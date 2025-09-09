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СБУ Служба безопасности Украины

СОБЫТИЯ


09.09.2025 Бывшего главного кибербезопасника СБУ арестовали за махинации с недвижимостью и тут же выпустили под залог

Мера пресечения Суд избрал меру пресечения в виде залога генералу Службы безопасности Украины (СБУ) Илье Витюку, которому сотрудники из Национального антикорру
11.01.2024 Украинские хакеры заявили, что обрушили московского интернет-провайдера

бщают украинские СМИ. По их данным, группировка может быть связана со Службой безопасности Украины (СБУ). Хакеры утверждают, что смогли удалить 20 ТБ данных оператора: его сайт, почтовый сервер
07.06.2021 ФСБ выгнала из России топ-менеджера европейского IP-регистратора. Его обвинили в работе на украинскую разведку

Персона нон-грата Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о разоблачении агента Службы безопасности Украины (СБУ). Как пишет «Интерфакс», им оказался Алексей Семеняка, предс
09.10.2020 Спецслужбы Украины потребовали от Apple и Google удалить из магазинов российские приложения

СБУ против российских приложений Служба безопасности Украины (СБУ) потребовала удалить из AppStore и Play Market приложения, на которые распространяются са
02.06.2017 Украинских провайдеров обыскивают из-за сотрудничества с Крымом и ФСБ

Обыски у украинского интернет-провайдера Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в киевском офисе интернет-провайдера «Дабл-Ю Украина» (торговая марка Wne
29.05.2017 Офисы «Яндекса» на Украине обыскивают по делу о госизмене

»Офисы компании «Яндекс.Украина», которые находятся в Киеве и Одессе, подверглись обыску со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании.«В наших оф
27.04.2017 На Украине силовики изымают из компаний компьютеры из-за российского ПО

СБУ обыскала Dragon CapitalСлужба безопасности Украины (СБУ) обыскала офис украинской инвестиционной компании Dragon Capital, расположенный в Киеве,

24.06.2011 Группа хакеров из Украины похитила у банков $72 млн

под прикрытием легальной коммерческой структуры. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу СБУ. По словам представителей СБУ, используя компьютерный вирус Conficer, хакеры получ
23.06.2011 Уволенный сотрудник спецслужбы Украины рассекретил имена и обязанности агентов

В Службе безопасности Украины (СБУ) произошла утечка конфиденциальных данных, в результате которой в интернет попали штатное расписание, план оперативно-розыскных мероприятий, должностные обязанности руководства и другая инф
19.01.2007 «Версия-Системс» поставила технику для Службы безопасности Украины

стемс», одержал победу в тендерах на поставку техники и оборудования в Службу безопасности Украины (СБУ). В рамках проекта по созданию автоматизированной системы обработки данных специального н
18.01.2007 Украинские разведчики вербуют хакеров

сотрудничеству хакеров для работы совместно с нашими специалистами», — заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Марина Остапенко на брифинге, посвященном закрытию уязвимос
03.04.2006 Сервер ЦИК Украины был атакован хакерами 29 тысяч раз

Служба безопасности Украины (СБУ) с 23 по 30 марта 2006 г. зафиксировала около 29 тыс. компьютерных атак и попыток вмешате
02.08.2005 Торговцу секретными картами дали год условно

ачил наказание в виде условного срока на один год. Около года назад в разработку к сотрудникам СБУ (Службы безопасности Украины) в Винницкой области поступила информация, что бывший начальник о
26.03.2003 Украинские спецслужбы открывают архивы в интернете

К очередной годовщине Службы Безопасности Украины (25 марта) завершены работы над обновленной версией интернет-сайт

Публикаций - 98, упоминаний - 158

СБУ и организации, системы, технологии, персоны:

Киевстар - Kyivstar 569 21
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 11
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 11
GSC Game World - ГСК Игровой мир 102 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Укртелеком - Ukrtelecom 244 10
Yandex - Яндекс 9216 8
Vodafone Group 1412 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 8
Астелит 137 7
9594 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Тримоб - TriMob 35 5
Turkcell - Lifecell - life:) - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia - Девком 32 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Google LLC 12688 3
Инталев - Intalev 275 3
Ростелеком 10948 3
МегаФон 10742 3
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
Microsoft Corporation 25775 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
Telegram Group 2940 3
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Интертелеком - Intertelecom 38 3
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 28 3
Галактика центр 4 2
Masterdata - Мастердата 31 2
Лугаком - Lugacom 12 2
Hostmaster - Хостмастер 13 2
Яндекс Украина 17 2
УСИЦ - Украинский сетевой информационный центр 5 2
KillNet - Хакерская группировка 17 2
Beregini - Хакерская группировка 5 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 2
Dell EMC 5180 2
Альфа-Групп 745 13
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 12
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 6
NJJ Capital 6 5
Альфа-Банк 1979 5
EPIC Telecom Invest 212 4
Ощадбанк - Державний ощадний банк України - Государственный сберегательный банк Украины 20 3
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 3
Газпром ПАО 1493 3
Укрэксимбанк - Ukreximbank 10 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Резонанс НПП 407 2
Horizon Capital 7 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Group DF 7 2
Citi - Citibank 158 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Lockheed Martin 777 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 1
Preludium 3 1
Эсхата Банк 6 1
Радабанк 2 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
General Dynamics 60 1
МТСБУ - Моторно транспортное страховое бюро Украины 3 1
Нафтогаз Украины 8 1
Оранта НАСК - Национальная акционерная страховая компания 7 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Международный аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого - IATA: GDX, ICAO: UHMM 6 1
UA Telecominvest 3 1
Stockman Interhold 1 1
Витус ИГ - Витус Инвестиционная компания - Витус Управляющая компания - Перминвестбанк АКБ 1 1
Мотор Сич 10 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 21
Президент Украины 128 19
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 9
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 9
Судебная власть - Judicial power 2500 7
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 6
Районный суд Киева 26 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 28 4
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 4
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 3
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 3
ДНР - Почта Донбасса 9 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
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Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 56 1
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Кипр - Республика 636 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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