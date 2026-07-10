ФСБ сорвала планы Украины устроить теракт на военном российском аэродроме дронами, управляемыми ИИ альный. По информации ФСБ России, Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР Минобороны) Украины готовило теракт с применением first person view (FPV)-беспилотников на военном аэродр

Российские хакеры получили доступ к 50 тысячам камер наблюдения в Европе и на Украине Взлом ИТ-систем Российские хакеры взломали 50 тыс. камер видеонаблюдения на Украине и в Европейском союзе (Евросоюз), пишет «Комсомольская правда». Теперь они с помощью нейронных сетей смогут фиксировать все передвижения и объекты, находящиеся внутри стран Евросоюза и

Украинскую «королеву криптовалюты» экстрадировали из Таиланда прямиком в США мир Охотников открыто поддерживал украинскую сторону в специальной военной операции (СВО) России на Украине. Арест в Таиланде Тайское Бюро по борьбе с киберпреступностью арестовало Ольгу Обламс

ФСБ и МВД ликвидировали в Санкт-Петербурге узел связи украинских мошенников Задержание пособников В в Санкт-Петербурге задержали двух организаторов узла связи для мошенников с Украины, об этом 27 марта 2026 г. сообщила пресс-служба регионального Министерства внутренних

Западные военные БПЛА на ИИ станут обучать на украинских боевых данных нирующих на базе искусственного интеллекта — сообщает издание Reuters с ссылкой на министра обороны Украины. Издание отмечает, что этот шаг связан с тем, что вооруженные силы по всему миру пере

В США судят украинца за создание сайта с поддельными документами для обмана банков только в криптовалюте и даже предлагал оптовые пакеты. В Соединенных Штатах признал вину гражданин Украины Юрий Назаренко в возрасте 27 лет, известный под никами John Wick, Tor Ford и Uriel Se

Veon покупает постсоветский «аптечный Озон» 221 млн). Компания обслуживает 22,5 млн сотовых абонентом, являясь лидером рынка мобильной связи на Украине. Кому принадлежит Veon Основным акционером Veon является инвестиционная компания Lett

Глобализация пошла не по плану. Украинца бросили в тюрьму на долгие годы за помощь КНДР в краже данных у США Инициатива наказуема Житель Украины Александр Диденко проведет пять лет своей жизни в тюрьме в качестве наказания за помо

Российским военным во главе с контр-адмиралом дали сроки за покупку на Украине негодных радиоэлектронных комплектующих для ЗРК были Саратовский радиоприборный завод, компания «Союз-М» и завод «Электроприбор». Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы Российские военные получили судебные приговоры за покупку на Украине негодных комплектующих для ЗРК и завышению цен По версии следствия, исполнители под видом отремонтированных ЗИП за 592 млн руб. по факту поставляли непригодные ЗИП, которые были закупле

Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта Операционные и финансовые результаты «Киевстара» «Киевстар» является лидером рынка мобильной связи Украины, обслуживания 22,5 млн абонентов. В компании работает 5 тыс. человек. В 2025 г. «Киев

В Европе арестовали группу украинских хакеров. При них найдена богатая коллекция шпионского «железа», включая российский «тамагочи для хакеров» Трое под арестом Польские полицейские взяли под стражу группу граждан Украины, при которых было обнаружено множество устройств для шпионажа и взлома, пишет портал

Хакеры раскрыли данные 117 боевиков ВСУ, причастных к атакам на танкеры и международные предприятия ТЭК в Черном море Взлом баз данных Хакеры узнали данные боевиков Вооруженные силы Украины (ВСУ), работающих с морскими дронами, пишут РИА «Новости». Комплектующие для техники

Хакеры за неделю взломали шесть крупнейших страховых компаний Украины. Утекли данные 7 млн клиентов eregini получили доступ к данным более, чем семи миллионов клиентов шести крупнейших страховых фирм Украины, пишет «Коммерсант». Помимо данных на физических лиц был получен массив информации о

Взломана база данных поставщиков БПЛА в украинскую армию, военную разведку и госбезопасность Killnet взломали базу данных (БД) крупнейшей ИТ-платформы производителей дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личными данными продавцов беспилотников, пишут «РИА Новости». Хакерам удалось

ФСБ арестовала сотрудника ИТ-компании, который сливал данные украинской разведке омпании, передававшего данные в Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны (Минобороны) Украины, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности

Власти США разыскивают украинского хакера. Он нанес ущерба на $18 миллиардов упной деятельности с использованием вирусов-вымогателей LockerGoga, MegaCortex и Nefilim гражданину Украины 28-летнему Владимиру Тимощуку, пишет Register. За помощь в поимке хакера, нанесшего у

Евросоюз заявил, что вложит шесть миллиардов евро в создание БПЛА на Украине аратов с Украиной», — сказала Урсула фон дер Ляйен. В связи с этим, европейские власти по сути дали Украине шесть миллиардов евро в виде военного кредита и создали альянс, направленный на разви

Бывшего главного кибербезопасника СБУ арестовали за махинации с недвижимостью и тут же выпустили под залог Мера пресечения Суд избрал меру пресечения в виде залога генералу Службы безопасности Украины (СБУ) Илье Витюку, которому сотрудники из Национального антикоррупционного бюро (НАБУ

ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров Пресечение деятельности В Крыму ликвидирована сеть узлов связи, использовавшаяся колл-центрами с Украины, об этом сообщило Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Республике Кры

