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Авиационная промышленность Авиация Авиастроение Самолетостроение Воздушный транспорт Aviation industry Aircraft construction

Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction

  • Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов
  • СССР - единственная страна на планете, которая производила все типы самолетов на 100% из собственных комплектующих. 40% мирового авиапарка построил и поставил Советский Союз. В 1976 году Аэрофлот стала первой в мире авиакомпанией, которая перевезла за год более 100 млн. пассажиров.

30.01.2023 В России создали замену американской системе предупреждения столкновения самолетов

ортозамещения, это наша инициативная разработка, последний блок авионики, которого не хватало нашей авиационной промышленности», — сказал Бабуров. Как летали раньше Ранее все лайнеры летали на

06.12.2022 Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» разработала новый чип для гражданской авиации

аучно-производственным предприятием «Бутис», проходит испытания в составе бортовой антенны самолета гражданской авиации. Новый импортозамещающий чип улучшит качество приема полезных радиосигнал
22.11.2022 «РИВЦ-Пулково» обновил систему визуального информирования пассажиров аэропорта

е используется в 20 аэропортах России, а также в учебном процессе Санкт-Петербургского университета гражданской авиации и Ульяновского института гражданской авиации. В результате последн
12.10.2022 «Ростех» представил вакуумный 3D-принтер для создания деталей для авиации и космической индустрии

электронно-лучевой сплавки. «Ростех уделяет особое внимание разработке технологических решений для авиационной и космической индустрии. Полученный нами опытный образец вакуумного 3D-принтера –
05.10.2022 Авиатранспорт будущего: какие электрические самолеты уже покоряют небо

ый самолет Як-40ЛЛ с электродвигателем. Сам самолет был создан в 1973 году, а через 20 лет работы в гражданской авиации он был передан в СибНИА и стал настоящей летающей лабораторией.  В июле 2
18.08.2022 «Росэлектроника» представила аппаратуру для наведения новейших зенитных систем с помощью авиации

орудование из состава программно-аппаратного комплекса «Крыло-А». Комплекс может устанавливаться на самолеты дальней и транспортной авиации и способен наводить в режиме реального времени на про
15.08.2022 В России ищут разработчика ИИ для замены пилотов гражданских самолетов

рство промышленности и торговли России (Минпромторг) собирается заменить второго пилота в самолетах гражданской авиации на виртуального ассистента. Выводы об этом можно сделать из условий минис
08.08.2022 «А-Техникс» разработала стенд для тестирования блоков управления питанием розеток пассажирского салона самолета

дрен в процедуры технического обслуживания воздушных судов. Стенд, имитируя сигнал и условия работы самолета, позволяет выполнить комплексную проверку работоспособности блоков ISPS, которые отв
28.06.2022 Airbus предложил решение для доступа в интернет в самолете

Концерн Airbus представил новое техническое решение для доступа в интернет в самолете, которое получило название HBCplus, сообщили CNews в компании. С точки зрения прин
19.04.2022 «Росэлектроника» повысила безопасность аэропорта Ижевска

и самолетов при высокой интенсивности полетов. Радиолокатор АОРЛ-1АМ способен обнаруживать самолеты гражданской авиации всех типов на расстоянии до 360 км. Параболическая антенна обеспечивает в
10.02.2022 Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 совершил первый полет с включенным локатором

сом (БРТК). Испытания подтвердили штатную работу специального оборудования, а также бортовых систем самолета в условиях высокого электромагнитного излучения. В ходе полета были проверены аэроди
26.01.2022 Качество сборки самолетов «МиГ» будет контролировать российский искусственный интеллект

рпорация «МиГ» намерена обзавестись системой так называемого неразрушающего контроля качества своей авиационной техники. Она станет представлять собой комплекс аппаратно-программных средств на

13.12.2021 Tele2 предлагает клиентам безлимитный интернет на борту самолетов

т сети партнера, предоставляющего услуги связи на борту воздушного судна, а также от местоположения самолета и спутников рядом с ним. Услуга доступна на всех тарифах Tele2. Помимо безлимитного

