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Авиационная промышленность Авиация Авиастроение Самолетостроение Воздушный транспорт Aviation industry Aircraft construction

Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction

 

«Мечта», 1982 год. Художник — Хачатрян Карлос Карапетович. «Мечта», 1982 год. Художник — Хачатрян Карлос Карапетович.
«В полете» Худ. Александров Александр Федорович «В полете» Худ. Александров Александр Федорович
Плакат "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью" (1937) Плакат "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью" (1937)
Нинель Пирогова "Будущий летчик. Лист 2" (1964) Нинель Пирогова "Будущий летчик. Лист 2" (1964)
Анатолий Иткин "День Авиации", из серии "Детство в Останкино" (1975) Анатолий Иткин "День Авиации", из серии "Детство в Останкино" (1975)
1900-е годы, Санкт-Петербург (Российская Империя). Аэродромъ. Дореволюционное авиашоу. Въ день полёта будутъ вывѢшены сигналы. Летаютъ. Сомнительно. Не летаютъ. В случае отмены полёта деньги за билеты не возвращаются и билеты действительны на следующий день полёта. 1900-е годы, Санкт-Петербург (Российская Империя). Аэродромъ. Дореволюционное авиашоу. Въ день полёта будутъ вывѢшены сигналы. Летаютъ. Сомнительно. Не летаютъ. В случае отмены полёта деньги за билеты не возвращаются и билеты действительны на следующий день полёта.
«Будущие летчики», 1938 год Дейнека Александр Александрович «Будущие летчики», 1938 год Дейнека Александр Александрович
«Авиамоделисты», 1934 г. Миловидов Б.В. «Авиамоделисты», 1934 г. Миловидов Б.В.
Пионеры, 1978 Худ.: Шпонько Григорий Андреевич Пионеры, 1978 Худ.: Шпонько Григорий Андреевич
Алексей Варламов "Юные авиомоделисты" (1949) Алексей Варламов "Юные авиомоделисты" (1949)
Хельве Вийдалепп "Юные авиамоделисты" (1951) Хельве Вийдалепп "Юные авиамоделисты" (1951)
Где же ошибка? 1953 Фот.: Бальтерманц Дмитрий Николаевич Где же ошибка? 1953 Фот.: Бальтерманц Дмитрий Николаевич
Лидия Тимошенко "Авиамоделисты" (1937) Лидия Тимошенко "Авиамоделисты" (1937)
"Авиамоделистка" 1930-е. Пахомов Алексей Фёдорович (1900 – 1973) "Авиамоделистка" 1930-е. Пахомов Алексей Фёдорович (1900 – 1973)
Авиамоделисты, 1960-е Худ.: Шкловская Эсфирь Абрамовна Авиамоделисты, 1960-е Худ.: Шкловская Эсфирь Абрамовна
«Состязание моделистов» 1931г. Адливанкин Самуил Яковлевич (1897-1966) «Состязание моделистов» 1931г. Адливанкин Самуил Яковлевич (1897-1966)
«Налетался» 1957 год Владимир Иванович Переяславец «Налетался» 1957 год Владимир Иванович Переяславец
"Авиамоделисты", 1960 год. Художник — Хохловкина Эльза Давыдовна (род.1934, Донецк) "Авиамоделисты", 1960 год. Художник — Хохловкина Эльза Давыдовна (род.1934, Донецк)
Юный авиамоделист, 1947 Фот.: Сергей Васин Юный авиамоделист, 1947 Фот.: Сергей Васин
Александр Александров "В полете" (1936) Александр Александров "В полете" (1936)
Юный авиамоделист, 1937 Фот.: Сергей Васин Юный авиамоделист, 1937 Фот.: Сергей Васин
Александр Дейнека "Коктебель" (1939) Александр Дейнека "Коктебель" (1939)
Обложка книги "Наша Авиация" 1939 г. А. А. Дейнека Обложка книги "Наша Авиация" 1939 г. А. А. Дейнека
Виктор Гонтарев "Конструкторы-авиаторы" (1981) Виктор Гонтарев "Конструкторы-авиаторы" (1981)
Виктор Корецкий "Крепи гражданскую авиацию!" (1933) Виктор Корецкий "Крепи гражданскую авиацию!" (1933)
«Комсомолец, молодой рабочий, пионер!» Плакат СССР о повышении качества подготовки советских летчиков. Буев И., Иорданский Б., 1934 год. «Комсомолец, молодой рабочий, пионер!» Плакат СССР о повышении качества подготовки советских летчиков. Буев И., Иорданский Б., 1934 год.
