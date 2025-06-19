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Stellar XLM криптовалюта


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Количество российских компаний с внедренным ИИ выросло в 3,7 раза в 2025 году 1
04.08.2021 Российская финансовая разведка строит систему для слежки за операциями с биткоинами 1
03.09.2020 Пользователей торрентов принудительно заставляют платить за контент криптовалютой 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
16.04.2015 Создан более быстрый и безопасный аналог Bitcoin 1
11.03.2014 Первый тест в России: полнокадровая камера Hasselblad HV за 425 000 рублей 1
24.07.2013 Hasselblad и Sony запустили Stellar 1
01.02.2013 Смартфон с гигантским дисплеем покоряет Индию 1
28.12.2009 Случайно обнаружен тёмный спутник Солнца 1
30.03.2009 Stellar Daggers: комплексные учения аэрокосмической обороны США 1
18.08.2008 В нашей Галактике выявлено 17 неизвестных прежде фрагментов иных галактик 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Stellar XLM и организации, системы, технологии, персоны:

VeChain 4 2
Sony 6577 2
Victor Hasselblad AB 52 2
МегаФон 9344 1
Alibaba Group 437 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3256 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13319 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
GitHub 883 1
Bitfury Group 25 1
BFT Group - Бона Фиде Инжиниринг 4 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 280 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
China Mobile 409 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 281 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
NTT Data - Itelligence AG 42 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
NetDocuments 1 1
Integra 27 1
Canon 1404 1
Quorum - Кворум - 128 1
Nikon 623 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 186 1
Microsoft Corporation 24886 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 933 1
ESET - ESET Software 1137 1
Coinbase 60 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 818 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 95 1
Ростех - Автоматика Концерн 1676 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
Цифровые активы 135 1
Галактика - Корпорация 1482 1
Орбита - Центр практического применения блокчейн технологий 1 1
Crypto AG 35 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7679 2
Walmart - Wal-Mart Stores 385 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2539 1
МКБ - Московский кредитный банк 584 1
Альфа-Банк 1801 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Газпром нефть 644 1
Renault Groupe 160 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 132 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 1
Carrefour 23 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Barclays 121 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 110 1
US Bank 3 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 379 1
Ornua 2 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 27 1
Martine Jarlgaard 1 1
Газпром ПАО 1372 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1700 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
Carl Zeiss AG 304 1
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 1
Royal Dutch Shell - Шелл 216 1
Геометрия НПО 146 1
Christie's - Кристис 12 1
China Merchants Bank - China Merchants Capital 6 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 221 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5585 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 659 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 185 1
OpenChain 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1455 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 314 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26121 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1575 3
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Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3268 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1806 1
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PoA - Proof of Authority - Алгоритм достижения консенсуса валидации 9 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 531 1
dApps - децентрализованные приложения 10 1
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 1
RAFT Consensus Algorithm 14 1
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Tezos - Программная блокчейн-платформа 5 3
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 2
Ledger - криптовалютный кошелёк 12 2
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Google Android 14318 2
Linux OS 10283 2
Cardano - криптовалюта - блокчейн 10 2
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Apple iOS 7991 1
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 34 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 1
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 71 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
XRP - Криптовалюта 15 1
Alibaba Tmail 10 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 7 1
MultiChain - Open source blockchain platform 4 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1017 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 502 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 315 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 586 1
Microsoft Windows 15946 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1018 1
Google Chrome - браузер 1601 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 69 1
MetaMask 13 1
IBM - Maersk Group - TradeLens 1 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 607 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3335 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 277 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 431 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 347 1
Станкевич Мария 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52663 2
Ирландия - Республика 1018 2
США - Калифорния 4682 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17542 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13419 1
Южная Корея - Республика 6740 1
Япония 13383 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17921 1
Польша - Республика 1985 1
Сингапур - Республика 1874 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1758 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 428 1
Бразилия - Федеративная Республика 2402 1
Китай - Тайвань 4055 1
Украина 7681 1
Испания - Королевство 3738 1
Узбекистан - Республика 1789 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 69 1
Эстония - Таллин - Ревель 61 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 121 1
Франция - Французская Республика 7905 1
Земля - планета Солнечной системы 10479 1
Солнечная система - Solar system 2534 1
Нептун - планета Солнечной системы 202 1
Сатурн - Титан (спутник) 488 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 596 1
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5260 1
Армения - Республика 2328 1
Чехия - Чешская Республика 1319 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3551 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1307 1
Беларусь - Белоруссия 5854 1
Казахстан - Республика 5662 1
Индия - Bharat 5557 1
США - Иллинойс - Чикаго 433 1
Таджикистан - Республика 885 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 582 1
Словакия - Словацкая Республика 474 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4790 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8765 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1700 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30374 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49437 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52885 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8254 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5112 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1412 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7112 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 627 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 96 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 181 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 97 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 141 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 214 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6033 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4079 1
Ergonomics - Эргономика 1631 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24900 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1120 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 706 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 502 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4155 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1577 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10223 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1229 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 661 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5778 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5126 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19346 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1001 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5268 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5042 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6015 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10233 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6476 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2281 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5369 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6389 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 3
MIT Technology Review 65 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11316 1
The Verge - Издание 576 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 295 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 622 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 197 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 893 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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