30.11.2021 «Дочка» РЖД, торгующая билетами на автобусы и самолеты, переезжает с Windows на российский Linux

бильности» перешло к ООО «Онэлия». По сайту этой ИТ-компании можно заключить, что именно она предоставила «дочке» РЖД платформу для продажи билетов не только на железнодородный транспорт, но также на самолеты, автобусы, «Аэроэкспресс», водный транспорт, а также предоставления страховых полисов. На данный момент оставшаяся 51-процентная доля в «Инновационной мобильности» поровну поделена меж
03.11.2021 КнААЗ внедряет цифровые технологии при создании самолетов пятого поколения

али принципиально нового подхода к организации производства и проектирования. Все детали и агрегаты самолета, а также монтажи делаются по электронным моделям, разработанным в ОКБ Сухого и собра
02.11.2021 Власти США не могут определиться, способна ли связь 5G убивать людей и ронять самолеты

ное на пилотов и авиакомпании, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Представители американской авиационной отрасли еще в конце 2020 г. забили тревогу, утверждая, что базовые станции станда
22.10.2021 Квантовые технологии, самолеты и пробки: участники «Цифрового прорыва» приступили к решению задач хакатона «Транспорт и логистика»

венника. Для международного аэропорта Шереметьево участники разработают алгоритм, который расставит самолеты по местам стоянок. А управление цифрового развития Липецкой области предложило постр
10.09.2021 Дмитрий Попов -

Одна из стратегических задач ИТ в гражданской авиации — обеспечение здоровья пассажиров

CNews: Какие ключевые тренды были справедливы для рынка в последний год в части цифровизации гражданской авиации? Дмитрий Попов: Гражданская авиация давно является лидером цифровизации с
06.09.2021 В День города в Москве на ВДНХ пройдут юношеские соревнования по беспилотной авиации

соревнованиями можно будет и онлайн. Гости чемпионата смогут сфотографироваться у настоящей кабины самолета. Также им предложат совершить «полет» на тренажере-симуляторе. На интерактивных площ
25.08.2021 «Росэлектроника» представила малогабаритный измеритель скорости для самолетов и дронов

форуме на «Армия-2021» опытный образец доплеровского измерителя скорости и угла сноса (ДИСС), построенный полностью на отечественной элементной базе. Он может устанавливаться на все типы современных самолетов, а также беспилотники. Испытания изделия планируется завершить в 2023 году. Новый доплеровский измеритель Д-055МЦ, разработанный Рыбинским заводом приборостроения (входит в «Росэлектр
19.07.2021 «Росэлектроника» представит перспективное оборудование связи для авиации

характеристики аппаратуры. Оборудование связи позволяет решать новые задачи, стоящие сегодня перед авиационной промышленностью», - заявили в «Росэлектронике».
12.07.2021 Как искусственный интеллект меняет будущее авиаперевозок

ых ресторанов.  В настоящее время проекты перевозок на «последней миле» имеются и  ведущих компаний авиационной отрасли, а в Китае уже был запущен беспилотник, который существенно сэкономил вре
29.06.2021 Создатели истребителей «Сухой» спрятались от ИТ-подрядчика, бросив на полдороге многомиллионный госпроект

ечает, что является крупнейшим российским авиационным холдингом и крупнейшим российским экспортером авиационной техники. Численность ее работников составляет порядка 20 тыс. человек. Компания в
07.06.2021 Как новый материал изменит форму самолетов-невидимок?

что на экране радара кажется размером со шмеля, но полимерная оболочка, которая защищает реактивные самолеты, хрупкая и со временем отслаивается (в результате чего самолет становится легче обна
28.05.2021 «Росэлектроника» создаст новый мобильный комплекс для посадки самолетов

сии и благодаря передовой архитектуре не потребует строительства капитальных сооружений для организации авиасообщения в отдаленных районах. «Подорожник» – новый аэродромный мобильный комплекс посадки самолетов, предназначенный для безопасного проведения взлетно-посадочных операций. В его состав входят глиссадный и курсовой радиомаяки. Оборудование будет производиться в модульном исполнении.
02.04.2021 Можно ли включать смартфон во время полета?

