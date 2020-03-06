Fortinet внедрила более 350 новых функций в Security Fabric Platform

Fortinet анонсировала выход FortiOS 6.4, последней версии флагманской операционной системы для Fortinet Security Fabric. Благодаря 350 новым функциям, в FortiOS 6.4 появляются новые возможности по автоматизации, масштабированию, производительности и работе ИИ – все это для обеспечения наилучшей защиты всей цифровой инфраструктуры.

«Благодаря FortiOS 6.4 мы продолжаем совершенствовать функционал Fortinet Security Fabric по обеспечению автоматизированных рабочих процессов при мультивекторных хакерских атаках. В сочетании с одной из самых масштабных партнерских экосистем в отрасли, ведущей исследовательско-аналитической группой и интегрированной экосистемой аналитики безопасности, Fortinet предлагает самую продвинутую платформу кибербезопасности на рынке», – сказал Джон Мэддисон, первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet.

Цифровые инновации – это сила, способная изменить мир. Она трансформирует каждую отрасль и позволяет организациям развивать свой бизнес, сокращать расходы, повышать эффективность и улучшать качество обслуживания клиентов. Однако эта сила также несет в себе повышенные риски безопасности, поскольку организации должны справляться с большими поверхностями хакерских атак, продвинутыми цифровыми угрозами, повышенной сложностью экосистемы и расширяющимся требованиям по соблюдению законодательства.

Только самая современная платформа кибербезопасности может создать условия для внедрения цифровых инноваций, обеспечивая расширенный обзор всей поверхности хакерских атак для лучшего управления рисками, интегрированные решения, которые снижают сложность поддержки нескольких точечных продуктов, и автоматизированные рабочие процессы для увеличения скорости операций и реагирования.

Чтобы справиться с сегодняшними рисками и предложить самую продвинутую в отрасли платформу кибербезопасности, создающую условия для внедрения цифровых инноваций, Fortinet продолжает совершенствовать Fortinet Security Fabric, выпустив последнюю версию операционной системы FortiOS 6.4. Fortinet Security Fabric – это результат почти 20 лет инноваций, органически созданный с нуля и отвечающий принципам расширенного обзора угроз, интегрированности и автоматизации. Каждый элемент Fortinet Security Fabric – от межсетевых экранов следующего поколения до точек доступа и коммутаторов контроля доступа к сети (Network Access Control, NAC) – спроектирован для совместной работы и интеграции с одной из крупнейших партнерских экосистем в отрасли.

В версии 6.4 в FortiOS добавлены новые функции, призванные поддержать организации в достижении их целей по внедрению цифровых инноваций. Такая поддержка будет осуществляться по четырем ключевым направлениям Fortinet Security Fabric и FortiGuard Labs.

Security-driven Networking: Безопасность и ускоренная работа сети, улучшение качества обслуживания клиентов. Новый интуитивный оркестратор SD-WAN и детальный анализ приложений в Fabric Management Center для упрощения и автоматизации развертывания Secure SD-WAN. Оптимизация использования SD-WAN в реальном времени в FortiGate для надежной работы бизнес-приложений. Расширенные возможности обзора сегментации благодаря подключению многоклиентских VDOM к Security Fabric и FortiGate для защиты от внутренних рисков в организации. Расширенные сценарии использования Secure Web Gateway и IPS обеспечивают лучшую защиту и упрощают административные операции.

Повышенные возможности SD-Branch с контроллером FortiAP и упрощенная работа LTE-ссылок через интегрированное управление с помощью FortiExtender и расширенный портфель FortiAP с шестью модулями WiFi.

Концепция доступа к сети Zero-trust Network Access: Идентификация и обеспечение безопасности пользователей и устройств внутри и вне сети. Улучшенный обзор встроенных устройств в периметре Fortinet Security Fabric через интеграцию FortiNAC в Fabric Topology Map и с помощью FortiAnalyzer. Более точное определение устройств в контуре FortiNAC, включающее улучшенный обзор устройств на Linux и упрощающее внедрение концепции Zero-trust Network Access, в том числе с возможностью автоматического определения и сегментации IoT-устройств для упрощения обеспечения их безопасности. Улучшенная идентификация и управление пользователями с помощью FortiManager docker для FortiAnalyzer Cloud, обеспечивающее улучшение рабочих процессов в целом, а также усиленный SAML в FortiAuthenticator наряду с двухфакторной аутентификацией в FortiToken Cloud. Внутри- и внесетевой обзор и управление с помощью телеметрии агента Fortinet Security Fabric для устройств внутри сети; защищенный VPN-канал через FortiClient и защищенный внешний доступ через FortiGuard Cloud для устройств вне сети.

