Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction

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- Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов
- СССР - единственная страна на планете, которая производила все типы самолетов на 100% из собственных комплектующих. 40% мирового авиапарка построил и поставил Советский Союз. В 1976 году Аэрофлот стала первой в мире авиакомпанией, которая перевезла за год более 100 млн. пассажиров.
|30.01.2023
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В России создали замену американской системе предупреждения столкновения самолетов
ортозамещения, это наша инициативная разработка, последний блок авионики, которого не хватало нашей авиационной промышленности», — сказал Бабуров. Как летали раньше Ранее все лайнеры летали на
|06.12.2022
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Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» разработала новый чип для гражданской авиации
аучно-производственным предприятием «Бутис», проходит испытания в составе бортовой антенны самолета гражданской авиации. Новый импортозамещающий чип улучшит качество приема полезных радиосигнал
|22.11.2022
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«РИВЦ-Пулково» обновил систему визуального информирования пассажиров аэропорта
е используется в 20 аэропортах России, а также в учебном процессе Санкт-Петербургского университета гражданской авиации и Ульяновского института гражданской авиации. В результате последн
|12.10.2022
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«Ростех» представил вакуумный 3D-принтер для создания деталей для авиации и космической индустрии
электронно-лучевой сплавки. «Ростех уделяет особое внимание разработке технологических решений для авиационной и космической индустрии. Полученный нами опытный образец вакуумного 3D-принтера –
|05.10.2022
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Авиатранспорт будущего: какие электрические самолеты уже покоряют небо
ый самолет Як-40ЛЛ с электродвигателем. Сам самолет был создан в 1973 году, а через 20 лет работы в гражданской авиации он был передан в СибНИА и стал настоящей летающей лабораторией. В июле 2
|18.08.2022
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«Росэлектроника» представила аппаратуру для наведения новейших зенитных систем с помощью авиации
орудование из состава программно-аппаратного комплекса «Крыло-А». Комплекс может устанавливаться на самолеты дальней и транспортной авиации и способен наводить в режиме реального времени на про
|15.08.2022
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В России ищут разработчика ИИ для замены пилотов гражданских самолетов
рство промышленности и торговли России (Минпромторг) собирается заменить второго пилота в самолетах гражданской авиации на виртуального ассистента. Выводы об этом можно сделать из условий минис
|08.08.2022
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«А-Техникс» разработала стенд для тестирования блоков управления питанием розеток пассажирского салона самолета
дрен в процедуры технического обслуживания воздушных судов. Стенд, имитируя сигнал и условия работы самолета, позволяет выполнить комплексную проверку работоспособности блоков ISPS, которые отв
|28.06.2022
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Airbus предложил решение для доступа в интернет в самолете
Концерн Airbus представил новое техническое решение для доступа в интернет в самолете, которое получило название HBCplus, сообщили CNews в компании. С точки зрения прин
|19.04.2022
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«Росэлектроника» повысила безопасность аэропорта Ижевска
и самолетов при высокой интенсивности полетов. Радиолокатор АОРЛ-1АМ способен обнаруживать самолеты гражданской авиации всех типов на расстоянии до 360 км. Параболическая антенна обеспечивает в
|10.02.2022
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Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 совершил первый полет с включенным локатором
сом (БРТК). Испытания подтвердили штатную работу специального оборудования, а также бортовых систем самолета в условиях высокого электромагнитного излучения. В ходе полета были проверены аэроди
|26.01.2022
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Качество сборки самолетов «МиГ» будет контролировать российский искусственный интеллект
рпорация «МиГ» намерена обзавестись системой так называемого неразрушающего контроля качества своей авиационной техники. Она станет представлять собой комплекс аппаратно-программных средств на
|13.12.2021
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Tele2 предлагает клиентам безлимитный интернет на борту самолетов
т сети партнера, предоставляющего услуги связи на борту воздушного судна, а также от местоположения самолета и спутников рядом с ним. Услуга доступна на всех тарифах Tele2. Помимо безлимитного
|30.11.2021
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«Дочка» РЖД, торгующая билетами на автобусы и самолеты, переезжает с Windows на российский Linux
бильности» перешло к ООО «Онэлия». По сайту этой ИТ-компании можно заключить, что именно она предоставила «дочке» РЖД платформу для продажи билетов не только на железнодородный транспорт, но также на самолеты, автобусы, «Аэроэкспресс», водный транспорт, а также предоставления страховых полисов. На данный момент оставшаяся 51-процентная доля в «Инновационной мобильности» поровну поделена меж
|03.11.2021
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КнААЗ внедряет цифровые технологии при создании самолетов пятого поколения
али принципиально нового подхода к организации производства и проектирования. Все детали и агрегаты самолета, а также монтажи делаются по электронным моделям, разработанным в ОКБ Сухого и собра
|02.11.2021
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Власти США не могут определиться, способна ли связь 5G убивать людей и ронять самолеты
ное на пилотов и авиакомпании, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Представители американской авиационной отрасли еще в конце 2020 г. забили тревогу, утверждая, что базовые станции станда
|22.10.2021
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Квантовые технологии, самолеты и пробки: участники «Цифрового прорыва» приступили к решению задач хакатона «Транспорт и логистика»
венника. Для международного аэропорта Шереметьево участники разработают алгоритм, который расставит самолеты по местам стоянок. А управление цифрового развития Липецкой области предложило постр
|10.09.2021
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Дмитрий Попов -
Одна из стратегических задач ИТ в гражданской авиации — обеспечение здоровья пассажиров
CNews: Какие ключевые тренды были справедливы для рынка в последний год в части цифровизации гражданской авиации? Дмитрий Попов: Гражданская авиация давно является лидером цифровизации с
|06.09.2021
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В День города в Москве на ВДНХ пройдут юношеские соревнования по беспилотной авиации
соревнованиями можно будет и онлайн. Гости чемпионата смогут сфотографироваться у настоящей кабины самолета. Также им предложат совершить «полет» на тренажере-симуляторе. На интерактивных площ
|25.08.2021
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«Росэлектроника» представила малогабаритный измеритель скорости для самолетов и дронов
форуме на «Армия-2021» опытный образец доплеровского измерителя скорости и угла сноса (ДИСС), построенный полностью на отечественной элементной базе. Он может устанавливаться на все типы современных самолетов, а также беспилотники. Испытания изделия планируется завершить в 2023 году. Новый доплеровский измеритель Д-055МЦ, разработанный Рыбинским заводом приборостроения (входит в «Росэлектр
|19.07.2021
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«Росэлектроника» представит перспективное оборудование связи для авиации
характеристики аппаратуры. Оборудование связи позволяет решать новые задачи, стоящие сегодня перед авиационной промышленностью», - заявили в «Росэлектронике».
|12.07.2021
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Как искусственный интеллект меняет будущее авиаперевозок
ых ресторанов. В настоящее время проекты перевозок на «последней миле» имеются и ведущих компаний авиационной отрасли, а в Китае уже был запущен беспилотник, который существенно сэкономил вре
|29.06.2021
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Создатели истребителей «Сухой» спрятались от ИТ-подрядчика, бросив на полдороге многомиллионный госпроект
ечает, что является крупнейшим российским авиационным холдингом и крупнейшим российским экспортером авиационной техники. Численность ее работников составляет порядка 20 тыс. человек. Компания в
|07.06.2021
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Как новый материал изменит форму самолетов-невидимок?
что на экране радара кажется размером со шмеля, но полимерная оболочка, которая защищает реактивные самолеты, хрупкая и со временем отслаивается (в результате чего самолет становится легче обна
|28.05.2021
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«Росэлектроника» создаст новый мобильный комплекс для посадки самолетов
сии и благодаря передовой архитектуре не потребует строительства капитальных сооружений для организации авиасообщения в отдаленных районах. «Подорожник» – новый аэродромный мобильный комплекс посадки самолетов, предназначенный для безопасного проведения взлетно-посадочных операций. В его состав входят глиссадный и курсовой радиомаяки. Оборудование будет производиться в модульном исполнении.
|02.04.2021
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Можно ли включать смартфон во время полета?
взлета и посадки. Разбираемся, действительно ли это необходимо и что будет, если включить смартфон в самолете. Итак, долгое время все авиакомпании требовали переводить смартфон в режим полета
|01.03.2021
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«Газпромнефть-Аэро», Smartavia и Райффайзенбанк автоматизировали заправку самолетов на базе блокчейна
и на основе технологии блокчейн. В проекте используется сервисная платформа обмена и учета данных в гражданской авиации по заправке топлива Smart fuel компании «Газпромнефть-Аэро». В результате
|25.01.2021
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S7 Airlines объявила о запуске первого в России онлайн-сервиса бронирования самолетов для личных перелетов
сти оплату. Пока путешественники могут выбрать перелет по России в одну сторону или туда-обратно с вылетом из Москвы или в Москву, позже география сервиса будет расширяться. «Стать владельцем личного самолета, хоть и на время, – уникальный опыт, который мы очень рады предложить путешественникам. Полететь вместе с гостями на свадьбу или день рождения, корпоративный выезд, матч любимой спорти
|30.09.2020