Плакат "Круговые полёты над Москвой на самолёте-гиганте АНТ-14" (1930е) Плакат "Круговые полёты над Москвой на самолёте-гиганте АНТ-14" (1930е)
Овладевайте мастерством управления самолетом! (Соловьев К.) 1989 год Овладевайте мастерством управления самолетом! (Соловьев К.) 1989 год
Аркадий Колчанов "Лётные будни" (1964) Аркадий Колчанов "Лётные будни" (1964)
Плакат 1931 года "Женщина-пролетарка! Овладевай авиационной техникой!" Плакат 1931 года "Женщина-пролетарка! Овладевай авиационной техникой!"
Виктор Ни "Экипаж местной линии" (1973) Виктор Ни "Экипаж местной линии" (1973)
Н.Х. "Учебный самолёт" (б/д) Н.Х. "Учебный самолёт" (б/д)
"Каждый колхоз, каждый завод летчика даст в наш воздушный флот!" (П. Караченцов) 1936 год "Каждый колхоз, каждый завод летчика даст в наш воздушный флот!" (П. Караченцов) 1936 год
Владимир Люшин "Самолёт Крокодил готов к полёту" (1937) Владимир Люшин "Самолёт Крокодил готов к полёту" (1937)
Александр Дейнека "Авиация" (1930-е) Александр Дейнека "Авиация" (1930-е)
Молодежь, занимайся авиационным спортом! / 1958 Плакат отражает пропаганду развития авиации и спорта в СССР, в частности через организации, такие как ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту). Молодежь, занимайся авиационным спортом! / 1958 Плакат отражает пропаганду развития авиации и спорта в СССР, в частности через организации, такие как ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту).
«Стройте Воздушный флот СССР. Все - в акционеры Добролета!» Рекламный плакат СССР. Симаков И., 1923 год. «Стройте Воздушный флот СССР. Все - в акционеры Добролета!» Рекламный плакат СССР. Симаков И., 1923 год.
Родченко Александр, плакат "Добролет" (1923) Родченко Александр, плакат "Добролет" (1923)
Плакат Говоркова Виктора "Крепи авиапром" (1934) Плакат Говоркова Виктора "Крепи авиапром" (1934)
Плакат конца 1920-х "Овладевай техникой авиодело", СССР Плакат конца 1920-х "Овладевай техникой авиодело", СССР
Валентин Качалов "Первые авиаторы" (1978) Валентин Качалов "Первые авиаторы" (1978)
Дмитрий Бабиченко "Авианизация страны..." (1931) Дмитрий Бабиченко "Авианизация страны..." (1931)
Альфонс Жаба "Перелет аэропланов" (1936) Альфонс Жаба "Перелет аэропланов" (1936)
Федор Антонов "Самолёт" (1960) Федор Антонов "Самолёт" (1960)
Борис Малуев "Летчик В. Добрынский" (1976) Борис Малуев "Летчик В. Добрынский" (1976)
Константин Прохоров "Гидропланы" (1970) Константин Прохоров "Гидропланы" (1970)
Спартак Глушков "Оля Матвеева" (1975) Спартак Глушков "Оля Матвеева" (1975)
Евгений Савотченко "Портрет летчицы В.А. Дудкиной" (1983) Евгений Савотченко "Портрет летчицы В.А. Дудкиной" (1983)
«Молодежь - на самолеты!» Плакат СССР о задачах молодежи. Клуцис Г., 1934 год «Молодежь - на самолеты!» Плакат СССР о задачах молодежи. Клуцис Г., 1934 год
Переяславец Владимир Иванович (1918-2018), «Возвращение из ночного полёта», 1955 год. Переяславец Владимир Иванович (1918-2018), «Возвращение из ночного полёта», 1955 год.
Матушка, Царица Небесная! 1977 г. Тутунджан Джанна Таджатовна (1931 - 2011) Матушка, Царица Небесная! 1977 г. Тутунджан Джанна Таджатовна (1931 - 2011)
Юрий Атланов "В ангаре" (1973) Юрий Атланов "В ангаре" (1973)
Василий Бубнов "Перед дальними трассами" (1973) Василий Бубнов "Перед дальними трассами" (1973)
Плакат Аэрофлота "Сутки поездом - час самолётом" (1963-64) Плакат Аэрофлота "Сутки поездом - час самолётом" (1963-64)
«Мечта», 1982 год. Художник — Хачатрян Карлос Карапетович.

