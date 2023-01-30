Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction

В России создали замену американской системе предупреждения столкновения самолетов ортозамещения, это наша инициативная разработка, последний блок авионики, которого не хватало нашей авиационной промышленности», — сказал Бабуров. Как летали раньше Ранее все лайнеры летали на

Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» разработала новый чип для гражданской авиации аучно-производственным предприятием «Бутис», проходит испытания в составе бортовой антенны самолета гражданской авиации. Новый импортозамещающий чип улучшит качество приема полезных радиосигнал

«РИВЦ-Пулково» обновил систему визуального информирования пассажиров аэропорта е используется в 20 аэропортах России, а также в учебном процессе Санкт-Петербургского университета гражданской авиации и Ульяновского института гражданской авиации. В результате последн

«Ростех» представил вакуумный 3D-принтер для создания деталей для авиации и космической индустрии электронно-лучевой сплавки. «Ростех уделяет особое внимание разработке технологических решений для авиационной и космической индустрии. Полученный нами опытный образец вакуумного 3D-принтера –

Авиатранспорт будущего: какие электрические самолеты уже покоряют небо ый самолет Як-40ЛЛ с электродвигателем. Сам самолет был создан в 1973 году, а через 20 лет работы в гражданской авиации он был передан в СибНИА и стал настоящей летающей лабораторией. В июле 2

«Росэлектроника» представила аппаратуру для наведения новейших зенитных систем с помощью авиации орудование из состава программно-аппаратного комплекса «Крыло-А». Комплекс может устанавливаться на самолеты дальней и транспортной авиации и способен наводить в режиме реального времени на про

В России ищут разработчика ИИ для замены пилотов гражданских самолетов рство промышленности и торговли России (Минпромторг) собирается заменить второго пилота в самолетах гражданской авиации на виртуального ассистента. Выводы об этом можно сделать из условий минис

«А-Техникс» разработала стенд для тестирования блоков управления питанием розеток пассажирского салона самолета дрен в процедуры технического обслуживания воздушных судов. Стенд, имитируя сигнал и условия работы самолета, позволяет выполнить комплексную проверку работоспособности блоков ISPS, которые отв

Airbus предложил решение для доступа в интернет в самолете Концерн Airbus представил новое техническое решение для доступа в интернет в самолете, которое получило название HBCplus, сообщили CNews в компании. С точки зрения прин

«Росэлектроника» повысила безопасность аэропорта Ижевска и самолетов при высокой интенсивности полетов. Радиолокатор АОРЛ-1АМ способен обнаруживать самолеты гражданской авиации всех типов на расстоянии до 360 км. Параболическая антенна обеспечивает в

Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 совершил первый полет с включенным локатором сом (БРТК). Испытания подтвердили штатную работу специального оборудования, а также бортовых систем самолета в условиях высокого электромагнитного излучения. В ходе полета были проверены аэроди

Качество сборки самолетов «МиГ» будет контролировать российский искусственный интеллект рпорация «МиГ» намерена обзавестись системой так называемого неразрушающего контроля качества своей авиационной техники. Она станет представлять собой комплекс аппаратно-программных средств на

Tele2 предлагает клиентам безлимитный интернет на борту самолетов т сети партнера, предоставляющего услуги связи на борту воздушного судна, а также от местоположения самолета и спутников рядом с ним. Услуга доступна на всех тарифах Tele2. Помимо безлимитного

«Дочка» РЖД, торгующая билетами на автобусы и самолеты, переезжает с Windows на российский Linux бильности» перешло к ООО «Онэлия». По сайту этой ИТ-компании можно заключить, что именно она предоставила «дочке» РЖД платформу для продажи билетов не только на железнодородный транспорт, но также на самолеты, автобусы, «Аэроэкспресс», водный транспорт, а также предоставления страховых полисов. На данный момент оставшаяся 51-процентная доля в «Инновационной мобильности» поровну поделена меж

КнААЗ внедряет цифровые технологии при создании самолетов пятого поколения али принципиально нового подхода к организации производства и проектирования. Все детали и агрегаты самолета, а также монтажи делаются по электронным моделям, разработанным в ОКБ Сухого и собра

Власти США не могут определиться, способна ли связь 5G убивать людей и ронять самолеты ное на пилотов и авиакомпании, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Представители американской авиационной отрасли еще в конце 2020 г. забили тревогу, утверждая, что базовые станции станда

Квантовые технологии, самолеты и пробки: участники «Цифрового прорыва» приступили к решению задач хакатона «Транспорт и логистика» венника. Для международного аэропорта Шереметьево участники разработают алгоритм, который расставит самолеты по местам стоянок. А управление цифрового развития Липецкой области предложило постр

Дмитрий Попов - Одна из стратегических задач ИТ в гражданской авиации — обеспечение здоровья пассажиров CNews: Какие ключевые тренды были справедливы для рынка в последний год в части цифровизации гражданской авиации? Дмитрий Попов: Гражданская авиация давно является лидером цифровизации с

В День города в Москве на ВДНХ пройдут юношеские соревнования по беспилотной авиации соревнованиями можно будет и онлайн. Гости чемпионата смогут сфотографироваться у настоящей кабины самолета. Также им предложат совершить «полет» на тренажере-симуляторе. На интерактивных площ

«Росэлектроника» представила малогабаритный измеритель скорости для самолетов и дронов форуме на «Армия-2021» опытный образец доплеровского измерителя скорости и угла сноса (ДИСС), построенный полностью на отечественной элементной базе. Он может устанавливаться на все типы современных самолетов, а также беспилотники. Испытания изделия планируется завершить в 2023 году. Новый доплеровский измеритель Д-055МЦ, разработанный Рыбинским заводом приборостроения (входит в «Росэлектр

«Росэлектроника» представит перспективное оборудование связи для авиации характеристики аппаратуры. Оборудование связи позволяет решать новые задачи, стоящие сегодня перед авиационной промышленностью», - заявили в «Росэлектронике».

