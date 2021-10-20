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Украина

Украина

20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
11.10.2021 «Ланит» и Synology оснастили МХАТ хранилищем данных 1
08.10.2021 Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире 2
06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
04.10.2021 Facebook сознательно стравливает людей, чтобы удержать пользователей в соцсети 1
27.09.2021 Компания Galileosky учредила новую премию в области GPS/ГЛОНАСС-мониторинга 1
27.09.2021 В России селяне трактором снесли сотовую вышку, чтобы не излучала. Tele2 настроена на конструктивный диалог 3
21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России 1
20.09.2021 НКЦКИ и «Ростелеком-солар» предотвратили попытку ботнета Meris захватить более 45 тыс. устройств 1
17.09.2021 Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов 1
17.09.2021 DDoS-атаки на инфраструктуру электронного правительства успешно отражены 1
15.09.2021 Наталья Панфилова, Alcatel-Lucent Enterprise: Новая реальность спровоцировала рост сетевых коммуникационных решений 1
15.09.2021 Хитрый план раскрыт. Xiaomi призналась, зачем блокировала смартфоны в России 6
13.09.2021 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 1
09.09.2021 Создатель российского конкурента Booking.com арестован за наркотики. Ему светят 20 лет тюрьмы 1
02.09.2021 Vodafone купил телеком-активы донбасского магната 4
30.08.2021 Хозяева знаменитого трояна-шифровальщика внезапно выпустили мастер-ключ для помощи всем, кого обидели 1
27.08.2021 Создатель сверхпопулярного в России пиратского онлайн-кинотеатра арестован на Украине 3
24.08.2021 Невероятная утечка. В Сеть слиты 1,5 млн паспортов граждан России 1
23.08.2021 Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома» 9
10.08.2021 Основателя EPAM обвинили в финансировании протестов в Белоруссии 2
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
21.07.2021 Eset: 150 тысяч пользователей Android заразились опасным вирусом через сервисы сокращения ссылок 1
20.07.2021 ВТБ возглавил рейтинг лучших экосистем для бизнеса SME Banking Club 1
16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции 1
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 2
01.07.2021 Новым гендиректором компании Konnect, Россия назначен Дмитрий Броннер 1
01.07.2021 «Сбер» закрыл сделку по приобретению InSales 1
30.06.2021 В Кыргызстане мобильный интернет в 330 раз дешевле, чем в Экваториальной Гвинее 1
30.06.2021 ANCOR вместе со специалистами «Инфосистемы джет» определила новый вектор развития ИБ 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 4
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
09.06.2021 Хозяева «Билайна» разделят свой бизнес 1
08.06.2021 «Корус консалтинг» интегрировала «Фишер» в единое цифровое пространство Fischer Sports GmbH 1
07.06.2021 ФСБ выгнала из России топ-менеджера европейского IP-регистратора. Его обвинили в работе на украинскую разведку 3
04.06.2021 Владелец российских агрегаторов услуг получил инвестиции в 1,6 миллиарда 1
03.06.2021 Газпромбанк завершил свой первый онлайн-хакатон GPB Hack 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
02.06.2021 МТС запустила специальный тариф в Санкт-Петербурге для футбольных болельщиков 1
02.06.2021 Релиз 10.9: обновления модулей и инструментов SecurOS 1

Публикаций - 3347, упоминаний - 5605

Украина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 272
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 270
Yandex - Яндекс 4099 222
Microsoft Corporation 11017 193
Киевстар 256 146
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 131
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 130
Google LLC 7128 114
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 110
Укртелеком 127 109
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 104
3727 103
Facebook 3765 103
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 100
VK - Mail.ru Group 2482 94
Oracle Corporation 3331 80
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 79
SAP SE 3207 79
IBM 3527 78
Apple Inc - Эппл Рус 7680 70
Астелит 71 60
Huawei 2726 55
ESET 989 54
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 54
Cisco Systems 2037 49
Dr.Web - Доктор Веб 975 49
Vodafone Group 377 47
Navitel - Навител Навигатор 252 44
АФК Система ПАО 991 42
Samsung Electronics 5633 41
Telenor 294 39
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 38
Abbyy 793 37
Turkcell 179 36
Intel Corporation 4152 36
Twitter 2204 36
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 34
Softline - Софтлайн 1473 34
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 32
HP Inc. 2898 32
ПриватБанк 177 96
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 85
Альфа-Банк 1123 52
Qiwi 783 52
Visa International 1344 48
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 45
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 45
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 38
РЖД - Российские железные дороги 1081 36
Почта России ПАО 1570 33
Альфа-Групп 318 32
HeadHunter Group - HH Group 336 26
Юнистрим - Unistream 167 26
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 26
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 24
Газпром ПАО 518 23
System Capital Management (SCM) 23 22
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 22
eBay Inc 528 21
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 21
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 21
X5 Group 599 20
EPIC Telecom Invest 69 20
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 19
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 19
РусславБанк - РСБ 147 19
PepsiCo - Пепсико 94 18
Runa Capital 153 18
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 18
ВТБ24 583 17
Связной ГК 877 16
Уралсиб Банк 389 16
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 16
OTP Group - ОТП Банк 125 15
LinkedIn 520 15
Аэрофлот 492 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 14
Яндекс.Такси 271 14
Евросеть 883 14
X5 Group - Пятерочка 559 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 120
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 62
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 55
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 50
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 40
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 31
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 31
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 31
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 30
СБУ - Служба безопасности Украины 48 28
Президент Российской Федерации 1439 27
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 27
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 21
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 20
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 20
Правительство РФ 2200 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 16
АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 23 16
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 15
Президент Украины 14 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 13
НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 13 13
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 13
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 13
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 13
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 12