СОБЫТИЯ


17.04.2026 В Москве испытали оптический кабель для авиации

Кабельный завод «Спецкабель» создал и успешно протестировал решение для авиационной техники. Проверка осуществлялась совместно с московским разработчиком бортовой аппаратуры. Тесты подтвердили, что кабель подходит для работы оборудования в верхних слоях атмосферы З
20.11.2025 АО «ГЛОНАСС» и ГосНИИ ГА объявили о сотрудничестве в сфере авиационной информбезопасности

Акционерное общество «ГЛОНАСС» и Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ГосНИИ ГА) подписали соглашение о взаимодействии в сфере информационной

19.11.2025 ГК «Элемент» и АО «ГЛОНАСС» займутся созданием доверенной среды для беспилотной авиации

Группа компаний «Элемент» и АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о взаимодействии в сфере беспилотной авиации (БАС). Компании разработают доверенную программно-аппаратную среду идентификации авиабеспилотников на основе российской электронной компонентной базы и средств криптографической защиты

17.11.2025 Быстрый интернет Starlink появится на 232 Boeing 777 и Airbus A380 компании «Эмирейтс»

лет «Эмирейтс» планирует установить Starlink на весь действующий авиапарк — 232 авиалайнера. Первый самолёт — Boeing 777-300ER с бортовым номером A6-EPF — уже оборудован системой и представлен

13.11.2025 В России появился новый разработчик авиационной техники

мена данными, аппаратуры звуко- и видеосвязи, систем оповещения и развлечения пассажиров в сегменте гражданской авиации. Об этом CNews сообщили представители Московского НИИ Радиосвязи (МНИИРС)
15.10.2025 Китай запустил в производство квантовый радар для отслеживания самолетов-невидимок

нные сети. Wikipedia Китай начинает массово производить радары, способные обнаруживать американские самолеты-невидимки - такие, как F-117 Квантовая коммуникация использует свет на уровне отдель
29.09.2025 Гарантия точности: разработанная в МАИ методика сведет к минимуму ошибки в навигации самолетов

, которые могут привести к катастрофическим последствиям, при этом соответствуют строгим стандартам авиационной безопасности. «Это очень важно, потому что просто создать защиту от помех недоста
08.09.2025 Представлена система безопасной интеграции беспилотной авиации в единое воздушное пространство

регионального полета дрона из Сахалинской области в Хабаровский край, а также парада дронов, который прошел в рамках форума «Крылья Сахалина». «Сахалинская область стала пионером развития беспилотной авиации, именно здесь мы начали тестировать элементы единой системы идентификации и гибридной связи. Компетенции и совместные проекты с «Аврора-БАС» обеспечивают создание, отработку, постоянную
05.09.2025 Разработка выпускницы МАИ снизит риск ошибок в тестировании операционной системы для самолетов МС-21 и SJ-100