Взломана база данных Генштаба Украины. Опубликованы реальные цифры украинских потерь темы на Украине Российские хакеры взломали базу данных Генерального штаба (Генштаб) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и раскрыли потери украинской армии, об этом пишет Mash. Доступ к данным ВСУ пол

StormWall: в 1 полугодии 2025 года в России участились DDoS-атаки, запущенные с помощью ботнета «ИТ-армии Украины» блюдениям экспертов, часть из них может быть связана с активностью так называемого ботнета ИТ-армии Украины. Особенно сильный всплеск атак был выявлен в июне и июле этого года. Эксперты компани

США думают об отключении Starlink, чтобы Украина стала сговорчивее договора между USAID и Государственной службой специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Украины о поставке терминалов был прописан запрет на их применение в военных целях, а также т

Украинские хакеры стали в полтора раза чаще использовать ИИ для атак на россиян Количество атак выросло в полтора раза Хакеры из Восточной Европы (в частности, из Польши и Украины) начали регулярно использовать ИИ-решения при атаках россиян. За пять месяцев 2025 г.

Украина ударила беспилотниками по крупному российскому полупроводниковому заводу ственные цепочки. Завод «Кремний Эл» расположен в Брянске. Этот город неоднократно становился целью Украины, равно как и сам завод. Январская атака не была первой – как сообщал CNews, ранее Укр

Украинский хакер взламывал корпорации, прикрываясь поиском «дыр» в Windows. Его сдал ChatGPT тственно из 10 возможных по шкале критичности. Как пишет The Hacker News, EncryptHub – это уроженец Украины. Он родился в Харькове, но в 2015 г. покинул родной город и перебрался Румынию, где п

Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq ет одной из первых в мире стран с такими возможностями. «Киевстар» занимает 41% рынка сотовой связи Украины и 14% рынка широкополосного доступа в интернет (ШПД), обслуживая в этих сферах, соотв

Путин распорядился блокировать звонки мошенников, действующих из Украины Блокировка звонков Президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры по блокировке звонков мошенников с территории Украины и других недружественных стран. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека на сайте Кремля. Президент России ут

Veon выводит крупнейшего оператора Украины на Nasdaq ена и Косогова, что сделало LetterOne субъектом санкций на Украине. Кроме того, Служба безопасности Украины начала отдельное расследование в отношении Михаила Фридмана. Все это создало предпосы

Украинские хакеры уничтожили инфраструктуру одного из старейших российских провайдеров. Сайт не работает, абоненты сидят без интернета вердил факт взлома «Ночью произошла спланированная атака на инфраструктуру сети (предположительно с Украины). Сеть уничтожена. Поднимаем из резервных копий. Сроков и прогнозов нет. Сначала подн

Украина договорилась с Илоном Маском о прямом подключении смартфонов к Starlink влял, что более не намерен бесплатно обслуживать Украину: сумма расходов корпорации на обслуживание Украины за 2022 г. должна была составить $380 млн. Однако после консультаций с Пентагоном Мас

Путин поручил защитить россиян от телефонных мошенников через массовую блокировку звонков с Украины равам человека (СПЧ). Президент России поручит рассмотреть предложения по блокировке вала звонков с Украины и запрета подмены номеров. Речь идет о предложениях, которые во время заседания СПЧ о

Veon вернула себе акции крупнейшего сотового оператора Украины. Помог бывший директор ЦРУ их за веру в историю роста компании и поддержку обязательств компании по инвестированию в экономику Украины. «Это победа для инвесторов Veon, поскольку решение суда устраняет источник беспокойс

Главный американский поставщик БПЛА для Украины столкнулся с блокировкой поставок из-за санкций у производителю DJI, чьи дроны активно используются на специальной военной операции (СВО) России на Украине обеими сторонами. Другие ограничения Китай еще год назад решил ограничить экспорт дро

На Украине арестован создатель VPN, позволявшего ходить на российские сайты. Ему грозит срок 15 лет го сервера, расположенного в его квартире. Он также арендовал серверы в других странах — в Германии, Франции, Нидерландах. На основании того, что какой-то из арендованных серверов находился в России, украинская полиция заявила о подозрениях в том, что российские спецслужбы имели доступ к информации о пользователях сервиса. Издание называет сервис крупным и приводит данные полицейских: «Стар

Генштаб ВСУ загрузил десятки секретных документов в ChatGPT, чтобы узнать, как победить Россию торожная российская тактика позволила добиться успехов в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Несмотря на значительную военную помощь Украине от ее западных союзников, укр

Турецкий сотовый оператор смог уйти из Украины с полумиллиардом долларов Украина ввела санкции против Фридмана, Авена и Косогова, что сделало LetterOne субъектом санкций на Украине. В связи с этим Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 100% долей в «Киевс

На Украине арестовали военкомов, которые за взятки вносили призывников в цифровой реестр об отсрочке этом в начале сентября 2024 г. была опубликована информация в Telegram-канале Национальной полиции Украины. Начальник отделения военного учета и бронирования ТЦК вносил ложные сведения в Реест

Сбербанк: украинские телефонные мошенники начали активно действовать, в том числе против жителей стран — союзников Украины вонок, злоумышленники используют дипфейки, чтобы скрывать свое лицо или голос. Станислав Кузнецов: «Украинские телефонные мошенники раньше активно не проявляли себя в отношении жителей этих гос

США перепрошили систему радиоэлектронной борьбы на F-16, переданных Украине эффективной интеграции их в ВВС «Чтобы эффективно интегрировать F-16 в военно-воздушные силы (ВВС) Украины, его подсистемы РЭБ нужно было перепрограммировать, чтобы они были эффективны против