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Поставщики комплектующих для самолетов разорвали контракты с Россией. На очереди электроника
е «Микроэлектроника-2020». «Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно проинформировали наших авиастроителей, что ни по де
|28.08.2020
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«Ростех» будет бороться с контрафактной продукцией в авиации с помощью QR-кодов
иатива была предложена как одно из решений проблемы контрафакта в такой чувствительной отрасли, как авиация. Эта проблема встречается как у нас, так и в странах Запада. Подобные случаи редки, н
|12.08.2020
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Самолеты Boeing-747 получают обновления ПО на 3,5-дюймовых дискетах. Видео
орая может использоваться, в том числе, для работы автопилота. Никто в 2020 году не ожидает увидеть в самолете флоппи-дисковод С учетом того, что одна 3,5-дюймовая дискета хранит 1,44 МБ (2,88
|14.07.2020
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«Ростех» будет контролировать качество стали для авиации с помощью искусственного интеллекта
реализован на челябинском предприятии по производству стальных листов для изготовления компонентов самолетов и вертолетов гражданской и боевой авиации. Решение специально разработано российско
|28.05.2020
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Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах
ки метеорологической и аэронавигационной информации по аэропорту на борт воздушного судна по цифровой линии связи. Внедрение такой технологии обмена сообщениями существенно снизит нагрузку на экипажи самолетов и диспетчеров, повысит качество и достоверность доставленных данных, обеспечит повышение безопасности полетов. Оборудование для цифрового сервиса, получившего название D-ATIS, разрабо
|21.02.2020
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Корпорация «МиГ» разработала систему автоматической посадки военных самолетов
з главных приоритетов наших инженеров является безопасность и максимальная эффективность применения авиационной техники». Новая разработка корпорации «МиГ» включила в себя ряд инновационных бло
|04.02.2020
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SITA вместе с ключевыми партнерами авиаиндустрии сформируют MRO Blockchain Alliance
верждения права собственности. Роль компании SITA – одного из ведущих поставщиков ИТ-технологий для авиационной индустрии – заключается в управлении альянсом на самом высоком уровне и поддержке
|29.01.2020
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Tele2 запускает продажи SIM-карт на борту самолетов
Tele2, российский оператор мобильной связи, 1 февраля запускает продажи SIM-карт на борту самолетов семи авиакомпаний. Оператор предлагает путешественникам и предпринимателям тарифы с большим пакетом трафика и удобными роуминговыми опциями. Пассажиры покупают неактивированные SIM-ка
|28.11.2019
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Идут испытания самолета, в который вложился экс-глава Минкомсвязи. Видео
Минкомсвязи Николая Никифорова появилось видео летных испытаний композитного сельскохозяйственного самолета Т-500. В примечании к видео экс-глава Минкомсвязи отметил, что в настоящее время в К
|26.11.2019
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«Швабе» повышает точность систем навигации кораблей и самолетов
Запатентованное решение холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех совершенствует работу зеемановских лазерных гироскопов, применяющихся в навигационных системах кораблей и самолетов. Изобретение московских специалистов позволит создавать устройства, точность которых менее подвержена влиянию температуры окружающей среды. Лазерные гироскопы, помимо прочего, отвечаю
|09.08.2019
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В бортсистеме Boeing 787 найдена «дыра», через которую можно атаковать самолет
розу для борта и пассажиров. Но, как отметил Сэвидж, очевидно, что исследования кибербезопасности в авиационной сфере - это до сих пор остро стоящая проблема».
|30.07.2019
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«Вега» развернет производство комплекса для управления посадкой самолетов с земли
т линейку современного аэродромного оборудования, уже производимого госкорпорацией для модернизации авиационной инфраструктуры в России. Она может использоваться не только в крупных, но и в неб
Авиационная промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2832 107
|Иванов Сергей 373 35
|Медведев Дмитрий 1636 33
|Натрусов Артем 223 28
|Ступин Евгений 28 25
|Марковский Роман 26 25
|Wright (brothers) - Райт (братья) 32 24
|Зелин Александр 32 24
|Аитов Тимур 197 23
|Дьяченко Валерий 82 23
|Белоусов Максим 95 23
|Глазков Александр 77 22
|Путятинский Сергей 76 22
|Дворкович Аркадий 210 22
|Демченко Олег 26 22
|Трояновский Владимир 52 22
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 21
|Евтушенко Олег 142 21
|Харитонов Денис 22 20
|Емельченков Сергей 114 20
|Андрианов Павел 80 20
|Лагунов Андрей 42 19
|Трапезин Владимир 30 19
|Бурилов Андрей 70 18
|Сологуб Денис 40 18
|Соколов Алексей 132 17
|Никифоров Николай 1172 17
|Гагарин Юрий 78 17
|Копысов Виталий 52 17
|Воронин Павел 77 16
|Моторко Андрей 72 15
|Левкевич Михаил 60 15
|Дюбанов Анатолий 95 15
|Gates William Henry - Гейтс Билл 905 15
|Bush George - Буш Джордж 305 14
|Погосян Михаил 20 14
|Богданов Кирилл 112 14
|Волошин Евгений 48 14
|Чаркин Евгений 246 13
|Мишустин Михаил 538 13
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