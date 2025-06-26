«Иркутский авиационный завод» успешно внедряет программных роботов Sherpa RPA для автоматизации бизнес-процессов

На «Иркутском авиационном заводе», филиал ПАО «Яковлев», продолжаются работы по внедрению программных роботов на базе платформы Sherpa RPA. Специалистами управления информационных технологий автоматизированы процессы в области управление персоналом, планирование производства и поддержки информационных систем. Об этом CNews сообщили представители Sherpa Robotics.

В отделе кадров внедрен программный робот для автоматического заполнения отчетности о рабочих местах для трудоустройства людей с ограниченными физическими возможностями через веб-сервис «Работа России». Решение позволило сократить время выполнения задачи и исключить влияние человеческого фактора на качество отчетности.

В отделе планирования подготовки производства и нормативов запущен программный робот, который автоматически распределяет задания на технологов в бюро нормирования материалов. Система анализирует вид материалов и назначает специалиста для определения подетальных норм расхода материала в системе управления данными о продукте. Это освободило время начальника бюро для решения других производственных задач и обеспечило оперативное назначение исполнителей при поступлении новых заданий.

В отделе автоматизированных систем управления предприятием внедрен робот для автоматического закрытия инцидентов по формированию производственных заказов. Программное решение выполняет проверку выгрузки заказов в систему управления ресурсами предприятия и автоматически закрывает соответствующие инциденты, что сократило время обработки заявок.

«Внедрение программных роботов Sherpa RPA позволило нам значительно повысить эффективность работы. Автоматизация рутинных процессов освободила время наших специалистов для более важных задач, связанных с организацией серийного производства самолета МС – 21», — отметил Евгений Ахматгалиев, заместитель главного технолога-начальник отдела планирования подготовки производства и нормативов.

Планируется и дальнейшее расширение использование программных роботов в производственных процессах, там, где их применение будет демонстрировать максимальный эффект.

«Осознавая важность развития авиационной промышленности в России, мы очень горды, что «Иркутский авиационный завод» выбрал нашу платформу. Авиастроение предъявляет особые требования к точности и надежности автоматизированных процессов, и внедрение наших решений на таком высокотехнологичном предприятии подтверждает зрелость российских RPA-технологий», — сказал Константин Артемьев, генеральный директор Sherpa Robotics.