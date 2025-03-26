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Индексная книга (каталог) CNews*
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Доброштан Олег


26.03.2025 Нехватка финансирования и кадров, сложности в продвижении: университет Иннополис опросил российских разработчиков игр 1
20.11.2023 Astrum Entertainment и МФТИ объявляют о начале долгосрочного сотрудничества 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Доброштан Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival 71 1
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1030 1
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 796 1
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 55 1
Кулашова Анна 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 146585 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29580 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 394 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 954 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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