вания новой отечественной операционной системы JetOS. Эта система создается в рамках программы импортозамещения и будет использоваться для управления главными экранами в кабине российских гражданских самолетов МС-21 и SJ-100. Благодаря работе, проведенной Ольгой Ступак, тестирование JetOS стало проще, понятнее и надежнее. Об этом CNews сообщили представители МАИ. JetOS – это особая операцио
03.09.2025 Перевод авиации на российское ПО обойдется в 10,75 миллиардов

Импортозамещение ПО в авиационной отрасли В рамках ИЦК (индустриальный центр компетенций) «Авиационный транспорт» реализуются четыре особо значимых проекта (ОЗП) по импортозамещению ПО. Об этом глава ИЦК, замгендире
01.09.2025 Группа компаний «Комплексные системы» установила новый мировой рекорд в сфере беспилотной авиации

дущий рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса 26 июля 2025 г., составлял 3 часа 11 минут. Успешное установление нового рекорда подчеркивает высокий уровень разработок российской беспилотной авиации и технологическое лидерство отечественных производителей. Достижение демонстрирует не только превосходство над предыдущими показателями, но и открывает новые перспективы для развития бе
25.08.2025 Экономия, скорость, надежность: в МАИ создают уникальные технологии 3D-печати прочных и легких деталей самолетов и БЛА

тановки» и Центр аэрокосмических материалов и технологий Передовой инженерной школы (ПИШ) МАИ. «Реализация проекта позволит не только значительно повысить безопасность и надежность будущих российских самолетов, но и существенно сократить сроки и затраты на их разработку и сделать процесс изготовления более гибким и эффективным. Более того, применение аддитивных технологий в ряде случаев поз
07.08.2025 Быстрее мысли: в МАИ создают новую систему управления для самолетов

е для обеспечения точности сбора данных датчиками, и другие особенности систем приводят к тому, что самолёт реагирует на действия пилота с задержкой, которую называют эквивалентным запаздывание
11.07.2025 Собственники 2,5 тыс. квартир от «Самолета» смогут управлять смарт-инфраструктурой ЖК с помощью голосовых команд благодаря интеграции умного дома «Яндекса» и Ujin
08.07.2025 Новое ИТ-решение «Самолета» помогает оперативно оценить инвестиционный потенциал участка под застройку
07.07.2025 Операционная система «Ред ОС» включена в состав программно-аппаратных комплексов для авиационной отрасли

ед ОС» позволило повысить надежность и безопасность работы программных продуктов фирмы. Предприятия авиационной отрасли получили возможность работать с отечественным программным обеспечением, с
25.06.2025 «Яндекс» продолжает запуск «Умных зданий с Алисой» – теперь в партнерстве с «Самолетом» и ГК ФСК
18.06.2025 «Геоскан» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» будут совместно развивать технологии идентификации и связи для гражданской беспилотной авиации

ации концепции «Бесшовного цифрового неба» и способствует решению задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, по опережающему технологическому развитию и открытию неба для беспилотной авиации. «Совместная работа и подключение авиабеспилотников компании «Геоскан» ускорит внедрение единой системы идентификации, обеспечивающей прозрачность полетов для надзорных ведомств. Такое

10.06.2025 ИТ-решение «Самолета» обеспечит контроль качества на стройплощадках ГК «ТИС»
05.06.2025 На самолете Sukhoi Superjet 100 тестируется российский автопилот

х» Владимир Артяков. Для ускорения программы сертификации в летных испытаниях принимают участие три самолета. В 2024 г. начались испытания первого опытного образца самолета, оснащенного

22.05.2025 Молодые ученые Пермского Политеха представили новый тип двигателя, который на 10% повысит эффективность беспилотников

