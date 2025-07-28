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MiHoYo Genshin Impact
УПОМИНАНИЯ
MiHoYo и организации, системы, технологии, персоны:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 246 1
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 316 1
|XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 69 1
|Ульянов Илья 10 2
|Калинин Дмитрий 28 1
|Хренов Сергей 39 1
|Пятигорский Илья 3 1
|Сысоева Евгения 88 1
|Макаров Вячеслав 10 1
|Фомичев Максим 2 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 123 1
|Морев Дмитрий 5 1
|Целиков Илья 9 1
|Ковтун Владимир 2 1
|Епишин Роман 2 1
|Доброштан Олег 2 1
|Тергоев Михаил 1 1
|Скобелев Василий 1 1
|Кондюков Константин 1 1
|AnandTech 73 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2038 1
|Android Authority 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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