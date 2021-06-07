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СБУ
Служба безопасности Украины


07.06.2021 ФСБ выгнала из России топ-менеджера европейского IP-регистратора. Его обвинили в работе на украинскую разведку 5
09.10.2020 Спецслужбы Украины потребовали от Apple и Google удалить из магазинов российские приложения 9
25.09.2020 Украинских пользователей «Вконтакте» поставят на учет в полиции 1
02.07.2020 Юный хакер из Украины украл персональные данные миллионов людей со всего мира 6
29.01.2020 На Украине стало одним сотовым оператором меньше 2
10.09.2018 Порошенко: Украина перехватывает данные с российских спутников 3
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 2
23.01.2018 Расследование: Как глава украинских спецслужб и экс-партнер «Газпрома» приватизировали «Укртелеком» 3
13.12.2017 Как в ДНР восстанавливали связь на конфискованном украинском оборудовании. Репортаж 3
21.06.2017 Мобильная связь ДНР в западне между украинским прошлым и российским будущим. Репортаж 2
16.06.2017 Чтобы выжить, «дочка» «1С-Битрикс» сменила имя и национальность 2
02.06.2017 Украинских провайдеров обыскивают из-за сотрудничества с Крымом и ФСБ 7
29.05.2017 Офисы «Яндекса» на Украине обыскивают по делу о госизмене 11
24.05.2017 Министр связи ДНР Виктор Яценко: Государство не может зависеть от вендоров — это зло 1
27.04.2017 На Украине силовики изымают из компаний компьютеры из-за российского ПО 10
20.02.2017 На Украине появился свой «пакет Яровой» с запретами, блокировками и антироссийским импортозамещением 3
10.02.2017 На Украине посадили двух блогеров за пропаганду «Русского мира» во «Вконтакте» 2
13.12.2016 «Банк Эсхата» внедрил систему бюджетного управления на базе SAP BPC 2
14.11.2016 Спецслужбы отключили сотового оператора за работу в Крыму 6
21.03.2016 Как российские разработчики прослушки работают в ближнем и дальнем зарубежье 5
16.11.2015 Украинским ИТ-компаниям пригрозили массовыми обысками 2
31.03.2015 Дело о хищениях в «Укртелекоме» разваливается 1
11.09.2014 Украина угрожает России телекоммуникационной блокадой 1
19.06.2014 Как абонентов МТС на Украине прослушивали из России. СХЕМА 3
01.05.2014 Украина создает стратегию информационной безопасности, собственную ОС и антивирус 3
22.01.2014 Конец цифровых свобод на Украине: Как это будет 3
02.12.2013 Российские суды снисходительны к киберпреступникам 1
29.11.2011 Украинские власти будут следить за соцсетями и блогами 1
24.06.2011 Группа хакеров из Украины похитила у банков $72 млн 4
23.06.2011 Уволенный сотрудник спецслужбы Украины рассекретил имена и обязанности агентов 10
30.11.2009 Украина пытается отобрать домен .ua у администратора 2
02.10.2009 "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти" в продаже 1
18.09.2009 1C - дистрибьютор проекта "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти" 1
14.09.2009 "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти" в печати 1
11.09.2009 "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти". Видео 1
10.09.2009 "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти". Скриншоты 1
20.08.2009 "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти". Видео 1
13.08.2009 "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти". Скриншоты 1
17.07.2009 "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти". Скриншоты 1
22.06.2009 "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти" - Скриншоты 1

Публикаций - 48, упоминаний - 148

СБУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 6
Yandex - Яндекс 4103 6
VK - Mail.ru Group 2487 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Укртелеком 131 3
Google LLC 7177 3
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
Тримоб 30 2
Астелит 73 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Vodafone Group 386 2
Cisco Systems 2056 2
Киевстар 261 2
Интертелеком - Intertelecom 31 1
Таттелеком 106 1
К-Телеком - Win Mobile 22 1
Парус 204 1
PEOPLEnet 18 1
Крымтелеком 41 1
НТВ-Плюс 174 1
Миранда-Медиа 20 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
SAP SE 3220 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 1
Macromedia 39 1
Галактика центр 4 1
Masterdata - Мастердата 16 1
RBC Group 7 1
Zecurion - SecurIT 157 1
Ростелеком Дальсвязь 208 1
Turkcell 182 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Dr.Web - Доктор Веб 978 1
Microsoft Corporation 11168 1
Газпром ПАО 524 2
EPIC Telecom Invest 72 2
Group DF 7 2
eBay Inc 534 1
EPIC Telecom Invest - Raga Establishment 4 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Укрэксимбанк - Ukreximbank 9 1
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 14 1
System Capital Management (SCM) 23 1
Радабанк 2 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
Фонд государственного имущества Украины 6 2
Президент Украины 14 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 2
Верховный суд Российской Федерации 174 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
Министерство цифровой трансформации Украины 2 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 1
Государственный совет Республики Крым 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 23 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
3G - Стандарт мобильной связи 3753 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 488 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 548 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
Telegram - Мессенджер 80 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Microsoft SQL Server 798 1
Microsoft Exchange 684 1
Linux OS 4276 1
WhatsApp Messenger 654 1
Microsoft Windows 856 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
МТС SIM-карты 35 1
Ахметов Ринат 52 3
Порошенко Петр 17 2
Захарченко Александр 2 2
Хорошковский Валерий 5 2
Фирташ Дмитрий 8 2
Wurmbock Gustav - Вамбок Густав 1 1
Арбузов Сергей 1 1
Goldscheider Peter - Гольдшейдер Петер 2 1
Goldscheider Brigitte - Гольдшейдер Бриджит 1 1
Lanschutzer Franz - Ланшутзер Франц 1 1
Shetler-Jones Robert - Шетлер-Джонс Роберт 1 1
Горбуненко Денис 5 1
Янукович Виктор 18 1
Кулибаба Евгений 2 1
Hurtado Maria del Pilar - Хуртадо Мария дель Пилар 1 1
Данилов Алексей 5 1
Якименко Александр 1 1
Wurmbock Marina - Вамбок Марина 1 1
Архипов Илья 1 1
Щеголев Игорь 676 1
Порохняк Ярослав 1 1
Симонов Ярослав 1 1
Зеленский Владимир 12 1
Коноваленко Юрий 2 1
Семеняк Алексей 9 1
Жаров Александр 165 1
Путин Владимир 1828 1
Голомолзин Анатолий 52 1
Никифоров Николай 1126 1
Данилин Алексей 10 1
Украина 3398 28
Россия - Российская федерация - РФ 57680 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Украина - Одесса 58 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 4
Украина - Киев 476 3
Австрия - Австрийская Республика 530 2
Европа 3788 2
Нидерланды 981 2
Казахстан - Республика 2650 2
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 6 1
Южная Азия 46 1
Абхазия - Республика 103 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Прибалтика - Балтия 597 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Япония 2811 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - Ростовская область 864 1
Москва - Марфино 5 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Южная Осетия - Республика 81 1
Таиланд - Королевство 363 1
Кипр - Республика 248 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 1
Грузия 693 1
Россия - Краснодарский край 918 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 657 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Великобритания - Лондон 828 1
Ближний Восток 1479 1
Бельгия - Королевство 399 1
Россия - Республика Крым 626 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 4
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 18 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Антитеррор 62 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 3
НТВ - Телекомпания 164 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
РИА Новости 654 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Sputnik 10 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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