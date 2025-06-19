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Stellar XLM криптовалюта
УПОМИНАНИЯ
Stellar XLM и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 185 1
|OpenChain 1 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1455 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 3
|MIT Technology Review 65 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11316 1
|The Verge - Издание 576 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 295 1
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