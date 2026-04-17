Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction

В Москве испытали оптический кабель для авиации Кабельный завод «Спецкабель» создал и успешно протестировал решение для авиационной техники. Проверка осуществлялась совместно с московским разработчиком бортовой аппаратуры. Тесты подтвердили, что кабель подходит для работы оборудования в верхних слоях атмосферы З

АО «ГЛОНАСС» и ГосНИИ ГА объявили о сотрудничестве в сфере авиационной информбезопасности Акционерное общество «ГЛОНАСС» и Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ГосНИИ ГА) подписали соглашение о взаимодействии в сфере информационной

ГК «Элемент» и АО «ГЛОНАСС» займутся созданием доверенной среды для беспилотной авиации Группа компаний «Элемент» и АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о взаимодействии в сфере беспилотной авиации (БАС). Компании разработают доверенную программно-аппаратную среду идентификации авиабеспилотников на основе российской электронной компонентной базы и средств криптографической защиты

Быстрый интернет Starlink появится на 232 Boeing 777 и Airbus A380 компании «Эмирейтс» лет «Эмирейтс» планирует установить Starlink на весь действующий авиапарк — 232 авиалайнера. Первый самолёт — Boeing 777-300ER с бортовым номером A6-EPF — уже оборудован системой и представлен

В России появился новый разработчик авиационной техники мена данными, аппаратуры звуко- и видеосвязи, систем оповещения и развлечения пассажиров в сегменте гражданской авиации. Об этом CNews сообщили представители Московского НИИ Радиосвязи (МНИИРС)

Китай запустил в производство квантовый радар для отслеживания самолетов-невидимок нные сети. Wikipedia Китай начинает массово производить радары, способные обнаруживать американские самолеты-невидимки - такие, как F-117 Квантовая коммуникация использует свет на уровне отдель

Гарантия точности: разработанная в МАИ методика сведет к минимуму ошибки в навигации самолетов , которые могут привести к катастрофическим последствиям, при этом соответствуют строгим стандартам авиационной безопасности. «Это очень важно, потому что просто создать защиту от помех недоста

Представлена система безопасной интеграции беспилотной авиации в единое воздушное пространство регионального полета дрона из Сахалинской области в Хабаровский край, а также парада дронов, который прошел в рамках форума «Крылья Сахалина». «Сахалинская область стала пионером развития беспилотной авиации, именно здесь мы начали тестировать элементы единой системы идентификации и гибридной связи. Компетенции и совместные проекты с «Аврора-БАС» обеспечивают создание, отработку, постоянную

Разработка выпускницы МАИ снизит риск ошибок в тестировании операционной системы для самолетов МС-21 и SJ-100 вания новой отечественной операционной системы JetOS. Эта система создается в рамках программы импортозамещения и будет использоваться для управления главными экранами в кабине российских гражданских самолетов МС-21 и SJ-100. Благодаря работе, проведенной Ольгой Ступак, тестирование JetOS стало проще, понятнее и надежнее. Об этом CNews сообщили представители МАИ. JetOS – это особая операцио

Перевод авиации на российское ПО обойдется в 10,75 миллиардов Импортозамещение ПО в авиационной отрасли В рамках ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Авиационный транспорт» реализуются четыре особо значимых проекта (ОЗП) по импортозамещению ПО. Об этом глава ИЦК, замгендире

Группа компаний «Комплексные системы» установила новый мировой рекорд в сфере беспилотной авиации дущий рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса 26 июля 2025 г., составлял 3 часа 11 минут. Успешное установление нового рекорда подчеркивает высокий уровень разработок российской беспилотной авиации и технологическое лидерство отечественных производителей. Достижение демонстрирует не только превосходство над предыдущими показателями, но и открывает новые перспективы для развития бе

Экономия, скорость, надежность: в МАИ создают уникальные технологии 3D-печати прочных и легких деталей самолетов и БЛА тановки» и Центр аэрокосмических материалов и технологий Передовой инженерной школы (ПИШ) МАИ. «Реализация проекта позволит не только значительно повысить безопасность и надежность будущих российских самолетов, но и существенно сократить сроки и затраты на их разработку и сделать процесс изготовления более гибким и эффективным. Более того, применение аддитивных технологий в ряде случаев поз

Быстрее мысли: в МАИ создают новую систему управления для самолетов е для обеспечения точности сбора данных датчиками, и другие особенности систем приводят к тому, что самолёт реагирует на действия пилота с задержкой, которую называют эквивалентным запаздывание

Операционная система «Ред ОС» включена в состав программно-аппаратных комплексов для авиационной отрасли ед ОС» позволило повысить надежность и безопасность работы программных продуктов фирмы. Предприятия авиационной отрасли получили возможность работать с отечественным программным обеспечением, с

«Геоскан» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» будут совместно развивать технологии идентификации и связи для гражданской беспилотной авиации ации концепции «Бесшовного цифрового неба» и способствует решению задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, по опережающему технологическому развитию и открытию неба для беспилотной авиации. «Совместная работа и подключение авиабеспилотников компании «Геоскан» ускорит внедрение единой системы идентификации, обеспечивающей прозрачность полетов для надзорных ведомств. Такое

На самолете Sukhoi Superjet 100 тестируется российский автопилот х» Владимир Артяков. Для ускорения программы сертификации в летных испытаниях принимают участие три самолета. В 2024 г. начались испытания первого опытного образца самолета, оснащенного

