Получите все материалы CNews по ключевому слову
EXMO RBK Trading криптовалютная биржа
УПОМИНАНИЯ
EXMO и организации, системы, технологии, персоны:
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11306 2
|РБК Крипто 4 2
|CoinDesk 4 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
|FT - Financial Times 1237 1
|ZDnet 660 1
|Bloomberg 1320 1
|Times 630 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1969 1
|CoinMarKetCap 23 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360836, в очереди разбора - 755848.
Создано именных указателей - 175051.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.