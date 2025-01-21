Оркестратор автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами
Оркестратор и организации, системы, технологии, персоны:
|Аксенов Константин 24 4
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 3
|Иванов Михаил 100 3
|Щапов Олег 24 3
|Каминский Максим 12 3
|Борченко Павел 37 3
|Быстров Алексей 4 2
|Селиванов Павел 5 2
|Басов Алексей 115 2
|Романов Сергей 12 2
|Румянков Александр 2 2
|Коптелов Андрей 109 2
|Рустамов Рустам 412 2
|Вокуев Алексей 3 2
|Беляева Мария 10 2
|Серов Кирилл 6 2
|Чистов Александр 15 2
|Калмыков Дмитрий 5 1
|Егин Иван 1 1
|Мамаев Максим 7 1
|Uitto Tommi - Томми Уитто 13 1
|Кучар Александр 1 1
|Tommi Juhani Uitto 11 1
|Самарин Вячеслав 8 1
|Володкович Вячеслав 97 1
|Иванова Юлия 5 1
|Кузьмин Василий 11 1
|Антонов Алексей 13 1
|Шалагинов Павел 6 1
|Затонских Александр 3 1
|Силкина Елена 15 1
|Бычков Николай 11 1
|Садовенко Илья 65 1
|Верисов Михаил 22 1
|Вайнштейнс Евгенийс 1 1
|Ложкин Сергей 43 1
|Солдатов Сергей 18 1
|Энфиаджян Рубен 23 1
|Ключников Дмитрий 8 1
|Дитенкова Анастасия 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|Forbes - Форбс 817 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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