CNewsMarket подготовил свежий рейтинг российских платформ роботизации (Robotic Process Automation, RPA). Российские разработчики успешно справились с импортозамещением иностранных решений и предлагают собственные системы для автоматизации процессов, интегрируемые с информационными системами, соответствующие требованиям 152-ФЗ и с качественной технической поддержкой.

CNewsMarket подготовил 5-й ежегодный обзор платформ RPA, предназначенных для автоматизации бизнес-процессов. Международные вендоры (UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere) окончательно покинули российский рынок и к настоящему моменту заказчики, ориентированные на соблюдение законодательства в области защищенности данных и надежную поддержку, полностью перешли на решения отечественных вендоров.

RPA-платформы лидеров трансформировались в законченные цифровые решения, соответствующие требованиям бизнеса (экосистемность, производительность, обучаемость) и регуляторов. Российские разработчики сосредоточились на актуальных проблемах, таких как масштабирование, оркестрация нескольких десятков одновременно активированных роботов, интеграция с ИТ-инфраструктурой (национальные ОС и базы данных), техническая поддержка и обучение и развитие no-code возможностей платформ (особенно актуально в условиях нехватки ИТ-специалистов).

Для подготовки рейтинга аналитики CNewsMarket подготовили список критериев, характеризующих уровень развития инструментария RPA (создание задач, оптимизация, управление и т.п.), качество проработки LC/NC-конструкторов, широту настроек для кастомизации, а также несколько больших блоков, посвященных вопросам ИТ-безопасности и возможностям API для встраивания в корпоративные системы. В отдельном рейтинге оценивается уровень интеграции программных агентов с ИИ и ML.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг платформ RPA 2025. Структура баллов Подробнее: Обзор «Российские RPA-платформы 2025» Функциональность Архитектура и кроссплатформенность Безопасность Поддержка 675 190 175 185 675 185 175 120 635 180 175 145 645 175 130 145 590 185 130 130 585 190 160 35 430 185 130 75 285 85 70 10

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Создание сквозных процессов

Сбор статистической информации

Возможности LC/NC

Оптимизация распределения задач

Конструктор экранных форм

Управление диалогами и экранными формами

Распознавание и обработка документов

Голосовые и текстовые боты

Интерфейс и кастомизация

Возможности искусственного интеллекта / Интеграция с LLM

Пользовательский диалоговый помощник

2. Архитектурные особенности и кроссплатформенность:

Кроссплатформенность

Возможности API для встраивания в другие корпоративные системы

Возможности расширения функционала платформы без участия вендора

3. ИТ-безопасность:

Не используются проприетарные или зарубежные open source компоненты

Регулирование прав доступа сотрудников на сценарии процессов и роботов

Защита от несанкционированного копирования

Защита от подмены кода за счет компиляции критичных участков сценария робота во время его создания

Гарантия безопасной среды использования кода, за счет подписи пакета и шифрования сценария робота

Управление правами на экспорт и импорт роботов в хранилище

Регулирование прав для робота на запуск на конкретных машинах

Настройка прав доступа для отдельного пользователя

Централизованный запуск и остановка экземпляров процессов

Контроль этапов и статусов выполнения задачи/процесса

Синхронизация списка пользователей и авторизации через Active Directory / LDAP

Авторизации пользователей через Kerberos

Авторизация пользователей через OpenID

Возможность отключения встроенной системы авторизации пользователей (Только через LDAP/Kerberos/OpenID)

Разграничение доступа к роботам, данным и транзакциям по ролям (для одной группы сущностей одна группа пользователей может редактировать, другая только читать, для другой наоборот)

Наличие в журнале аудита информации о ПК пользователя и сетевом адресе, подключившегося к системе

Наличие в журнале аудита информации о сервере программного робота и сетевом адресе, подключившегося к системе

4. Поддержка и лицензирование:

Варианты лицензирования

Обучение и поддержка

Количество штатных сотрудников технической поддержки

Длительность тестового периода с возможностью использовать полнофункциональную версию продукта

Количество решений, с которыми интегрируется продукт

Количество партнеров

Топ-5 российских RPA-платформ 2025 Место Компания Решение Итоговый балл 1 Робин Robin RPA 1225 2 Шерпа Роботикс Sherpa RPA 1155 3 Сбербанк-сервис GigaARPA (бывший SaluteRPA) 1135 4 Примо РПА Primo RPA 1095 5 Pix Robotics Pix RPA 1035

Источник: CNewsMarket, 2025 г. Полная версия

Лидером рейтинга российских RPA-платформ стала платформа ROBIN (компания SL Soft) благодаря наиболее полному сочетанию технологий гиперавтоматизации – AI, RPA, BPM, OCR/IDP в едином Web-интерфейсе для кроссплатформменного использования. Отличительной особенностью ROBIN является безопасный Low-Code и No-Code режим для добавления и простой кастомизации собственных процессов с программными роботами и ИИ-агентами без программирования для минимизации стоимости и сроков настройки по сравнению с традиционными системами.

