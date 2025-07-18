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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 179699
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MiHoYo

MiHoYo

УПОМИНАНИЯ


18.07.2025 Китайские программисты в разы увеличили покупку рекламы в RuStore 1
26.03.2025 Нехватка финансирования и кадров, сложности в продвижении: университет Иннополис опросил российских разработчиков игр 1
28.08.2024 В «Касперском» нашли троян, работающий на macOS, который до сих пор существовал только под Windows 1
09.06.2022 Стартап Xsolla, уволивший 150 человек по совету Big Data, ликвидирует главный российский офис 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

MiHoYo и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4283 2
Ростелеком 10064 1
Google LLC 12038 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5098 1
Microsoft Corporation 24986 1
Telegram Group 2327 1
Valve Software 227 1
Epic Games 156 1
Playrix Holding 32 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 742 1
Xsolla - Иксолла - Систем проджектс 16 1
NetEase 33 1
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 1
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 116 1
Roblox Corporation 57 1
Krafton 1 1
Royal Dutch Shell - Шелл 217 1
Стример НПО 23 1
Unsplash 1128 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12309 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 159 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 246 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17520 3
Data monetization - Монетизация данных 1745 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69797 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14186 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13219 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29912 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24967 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3184 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54387 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13089 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5133 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4457 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12582 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21546 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 865 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7820 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31039 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 432 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2610 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7603 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12489 1
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 124 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3256 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1121 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 226 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12043 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11789 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6587 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7709 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1354 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13101 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4256 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 823 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5508 1
XOR - алгоритм шифрования 18 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 81 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 934 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 511 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2203 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 688 1
MiHoYo - Genshin Impact 40 2
Google Android 14407 1
Apple iOS 8038 1
Apple macOS 2158 1
Microsoft Office 3864 1
Microsoft Windows 16053 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1858 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1154 1
Tencent WeChat - мессенджер 153 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 148 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 280 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 253 1
OpenVPN 70 1
Google VirusTotal 92 1
Epic Games - Unreal Engine 321 1
C/C++ - Язык программирования 809 1
Atlassian - Confluence 133 1
Alibaba DingTalk 4 1
VK RuStore - Рустор 428 1
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 116 1
Агапитов Александр 8 1
Макаров Вячеслав 10 1
Фомичев Максим 2 1
Сапко Игорь 3 1
Чемоданова Валентина 5 1
Голубицкий Константин 4 1
Ковтун Владимир 2 1
Ульянов Илья 10 1
Доброштан Олег 2 1
Скобелев Василий 1 1
Кондюков Константин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151648 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17700 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52835 2
Германия - Федеративная Республика 12831 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13451 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1108 1
Южная Корея - Республика 6761 1
Азия - Азиатский регион 5653 1
Ирландия - Республика 1019 1
Сингапур - Республика 1883 1
Индия - Bharat 5589 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 591 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1763 1
Украина 7708 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1548 1
Нидерланды 3580 1
Малайзия 880 1
Кипр - Республика 571 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6466 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25157 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53445 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16932 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9514 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5116 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7678 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2225 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 571 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11234 1
F2P - Free-to-play 94 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1133 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14456 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49903 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8079 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 530 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8343 1
Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудлендинг - народное финансирование 63 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1416 1
Инди - independent 58 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1838 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 731 1
Азартные игры - Лотерея 217 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1236 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2038 2
Bloomberg 1341 1
Securelist 26 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 204 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 485 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 131 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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