFlow 4 1
Cloud Networks - Облачные сети 45 1
Anomali 6 1
Tufin 9 1
Ростелеком 10797 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 899 1
Lenovo Group 2417 1
Meta Platforms - Facebook 4601 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1288 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2900 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1700 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3082 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5454 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5906 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13524 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 288 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 271 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34063 17
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3025 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23984 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17845 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35509 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14070 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63697 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6392 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27018 7
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2429 7
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1705 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21304 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27903 7
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 670 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7439 6
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 553 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6395 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4115 6
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 310 6
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 871 5
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 374 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7872 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12972 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13651 4
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 749 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2909 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5019 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12624 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8048 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3760 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3245 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60601 4
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  847 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32978 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4382 3
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 834 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3111 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6793 3
Оркестратор - Оркестрация - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 243 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12851 3
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 120 12
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 10
Fortinet FortiClient 29 9
Fortinet FortiGuard Services 55 8
Fortinet FortiMail 20 7
Fortinet FortiAnalyzer 24 6
Fortinet FortiWeb Web Application Firewall 25 6
Fortinet FortiSandbox ATP 20 6
Fortinet FortiOS 43 5
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 4
Fortinet FortiManager 24 4
Fortinet FortiCASB 8 4
Fortinet FortiNAC - Fortinet Network Access Control 9 4
Fortinet ISFW - Fortinet Internal Segmentation Firewall 9 3
Fortinet FortiToken 4 3
Linux OS 11353 3
Fortinet FortiAP Access Points 9 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5581 3
Microsoft Office 365 1033 3
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 176 2
Fortinet FortiSOAR 2 2
Fortinet 360 Protection Services 3 2
Fortinet FMC - Fortinet Fabric Management Center 2 2
Fortinet Dynamic Cloud Security 2 2
Fortinet FortiCWP - Cloud Workload Protection 2 2
Fortinet Fabric Topology Map 2 2
Fortinet AI-driven Security Operations 2 2
Fortinet FortiAuthenticator 6 2
Fortinet FortiDDoS 4 2
Fortinet FortiExtender 3 2
Apple macOS 2380 2
Microsoft Windows 16743 2
Fortinet FortiSwitch 6 2
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 55 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1823 2
Docker - Платформа распределённых приложений 517 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 140 2
Fortinet SD-Branch 12 1
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 41 1
Инпро Технолоджис Liquid Cube 7 1
Maddison John - Мэддисон Джон 24 5
Xie Ken - Се Кен 13 3
Sarno Joe - Сарно Джо 8 3
Родионов Михаил 45 2
Мальнев Алексей 11 1
Абросимова Екатерина 2 1
Garrido Jesús Antonio - Гарридо Джезус Антонио 1 1
Сапунов Илья 1 1
Шабанов Илья 60 1
Bernard Daniel - Бернард Дэниел 2 1
Oakton Mark - Оактон Марк 1 1
Cassini Filippo - Кассини Филиппо 2 1
Gruber Dave - Грубер Дэйв 1 1
Knight Joshua - Найт Джошуа 1 1
Graves Jamie - Грейвз Джейми 2 1
Xie Ken - Кси Кен 9 1
Богданова Анна 4 1
Чернов Иван 40 1
Осадчий Илья 1 1
Шулинин Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 163792 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47130 2
Великобритания - Шотландия 341 1
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 128 1
Россия - СФО - Новосибирск 4824 1
Великобритания - Лондон 2427 1
США - Калифорния 4803 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1454 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52786 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56840 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12126 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26893 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2946 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6508 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1673 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11262 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 267 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21269 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5408 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1365 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1086 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6422 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1156 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3523 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15769 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10767 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2719 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17942 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3917 1
Энергетика - Energy - Energetically 5756 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 585 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2777 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1689 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3265 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3045 1
Аудит - аудиторский услуги 3347 1
Reference - Референс 215 1
Философия - Philosophy 524 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 591 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3822 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1311 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 451 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7658 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6624 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5675 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2439 1
Gartner - Гартнер 3647 4
Security Compute Rating 5 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
Gartner Magic Quadrant SIEM - Security Information and Event Management - Application Security Testing - Gartner IT Security 10 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 176 1
IDC - International Data Corporation 4966 1
Forrester Research 832 1
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 63 1
Fortinet Security Day 9 2
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