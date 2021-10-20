Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Украина
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 3347, упоминаний - 5605
Украина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ахметов Ринат 52 50
|Путин Владимир 1820 39
|Химич Роман 37 30
|Медведев Дмитрий 1433 29
|Никифоров Николай 1126 29
|Клявин Владимир 26 25
|Витязь Александр 39 25
|Чаркин Евгений 182 22
|Валчев Стоян 44 22
|Путятинский Сергей 53 21
|Агеев Максим 25 19
|Хомков Игорь 40 18
|Порошенко Петр 17 17
|Федорова Олеся 60 17
|Антонов Александр 73 17
|Кириченко Игорь 41 17
|Савцов Игорь 27 17
|Белоусов Сергей 217 17
|Абакумов Евгений 103 17
|Фролова Светлана 41 16
|Поляков Сергей 60 16
|Педоренко Андрей 41 16
|Дуров Павел 216 16
|Платонов Михаил 38 15
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 15
|Щеголев Игорь 676 15
|Васильев Григорий 35 14
|Лацанич Василь 92 14
|Натрусов Артем 121 14
|Жаров Александр 165 13
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 13
|Теленков Андрей 21 13
|Огуряев Дмитрий 53 13
|Прохоров Фёдор 78 13
|Агафонова Наталия 35 13
|Шершнев Георгий 13 13
|Янукович Виктор 18 12
|Савушкин Александр 12 12
|Яценко Виктор 13 12
|Усманов Алишер 241 12
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756177, в очереди разбора - 659867.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756177, в очереди разбора - 659867.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru