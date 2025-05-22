Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175051
ИКТ 13636
Организации 10636
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3453
Системы 25585
Персоны 75084
География 2839
Статьи 1516
Пресса 1216
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2633
Мероприятия 852

EXMO RBK Trading криптовалютная биржа


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Россиян будут штрафовать за криптоплатежи от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Криптоактивы могут конфисковать 1
07.04.2023 Россия вышла на второе место в мире по добыче криптовалют. Задействована мощность 1 ГВт 1
28.03.2023 Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM 1
24.03.2023 Исследование «Шард»: число хакерских атак на криптосервисы выросло в 6 раз с 2020 года 1
16.01.2023 Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году 1
06.10.2022 Россиян отлучили от европейских криптокошельков 1
04.08.2021 Российская финансовая разведка строит систему для слежки за операциями с биткоинами 1
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 1
21.01.2021 Российская криптобиржа загадочно закрывается 1
25.12.2020 На российской криптобирже биткоин взлетел до $2 млн 1
22.12.2020 Хакеры серьезно ограбили крупную лондонскую криптобиржу 1
27.07.2018 Сеть поддельных бухгалтерских сайтов заражет троянами российские банки. Каждая атака приносит больше миллиона 1
02.01.2018 Похищенного россиянина - гендиректора криптовалютной биржи отпустили за миллион 1
27.12.2017 В Киеве похищен россиянин, владелец крупнейшей криптовалютной биржи 1
13.09.2011 Россия: средняя степень информационной открытости сайтов арбитражных судов составляет 52,52% 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

EXMO и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2201 5
Coinbase 60 4
X Corp - Twitter 2879 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1494 2
1С-Битрикс - Bitrix 595 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 928 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 644 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 95 1
Ventra - Вентра 37 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
Buhtrap - Хакерская группировка 19 1
Saber Interactive 32 1
Bitriver - Битривер 21 1
CoinEX - криптовалютная биржа 2 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 137 1
ШАРД - SHARD 7 1
Murex 5 1
RVi Group - Эрвиай Групп 5 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 728 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7574 2
Visa International 1953 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 2
Microsoft - LinkedIn 660 1
Superjob - Суперджоб 600 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2506 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 394 1
ПСБ - Промсвязьбанк 871 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1234 1
Альфа-Банк 1797 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
NanduQ - Qiwi 997 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 119 1
Сбер - СберАвто 32 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1127 1
Exante - Экзанте 4 1
Unsplash 1001 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2816 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4950 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5567 2
СБУ - Служба безопасности Украины 90 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Судебная власть - Judicial power 2344 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 217 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 119 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3417 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1266 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 198 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1563 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28921 8
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1525 6
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 143 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 5
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 555 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10784 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20581 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9376 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4152 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5027 3
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 707 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8003 3
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 509 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12994 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4178 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2135 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11444 2
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 79 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17367 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16352 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24688 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11516 2
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 76 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5328 2
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 110 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 662 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12973 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3236 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6402 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30503 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16172 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10123 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21174 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12869 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3003 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5679 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3150 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14837 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 665 9
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 390 5
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 69 4
USDT - Tether - Тезер - криптовалюта 25 3
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 39 2
Livecoin - криптовалютая биржа 6 2
Microsoft Windows 15895 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 603 2
Kraken - криптовалютная биржа 25 2
Garantex - криптовалютная биржа 10 2
TP-Link Tether 48 2
Huobi Global - криптовалютная биржа 14 2
Python - высокоуровневый язык программирования 999 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 120 1
Microsoft Office 3814 1
Oracle Java - язык программирования 3133 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1637 1
Microsoft DirectX 708 1
Linux OS 10219 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1013 1
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 59 1
Epic Games - Unreal Engine 310 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3293 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 341 1
Google Android 14252 1
Apple iOS 7958 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 241 1
Tezos - Программная блокчейн-платформа 5 1
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 71 1
Bithumb - Южнокорейская криптовалютная биржа 13 1
Calypso 24 1
F6 - F.A.C.C.T. Hi-Tech Crime Trends 10 1
Cardano - криптовалюта - блокчейн 10 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 14 1
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 12 1
Microsoft DirectX Raytracing - Microsoft DXR 10 1
Бифит - iBank 54 1
Poloniex - криптовалютная биржа 8 1
Dogecoin (Doge) - Догикоин - криптовалюта 16 1
LocalBitcoins - криптовалютная биржа 5 1
Лернер Павел 2 2
Lerner Paltiel - Лернер Палтиель 2 2
Водясов Алексей 222 2
Гейлер Светлана 2 2
Асланян Ани 12 2
Кузнецов Александр 130 1
Геращенко Антон 1 1
Каргалев Ярослав 21 1
Голубева Елена 5 1
Цуканова Алиса 1 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 157 1
Некрасов Роман 4 1
Станкевич Мария 1 1
Казанцев Ефим 4 1
Жартун Вадим 2 1
Рунец Игорь 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13403 5
Беларусь - Белоруссия 5824 4
Казахстан - Республика 5639 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17822 3
Украина 7664 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52568 3
Польша - Республика 1971 2
Испания - Королевство 3735 2
Испания - Каталония - Барселона 744 2
Украина - Киев 1130 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 373 2
Европа 24371 2
Россия - УФО - Свердловская область 1581 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17446 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Приморский район 28 2
Великобритания - Лондон 2390 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 658 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4058 1
Армения - Республика 2320 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1300 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1617 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7709 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4001 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1606 1
Кипр - Республика 569 1
Россия - УФО - Челябинская область 1273 1
Таджикистан - Республика 882 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 578 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1753 1
Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
Южная Корея - Республика 6728 1
Сингапур - Республика 1870 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1442 1
Россия - СФО - Иркутская область 1159 1
Ирландия - Республика 1018 1
Азия - Азиатский регион 5610 1
Германия - Федеративная Республика 12781 1
Канада 4923 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24743 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3364 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11117 2
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 25 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5234 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4987 2
Английский язык 6737 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2249 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6163 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1716 2
Паспорт - Паспортные данные 2593 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8216 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5313 2
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 126 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6099 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8746 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14080 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 222 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5060 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2468 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7926 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1317 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1269 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 186 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5014 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2289 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16696 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 946 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 233 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 263 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 849 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1667 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 214 1
Cryptocurrency - Stablecoin - Стейблкойн - общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) 23 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 447 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6284 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6861 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11306 2
РБК Крипто 4 2
CoinDesk 4 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
FT - Financial Times 1237 1
ZDnet 660 1
Bloomberg 1320 1
Times 630 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1969 1
CoinMarKetCap 23 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 624 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1561 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 995 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 194 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 78 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 562 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 399 1
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2483 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360836, в очереди разбора - 755848.
Создано именных указателей - 175051.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153