взлета и посадки. Разбираемся, действительно ли это необходимо и что будет, если включить смартфон в самолете. Итак, долгое время все авиакомпании требовали переводить смартфон в режим полета

01.03.2021 «Газпромнефть-Аэро», Smartavia и Райффайзенбанк автоматизировали заправку самолетов на базе блокчейна

и на основе технологии блокчейн. В проекте используется сервисная платформа обмена и учета данных в гражданской авиации по заправке топлива Smart fuel компании «Газпромнефть-Аэро». В результате
25.01.2021 S7 Airlines объявила о запуске первого в России онлайн-сервиса бронирования самолетов для личных перелетов

сти оплату. Пока путешественники могут выбрать перелет по России в одну сторону или туда-обратно с вылетом из Москвы или в Москву, позже география сервиса будет расширяться. «Стать владельцем личного самолета, хоть и на время, – уникальный опыт, который мы очень рады предложить путешественникам. Полететь вместе с гостями на свадьбу или день рождения, корпоративный выезд, матч любимой спорти
30.09.2020 Поставщики комплектующих для самолетов разорвали контракты с Россией. На очереди электроника

е «Микроэлектроника-2020». «Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно проинформировали наших авиастроителей, что ни по де
28.08.2020 «Ростех» будет бороться с контрафактной продукцией в авиации с помощью QR-кодов

иатива была предложена как одно из решений проблемы контрафакта в такой чувствительной отрасли, как авиация. Эта проблема встречается как у нас, так и в странах Запада. Подобные случаи редки, н
12.08.2020 Самолеты Boeing-747 получают обновления ПО на 3,5-дюймовых дискетах. Видео

орая может использоваться, в том числе, для работы автопилота. Никто в 2020 году не ожидает увидеть в самолете флоппи-дисковод С учетом того, что одна 3,5-дюймовая дискета хранит 1,44 МБ (2,88

14.07.2020 «Ростех» будет контролировать качество стали для авиации с помощью искусственного интеллекта

реализован на челябинском предприятии по производству стальных листов для изготовления компонентов самолетов и вертолетов гражданской и боевой авиации. Решение специально разработано российско
28.05.2020 Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах

ки метеорологической и аэронавигационной информации по аэропорту на борт воздушного судна по цифровой линии связи. Внедрение такой технологии обмена сообщениями существенно снизит нагрузку на экипажи самолетов и диспетчеров, повысит качество и достоверность доставленных данных, обеспечит повышение безопасности полетов. Оборудование для цифрового сервиса, получившего название D-ATIS, разрабо
21.02.2020 Корпорация «МиГ» разработала систему автоматической посадки военных самолетов

з главных приоритетов наших инженеров является безопасность и максимальная эффективность применения авиационной техники». Новая разработка корпорации «МиГ» включила в себя ряд инновационных бло
04.02.2020 SITA вместе с ключевыми партнерами авиаиндустрии сформируют MRO Blockchain Alliance

верждения права собственности. Роль компании SITA – одного из ведущих поставщиков ИТ-технологий для авиационной индустрии – заключается в управлении альянсом на самом высоком уровне и поддержке
29.01.2020 Tele2 запускает продажи SIM-карт на борту самолетов

Tele2, российский оператор мобильной связи, 1 февраля запускает продажи SIM-карт на борту самолетов семи авиакомпаний. Оператор предлагает путешественникам и предпринимателям тарифы с большим пакетом трафика и удобными роуминговыми опциями. Пассажиры покупают неактивированные SIM-ка
28.11.2019 Идут испытания самолета, в который вложился экс-глава Минкомсвязи. Видео

