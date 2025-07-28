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MiHoYo Genshin Impact


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 «Ростелеком» запустил новую онлайн-платформу для геймеров 1
18.07.2025 Китайские программисты в разы увеличили покупку рекламы в RuStore 1
17.07.2025 В России начались продажи смартфона Poco F7 1
02.06.2025 Аналитики «МегаФона» фиксируют рост мошенничества в отношении школьников 1
24.04.2025 Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман 1
14.04.2025 40% пользователей играют в игры на смартфонах в рабочее время – big data T2 1
28.03.2025 Pосо F7 Ultra и Pосо F7 Pro появились в продаже в России 1
28.03.2025 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов? 1
26.03.2025 Нехватка финансирования и кадров, сложности в продвижении: университет Иннополис опросил российских разработчиков игр 1
25.03.2025 Зарядите своё путешествие по Тейвату: UGREEN запускает совместную коллекцию зарядных устройств с Genshin Impact 1
10.02.2025 «МТС Оплата» запустила пополнение баланса игры PUBG Mobile без комиссии 1
07.02.2025 В «Ситилинке» появились в продаже смартфоны серии Poco X7 1
30.01.2025 Аналитика МТС: россияне зимой стали больше тратить на видеоигры 1
26.12.2024 Likee и Genshin Impact объявляют о коллаборации 1
17.12.2024 Романы о любви, дубайский шоколад и падел: «Дзен» подвел итоги года в контенте 1
03.10.2024 «МТС Оплата» запустила пополнение баланса Genshin Impact без комиссии 1
09.09.2024 Эксперт рассказал о выходе китайских разработчиков на российский рынок мобильных приложений 1
30.08.2024 Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом 1
13.08.2024 Приморские геймеры предпочитают играть в GTA V и ролевые экшены 1
09.08.2024 МТС: кировские геймеры выбирают ролевые и приключенческие экшены 1
31.07.2024 Обзор ноутбука ICL Raybook S1411 G2R: ультралегкий корпоративный помощник 1
30.07.2024 Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows? 1
25.07.2024 Обзор Acer Swift X 14: мобильный ноутбук с дискретной графикой 1
25.06.2024 Infinix запускает игровой смартфон GT 20 Pro 1
20.06.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов realme GT 6 и realme GT 6T 1
13.06.2024 В «Ситилинке» стартовали продажи смартфонов Poco F6 Pro и F6 1
19.04.2024 Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал 1
01.04.2024 Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене 1
15.01.2024 Windows больше не нужна. В России научили Linux без труда запускать игры для Windows. Опрос 1
05.12.2023 Обзор моноблока Digma Pro AiO 27i: качественное решение для дома и офиса 1
21.09.2023 Аналитика Yota: Россияне стали тратить на мобильные игры на 63% больше трафика 1
28.07.2023 Как расходуется мобильный интернет: сколько трафика мы тратим на самом деле 1
26.04.2023 Обзор PHANTOM V Fold: первый складной смартфон TECNO 1
31.01.2023 VK Play Cloud доступен в приложении VK Play на Android 1
16.12.2022 «Ростелеком» запустил тариф с посуточной оплатой опции «Облачные игры Gfn.ru» 1
06.12.2022 На сервисе облачного гейминга VK Play стал доступен режим виртуального компьютера 1
08.09.2022 Аналитика МТС: россияне перестали интересоваться новостями 1
03.03.2022 Флагманские смартфоны Samsung специально «тормозят» в Instagram и TikTok из-за бесполезной «фишки» прошивки 1
08.12.2021 App Annie: пользователи потратили $135 млрд в мобильных приложениях в 2021 г. 1
08.07.2021 «Убийца флагманов» пойман на обмане нового типа. OnePlus на тестах занижает производительность смартфонов 1

Публикаций - 40, упоминаний - 40

MiHoYo и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13529 6
Qualcomm Technologies 1864 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4283 5
Roblox Corporation 57 5
Google LLC 12038 4
Huawei 4074 4
Xiaomi 1856 4
PUBG Corporation 44 4
Nvidia Corp 3616 4
Ростелеком 10064 3
Apple Inc 12348 3
Fortnite 82 3
Telegram Group 2327 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 666 3
LiquidCool Solutions 7 3
МегаФон 9465 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 969 2
MiHoYo 4 2
Samsung Electronics 10432 2
X Corp - Twitter 2891 2
Microsoft Corporation 24986 2
Intel Corporation 12374 2
Acer Group - Acer Inc 2598 2
VK - Mail.ru Group 3497 2
MediaTek - Ralink 544 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 437 2
TÜV 64 2
Ланит - diHouse - Дихаус 219 2
BBK OnePlus 228 2
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 36 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 162 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8992 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1527 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3009 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5098 1
Meta Platforms - Facebook 4486 1
GitHub 907 1
Базальт СПО - BaseALT 725 1
Sony 6585 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 353 1
TÜV Rheinland Group 156 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1513 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7810 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2574 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 861 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 497 2
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 911 1
Walt Disney Company 631 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Dyson 129 1
Стример НПО 23 1
Unsplash 1128 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12309 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3204 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 494 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 246 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 316 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 69 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17520 33
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24967 18
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12720 16
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9974 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9651 14
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8176 13
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21391 12
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1717 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12708 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7914 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7483 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10183 10
USB Type-C - USB-C - USB 3 2056 10
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 582 10
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2280 10
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3610 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6167 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14738 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54387 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8533 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25261 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14186 8
Наушники - Headphones 4164 8
USB Type-A - USB-A 561 8
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2723 8
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1590 4
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VK RuStore - Рустор 428 4
Xiaomi HyperOS 52 4
Apple iOS 8038 3
Microsoft Office 3864 3
Microsoft Windows 16053 3
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Россия - УФО - Свердловская область 1638 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1247 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3097 1
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1782 1
Китай - Тайвань 4075 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14326 1
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Филиппины - Республика 576 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 479 1
Кения - Республика 156 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 126 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 373 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 244 1
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5151 8
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Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1183 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3595 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6466 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5787 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9514 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1787 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6121 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 588 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1006 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 601 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6620 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8801 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 240 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 998 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2225 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 571 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6178 1
F2P - Free-to-play 94 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1133 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 696 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4571 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 180 1
Английский язык 6796 1
AnandTech 73 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2038 1
Android Authority 51 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 131 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 204 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 485 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 909 1
День молодёжи - 27 июня 958 1
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