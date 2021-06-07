Спецслужбы Украины потребовали от Apple и Google удалить из магазинов российские приложения 9

Юный хакер из Украины украл персональные данные миллионов людей со всего мира 6

На Украине стало одним сотовым оператором меньше 2

Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 2

Спецслужбы отключили сотового оператора за работу в Крыму 6

Как российские разработчики прослушки работают в ближнем и дальнем зарубежье 5

Украина угрожает России телекоммуникационной блокадой 1

Российские суды снисходительны к киберпреступникам 1

Украинские власти будут следить за соцсетями и блогами 1