Минкомсвязи Николая Никифорова появилось видео летных испытаний композитного сельскохозяйственного самолета Т-500. В примечании к видео экс-глава Минкомсвязи отметил, что в настоящее время в К
26.11.2019 «Швабе» повышает точность систем навигации кораблей и самолетов

Запатентованное решение холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех совершенствует работу зеемановских лазерных гироскопов, применяющихся в навигационных системах кораблей и самолетов. Изобретение московских специалистов позволит создавать устройства, точность которых менее подвержена влиянию температуры окружающей среды. Лазерные гироскопы, помимо прочего, отвечаю
09.08.2019 В бортсистеме Boeing 787 найдена «дыра», через которую можно атаковать самолет

розу для борта и пассажиров. Но, как отметил Сэвидж, очевидно, что исследования кибербезопасности в авиационной сфере - это до сих пор остро стоящая проблема».
30.07.2019 «Вега» развернет производство комплекса для управления посадкой самолетов с земли

т линейку современного аэродромного оборудования, уже производимого госкорпорацией для модернизации авиационной инфраструктуры в России. Она может использоваться не только в крупных, но и в неб

Публикаций - 5134, упоминаний - 7708

Авиационная промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2914 274
Microsoft Corporation 23819 178
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1005 128
IBM - International Business Machines Corp 9273 127
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution - SITA ATI - SITA Air Transport Industry 455 112
7312 111
Intel Corporation 11772 102
Google LLC 11172 95
Ростех - Автоматика Концерн 1541 79
SAP SE 4997 79
Apple Inc 11427 78
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 285 75
Oracle Corporation 6412 71
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6460 71
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9995 68
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10372 65
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 122 64
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 307 63
Samsung Electronics 9856 59
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7307 59
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 225 55
Cisco Systems 4945 53
BAE Systems 169 53
Yandex - Яндекс 6044 53
Siemens AG - Siemens Group 2557 52
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 634 48
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 343 47
Sony 6497 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8215 47
HP Inc. 5591 43
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 385 43
РТИ Микрон - Micron 1299 40
Цифра ГК 2202 40
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 719 40
Sabre Corporation - Sabre Holdings 163 40
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4341 39
5nine Software 1852 39
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 208 38
Meta Platforms - Facebook 4358 36
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2637 35
Boeing 990 352
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6734 219
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 619 205
Lockheed Martin 752 165
Airbus Group - Airbus Industries 221 139
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 728 127
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 200 112
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2556 107
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 104 99
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 87
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 167 85
Northrop Grumman 201 83
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6156 82
Почта России ПАО 2056 77
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 374 75
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 69
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6345 69
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 313 67
РЖД - Российские железные дороги 1689 64
Ростех - Вертолеты России 161 60
Deutsche Lufthansa AG 115 50
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 116 49
Россети Ленэнерго 2407 48
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 180 42
British Airways - British Midland International 125 42
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 394 41
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 116 36
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 38 36
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 35
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 106 35
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1287 35
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 381 33
Газпром ПАО 1192 32
American Airlines 83 31
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 231 30
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 174 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2517 30
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 362 29
Air France 52 29
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 131 28
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18564 410
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2004 345
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2922 314
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 866 305
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 255
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4705 158
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5393 129
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9718 123
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 553 115
Президент Российской Федерации 3857 109
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2027 106
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 390 105
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 511 100
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 128 99
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 82
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1766 78
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2570 76
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1237 62
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1644 57
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2819 54
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 244 52
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 47
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 549 46
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3118 46
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1088 45
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3107 43
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2482 40
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3931 40
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1360 39
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 218 38
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3095 38
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 77 37
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 99 35
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1125 35
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1714 29
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1575 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2546 28
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 199 27
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 112 27
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2452 27
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 63
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 37
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 35
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2615 31
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 18
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1386 15
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 258 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 8
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 7
