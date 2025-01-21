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Индексная книга (каталог) CNews*
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Оркестратор автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами



21.01.2025 SL Soft выпустила обновление платформы Robin 1
12.12.2024 ДОМ.РФ будет использовать Deckhouse Kubernetes Platform для управления ИТ-инфраструктурой 1
22.11.2024 Step Logic внедрила Bi.Zone Secure SD-WAN в сети крупной транспортной компании 1
06.11.2024 «Код Безопасности» приглашает на большой онлайн о будущем ИБ-рынка 1
15.10.2024 Deckhouse стала первой Kubernetes-платформой, сертифицированной ФСТЭК России 1
15.10.2024 Новый зловред используется для кибершпионажа за крупным бизнесом на Ближнем Востоке и в Африке 1
02.10.2024 Astra Linux начала продавать частное «облако» в виде ПО без нагрузки в виде «железа» 1
30.09.2024 Павел Борченко: «С ROBIN.Ассистентом можно общаться через чат и ставить задачи без какой-либо технической подготовки» 1
30.09.2024 Рейтинг российских платформ роботизации RPA 2024 1
30.09.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг платформ роботизации RPA 2024 1
25.09.2024 Yandex Cloud ускорит разработку цифровых продуктов в облаке с помощью Serverless Integrations 2
05.08.2024 Что такое настоящая цифровая трансформация банков 1
Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика 1
03.07.2024 Чем отличаются российские платформы виртуализации друг от друга? Разбор основных критериев 1
02.07.2024 Компания H&N при поддержке RNT Group запустила импортонезависимую BI-платформу 1
30.05.2024 Robin выпустила обновление образовательных курсов по роботизации 1
22.05.2024 Продукты экосистемы PIX Robotics стали первыми среди решений по автоматизации бизнес-процессов, подтвердившими совместимость с отечественной мобильной операционной системой «Ред ОС М» 1
20.05.2024 В России создан «суверенный» ПАК для частного облака, подобный решениям VMware 1
12.04.2024 CloudMTS первым из российских облачных провайдеров запустил платформу роботизации по модели RPA-as-a-Service. Исследование 1
28.03.2024 ВТБ внедряет ИТ-инструмент для бесшовной миграции клиентов из БФКО 1
28.03.2024 Чем отличаются ОС для сегмента Enterprise? Миграция, виртуализация, контейнеризация 1
21.03.2024 Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего 1
04.03.2024 Deckhouse Kubernetes Platform совместима с Yandex Cloud 1
26.02.2024 «Единый ЦУПИС» внедрил российскую Kubernetes-платформу Deckhouse 1
15.02.2024 Система умного анализа данных PIX BI совместима с ОС Astra Linux 1
25.01.2024 «Ред ОС» совместима с продуктами экосистемы Pix Robotics 1
28.12.2023 PIX Robotics и АО «НППКТ» успешно протестировали свои продукты на совместимость 1
26.12.2023 Платформа «Штурвал» в топ-3 рейтинга CNews Kubernetes 2023 1
19.12.2023 «Лаборатория Касперского» усилила решение для безопасности контейнерных сред новыми возможностями 1
19.12.2023 Платформа «Штурвал» обновлена до версии 2.4 1
18.12.2023 «Флант» выводит на рынок экосистему Deckhouse для построения корпоративной инфраструктуры 1
12.12.2023 Факторы, которые определяют положение дел на рынке Kubernetes сегодня 1
11.12.2023 Виды RPA-платформ и их особенности 1
11.12.2023 Рейтинг российских платформ роботизации RPA 2023 1
28.09.2023 Как защитить платформы контейнеризации на всех стадиях жизненного цикла 1
03.10.2023 Максим Морарь: Рынок платформ контейнеризации в России только зарождается, но у нас огромные перспективы 1
23.08.2023 Антон Чунаев, Selectel: о настоящем и будущем высокопроизводительных вычислений, видеокартах и рынке ML 1
Рейтинг RPA-платформ 2022 1
17.07.2023 Артем Несмеянов, Центр корпоративных решений: Окупаемость наших роботов RPA не превышает 1 года 1
08.06.2023 Arenadata получила лицензии ФСТЭК 1

Публикаций - 105, упоминаний - 106

Оркестратор и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2359 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 10
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 8
Ростелеком 9701 7
SAP SE 5279 7
UIPath 101 6
Microsoft Corporation 24625 6
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 6
Yandex - Яндекс 7340 6
Flant - Флант 95 6
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 27 5
Amazon Inc - Amazon.com 2998 5
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 5
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 5
Telegram Group 1983 5
Huawei 3933 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 4
Fortinet 387 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 4
8213 4
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 43 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 4
Dell EMC 5027 3
Oracle Corporation 6688 3
Google LLC 11775 3
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 3
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 59 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
Softline - Софтлайн 2811 3
Selectel - Селектел 385 3
Ред Софт - Red Soft 701 3
Broadcom - VMware - Greenplum 94 3
OneRPA - ИКЦ Системы и Технологии 4 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 3
Lexema - Лексема - ЭкоСофт 14 3
Cisco Systems 5114 2
Dropbox 498 2
Palo Alto Networks 146 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 3
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 3
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  22 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Газпром нефть 618 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 2
X5 Group - Перекрёсток 544 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Татнефть 226 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Газпром ПАО 1342 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
Велесстрой СМУ 12 1
Ак Барс Банк 272 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - ННПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод 17 1
SABIC - Saudi Basic Industries Corporation 3 1
Petrobras 6 1
SBI Holdings - SBI Group 24 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Азия Цемент 13 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 47 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 86 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 39 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 109 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Мосгортранс ГУП 120 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 86 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 5 1
PEX Network - Process Excellence Network 12 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
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