Молодые ученые Пермского Политеха представили новый тип двигателя, который на 10% повысит эффективность беспилотников Современная авиация постоянно совершенствуется благодаря появлению новых материалов и технологий. Это кас

Ученые создали физико-математическую модель, которая поможет в борьбе с обледенением самолетов International Journal of Multiphase Flow (Q1, IF: 3.6). Обледенение является актуальной проблемой в авиационной промышленности. Накопление льда на поверхности лопастей ветровых турбин и крыльев

Отечественный автопилот прошел успешные испытания на самолете Superjet 100 что министерство, ОАК и «Ростех» будут вместе рассматривать дальнейшие этапы комплексного развития гражданской авиации с точки зрения завоевания собственной доли на международном рынке.

ИИ подберет подходящие планировки квартир для покупателей «Самолета» ду ними определяется релевантность — чем ближе векторы, тем выше уровень рекомендации. Специалисты «Самолета» за месяц разработали модель и обучили ее с использованием подхода metric learning,

Ученые Пермского Политеха разработали импортозамещающую программу для исследования звукопоглощающих материалов тупности она применима на любом производстве, где требуется изучение звукопоглощения материалов – в авиационной, космической, военной, оборонной промышленности, автомобилестроении, металлургии,

В московском аэропорту установили систему «ВеКО» с искусственным интеллектом для повышения авиационной безопасности ние запрещенных предметов, что создавало потенциальные риски. Испытания системы в московском аэропорту подтвердили ее высокую эффективность. Внедрение «ВеКО» станет важным шагом в развитии технологий авиационной безопасности, обеспечивая дополнительный контроль при досмотре пассажиров и багажа.

«Эмирейтс» и Parsys представили телемедицинскую станцию для обследования пассажиров на борту самолета кардиограммы (ЭКГ). Данные пассажиров «Эмирейтс», которым потребовалась медицинская помощь на борту самолета, автоматически передаются на устройство MedCapture через Bluetooth, что позволяет бо

Власти ищут производителя российской авионики для Sukhoi Superjet 100, МС-21 и отечественных БПЛА комплексов и электронных блоков нового поколения обеспечит требуемый уровень безопасности самолетов гражданской авиации, обеспечит их интеграцию в единую систему мирового воздушного пространств

Власти потратят 27 миллиардов на «максимальное импортозамещение» систем Sukhoi Superjet 100 аучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по сертификации ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100 (SJ-100). Ведомство делает акцент на замене иностранных компонен

ИТ-холдинг «Т1» и «Шереметьево Хэндлинг» автоматизировали процесс сервисного обслуживания самолетов ам повысить эффективность наземного обслуживания, что соответствует общему тренду на цифровизацию в авиационной отрасли. Реализация задачи такой сложности с нуля менее, чем за год – показатель

Холдинг «АИС» подписал соглашение с «Авиафлюид Интернешнл» по развитию инфраструктурных сервисов гражданской авиации шнл» о сотрудничестве. Стороны договорились о совместном развитии инфраструктурных сервисов в сфере гражданской авиации и авиационной промышленности. Об этом CNews сообщили представители АО ПК

268 новых сплавов: ИИ ускорил поиск материалов для авиации и космоса его характеристики: прочность, ковкость, температуру плавления, устойчивость к коррозии, электрическое сопротивление и многие другие. Так материаловеды ищут сплавы с более совершенными свойствами для авиации, космических технологий, машиностроения и других областей: электротехники, строительства, медицинских инструментов и проч. Однако новый сплав попадает в инструментарий инженера-проектир

«Росэлектроника» представила модернизированную систему защиты самолетов от птиц на НИИ «Вектор» (входит в «Росэлектронику»). «В условиях реализации «Комплексной программы развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 г.» требуется решение задачи по организации

МГТУ ГА и Comindware заключили соглашение Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА) и компания Comindware, российский разработчик решений для управ

Впервые показан российский шлем виртуальной реальности для пилотов истребителя Су-57 тоящее время важные задачи на фронте специальной военной операции (СВО) России на Украине выполняет авиация. На счету экипажей легендарных Су-25, Су-34 сотни уничтоженных целей в зоне СВО. Анон

Ространснадзор и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» будут развивать отечественные технологии мониторинга гражданской беспилотной авиации, речных и морских судов анстве успешно протестирован в малой авиации. «К нашей платформе в постоянном режиме подключено 280 самолетов, выполняющих сельхозобработку земель в южных регионах страны. Юридически значимые д

Скуратов Сергей Николаевич: вклад в становление уральской авиации ющими: высшее образование наличие допуска ко всем видам полетов и действующего свидетельства пилота гражданской авиации высшего классаопыт руководящей работы в летной сфере от трех лет Претенде

Microsoft погнали с крупного российского авиационного завода. Идет отказ от MS Exchange, в планах переход на отечественный Linux Microsoft здесь больше не нужна «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) перевел 1400 почтовых ящиков сотрудников на российский почтовый с

Найден способ обнаруживать американские самолеты-невидимки с помощью фундаментальных свойств сети Starlink ации SCMP, для эксперимента команда использовала дрон DJI Phantom 4 Pro в качестве имитатора такого самолета. Используя наземную радарную систему, команда обнаружила крошечный дрон благодаря из