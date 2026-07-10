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Украина

Украина

«Да здравствует великая советская дружба!» Советский политический плакат на русском и украинском языках. Терещенко Н. И., 1954 год. «Да здравствует великая советская дружба!» Советский политический плакат на русском и украинском языках. Терещенко Н. И., 1954 год.
«Да здравствует великая советская дружба!» Советский политический плакат на русском и украинском языках. Терещенко Н. И., 1954 год.

СОБЫТИЯ


10.07.2026 ФСБ сорвала планы Украины устроить теракт на военном российском аэродроме дронами, управляемыми ИИ

альный. По информации ФСБ России, Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР Минобороны) Украины готовило теракт с применением first person view (FPV)-беспилотников на военном аэродр
18.06.2026 Российские хакеры получили доступ к 50 тысячам камер наблюдения в Европе и на Украине

Взлом ИТ-систем Российские хакеры взломали 50 тыс. камер видеонаблюдения на Украине и в Европейском союзе (Евросоюз), пишет «Комсомольская правда». Теперь они с помощью нейронных сетей смогут фиксировать все передвижения и объекты, находящиеся внутри стран Евросоюза и

19.05.2026 Украинскую «королеву криптовалюты» экстрадировали из Таиланда прямиком в США

мир Охотников открыто поддерживал украинскую сторону в специальной военной операции (СВО) России на Украине. Арест в Таиланде Тайское Бюро по борьбе с киберпреступностью арестовало Ольгу Обламс
27.03.2026 ФСБ и МВД ликвидировали в Санкт-Петербурге узел связи украинских мошенников

Задержание пособников В в Санкт-Петербурге задержали двух организаторов узла связи для мошенников с Украины, об этом 27 марта 2026 г. сообщила пресс-служба регионального Министерства внутренних
16.03.2026 Западные военные БПЛА на ИИ станут обучать на украинских боевых данных

нирующих на базе искусственного интеллекта — сообщает издание Reuters с ссылкой на министра обороны Украины. Издание отмечает, что этот шаг связан с тем, что вооруженные силы по всему миру пере
03.03.2026 В США судят украинца за создание сайта с поддельными документами для обмана банков

только в криптовалюте и даже предлагал оптовые пакеты. В Соединенных Штатах признал вину гражданин Украины Юрий Назаренко в возрасте 27 лет, известный под никами John Wick, Tor Ford и Uriel Se
20.02.2026 Veon покупает постсоветский «аптечный Озон»

221 млн). Компания обслуживает 22,5 млн сотовых абонентом, являясь лидером рынка мобильной связи на Украине. Кому принадлежит Veon Основным акционером Veon является инвестиционная компания Lett
20.02.2026 Глобализация пошла не по плану. Украинца бросили в тюрьму на долгие годы за помощь КНДР в краже данных у США

Инициатива наказуема Житель Украины Александр Диденко проведет пять лет своей жизни в тюрьме в качестве наказания за помо
16.02.2026 Российским военным во главе с контр-адмиралом дали сроки за покупку на Украине негодных радиоэлектронных комплектующих для ЗРК

были Саратовский радиоприборный завод, компания «Союз-М» и завод «Электроприбор». Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы Российские военные получили судебные приговоры за покупку на Украине негодных комплектующих для ЗРК и завышению цен По версии следствия, исполнители под видом отремонтированных ЗИП за 592 млн руб. по факту поставляли непригодные ЗИП, которые были закупле
09.02.2026 Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта

Операционные и финансовые результаты «Киевстара» «Киевстар» является лидером рынка мобильной связи Украины, обслуживания 22,5 млн абонентов. В компании работает 5 тыс. человек. В 2025 г. «Киев
09.12.2025 В Европе арестовали группу украинских хакеров. При них найдена богатая коллекция шпионского «железа», включая российский «тамагочи для хакеров»

Трое под арестом Польские полицейские взяли под стражу группу граждан Украины, при которых было обнаружено множество устройств для шпионажа и взлома, пишет портал

04.12.2025 Хакеры раскрыли данные 117 боевиков ВСУ, причастных к атакам на танкеры и международные предприятия ТЭК в Черном море

Взлом баз данных Хакеры узнали данные боевиков Вооруженные силы Украины (ВСУ), работающих с морскими дронами, пишут РИА «Новости». Комплектующие для техники

01.11.2025 Хакеры за неделю взломали шесть крупнейших страховых компаний Украины. Утекли данные 7 млн клиентов

eregini получили доступ к данным более, чем семи миллионов клиентов шести крупнейших страховых фирм Украины, пишет «Коммерсант». Помимо данных на физических лиц был получен массив информации о