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 12
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 11
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 11
World Bank Group - Всемирный банк 128 10
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 10
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 10
ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины 12 10
Федеральное казначейство России 766 9
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 25
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 23
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 19
Руссофт - Russoft 250 18
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 17
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 6
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 5
ЛДПР 68 5
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 4
Единая Россия - Политическая партия 171 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 2
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 2
Linux Foundation 157 2
OSI - Open Source Initiative 33 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
4CIO 12 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
Союз машиностроителей России 26 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 7 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 1
OpenChain 1 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 1 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 206
3G - Стандарт мобильной связи 3709 109
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 109
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 87
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 73
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 71
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 70
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 61
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 53
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 49
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 48
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 43
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 40
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 40
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 39
Big Data - Большие данные 1136 38
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 38
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 36
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 31
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 474 29
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 28
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 26
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 26
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 26
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 26
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 25
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 25
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 24
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 24
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 23
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 22
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 22
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 22
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 21
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 20
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 20
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 20
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 19
Google Android 10750 221
Apple iOS 5741 112
Microsoft Windows 10 6612 86
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 82
Google Play - Google Store - Android Market 2515 71
ПриватБанк Приват24 113 60
Apple - App Store 2198 57
Microsoft Office 1921 47
Linux OS 4243 47
Apple iPad 3263 44
VK - Mail.ru Одноклассники 853 34
Яндекс.Карты и Транспорт 293 31
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 962 31
Microsoft Skype 1462 28
Microsoft Windows Phone OS 1472 28
Java - Язык программирования 1167 27
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 24
Symbian OS 764 23
Google YouTube - Видеохостинг 1706 23
Rakuten Viber 429 20
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 20
ЭОС Дело СЭД 620 20
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 20
Opera - Браузер 628 19
Microsoft Azure 1171 19
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 18
Microsoft Exchange 678 18
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 16
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 365 16
Microsoft Windows 850 16
WhatsApp Messenger 654 16
Facebook Instagram - Инстаграм 569 15
Opera Mini 188 15
Microsoft SQL Server 789 14
Shturmann Navigation 44 14
ЭОС EOS for SharePoint 112 14
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 447 14
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 13
Google Chrome - браузер 1117 13
Ахметов Ринат 52 50
Путин Владимир 1820 39
Химич Роман 37 30
Медведев Дмитрий 1433 29
Никифоров Николай 1126 29
Клявин Владимир 26 25
Витязь Александр 39 25
Чаркин Евгений 182 22
Валчев Стоян 44 22
Путятинский Сергей 53 21
Агеев Максим 25 19
Хомков Игорь 40 18
Порошенко Петр 17 17
Федорова Олеся 60 17
Антонов Александр 73 17
Кириченко Игорь 41 17
Савцов Игорь 27 17
Белоусов Сергей 217 17
Абакумов Евгений 103 17
Фролова Светлана 41 16
Поляков Сергей 60 16
Педоренко Андрей 41 16
Дуров Павел 216 16
Платонов Михаил 38 15
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 15
Щеголев Игорь 676 15
Васильев Григорий 35 14
Лацанич Василь 92 14
Натрусов Артем 121 14
Жаров Александр 165 13
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 13
Теленков Андрей 21 13
Огуряев Дмитрий 53 13
Прохоров Фёдор 78 13
Агафонова Наталия 35 13
Шершнев Георгий 13 13
Янукович Виктор 18 12
Савушкин Александр 12 12
Яценко Виктор 13 12
Усманов Алишер 241 12
Россия - Российская федерация - РФ 57180 2170
Казахстан - Республика 2621 877
Беларусь - Белоруссия 2081 874
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 645
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 630
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 460
Германия - Федеративная Республика 3614 317
Грузия 690 296
Узбекистан - Республика 821 280
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 269
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 268
Армения - Республика 687 260
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 246
Молдавия - Республика Молдова 428 243
Европа 3730 236
Украина - Киев 462 228
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 219
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 218
Польша - Республика 824 214
Турция - Турецкая республика 950 214
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 204
Франция - Французская Республика 2112 185
Восточная Европа 1669 176
Италия - Итальянская Республика 1371 167
Латвия - Латвийская Республика 450 165
Таджикистан - Республика 434 161
Индия - Республика 2161 150
Испания - Королевство 1248 141
Чехия - Чешская Республика 493 136
Россия - Республика Крым 625 133
Эстония - Эстонская Республика 413 131
Финляндия - Финляндская Республика 812 130
Нидерланды 970 125
Литва - Литовская Республика 328 118
Израиль 716 114
Румыния 342 107
Болгария - Республика 306 107
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 99
Япония 2760 96
Швеция - Королевство 748 91
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 117
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 87
