Промышленные сооружения - Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио - Леста Геймс Москва

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Группа компаний «Леста Игры» — разработчик и оператор компьютерных игр в России. Студия «Леста» была основана в 1991 году в Санкт-Петербурге. Начиная с апреля 2022 года, группа компаний «Леста Игры» осуществляет оперирование и разработку проектов «Мир кораблей», «Мир танков» на ПК и Tanks Blitz на мобильных телефонах на территории России и Беларуси. В 2024 году «Леста Игры» имеет офисы в Санкт-Петербурге, Москве и Минске, в которых трудятся более 1 800 сотрудников.
3 июня 2025 года Таганский районный суд Москвы признал Малика Хатажаева и Виктора Кислого участниками экстремистского объединения и удовлетворил требование прокуратуры об обращении в доход государства 100 % долей в уставном капитале трех юридических лиц, входящих в структуру «Леста Игры».
СОБЫТИЯ
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Промышленные сооружения и организации, системы, технологии, персоны:
|Кислый Виктор 18 7
|Хатажаев Малик 4 4
|Хантажаев Малик 3 3
|Добродеев Борис 98 3
|Синицкий Борис 4 3
|Быковский Антон 3 2
|Путин Владимир 3479 2
|Горелкин Антон 119 2
|Лебедева Ирина 67 2
|Макаров Вячеслав 10 2
|Добродеев Олег 18 2
|Буркатовский Сергей 2 2
|Ульянов Илья 18 1
|Ефремов Роман 4 1
|Мороз Иван 1 1
|Тергоев Михаил 1 1
|Кремлев Умар 6 1
|Целобенок Наталья 1 1
|Собянина Мария 1 1
|Строгонов Михаил 1 1
|Луцкович Яна 1 1
|Посаженникова Анна 1 1
|Кислый Владимир 1 1
|Палий Александр 1 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Паршин Максим 323 1
|Моисеев Алексей 34 1
|Зеленский Владимир 32 1
|Живица Иван 3 1
|Овчинников Василий 22 1
|Ляхманов Кирилл 8 1
|Сахнов Константин 6 1
|Протасов Максим 4 1
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