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Доброштан Олег
|26.03.2025
|Нехватка финансирования и кадров, сложности в продвижении: университет Иннополис опросил российских разработчиков игр 1
|20.11.2023
|Astrum Entertainment и МФТИ объявляют о начале долгосрочного сотрудничества 1
Доброштан Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Кулашова Анна 46 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29580 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 394 1
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