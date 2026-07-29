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Все категории 198545
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XOR алгоритм шифрования

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


29.07.2026 Китайская хакерская группировка атакует Россию и Индию с использованием нового бэкдора 1
28.08.2024 В «Касперском» нашли троян, работающий на macOS, который до сих пор существовал только под Windows 1
12.08.2024 Российские госструктуры под атакой китайских хакеров 1
31.01.2024 От маленьких стартапов до экосистем: российский рынок HR Tech переживает трансформацию 1
21.12.2023 Выпущен самый бесполезный в мире компьютер с 1-битным процессором. Всю партию раскупили за секунды. Видео. Опрос 1
18.01.2022 Хакеры переключились на Linux. Зафиксирован взрывной рост атак на ОС этого семейства 1
17.09.2021 Создан первый в мире работающий процессор на основе ДНК 1
03.09.2020 Пользователей торрентов принудительно заставляют платить за контент криптовалютой 1
12.07.2019 Yellow Door формирует десятый акселератор стартапов Silicon Valley Insiders 1
20.02.2019 Хакеры из Северной Кореи впервые в истории напали на Россию 1
29.06.2017 Новая глобальная атака шифровальщика: подробности от «Доктор Веб» 1
30.09.2015 Зомби-сеть из Linux-устройств способна «положить» почти любую компанию в мире 1
29.07.2014 «Доктор Веб» поможет расшифровать файлы жертвам новых модификаций Trojan.Encoder.293 1
03.12.2007 Беспроводные клавиатуры Microsoft подвержены утечке данных 1
10.01.2007 «Доктор Веб» подводит итоги вирусной активности за декабрь 2006 г. 1
03.10.2006 "Доктор Веб": в сентябре вирусы активизировались 1
09.08.2006 Internet Explorer поставили на службу хакерам 1
24.10.2005 Совершенствование бизнес-процессов с помощью Microsoft Office Visio 2003 1
20.01.2005 В MS Office серьёзные проблемы с криптографией 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

XOR и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25761 6
Dr.Web - Доктор Веб 1294 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5642 4
SAP SE 5597 2
Dropbox 527 2
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 56 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 40 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 196 1
Eastwind - Восточный Ветер 82 1
Forcepoint - Websense 140 1
1С Mirapolis - Мираполис 26 1
Dreamlab Technologies AG 3 1
ServiceGuru - Сервис Гуру 2 1
Prodamus - Продамус 2 1
Imperva - Incapsula 7 1
Nord Clan - Норд Клан 27 1
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 1
Thoma Bravo - Proofpoint 41 1
APT31 - Judgment Panda - Zirconium - Хакерская группировка 9 1
MiHoYo 4 1
Ростелеком 10930 1
9578 1
Check Point Software Technologies 829 1
Microsoft Corporation - GitHub 1070 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 944 1
ESET - ESET Software 1161 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4947 1
PayPal 671 1
Verme - Верме - Инвент консалтинг 42 1
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 89 1
Trellix - FireEye 63 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 98 1
Coinbase 70 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1096 1
Palo Alto Networks 209 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 67 1
Тензор 173 1
CrowdStrike Holdings 61 1
ДиалогНаука 271 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 632 1
Royal Dutch Shell - Шелл 232 2
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1745 1
VK - Skillbox - КЭСПА 2 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Visa International 1993 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 421 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 1
Innov8 Global Ventures 2 1
Bangladesh Bank - Central Bank of Bangladesh - Центральный банк Бангладеш 9 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5641 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6531 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Yellow Door - Инновейт Глобал Эдвайзори - Innovate Global Advisory - Международное сообщество технологических предпринимателей и венчурных инвесторов 2 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34842 11
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3397 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14230 11
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5179 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33417 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7917 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7571 5
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3299 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64950 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10176 4
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 922 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22528 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28218 3
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 546 3
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 377 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4465 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13234 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8745 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13688 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4548 3
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1427 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13885 2
Linux - угрозы - уязвимости - вредоносная программа 18 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10652 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13095 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6658 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8244 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1059 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2439 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3811 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2615 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36093 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5761 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8624 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1970 2
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 182 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3370 2
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 247 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4593 1
Microsoft Windows 16866 5
Microsoft Office 4163 4
Linux OS 11514 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5698 3
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 643 3
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 274 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 906 3
Oracle Java - язык программирования 3466 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2506 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1207 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1401 2
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 1
Тензор - СБИС HR-портал - Тензор СБИС КЭДО 5 1
Dr.Web Security Space 66 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - MyDoom-Novarg - Вредоносное ПО - сетевой червь 96 1
Alibaba DingTalk 4 1
СТУ - Business Studio 22 1
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 602 1
Acronis vmProtect 14 1
Avito - HR Messenger 9 1
Verme - Моя смена - Биржа смен 30 1
Microsoft - EML - Email Message Format - формат хранения сообщений электронной почты 38 1
Google Chrome - браузер 1697 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 630 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1283 1
Google Android 15224 1
Apple macOS 2413 1
Intel x86 - архитектура процессора 2147 1
Microsoft Windows XP 2430 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 672 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 424 1
Tezos - Программная блокчейн-платформа 5 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 288 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 223 1
Microsoft Outlook 1506 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 1
Гостев Александр 84 1
Махлин Дмитрий 122 1
Пинаев Дмитрий 4 1
Ефимов Михаил 19 1
Мисоченко Данил 2 1
Захарян Артур 15 1
Khosla Vinod - Хосла Винод 6 1
Dyson Esther - Дайсон Эстер 40 1
Шаталов Роман 1 1
Rabois Keith - Рабойс Кейт 4 1
Лобанов Андрей 4 1
Трофимов Михаил 1 1
Манолов Николай 1 1
Комаров Сергей 16 1
Дубень Виктория 1 1
Фазылова Аида 1 1
Любимова Татьяна 1 1
Кейдунов Артем 2 1
Draper Tim - Дрейпер Тим 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 165780 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54696 4
Германия - Федеративная Республика 13207 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19093 2
Южная Корея - Республика 7044 2
Южная Корея - Инчхон 12 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47529 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13809 1
Азия - Азиатский регион 5914 1
Япония 13797 1
Норвегия - Королевство 1854 1
Финляндия - Финляндская Республика 3695 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19505 1
Сингапур - Республика 1952 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2604 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1092 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Франция - Французская Республика 8170 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14802 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2358 1
США - Калифорния 4825 1
Нидерланды 3739 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 829 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 591 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 238 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53351 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1324 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33668 2
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12289 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5763 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16014 1
Exodus 76 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2275 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5099 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18105 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7402 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 598 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8821 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3468 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 297 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1770 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3853 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2389 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11645 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2425 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5748 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1393 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1663 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27223 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 621 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5100 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 244 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 590 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 949 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2306 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57556 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11677 1
heise online - heise security 122 1
The Verge - Издание 617 1
BleepingComputer - Издание 458 1
TechSpot 187 1
Malware Must Die 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8610 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3951 1
VK - Skillbox - Скилбокс 145 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Silicon Valley Insiders 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461144, в очереди разбора - 728302.
Создано именных указателей - 198545.
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