23.10.2025 Взломана база данных поставщиков БПЛА в украинскую армию, военную разведку и госбезопасность

Killnet взломали базу данных (БД) крупнейшей ИТ-платформы производителей дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личными данными продавцов беспилотников, пишут «РИА Новости». Хакерам удалось
25.09.2025 ФСБ арестовала сотрудника ИТ-компании, который сливал данные украинской разведке

омпании, передававшего данные в Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны (Минобороны) Украины, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности

10.09.2025 Власти США разыскивают украинского хакера. Он нанес ущерба на $18 миллиардов

упной деятельности с использованием вирусов-вымогателей LockerGoga, MegaCortex и Nefilim гражданину Украины 28-летнему Владимиру Тимощуку, пишет Register. За помощь в поимке хакера, нанесшего у
10.09.2025 Евросоюз заявил, что вложит шесть миллиардов евро в создание БПЛА на Украине

аратов с Украиной», — сказала Урсула фон дер Ляйен. В связи с этим, европейские власти по сути дали Украине шесть миллиардов евро в виде военного кредита и создали альянс, направленный на разви
09.09.2025 Бывшего главного кибербезопасника СБУ арестовали за махинации с недвижимостью и тут же выпустили под залог

Мера пресечения Суд избрал меру пресечения в виде залога генералу Службы безопасности Украины (СБУ) Илье Витюку, которому сотрудники из Национального антикоррупционного бюро (НАБУ
22.08.2025 ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров

Пресечение деятельности В Крыму ликвидирована сеть узлов связи, использовавшаяся колл-центрами с Украины, об этом сообщило Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Республике Кры
20.08.2025 Взломана база данных Генштаба Украины. Опубликованы реальные цифры украинских потерь

темы на Украине Российские хакеры взломали базу данных Генерального штаба (Генштаб) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и раскрыли потери украинской армии, об этом пишет Mash. Доступ к данным ВСУ пол
18.08.2025 StormWall: в 1 полугодии 2025 года в России участились DDoS-атаки, запущенные с помощью ботнета «ИТ-армии Украины»

блюдениям экспертов, часть из них может быть связана с активностью так называемого ботнета ИТ-армии Украины. Особенно сильный всплеск атак был выявлен в июне и июле этого года. Эксперты компани
15.08.2025 США думают об отключении Starlink, чтобы Украина стала сговорчивее

договора между USAID и Государственной службой специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Украины о поставке терминалов был прописан запрет на их применение в военных целях, а также т
24.06.2025 Украинские хакеры стали в полтора раза чаще использовать ИИ для атак на россиян

Количество атак выросло в полтора раза Хакеры из Восточной Европы (в частности, из Польши и Украины) начали регулярно использовать ИИ-решения при атаках россиян. За пять месяцев 2025 г.
21.05.2025 Украина ударила беспилотниками по крупному российскому полупроводниковому заводу

ственные цепочки. Завод «Кремний Эл» расположен в Брянске. Этот город неоднократно становился целью Украины, равно как и сам завод. Январская атака не была первой – как сообщал CNews, ранее Укр
07.04.2025 Украинский хакер взламывал корпорации, прикрываясь поиском «дыр» в Windows. Его сдал ChatGPT

тственно из 10 возможных по шкале критичности. Как пишет The Hacker News, EncryptHub – это уроженец Украины. Он родился в Харькове, но в 2015 г. покинул родной город и перебрался Румынию, где п
01.04.2025 Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq

ет одной из первых в мире стран с такими возможностями. «Киевстар» занимает 41% рынка сотовой связи Украины и 14% рынка широкополосного доступа в интернет (ШПД), обслуживая в этих сферах, соотв
10.02.2025 Путин распорядился блокировать звонки мошенников, действующих из Украины

Блокировка звонков Президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры по блокировке звонков мошенников с территории Украины и других недружественных стран. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека на сайте Кремля. Президент России ут
17.01.2025 Veon выводит крупнейшего оператора Украины на Nasdaq

ена и Косогова, что сделало LetterOne субъектом санкций на Украине. Кроме того, Служба безопасности Украины начала отдельное расследование в отношении Михаила Фридмана. Все это создало предпосы
09.01.2025 Украинские хакеры уничтожили инфраструктуру одного из старейших российских провайдеров. Сайт не работает, абоненты сидят без интернета