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 81
Русский язык 970 64
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 62
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 53
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 44
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 34
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 33
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 29
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 29
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 26
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 25
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 21
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 19
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 17
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 16
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 16
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 14
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 18 14
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 236 13
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 12
Образование в России 328 11
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 10
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 8
POI - points of interest 60 8
Космодром Байконур 97 7
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 6
Информационное общество - Государственная программа 282 6
Пиратство - Авторское право 203 6
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 6
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 6
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 6
НКО - Некоммерческая организация 91 6
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 6
Великая Отечественная война 122 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 43
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 27
Прайм - Агентство экономической информации 527 25
РИА Новости 654 19
Bloomberg 785 13
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 12
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 12
Forbes - Форбс 441 11
Thomson Reuters - Рейтер 1711 11
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 10
TAdviser - Центр выбора технологий 214 9
The Wall Street Journal 709 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 9
NYT - The New York Times 505 9
НТВ - Телекомпания 164 9
Коммерсантъ - Издательский дом 480 9
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 6
ZDnet 381 6
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 6
ТНТ - Телеканал 94 6
The Verge - Издание 448 5
Wikipedia - Википедия 274 5
Ведомости 259 5
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 5
Россия 24 - телеканал 86 5
Стрим-ТВ - телекомпания 79 5
FT - Financial Times 246 4
The Register 337 4
BleepingComputer - Издание 120 4
КиноПоиск - Портал о кино 118 4
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 4
CNews - ZOOM.CNews 1089 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 4
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 4
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WSJ - The Wall Street Journal 161 3
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Associated Press 324 3
Радио Свобода - радиостанция 22 3
IDC - International Data Corporation 2709 62
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 14
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Forrester Research 385 6
Data Insight - Исследовательское агентство 71 5
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 3
Frost & Sullivan 101 3
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BCG - Boston Consulting Group 43 2
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Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 26 1
Vanson Bourne 34 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 2 1
Comparitech 4 1
World Wide Web Foundation - Open Data Barometer 1 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Kelly Services 16 1
Philips Research 4 1
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Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
Ookla Рейтинг скорости мобильного интернета 2 1
Net Applications 109 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
Fortune Global 500 160 1
eMarketer 77 1
IBM Managed Security Services 8 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 34
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 9
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 8
GfK - ГФК-Русь 119 7
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 5
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 5
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 4
РАН - Российская академия наук 316 4
Cisco Сетевая академия - учебный центр 13 3
Cornell University - Корнеллский университет 11 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 3
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 32 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 3
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 3
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 2
Tsinghua University - Университет Цинхуа 9 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 7 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 2
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 2
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 2
Сириус - Образовательный центр 85 2
НИУ БелГУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 8 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 4 1
University of Warwick - Уорикский университет 1 1
DePaul University - Университет Де Поля 1 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 5 1
НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 1
КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 1 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 26 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 3 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 28
CNews AWARDS 291 20
Олимпийские игры - Olympic Games 302 10
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 9
CNews Баттл 34 8
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CNews ИТ-стратегия 13 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 5
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 5
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 4
Microsoft Imagine Cup 43 4
CNews FORUM Кейсы 44 4
TopCoder Open 5 3
Digital October - конференционное пространство 86 3
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 7 3
Facebook Hacker Cup 5 3
МТС Телеком Идея 11 3
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 2
Russian Code Cup 12 2
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Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 2
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 12 2
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 2
Cisco Expo 9 2
Google Summer of Code 2 2
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 7 2
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 2
CCW - CC Week - Customer Contacts Week - Международная неделя контактных центров 3 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 1
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Паралимпиада - Паралимпийские игры - Paralympic Games 7 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 5 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 12 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 7 1
Демо День стартапов 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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