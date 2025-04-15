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Sherpa Robotics Шерпа роботикс
Компания Шерпа Роботикс - разработчик Платформы Sherpa RPA для автоматизации повторяющихся бизнес-процессов с помощью программных роботов. Технологии Sherpa RPA позволяют решать задачи автоматизации рутинных процессов, связывать разрозненные ИТ-системы и способствуют цифровой трансформации бизнеса. Решениями компании пользуются банки и страховые компании, промышленные предприятия, телекоммуникационные операторы, торговые компании, производители программного обеспечения и другие компании, имеющие большое количество рутинных процессов.
Sherpa Robotics и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
|Sherpa RPA 25 8
|PIX RPA Platform. 80 2
|Примо РПА - Primo RPA 37 2
|CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 506 1
|Oracle Java - язык программирования 3115 1
|Softline - Sl Soft - Robin RPA 38 1
|Артемьев Константин 8 5
|Кичко Дмитрий 67 2
|Еремеев Сергей 25 2
|Пересветов Дмитрий 4 1
|Халитов Дарий 25 1
|Чеханков Кирилл 12 1
|Петелина Анастасия 2 1
|Борченко Павел 42 1
|Шеверев Дмитрий 1 1
|Планидина Анастасия 1 1
|Буслов Владислав 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147350 10
|Европа 21870 1
|Россия - Кубань 203 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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