Как искусственный интеллект меняет будущее авиаперевозок ых ресторанов. В настоящее время проекты перевозок на «последней миле» имеются и ведущих компаний авиационной отрасли, а в Китае уже был запущен беспилотник, который существенно сэкономил вре

Создатели истребителей «Сухой» спрятались от ИТ-подрядчика, бросив на полдороге многомиллионный госпроект ечает, что является крупнейшим российским авиационным холдингом и крупнейшим российским экспортером авиационной техники. Численность ее работников составляет порядка 20 тыс. человек. Компания в

Как новый материал изменит форму самолетов-невидимок? что на экране радара кажется размером со шмеля, но полимерная оболочка, которая защищает реактивные самолеты, хрупкая и со временем отслаивается (в результате чего самолет становится легче обна

«Росэлектроника» создаст новый мобильный комплекс для посадки самолетов сии и благодаря передовой архитектуре не потребует строительства капитальных сооружений для организации авиасообщения в отдаленных районах. «Подорожник» – новый аэродромный мобильный комплекс посадки самолетов, предназначенный для безопасного проведения взлетно-посадочных операций. В его состав входят глиссадный и курсовой радиомаяки. Оборудование будет производиться в модульном исполнении.

Можно ли включать смартфон во время полета? взлета и посадки. Разбираемся, действительно ли это необходимо и что будет, если включить смартфон в самолете. Итак, долгое время все авиакомпании требовали переводить смартфон в режим полета

«Газпромнефть-Аэро», Smartavia и Райффайзенбанк автоматизировали заправку самолетов на базе блокчейна и на основе технологии блокчейн. В проекте используется сервисная платформа обмена и учета данных в гражданской авиации по заправке топлива Smart fuel компании «Газпромнефть-Аэро». В результате

S7 Airlines объявила о запуске первого в России онлайн-сервиса бронирования самолетов для личных перелетов сти оплату. Пока путешественники могут выбрать перелет по России в одну сторону или туда-обратно с вылетом из Москвы или в Москву, позже география сервиса будет расширяться. «Стать владельцем личного самолета, хоть и на время, – уникальный опыт, который мы очень рады предложить путешественникам. Полететь вместе с гостями на свадьбу или день рождения, корпоративный выезд, матч любимой спорти

Поставщики комплектующих для самолетов разорвали контракты с Россией. На очереди электроника е «Микроэлектроника-2020». «Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно проинформировали наших авиастроителей, что ни по де

«Ростех» будет бороться с контрафактной продукцией в авиации с помощью QR-кодов иатива была предложена как одно из решений проблемы контрафакта в такой чувствительной отрасли, как авиация. Эта проблема встречается как у нас, так и в странах Запада. Подобные случаи редки, н

Самолеты Boeing-747 получают обновления ПО на 3,5-дюймовых дискетах. Видео орая может использоваться, в том числе, для работы автопилота. Никто в 2020 году не ожидает увидеть в самолете флоппи-дисковод С учетом того, что одна 3,5-дюймовая дискета хранит 1,44 МБ (2,88

«Ростех» будет контролировать качество стали для авиации с помощью искусственного интеллекта реализован на челябинском предприятии по производству стальных листов для изготовления компонентов самолетов и вертолетов гражданской и боевой авиации. Решение специально разработано российско

Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах ки метеорологической и аэронавигационной информации по аэропорту на борт воздушного судна по цифровой линии связи. Внедрение такой технологии обмена сообщениями существенно снизит нагрузку на экипажи самолетов и диспетчеров, повысит качество и достоверность доставленных данных, обеспечит повышение безопасности полетов. Оборудование для цифрового сервиса, получившего название D-ATIS, разрабо

Корпорация «МиГ» разработала систему автоматической посадки военных самолетов з главных приоритетов наших инженеров является безопасность и максимальная эффективность применения авиационной техники». Новая разработка корпорации «МиГ» включила в себя ряд инновационных бло

SITA вместе с ключевыми партнерами авиаиндустрии сформируют MRO Blockchain Alliance верждения права собственности. Роль компании SITA – одного из ведущих поставщиков ИТ-технологий для авиационной индустрии – заключается в управлении альянсом на самом высоком уровне и поддержке

Tele2 запускает продажи SIM-карт на борту самолетов Tele2, российский оператор мобильной связи, 1 февраля запускает продажи SIM-карт на борту самолетов семи авиакомпаний. Оператор предлагает путешественникам и предпринимателям тарифы с большим пакетом трафика и удобными роуминговыми опциями. Пассажиры покупают неактивированные SIM-ка

Идут испытания самолета, в который вложился экс-глава Минкомсвязи. Видео Минкомсвязи Николая Никифорова появилось видео летных испытаний композитного сельскохозяйственного самолета Т-500. В примечании к видео экс-глава Минкомсвязи отметил, что в настоящее время в К

«Швабе» повышает точность систем навигации кораблей и самолетов Запатентованное решение холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех совершенствует работу зеемановских лазерных гироскопов, применяющихся в навигационных системах кораблей и самолетов. Изобретение московских специалистов позволит создавать устройства, точность которых менее подвержена влиянию температуры окружающей среды. Лазерные гироскопы, помимо прочего, отвечаю

В бортсистеме Boeing 787 найдена «дыра», через которую можно атаковать самолет розу для борта и пассажиров. Но, как отметил Сэвидж, очевидно, что исследования кибербезопасности в авиационной сфере - это до сих пор остро стоящая проблема».