Современная авиация постоянно совершенствуется благодаря появлению новых материалов и технологий. Это кас
12.05.2025 Ученые создали физико-математическую модель, которая поможет в борьбе с обледенением самолетов

International Journal of Multiphase Flow (Q1, IF: 3.6). Обледенение является актуальной проблемой в авиационной промышленности. Накопление льда на поверхности лопастей ветровых турбин и крыльев
29.04.2025 Отечественный автопилот прошел успешные испытания на самолете Superjet 100

что министерство, ОАК и «Ростех» будут вместе рассматривать дальнейшие этапы комплексного развития гражданской авиации с точки зрения завоевания собственной доли на международном рынке.
24.04.2025 ИИ подберет подходящие планировки квартир для покупателей «Самолета»

ду ними определяется релевантность — чем ближе векторы, тем выше уровень рекомендации. Специалисты «Самолета» за месяц разработали модель и обучили ее с использованием подхода metric learning,

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тупности она применима на любом производстве, где требуется изучение звукопоглощения материалов – в авиационной, космической, военной, оборонной промышленности, автомобилестроении, металлургии,
04.04.2025 В московском аэропорту установили систему «ВеКО» с искусственным интеллектом для повышения авиационной безопасности

ние запрещенных предметов, что создавало потенциальные риски. Испытания системы в московском аэропорту подтвердили ее высокую эффективность. Внедрение «ВеКО» станет важным шагом в развитии технологий авиационной безопасности, обеспечивая дополнительный контроль при досмотре пассажиров и багажа.
21.03.2025 «Эмирейтс» и Parsys представили телемедицинскую станцию для обследования пассажиров на борту самолета

кардиограммы (ЭКГ). Данные пассажиров «Эмирейтс», которым потребовалась медицинская помощь на борту самолета, автоматически передаются на устройство MedCapture через Bluetooth, что позволяет бо
07.03.2025 Власти ищут производителя российской авионики для Sukhoi Superjet 100, МС-21 и отечественных БПЛА

комплексов и электронных блоков нового поколения обеспечит требуемый уровень безопасности самолетов гражданской авиации, обеспечит их интеграцию в единую систему мирового воздушного пространств
26.02.2025 Власти потратят 27 миллиардов на «максимальное импортозамещение» систем Sukhoi Superjet 100

аучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по сертификации ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100 (SJ-100). Ведомство делает акцент на замене иностранных компонен
20.02.2025 ИТ-холдинг «Т1» и «Шереметьево Хэндлинг» автоматизировали процесс сервисного обслуживания самолетов

ам повысить эффективность наземного обслуживания, что соответствует общему тренду на цифровизацию в авиационной отрасли. Реализация задачи такой сложности с нуля менее, чем за год – показатель

07.02.2025 Холдинг «АИС» подписал соглашение с «Авиафлюид Интернешнл» по развитию инфраструктурных сервисов гражданской авиации

шнл» о сотрудничестве. Стороны договорились о совместном развитии инфраструктурных сервисов в сфере гражданской авиации и авиационной промышленности. Об этом CNews сообщили представители АО ПК

06.02.2025 268 новых сплавов: ИИ ускорил поиск материалов для авиации и космоса

его характеристики: прочность, ковкость, температуру плавления, устойчивость к коррозии, электрическое сопротивление и многие другие. Так материаловеды ищут сплавы с более совершенными свойствами для авиации, космических технологий, машиностроения и других областей: электротехники, строительства, медицинских инструментов и проч. Однако новый сплав попадает в инструментарий инженера-проектир
05.02.2025 «Росэлектроника» представила модернизированную систему защиты самолетов от птиц

на НИИ «Вектор» (входит в «Росэлектронику»). «В условиях реализации «Комплексной программы развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 г.» требуется решение задачи по организации

26.12.2024 МГТУ ГА и Comindware заключили соглашение

Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА) и компания Comindware, российский разработчик решений для управ
11.12.2024 Впервые показан российский шлем виртуальной реальности для пилотов истребителя Су-57

