Власти потратят 27 миллиардов на «максимальное импортозамещение» систем Sukhoi Superjet 100

Минпромторг выделил 27,6 млрд руб. на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для сертификации самолета Sukhoi Superjet 100, с максимальным количеством российских деталей и систем.



Импортозависимость в Sukhoi Superjet 100

Как выяснил CNews, Министерство промышленности и торговли России выделило 27,6 млрд руб. на выполнение масштабных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по сертификации ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100 (SJ-100).

Ведомство делает акцент на замене иностранных компонентов отечественными аналогами и на улучшении эксплуатационных характеристик и расширении возможностей воздушного судна.

Главной целью НИОКР является введение в типовую конструкцию самолета RRJ-95 модификации RRJ-95NEW-100 с максимальным импортозамещением. Для этого предстоит провести комплекс сертификационных испытаний, доработать опытные образцы, усовершенствовать конструкторскую документацию и расширить функционал авионики.

Среди ключевых задач — проведение наземных и летных испытаний, включая проверку систем с двигателем ПД-8, ресурсные и статические испытания планера, а также разработку модульного интерьера, встроенного трапа и дополнительной топливной системы.

Стоит уточнить, что программа импортозамещения самолетов SJ-100 была начата в 2018 г. Как указано в тендерной документации, в период с 2018 по 2024 гг. в джет на замену французского двигателя SaM146 пришел отечественный ПД-8, разработанный «Объединенной двигателестроительной корпорацией».

Сам тендер на проведение НИОКР был опубликован ведомством 25 февраля 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе Минпромторг принимает до 13 марта включительно. Победитель конкурса будет объявлен 18 марта того же года.

В основе проекта лежат государственные программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» и «Развитие авиационной промышленности». Также были учтены международные авиационные стандарты AP-21, FAR-25 и CS-25.

Проект реализуется в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и ГОСТов, что обеспечивает совместимость новых решений с существующими стандартами.

Также следует отметить, что в техническом задании конкретно не указано какие части SJ-100 будут импортозамещены. CNews отправил в Минпромторг запрос и ожидает ответов.

Ключевые задачи и этапы сертификации

Содержание НИОКР разделено на три этапа, рассчитанных на период с 2025 по 2027 гг.

В 2025 г. запланированы изготовление опытных образцов компонентов, доработка самолетов, проведение предварительных испытаний и уточнение документации.

На 2026 г. приходятся работы по расширению условий эксплуатации, включая испытания на изолированных стендах и доработку систем для улучшения взлетно-посадочных характеристик.

Завершающий этап в 2027 г. будет посвящен финальным испытаниям, утверждению сертификационной документации и подготовке к серийному производству.

Как указано в техническом задании, в период с 2025 по 2027 гг. перед программой SJ-100 будет поставлена цель — провести комплекс сертификационных мероприятий.

В рамках этих мероприятий планируется продолжить наземные и летные испытания, проверить работу новых компонентов и систем самолета, а также провести дополнительные испытания для улучшения характеристик.

Кроме того, планируется расширить условия эксплуатации за счет улучшения взлетно-посадочных характеристик, расширения функционала авионики и расширения географии использования самолетов.

В частности, планируется использовать модификацию RRJ-95NEW-100, в которой будут максимально использованы отечественные компоненты и системы.

Импортозамещенный SJ-100 придется ждать как минимум год

В конце января 2025 г. глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал, что серийное производство импортозамещенных самолетов Superjet-100 начнется не ранее 2026 г.

«И по МС-21, и по Superjet-100 в импортозамещенном облике мы выходим на самый ответственный этап — летных испытаний. Серийные поставки самолетов могут стартовать только после того, как лайнеры, их системы и агрегаты в полном объеме пройдут тесты, подтвердят надежность и безопасность и получат разрешительные документы. Никакие углы здесь срезать невозможно. У всех этих процессов есть объективные сроки, если их сложить, то получается 2026 г.» — пояснил Чемезов.

Стоит упомянуть, что в 2022 г. было прекращено серийное производство SJ-100 с использованием иностранных компонентов. Причиной стало введение санкций против России из-за проведения военной операции в Украине.

По информации профильных министерств, в 2026 г. планируется начать поставки импортозамещенной версии самолета, который будет оснащен российскими двигателями ПД-8 и другими системами, разработанными в России.