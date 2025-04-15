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Sherpa Robotics Шерпа роботикс

Sherpa Robotics - Шерпа роботикс

Компания Шерпа Роботикс - разработчик Платформы Sherpa RPA для автоматизации повторяющихся бизнес-процессов с помощью программных роботов. Технологии Sherpa RPA позволяют  решать задачи автоматизации рутинных процессов, связывать разрозненные ИТ-системы и способствуют цифровой трансформации бизнеса.  Решениями компании пользуются банки и страховые компании, промышленные предприятия, телекоммуникационные операторы, торговые компании, производители программного обеспечения и другие компании, имеющие большое количество рутинных процессов.


15.04.2025 Приносят ли роботы экономический эффект 1
18.10.2024 «Магнит» повысил эффективность бизнеса с помощью платформы роботизации Sherpa RPA 1
13.03.2024 В классификатор российского ПО добавили мессенджеры, электронный документооборот, системы роботизации и медицинское ПО 1
06.06.2023 «Шерпа роботикс» автоматизировала рабочие процессы Global Ports 1
21.11.2022 «Ростелеком» внедрил российскую платформу Sherpa RPA для роботизации бизнес-процессов 1
14.11.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг платформ роботизации RPA 2022 1
05.07.2022 РДТЕХ и ApRbot объединяют усилия для повышения эффективности документооборота заказчиков 1
05.07.2022 Konica Minolta запустит совместные проекты с Sherpa Robotics 1
24.02.2022 В 2021 г. «Эдит про» значительно укрепила позиции в сфере энергетики 1
24.01.2022 «Шерпа роботикс» и «Рдтех» заключили партнерское соглашение 1
26.05.2021 ГК «Эдит про» и «Шерпа роботикс» займутся внедрением RPA в связке с «1С» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Sherpa Robotics и организации, системы, технологии, персоны:

8373 4
UIPath 104 3
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 2
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 83 2
Citrix Systems 820 2
Microsoft Corporation 24773 2
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ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 258 1
Content AI - Контент ИИ 81 1
Visiology - Визиолоджи 74 1
SAS Institute 982 1
Informatica 126 1
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 1
ApRbot - Апэрбот - DreamDocs 8 1
Kryon 8 1
Konica Minolta 406 1
Konica Minolta Business Solutions 65 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
SAP SE 5316 1
SimbirSoft - СимбирСофт 81 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 881 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2850 2
РЖД - Российские железные дороги 1932 2
Почта России ПАО 2145 2
Россети Кубань - Кубаньэнерго 24 1
Россети Ленэнерго 1700 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 312 1
Совкомбанк ПАО 260 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 129 1
Велесстрой СМУ 12 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 602 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 38 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 53 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 50 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Группа Самолет 81 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 11 1
Global Ports - Глобал Портс УК 7 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
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Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 127 1
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Sherpa RPA 25 8
PIX RPA Platform. 80 2
Примо РПА - Primo RPA 37 2
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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