Второе место у платформы Sherpa RPA («Шерпа Роботикс») — многокомпонентная экосистема, позволяющая создавать роботов в режиме LC/NC (доступно более 600 готовых блоков/активностей), оркестратор для централизованного подключения, мониторинга и управления, веб-сервисное приложение, предназначенное для обучения, использования и дообучения больших языковых моделей (LLM) внутри закрытого контура корпораций. Кроме того, в экосистеме Sherpa реализован инструмент автоматизации бизнес-процессов на предприятии на базе методов машинного обучения и искусственного интеллекта.

Платформа роботизации GigaARPA (бывший SaluteRPA от Сбера) занимает третье место. Решение для организации цифрового рабочего места базируется на микросервисной архитектуре, содержит встроенные AI-инструменты нового поколения: IDP-модули, LLM-функции, RAG-механизмы и поддержку AI-агентов. SaluteRPA обеспечивает быструю миграцию с зарубежных решений, безопасную работу в крупных инфраструктурах и высокую производительность. Такой комплексный подход делает SaluteRPA сильным технологическим центром автоматизации, который помогает компаниям значительно ускорять рабочие процессы и снижать операционные расходы.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов 1. Возможности LC/NC

▪ Визуальный конструктор для настройки сценария робота и процесса из готовых действий ▪ Возможность удаленной отладки роботов и процессов ▪ Использование платформы .Net, Java, Python (любой из) для создания собственных действий ▪ Кроссплатформенный визуальный конструктор для настройки сценария роботов и процессов ▪ Наличие полноценного No-code режима, с возможность юполностью исключить программирование при создании роботов и процессов ▪ Централизованное хранение действий для повторного использования (без написания кода в каждом роботе или процессе)

2. Конструктор экранных форм

▪ Возможность настройки запуска процессов, связанных с другими системами без использования программных роботов ▪ Кастомизация внешнего вида ▪ Настройка порядка отображения полей ▪ Настройка цепочки запуска процессов с учетом результата выполнения предыдущих и возможностью ветвления алгоритма запусков ▪ Создание экранных форм ▪ Установка правил отображения полей

3. Интерфейс и кастомизация

▪ Web-интерфейс как единая точка входа во все приложения платформы ▪ Возможность создания кастомизированных экранных форм ▪ Экранные формы реализованы на веб-технологиях

4. Голосовой ассистент для управления роботами 5. Не используются проприетарные или зарубежные open source компоненты 6. Возможности искусственног оинтеллекта / Интеграция с LLM

▪ Ветвление процесса робота через запросы на свободном русском языке (не C#/Python/Java/1С и т.д.) ▪ Встраивание вызова своих функций для обогащения ответа от LLM ▪ Извлечение данных из документов через запросы на свободном русском языке (не C#/Python/Java/1С и т.д.) ▪ Использование AI-возможностей в закрытом контуре ▪ Использование AI-возможностей в закрытом контуре без GPU ▪ Настройка взаимодействия роботов с пользовательскими интерфейсами без настройки Селекторов/Xpath ▪ Обработка табличных данных через запросы на свободном русском языке (не C#/Python/Java/1С/SQL и т.д.)

7. Лицензирование: за фактическое время работы робота 8. Поддержка 24*7 9. Наличие сертификатов совместимости с отечественными ОС 15 баллов за каждый вариант 1. Создание сквозных процессов

▪ Возможность выстраивать параллельные процессы (на выбранном шаге может запускаться группа из нескольких роботов) ▪ Возможность распределения задач пользователей при выполнении сложных процессов (задачу выполняют и роботы, и люди) ▪ Использование роботов в качестве шага процесса ▪ Использование экранных форм для диалога с пользователем в качестве шага процесса ▪ Контроль сроков выполнения задач сложных процессов в визуальном интерфейсе ▪ Просмотр логов задач

2. Сбор статистической информации

▪ Динамика поступлений и обработки очередей транзакций в виде графиков ▪ Прогнозирование срока выполнения процесса ▪ Расчет среднего времени выполнения конкретной задачи ▪ Расчет среднего времени выполнения процесса ▪ Расчет экономии средств и времени

3. Оптимизация распределения задач

▪ Автоматическое поднятие RDP-сессии для работы роботов,взаимодействующих с пользовательским интерфейсом приложений ▪ Алгоритм автоматического выбора рабочей станции для запуска процесса ▪ Алгоритмы расчета приоритета процесса (например для запуска в фоновом режиме) ▪ Возможность одновременной работы несколько роботов на одной машине ▪ Постановка робота в очередь, если он не смог выполниться или не был запущен ▪ Шаги процесса могут выполняться на разных машинах в соответствии с правами доступа

