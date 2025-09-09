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СБУ Служба безопасности Украины
СОБЫТИЯ
|09.09.2025
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Бывшего главного кибербезопасника СБУ арестовали за махинации с недвижимостью и тут же выпустили под залог
Мера пресечения Суд избрал меру пресечения в виде залога генералу Службы безопасности Украины (СБУ) Илье Витюку, которому сотрудники из Национального антикорру
|11.01.2024
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Украинские хакеры заявили, что обрушили московского интернет-провайдера
бщают украинские СМИ. По их данным, группировка может быть связана со Службой безопасности Украины (СБУ). Хакеры утверждают, что смогли удалить 20 ТБ данных оператора: его сайт, почтовый сервер
|07.06.2021
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ФСБ выгнала из России топ-менеджера европейского IP-регистратора. Его обвинили в работе на украинскую разведку
Персона нон-грата Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о разоблачении агента Службы безопасности Украины (СБУ). Как пишет «Интерфакс», им оказался Алексей Семеняка, предс
|09.10.2020
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Спецслужбы Украины потребовали от Apple и Google удалить из магазинов российские приложения
СБУ против российских приложений Служба безопасности Украины (СБУ) потребовала удалить из AppStore и Play Market приложения, на которые распространяются са
|02.06.2017
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Украинских провайдеров обыскивают из-за сотрудничества с Крымом и ФСБ
Обыски у украинского интернет-провайдера Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в киевском офисе интернет-провайдера «Дабл-Ю Украина» (торговая марка Wne
|29.05.2017
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Офисы «Яндекса» на Украине обыскивают по делу о госизмене
»Офисы компании «Яндекс.Украина», которые находятся в Киеве и Одессе, подверглись обыску со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании.«В наших оф
|27.04.2017
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На Украине силовики изымают из компаний компьютеры из-за российского ПО
СБУ обыскала Dragon CapitalСлужба безопасности Украины (СБУ) обыскала офис украинской инвестиционной компании Dragon Capital, расположенный в Киеве,
|24.06.2011
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Группа хакеров из Украины похитила у банков $72 млн
под прикрытием легальной коммерческой структуры. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу СБУ. По словам представителей СБУ, используя компьютерный вирус Conficer, хакеры получ
|23.06.2011
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Уволенный сотрудник спецслужбы Украины рассекретил имена и обязанности агентов
В Службе безопасности Украины (СБУ) произошла утечка конфиденциальных данных, в результате которой в интернет попали штатное расписание, план оперативно-розыскных мероприятий, должностные обязанности руководства и другая инф
|19.01.2007
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«Версия-Системс» поставила технику для Службы безопасности Украины
стемс», одержал победу в тендерах на поставку техники и оборудования в Службу безопасности Украины (СБУ). В рамках проекта по созданию автоматизированной системы обработки данных специального н
|18.01.2007
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Украинские разведчики вербуют хакеров
сотрудничеству хакеров для работы совместно с нашими специалистами», — заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Марина Остапенко на брифинге, посвященном закрытию уязвимос
|03.04.2006
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Сервер ЦИК Украины был атакован хакерами 29 тысяч раз
Служба безопасности Украины (СБУ) с 23 по 30 марта 2006 г. зафиксировала около 29 тыс. компьютерных атак и попыток вмешате
|02.08.2005
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Торговцу секретными картами дали год условно
ачил наказание в виде условного срока на один год. Около года назад в разработку к сотрудникам СБУ (Службы безопасности Украины) в Винницкой области поступила информация, что бывший начальник о
|26.03.2003
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Украинские спецслужбы открывают архивы в интернете
К очередной годовщине Службы Безопасности Украины (25 марта) завершены работы над обновленной версией интернет-сайт
СБУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Авен Петр 67 12
|Косогов Андрей 33 12
|Фридман Михаил 146 12
|Кузьмичев Алексей 54 11
|Хан Герман 56 11
|Янукович Виктор 57 8
|Порошенко Петр 27 7
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 4
|Хорошковский Валерий 6 3
|Зеленский Владимир 32 3
|Фирташ Дмитрий 9 3
|Pompeo Michael - Помпео Майкл 14 3
|Химич Роман 44 3
|Тимошенко Юлия 31 3
|Демедюк Сергей 3 3
|Витюк Илья 3 3
|Путин Владимир 3454 3
|Торбахов Александр 111 3
|Яценко Виктор 22 3
|Комаров Александр 24 2
|Азаров Николай 15 2
|Лернер Павел 2 2
|Шаров Борис 73 2
|Горбуненко Денис 5 2
|Lerner Paltiel - Лернер Палтиель 2 2
|Захарченко Александр 2 2
|Ющенко Виктор 39 2
|Остапенко Марина 2 2
|Кохманюк Дмитрий 6 2
|Косолапов Сергей 3 2
|Кочергина Елена 2 2
|Свиридов Игорь 6 2
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