вердил факт взлома «Ночью произошла спланированная атака на инфраструктуру сети (предположительно с Украины). Сеть уничтожена. Поднимаем из резервных копий. Сроков и прогнозов нет. Сначала подн
03.01.2025 Украина договорилась с Илоном Маском о прямом подключении смартфонов к Starlink

влял, что более не намерен бесплатно обслуживать Украину: сумма расходов корпорации на обслуживание Украины за 2022 г. должна была составить $380 млн. Однако после консультаций с Пентагоном Мас
11.12.2024 Путин поручил защитить россиян от телефонных мошенников через массовую блокировку звонков с Украины

равам человека (СПЧ). Президент России поручит рассмотреть предложения по блокировке вала звонков с Украины и запрета подмены номеров. Речь идет о предложениях, которые во время заседания СПЧ о
10.12.2024 Veon вернула себе акции крупнейшего сотового оператора Украины. Помог бывший директор ЦРУ

их за веру в историю роста компании и поддержку обязательств компании по инвестированию в экономику Украины. «Это победа для инвесторов Veon, поскольку решение суда устраняет источник беспокойс
02.11.2024 Главный американский поставщик БПЛА для Украины столкнулся с блокировкой поставок из-за санкций

у производителю DJI, чьи дроны активно используются на специальной военной операции (СВО) России на Украине обеими сторонами. Другие ограничения Китай еще год назад решил ограничить экспорт дро
11.10.2024 На Украине арестован создатель VPN, позволявшего ходить на российские сайты. Ему грозит срок 15 лет

го сервера, расположенного в его квартире. Он также арендовал серверы в других странах — в Германии, Франции, Нидерландах. На основании того, что какой-то из арендованных серверов находился в России, украинская полиция заявила о подозрениях в том, что российские спецслужбы имели доступ к информации о пользователях сервиса. Издание называет сервис крупным и приводит данные полицейских: «Стар
04.10.2024 Генштаб ВСУ загрузил десятки секретных документов в ChatGPT, чтобы узнать, как победить Россию

торожная российская тактика позволила добиться успехов в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Несмотря на значительную военную помощь Украине от ее западных союзников, укр
23.09.2024 Турецкий сотовый оператор смог уйти из Украины с полумиллиардом долларов

Украина ввела санкции против Фридмана, Авена и Косогова, что сделало LetterOne субъектом санкций на Украине. В связи с этим Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 100% долей в «Киевс
12.09.2024 На Украине арестовали военкомов, которые за взятки вносили призывников в цифровой реестр об отсрочке

этом в начале сентября 2024 г. была опубликована информация в Telegram-канале Национальной полиции Украины. Начальник отделения военного учета и бронирования ТЦК вносил ложные сведения в Реест
06.09.2024 Сбербанк: украинские телефонные мошенники начали активно действовать, в том числе против жителей стран — союзников Украины

вонок, злоумышленники используют дипфейки, чтобы скрывать свое лицо или голос. Станислав Кузнецов: «Украинские телефонные мошенники раньше активно не проявляли себя в отношении жителей этих гос
28.08.2024 США перепрошили систему радиоэлектронной борьбы на F-16, переданных Украине

эффективной интеграции их в ВВС «Чтобы эффективно интегрировать F-16 в военно-воздушные силы (ВВС) Украины, его подсистемы РЭБ нужно было перепрограммировать, чтобы они были эффективны против

22.07.2024 Украинские кибермошенники похитили собственного партнера, чтобы не делиться прибылью

це июля 2024 г. официальный сайт орган государственного управления. Согласно сообщению киберполиции Украины, подозреваемые заразили компьютеры сотрудников вредоносным программным обеспечением (