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 7
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 480 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 586 5
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 5
Аль-Каида - террористическая организация 53 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 5
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 7 4
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 4
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 36 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 3
Коммунизм - Коммунистические партии 75 3
4CIO 747 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 72 3
Союз нефтегазопромышленников России 5 3
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 34 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 54 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 53 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 987 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55894 839
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41404 693
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2442 632
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27008 443
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6609 422
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10550 388
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13553 380
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9381 327
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21206 311
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 605 275
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26695 272
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17888 258
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25970 253
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12978 228
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22803 227
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15328 220
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10040 219
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13805 217
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10423 206
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8907 205
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18480 202
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22723 197
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19586 196
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18212 195
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22056 193
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17798 187
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3084 181
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8876 171
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11289 169
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12532 164
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13491 163
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 872 163
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4970 159
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13792 145
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9552 145
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12038 140
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4375 139
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics 876 139
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11763 139
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9559 138
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4406 194
Microsoft Windows 2000 12867 189
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 228 130
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 172 127
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 148 119
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2555 105
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 124 103
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 182 99
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 347 97
Microsoft Windows 14753 97
Google Android 12975 96
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 124 93
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 85
Apple iPhone 6 6312 84
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4838 82
Linux OS 8626 74
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 82 73
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1496 66
Apple iOS 7073 66
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 119 64
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3962 64
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3019 62
Apple iPhone - серия смартфонов 6745 54
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 72 51
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 55 48
Age of Kings 3460 47
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 61 47
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2982 44
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 41
Acer Predator 190 39
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 52 39
Microsoft Office 3525 37
Укроборонпром - ГП Антонов - АН-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 67 37
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 36
Apple iPad 3772 35
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3568 34
Microsoft Windows BitLocker 1296 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4333 34
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 429 34
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 34
Путин Владимир 2832 107
Иванов Сергей 373 35
Медведев Дмитрий 1636 33
Натрусов Артем 223 28
Ступин Евгений 28 25
Марковский Роман 26 25
Wright (brothers) - Райт (братья) 32 24
Зелин Александр 32 24
Аитов Тимур 197 23
Дьяченко Валерий 82 23
Белоусов Максим 95 23
Глазков Александр 77 22
Путятинский Сергей 76 22
Дворкович Аркадий 210 22
Демченко Олег 26 22
Трояновский Владимир 52 22
Hope Paul - Хоуп Пол 23 21
Евтушенко Олег 142 21
Харитонов Денис 22 20
Емельченков Сергей 114 20
Андрианов Павел 80 20
Лагунов Андрей 42 19
Трапезин Владимир 30 19
Бурилов Андрей 70 18
Сологуб Денис 40 18
Соколов Алексей 132 17
Никифоров Николай 1172 17
Гагарин Юрий 78 17
Копысов Виталий 52 17
Воронин Павел 77 16
Моторко Андрей 72 15
Левкевич Михаил 60 15
Дюбанов Анатолий 95 15
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 15
Bush George - Буш Джордж 305 14
Погосян Михаил 20 14
Богданов Кирилл 112 14
Волошин Евгений 48 14
Чаркин Евгений 246 13
Мишустин Михаил 538 13
Россия - РФ - Российская федерация 127559 2178
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50794 1630
Земля - планета Солнечной системы 10004 691
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40427 677
Европа 21551 474
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13107 352
Германия - Федеративная Республика 12218 342
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15546 320
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13857 290
Япония 13047 247
Франция - Французская Республика 7635 240
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2715 231
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15687 230
США - Калифорния 4689 191
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13448 189
Индия - Республика 5172 165
Украина 7400 153
Солнце - звезда Солнечной системы 4959 150
Израиль 2634 132
Канада 4748 119
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3454 113
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 611 104
Италия - Итальянская Республика 4254 104
Ирак - Республика 695 101
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6574 99
США - Нью-Йорк 3106 91
Россия - СФО - Новосибирск 3837 88
Южная Корея - Республика 6364 86
Казахстан - Республика 5101 79
Азия - Азиатский регион 5189 79
Великобритания - Лондон 2388 73
Испания - Королевство 3629 71
США - Колумбия - Вашингтон 1376 69
Иран - Исламская Республика Иран 1020 69
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2408 68
Беларусь - Белоруссия 4626 66