4. Управление диалогами и экранными формами

▪ Возможность передачи документов между роботами и пользовательскими экранными формами ▪ Результаты одного программного робота можно использовать в качестве входных данных для других роботов ▪ Экранные формы для работы с таблицами

5. Распознавание и обработка документов

▪ Встроенные действия распознавания и обработк иэлектронных форм ▪ Интеллектуальный поиск неструктурированной информации ▪ Классификатор документов ▪ Проверка документов на соответствие стандартам

6. Голосовые и текстовые боты

▪ Возможность получения данных от робота непосредственно в чат ▪ Классификатор обращений пользователей ▪ Передача данных роботу через чат-бота

7. ИТ-Безопасность

▪ Авторизации пользователей через Kerberos ▪ Авторизация пользователей через OpenID ▪ Возможность отключения встроенной системы авторизации пользователей (Только через LDAP/Kerberos/OpenID) ▪ Гарантия безопасной среды использования кода, за счет подписи пакета и шифрования сценария робота ▪ Защита от несанкционированного копирования ▪ Защита от подмены кода за счет компиляции критичных участков сценария робота во время его создания ▪ Контроль этапов и статусов выполнения задачи/процесса ▪ Наличие в журнале аудита информации о ПК пользователя и сетевом адресе, подключившегося к системе ▪ Наличие в журнале аудита информации о сервере программного робота и сетевом адресе, подключившегося к системе ▪ Настройка прав доступа для отдельного пользователя ▪ Разграничение доступа к роботам, данным и транзакциям по ролям (для одной группы сущностей одна группа пользователей может редактировать, другая только читать, для другой наоборот) ▪ Регулирование прав для робота на запуск на конкретных машинах ▪ Регулирование прав доступа сотрудников на сценарии процессов и роботов ▪ Синхронизация списка пользователей и авторизации через Active Directory / LDAP ▪ Управление правами на экспорт и импорт роботов в хранилище ▪ Централизованный запуск и остановка экземпляров процессов

8. Расширяемость возможностей платформы без участия вендора

▪ Разработка собственных активностей для роботов ▪ Разработка собственных функций для сервера (оркестратора) без применения роботов

9. Возможности API для встраивания в другие корпоративные системы

▪ Возможность включения и отключения режима обслуживания ▪ Возможность загрузки файлов для обработки роботами ▪ Возможность обновления версий роботов ▪ Возможность получения данных о роботах ▪ Возможность скачивания файлов, обработанных роботами ▪ Возможность создания и изменения данных о роботах ▪ Загрузка транзакций в очередь ▪ Запуск процессов ▪ Изменение активности расписаний запуска процессов ▪ Обновление глобальных переменных для процессов ▪ Получение сведений о статусе выполнения процесса ▪ Получение сведений о статусе обработки транзакций ▪ Получение списка процессов ▪ Получение списка расписаний запуска процессов

10. Пользовательский диалоговый помощник

▪ Встроенный ассистент с GPT-моделью ▪ Выполнение преднастроенных сервисных операций и задач ▪ Запуск сквозных-процессов и программных роботов из ассистента ▪ Интеграция с корпоративными порталами, мессенджерами и пр. ▪ Интеллектуальный поиск по документам ▪ Консультации сотрудников по настраиваемой базе знаний

11. Варианты лицензирования

▪ Конкурентные и локальные лицензии ▪ По рабочим местам

12. Обучение и поддержка

▪ Бесплатные обучающие курсы с сертификацией специалистов ▪ Возможность получить ответ от разработчиков в соцсетях или на форумах ▪ Программы обучения для партнеров ▪ Регулярные обучающие вебинары для пользователей ▪ Другие варианты ▪ Другие варианты 10 баллов за каждый вариант Кроссплатформенность

▪ Поддержка ОС Windows ▪ Поддержка ОС Linux ▪ Поддержка Mac OC ▪ Поддержка Mac OC 5 баллов за каждый вариант Количество штатных сотрудников технической поддержки До 5 человек = 5 баллов 5-14 человек = 10 баллов 15-30 человек = 15 баллов Более 30 человек = 20 баллов

Более 30 человек = 20 баллов Длительность тестового периода с возможностьюиспользовать полнофункциональную версию продукта По согласованию = 5 баллов До 1 месяца = 10 баллов От 1 месяца = 15 баллов От 1 месяца = 15 баллов Количество решений, с которыми интегрируется продукт 1-2= 5 баллов 3-10= 10 баллов Более 10 = 15 баллов Более 10 = 15 баллов Количество партнеров До 5 = 5 баллов 6-30= 10 баллов Более 30 = 15 баллов Более 30 = 15 баллов

Перейти к обзору «Российские RPA-платформы 2025»