Публикаций - 7928, упоминаний - 12830

Украина и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 823
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 741
Microsoft Corporation 25775 624
Киевстар - Kyivstar 569 517
Yandex - Яндекс 9216 449
МегаФон 10742 364
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 294
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 292
Google LLC 12688 288
9594 287
Ростелеком 10948 286
Oracle Corporation 7074 271
Intel Corporation 12811 233
Укртелеком - Ukrtelecom 244 231
IBM - International Business Machines Corp 9699 226
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 219
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 218
SAP SE 5601 212
Apple Inc 13154 207
Samsung Electronics 11064 179
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 177
VK - Mail.ru Group 3602 177
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 171
Cisco Systems 5372 165
UMC - United Microelectronics Corporation 339 163
Meta Platforms - Facebook 4621 162
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 158
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 155
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 143
Huawei 4676 140
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 136
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 133
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 128
Астелит 137 127
HP Inc. 5883 125
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 121
Telegram Group 2940 115
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 112
Softline - Софтлайн 3743 108
X Corp - Twitter 2938 93
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 251
Альфа-Групп 745 229
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 148
Альфа-Банк 1979 139
ПриватБанк - PrivatBank 197 128
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 122
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 98
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 96
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 95
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 94
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 93
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 89
РЖД - Российские железные дороги 2096 88
Visa International 1993 88
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 84
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 83
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 79
NanduQ - Qiwi 1013 79
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 76
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 74
Газпром ПАО 1493 69
Евросеть 1421 67
Почта России ПАО 2370 64
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 56
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 45
Россети Ленэнерго 1699 45
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 45
Связной ГК 1401 42
eBay Inc 1640 41
Роснефть НК - нефтяная компания 562 38
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 38
ГПБ - Газпромбанк 1273 38
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 36
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 36
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 35
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 33
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 32
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 32
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 32
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 400
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 288
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 218
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 211
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 199
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 192
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 177
Судебная власть - Judicial power 2500 167
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 166
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 157
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 153
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 145
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 138
Президент Украины 128 128
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 94
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 93
СБУ - Служба безопасности Украины 98 92
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 91
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 90
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 87
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 86
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 79
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 78
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 75
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 68
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 65
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 64
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 64
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 64
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 60
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 58
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 58
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 57
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 54
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 51
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 50
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 49
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 47
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 45
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 45
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 328
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 62
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 44
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 38
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 30
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 28
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 21
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 20
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 16
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 16
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 15
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 13
Единая Россия - Политическая партия 321 13
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 10
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 10
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 10
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 9
Демократическая политическая партия США 122 8
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 8
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 8
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 7
ЛДПР 116 7
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 7
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 7
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 7
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 7
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 7
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 6
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 6
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 6
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 6
Партия регионов - Па́ртія регіо́нів 8 6
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 5
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1125
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 1034
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 924
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 872
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 828
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 714
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 587
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 549
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 472
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 411
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 400
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 379
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 376
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 371
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 362
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 345
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 343
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 335
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 326
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 322
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 310
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 285
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 284
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 279
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 276
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 273
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 271
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 270
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 263
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 261
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 259
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 252
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7922 251
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 248
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 240
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 237
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 234
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 230
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 228
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 227
Microsoft Windows 16882 315
Google Android 15243 308
Microsoft Windows 2000 8678 206
Linux OS 11533 162
Apple iOS 8583 157
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 145
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 119
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 112
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 109
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 101
Apple iPhone 6 4861 100
Microsoft Office 4170 100
Apple - App Store 3109 98
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 95
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 93
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 92
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 92
Google YouTube - Видеохостинг 3002 79
ПриватБанк - Приват24 116 78
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 71
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 69
FreePik 1841 68
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 67
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 64
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 64
Microsoft Windows XP 2431 61
Oracle Java - язык программирования 3469 61
Apple iPad 4011 60
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 57
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 53
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 51
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 46
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 45
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 45
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 45
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 43
Космодром Байконур 1072 43
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 43
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 42
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 41
Путин Владимир 3454 179
Фридман Михаил 146 72
Шадаев Максут 1210 63
Изосимов Александр 192 56
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 55
Янукович Виктор 57 52
Авен Петр 67 50
Медведев Дмитрий 1665 48
Хан Герман 56 43
Химич Роман 44 43
Кузьмичев Алексей 54 41
Мишустин Михаил 787 39
Торбахов Александр 111 39
Ющенко Виктор 39 39
Добкин Аркадий 82 35
Никифоров Николай 1138 34
Витязь Александр 43 32
Косогов Андрей 33 32
Дуров Павел 329 31
Макаров Валентин 251 31
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 30
Тимошенко Юлия 31 30
Рейман Леонид 1065 30
Чаркин Евгений 317 29
Усманов Алишер 311 29
Клявин Владимир 52 29
Кучма Леонид 29 29
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Порошенко Петр 27 27
Бабаев Кирилл 56 27
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Резникович Алексей 60 25
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Меламед Леонид 150 24
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Frost & Sullivan 207 8
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Microsoft Research 144 7
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
CNews Инновация года - награда 155 5
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 5
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 5
Datamonitor 83 5
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 33
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 27
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 26
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 16
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 16
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 15
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 13
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 20 12
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 11
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 11
НАН Украины - НАНУ - Национальная академия наук Украины 14 11
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 10
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 10
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 10
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 9
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 9
ИИИ - Институт исследований интернета 66 9
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 9
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 9
ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 14 9
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