тоящее время важные задачи на фронте специальной военной операции (СВО) России на Украине выполняет авиация. На счету экипажей легендарных Су-25, Су-34 сотни уничтоженных целей в зоне СВО. Анон
20.11.2024 Ространснадзор и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» будут развивать отечественные технологии мониторинга гражданской беспилотной авиации, речных и морских судов

анстве успешно протестирован в малой авиации. «К нашей платформе в постоянном режиме подключено 280 самолетов, выполняющих сельхозобработку земель в южных регионах страны. Юридически значимые д
24.10.2024 Скуратов Сергей Николаевич: вклад в становление уральской авиации

ющими: высшее образование наличие допуска ко всем видам полетов и действующего свидетельства пилота гражданской авиации высшего классаопыт руководящей работы в летной сфере от трех лет Претенде
10.10.2024 Microsoft погнали с крупного российского авиационного завода. Идет отказ от MS Exchange, в планах переход на отечественный Linux

Microsoft здесь больше не нужна «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) перевел 1400 почтовых ящиков сотрудников на российский почтовый с
18.09.2024 Найден способ обнаруживать американские самолеты-невидимки с помощью фундаментальных свойств сети Starlink

ации SCMP, для эксперимента команда использовала дрон DJI Phantom 4 Pro в качестве имитатора такого самолета. Используя наземную радарную систему, команда обнаружила крошечный дрон благодаря из
10.09.2024 Новая установка, разработанная в ТПУ, поможет находить скрытые дефекты композитов для авиации и космоса

тационарную установку термоакустического контроля дефектов полимерных композиционных материалов для авиационной и космической отраслей промышленности. Она позволяет обнаруживать трещины, рассло

