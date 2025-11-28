CNewsMarket подготовил свежий рейтинг российских платформ роботизации (Robotic Process Automation, RPA). Российские разработчики успешно справились с импортозамещением иностранных решений и предлагают собственные системы для автоматизации процессов, интегрируемые с информационными системами, соответствующие требованиям 152-ФЗ и с качественной технической поддержкой.
CNewsMarket подготовил 5-й ежегодный обзор платформ RPA, предназначенных для автоматизации бизнес-процессов. Международные вендоры (UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere) окончательно покинули российский рынок и к настоящему моменту заказчики, ориентированные на соблюдение законодательства в области защищенности данных и надежную поддержку, полностью перешли на решения отечественных вендоров.
RPA-платформы лидеров трансформировались в законченные цифровые решения, соответствующие требованиям бизнеса (экосистемность, производительность, обучаемость) и регуляторов. Российские разработчики сосредоточились на актуальных проблемах, таких как масштабирование, оркестрация нескольких десятков одновременно активированных роботов, интеграция с ИТ-инфраструктурой (национальные ОС и базы данных), техническая поддержка и обучение и развитие no-code возможностей платформ (особенно актуально в условиях нехватки ИТ-специалистов).
Для подготовки рейтинга аналитики CNewsMarket подготовили список критериев, характеризующих уровень развития инструментария RPA (создание задач, оптимизация, управление и т.п.), качество проработки LC/NC-конструкторов, широту настроек для кастомизации, а также несколько больших блоков, посвященных вопросам ИТ-безопасности и возможностям API для встраивания в корпоративные системы. В отдельном рейтинге оценивается уровень интеграции программных агентов с ИИ и ML.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Создание сквозных процессов
- Сбор статистической информации
- Возможности LC/NC
- Оптимизация распределения задач
- Конструктор экранных форм
- Управление диалогами и экранными формами
- Распознавание и обработка документов
- Голосовые и текстовые боты
- Интерфейс и кастомизация
- Возможности искусственного интеллекта / Интеграция с LLM
- Пользовательский диалоговый помощник
2. Архитектурные особенности и кроссплатформенность:
- Кроссплатформенность
- Возможности API для встраивания в другие корпоративные системы
- Возможности расширения функционала платформы без участия вендора
3. ИТ-безопасность:
- Не используются проприетарные или зарубежные open source компоненты
- Регулирование прав доступа сотрудников на сценарии процессов и роботов
- Защита от несанкционированного копирования
- Защита от подмены кода за счет компиляции критичных участков сценария робота во время его создания
- Гарантия безопасной среды использования кода, за счет подписи пакета и шифрования сценария робота
- Управление правами на экспорт и импорт роботов в хранилище
- Регулирование прав для робота на запуск на конкретных машинах
- Настройка прав доступа для отдельного пользователя
- Централизованный запуск и остановка экземпляров процессов
- Контроль этапов и статусов выполнения задачи/процесса
- Синхронизация списка пользователей и авторизации через Active Directory / LDAP
- Авторизации пользователей через Kerberos
- Авторизация пользователей через OpenID
- Возможность отключения встроенной системы авторизации пользователей (Только через LDAP/Kerberos/OpenID)
- Разграничение доступа к роботам, данным и транзакциям по ролям (для одной группы сущностей одна группа пользователей может редактировать, другая только читать, для другой наоборот)
- Наличие в журнале аудита информации о ПК пользователя и сетевом адресе, подключившегося к системе
- Наличие в журнале аудита информации о сервере программного робота и сетевом адресе, подключившегося к системе
4. Поддержка и лицензирование:
- Варианты лицензирования
- Обучение и поддержка
- Количество штатных сотрудников технической поддержки
- Длительность тестового периода с возможностью использовать полнофункциональную версию продукта
- Количество решений, с которыми интегрируется продукт
- Количество партнеров
Лидером рейтинга российских RPA-платформ стала платформа ROBIN (компания SL Soft) благодаря наиболее полному сочетанию технологий гиперавтоматизации – AI, RPA, BPM, OCR/IDP в едином Web-интерфейсе для кроссплатформменного использования. Отличительной особенностью ROBIN является безопасный Low-Code и No-Code режим для добавления и простой кастомизации собственных процессов с программными роботами и ИИ-агентами без программирования для минимизации стоимости и сроков настройки по сравнению с традиционными системами.
Второе место у платформы Sherpa RPA («Шерпа Роботикс») — многокомпонентная экосистема, позволяющая создавать роботов в режиме LC/NC (доступно более 600 готовых блоков/активностей), оркестратор для централизованного подключения, мониторинга и управления, веб-сервисное приложение, предназначенное для обучения, использования и дообучения больших языковых моделей (LLM) внутри закрытого контура корпораций. Кроме того, в экосистеме Sherpa реализован инструмент автоматизации бизнес-процессов на предприятии на базе методов машинного обучения и искусственного интеллекта.
Платформа роботизации GigaARPA (бывший SaluteRPA от Сбера) занимает третье место. Решение для организации цифрового рабочего места базируется на микросервисной архитектуре, содержит встроенные AI-инструменты нового поколения: IDP-модули, LLM-функции, RAG-механизмы и поддержку AI-агентов. SaluteRPA обеспечивает быструю миграцию с зарубежных решений, безопасную работу в крупных инфраструктурах и высокую производительность. Такой комплексный подход делает SaluteRPA сильным технологическим центром автоматизации, который помогает компаниям значительно ускорять рабочие процессы и снижать операционные расходы.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