Нидерланды 3349 63
Африка - Африканский регион 3328 61
Швеция - Королевство 3550 60
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 698 57
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8131 1081
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43354 757
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9514 754
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15774 697
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25204 582
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43427 439
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс 1469 413
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2347 296
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21433 245
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4796 213
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие 500 208
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5719 206
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4644 204
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14496 194
Энергетика - Energy - Energetically 4575 191
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10222 185
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8651 170
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 1948 158
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3957 155
Транспорт - Топливо - Контроль топлива 1500 150
Экспорт - Экспортные операции 2853 147
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11287 146
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2882 132
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1531 126
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9061 126
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11258 122
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4397 119
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3603 118
Английский язык 6262 112
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 616 109
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9646 108
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4818 107
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1252 107
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3556 105
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4532 104
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5020 102
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4069 101
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6663 101
Флот - крупное объединение кораблей, судов и членов их экипажа 422 92
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1441 92
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 422
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11048 331
CNews RND - R&D.CNews 2274 147
AP - Associated Press 1994 74
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5805 68
New Scientist 1447 64
F-16.net 126 54
Flight Global 78 49
Space Daily 528 45
Flight International 64 42
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 30
Военно-промышленный курьер 86 26
Washington Profile 140 22
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 636 22
CNews - ZOOM.CNews 1764 22
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 20
CNET Networks - CNET News 1642 19
SpaceDaily - Space Daily 187 19
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 18
Коммерсантъ - Издательский дом 1391 18
NYT - The New York Times 1008 18
Defense Tech 44 17
Ведомости 649 17
РИА Новости 827 16
Times 657 16
NEWSru.com 229 16
Известия ИД 512 14
Defense Talk 40 14
Российская газета 249 14
The Washington Post 312 13
Defensetech 47 13
TAdviser - Центр выбора технологий 323 13
Phys.org 973 13
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 12
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1256 12
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 715 12
Nature 797 11
Space War 75 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 849 10
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7597 155
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2466 38
Gartner - Гартнер 3501 30
CNews Инновация года - награда 99 22
IDC - International Data Corporation 4872 21
Internet Stock Report 994 20
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 12
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 545 11
CNews Мишень 162 9
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 175 8
Fortune Global 500 283 7
Forrester Research 815 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 191 4
BCG - Boston Consulting Group 101 4
Samsung Research 17 4
Frost & Sullivan 202 4
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 128 3
Gartner - Dataquest 348 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 3
ABI Research 233 3
Markets&Markets Research 106 3
S&P 500 554 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Allied Business Intelligence 16 2
Harris Interactive 83 2
Technavio 25 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 2
Медиалогия 51 2
comScore 394 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
AC&M Consulting - ACM-Consulting 261 2
Juniper Research 509 2
Data Insight - Исследовательское агентство 106 2
Computer Economics 32 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 100 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 2
IBM Research 107 2
Gartner Magic Quadrant Unified Threat Management - Gartner Magic Quadrant Persistent Threat Radicati 2 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 120 66
РАН - Российская академия наук 1825 62
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 926 33
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1327 32
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 499 31
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 25
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 618 20
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 136 19
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 28 16
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 701 16
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 451 13
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 11
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 427 11
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 11
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 16 10
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 251 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 754 10
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 166 9
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 8 8
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 64 8
ТГУ - Томский государственный университет 134 8
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 143 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 389 8
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 7
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 272 7
Росгидромет ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 42 7
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 275 7
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 55 6
University of Cambridge - Кембриджский университет 228 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 134 6
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 250 6
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 17 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 252 6
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 50 6
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 23 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 207 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 318 5
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 48 5
Академгородок Новосибирск 104 5
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 74
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МТС Телеком Идея 52 5
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Defcon 42 4
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
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