Стратегия динамической облачной безопасности Dynamic Cloud Security: Безопасность и контроль облачной инфраструктуры и приложений. Улучшенная защита облачных приложений с повышенным уровнем безопасности Office 365 за счет интеграции с FortiMail и FortiCASB; новые возможности глубокого обучения FortiWeb для защиты постоянно меняющихся приложений, работающих в любом месте. FortiWeb может быть развернуто как физическое и виртуальное устройство, как SaaS-предложение в публичном или частном облаке, или как контейнер Docker. Повышение уровня безопасности облачной сети благодаря поддержке расширенных сценариев использования гибридного облака, в том числе SD-WAN для AWS Outposts и GCP Anthos с использованием FortiGate VM, а также возможностей автоматического исправления с помощью FortiGate VM Cloud IDS. Расширенные возможности защиты рабочих нагрузок и видимость в нескольких облаках благодаря инвентаризации активов FortiCWP и оптимизированным рабочим процессам безопасности.

AI-driven Security Operations: Автоматическое предотвращение, обнаружение и отклик на киберугрозы. Добавляет новые расширенные возможности обнаружения и предотвращения угроз в конечной точке с возможностями AV (NGAV) следующего поколения, дополняя укрепление FortiClient в конечных точках с помощью NGAV на основе машинного обучения, защиту от программ-вымогателей в реальном времени и возможность обезвреживать угрозы в FortiEDR. Повышенная автоматизация в FortiAnalyzer и FortiSIEM, а также полное оркестрирование нашей новой системой FortiSOAR для снижения нагрузки на SOC и уязвимости компании. FortiAnalyzer является основой аналитики Security Fabric, а FortiSIEM распространяется на среды разных поставщиков, в то время как FortiSOAR, в том числе, позволяет осуществлять надежный автоматический сбор дополнительного контекста и данных для улучшения реагирования на инциденты (IR), управлять сценариями для более эффективной координации и совместной работы клиентских департаментов кибербезопасности, оркестрировать и управляемым реагированием. Также Security Fabric дополняется динамическим поиском угроз и возможностями по виртуальному увеличению штата для расширения ограниченных ресурсов департаментов кибербезопасности с помощью удаленного мониторинга Fortinet и круглосуточной службы реагирования на инциденты.

FortiGuard Labs: Пакет Fortinet 360 Protection, разработанный FortiGuard Labs, предоставляет полный пакет услуг по эксплуатации, поддержке и безопасности для обеспечения заказчикам возможности легко развертывать и использовать все функции Fortinet Security Fabric. Пакет полностью оптимизирован для развертываний SD-WAN. Новые улучшения службы Security Rating в пакете 360 Protection также позволяют клиентам заблаговременно выявлять и устранять пробелы в конфигурации, политике, безопасности и комплаенс-процедурах, а кроме того, проводить сравнение для оценки относительного положения и инвестиционных стратегий по отношению к коллегам по отрасли.

Ядро Fortinet Security Fabric – FortiOS – является самой распространенной операционной системой безопасности, установленной на более чем 5,4 миллиона устройств по состоянию на сегодняшний день. Fortinet является единственным лидером в области обеспечения безопасности, который разрабатывает и развивает специальную технологию SPU. SPU предлагает лучшую в отрасли производительность и стоимость, и имеет более высокий рейтинг Security Compute Rating по сравнению с другими программными продуктами (варьируется в кратности от 3 до 47). Каждый день FortiGuard Labs, принадлежащая Fortinet, использует одну из самых эффективных и проверенных в отрасли систем искусственного интеллекта и машинного обучения для обработки и анализа более 10 миллиардов событий, отправляя нашим клиентам оперативный анализ угроз в реальном времени. Сочетание FortiOS, специализированной технологии SPU и интеллектуального анализа угроз демонстрирует приверженность Fortinet инновациям и совершенству в области кибербезопасности.