Публикаций - 6169, упоминаний - 9219

Авиационная промышленность и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 395
Microsoft Corporation 25774 200
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 181
9594 164
IBM - International Business Machines Corp 9699 135
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 132
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 131
Intel Corporation 12811 114
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 109
Google LLC 12687 104
Yandex - Яндекс 9215 94
Apple Inc 13154 94
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 92
МегаФон 10742 91
SAP SE 5601 91
Ростелеком 10948 86
Oracle Corporation 7074 85
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 81
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 76
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 74
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 71
Samsung Electronics 11064 65
ГЛОНАСС АО 278 63
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 59
Siemens AG - Siemens Group 2673 59
Cisco Systems 5372 58
BAE Systems 179 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 54
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 53
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 53
Sony 6739 52
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 50
HP Inc. 5883 49
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 49
Softline - Софтлайн 3742 46
Беспилотные авиационные системы 93 45
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3071 45
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 45
Telegram Group 2940 44
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 42
Boeing 1031 369
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 913 177
Lockheed Martin 777 174
Airbus Group - Airbus Industries 248 144
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 130
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8847 122
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 113
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 90
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 90
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 89
РЖД - Российские железные дороги 2096 86
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 85
Почта России ПАО 2370 79
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 74
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 74
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 73
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 73
Ростех - Вертолеты России 180 64
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 57
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 56
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 53
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 53
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 52
Deutsche Lufthansa AG 121 52
Группа Самолет 106 50
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 50
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 45
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 44
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 43
British Airways - British Midland International 127 43
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 43
Газпром ПАО 1493 41
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 41
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 41
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 40
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 39
Газпром нефть 725 38
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 37
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 36
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 36
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 340
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 335
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 335
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 256
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 197
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13865 185
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 184
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 175
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 168
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 130
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 117
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 113
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 423 110
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 102
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 98
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 98
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 91
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 87
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 86
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 85
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 75
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 70
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 69
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 69
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3690 61
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 61
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 61
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 60
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 60
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 54
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 50
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 46
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 45
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 44
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 41
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 41
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 40
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 38
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 37
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 35
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 68
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 45
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 42
ГосИнформСистемы 160 37
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 18
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 16
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 16
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 10
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 7
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 7
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 6
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
Аль-Каида - террористическая организация 67 5
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 4
ФКР - Федерация космонавтики России 7 4
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 4
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 4
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 910
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3704 892
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53871 808
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25780 709
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36191 596
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16233 532
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34981 515
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 513
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26225 502
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 500
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22551 405
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 361
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29696 300
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 295
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 292
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24407 285
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 264
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 263
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28268 262
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26305 260
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7458 259
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 258
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 247
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26791 245
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 235
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22569 227
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 217
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 213
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 204
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 204
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 203
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 202
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 201
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15432 190
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 190
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 188
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 186
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13126 185
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 182
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 175
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 229
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 169
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 140
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 135
Microsoft Windows 16882 125
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 121
Google Android 15243 115
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 114
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 112
Linux OS 11533 109
Microsoft Windows 2000 8678 107
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 104
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 89
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 89
Apple iOS 8583 81
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 67
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 66
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 66
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 65
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 64
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2417 64
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 64
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 63
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 63
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 60
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 58
Apple iPhone 6 4861 58
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 54
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 53
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 45
Microsoft Office 4170 45
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 44
FreePik 1841 43
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 41
Apple iPad 4011 41
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 41
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 40
Acer Predator 224 39
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 36
Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 35
Путин Владимир 3454 148
Райкевич Алексей 129 45
Натрусов Артем 313 37
Иванов Сергей 405 36
Шадаев Максут 1210 35
Медведев Дмитрий 1665 34
Воронин Павел 196 28
Мишустин Михаил 787 27
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 27
Козак Николай 209 26
Wright (brothers) - Райт (братья) 33 26
Чаркин Евгений 317 26
Демидов Сергей 129 25
Ульянов Николай 176 24
Зелин Александр 32 24
Дьяченко Валерий 96 23
Абакумов Евгений 227 23
Меденцев Константин 106 23
Волошин Евгений 64 23
Гагарин Юрий 98 22
Демченко Олег 29 22
Ефёров Алексей 45 22
Евтушенко Олег 145 22
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 22
Аксенов Олег 62 21
Нестеров Алексей 175 21
Бурилов Андрей 117 21
Леонов Алексей 96 20
Пшиченко Дмитрий 49 18
Овчинский Владислав 230 18
Fossett Steve - Фоссет Стив 22 18
Никифоров Николай 1138 18
Позднякова Ксения 25 17
Петров Артем 26 17
Соколов Алексей 137 17
Bush George - Буш Джордж 336 17
Павлов Александр 121 16
Левкевич Михаил 59 16
Сотин Денис 216 16
Сыкулев Андрей 85 16
Россия - РФ - Российская федерация 166158 2914
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 1735
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 805
Земля - планета Солнечной системы 10865 764
Европа 24961 541
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 395
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 376
Германия - Федеративная Республика 13220 375
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 299
Япония 13807 262
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 257
Франция - Французская Республика 8176 257
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 225
США - Калифорния 4828 197
Украина 7927 192
Индия - Bharat 5869 191
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 166
Израиль 2856 140
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8575 129
Канада 5081 128
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 119
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 112
Италия - Итальянская Республика 4508 111
Россия - СФО - Новосибирск 4875 108
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 108
Южная Корея - Республика 7051 104
Ирак - Республика 709 103
Азия - Азиатский регион 5920 97
Беларусь - Белоруссия 6289 91
Казахстан - Республика 6047 90
США - Нью-Йорк 3180 89
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 78
Испания - Королевство 3839 77
Великобритания - Лондон 2432 75
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 75
Иран - Исламская Республика Иран 1155 75
Швеция - Королевство 3781 73
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 72
Нидерланды 3745 72
США - Колумбия - Вашингтон 1486 68
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1253
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57682 1113
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21641 984
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33753 856
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53461 584
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 508
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 382
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 13
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 12
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 12
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Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 10
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 10
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 10
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 9
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