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Промышленные сооружения Lesta Games Леста Игры Леста Геймс Эдженси Lesta Studio Леста Студио Леста Геймс Москва

Промышленные сооружения - Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио - Леста Геймс Москва

Группа компаний «Леста Игры» — разработчик и оператор компьютерных игр в России. Студия «Леста» была основана в 1991 году в Санкт-Петербурге. Начиная с апреля 2022 года, группа компаний «Леста Игры» осуществляет оперирование и разработку проектов «Мир кораблей», «Мир танков» на ПК и Tanks Blitz на мобильных телефонах на территории России и Беларуси.  В 2024 году «Леста Игры» имеет офисы в Санкт-Петербурге, Москве и Минске, в которых трудятся более 1 800 сотрудников.

3 июня 2025 года Таганский районный суд Москвы признал Малика Хатажаева и Виктора Кислого участниками экстремистского объединения и удовлетворил требование прокуратуры об обращении в доход государства 100 % долей в уставном капитале трех юридических лиц, входящих в структуру «Леста Игры».

СОБЫТИЯ

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16.10.2026 У национализированного создателя «Мира танков» новый владелец 6
17.08.2026 МТС запустила подписку на игры «Мир танков» и «Мир кораблей» 1
30.12.2025 Уровень «Новогодний»: «Ростелеком» и «Леста Игры» узнали, чем займутся геймеры на праздниках 1
29.12.2025 «Ростелеком» и «Леста Игры» выяснили, чем займутся геймеры на праздниках 1
25.09.2025 «Ростелеком» поможет экс-главе VK продвигать издателя «Мир танков» после его национализации 8
24.09.2025 «Ростелеком» и «Леста» договорились о сотрудничестве 3
03.06.2025 Создатели «Мира танков» объявлены экстремистами. Активы компании национализированы 9
30.04.2025 IEK GROUP продемонстрировала инновации для нефтегазовой отрасли 1
28.04.2025 Власти хотят признать экстремистами создателей «Мир танков» и национализировать их активы 9
25.04.2025 В России арестованы счета создателей «Мира танков» 7
22.01.2025 В 2024 году россияне потратили на компьютерные и мобильные игры 173 миллиарда 3
26.12.2024 Обновление бета-версии «Плюс Гейминга»: запуск игр в браузере и пополнение кошелька Steam 1
26.12.2024 Власти проверят компьютерные игры и сайты доставок на наличие «манипулятивных механик» 1
26.09.2024 «Дом.ру» объявил о сотрудничестве с «Леста Игры» и запустил новый тариф для геймеров 1
16.09.2024 «Леста Игры» внедрила Naumen SAM для управления программными активами 2
15.01.2024 Windows больше не нужна. В России научили Linux без труда запускать игры для Windows. Опрос 1
16.11.2023 В RuStore появятся игры от Lesta Games 2
14.11.2023 Власти начали «приземление» зарубежных онлайн-игр. Их заставят перенести серверы в Россию и платить отчисления 1
20.07.2023 Выявлена сверхненужная в России категория разработчиков. Число вакансий сокращается, люди бегут за рубеж 1
16.12.2022 «Ростелеком» запустил тариф с посуточной оплатой опции «Облачные игры Gfn.ru» 2
15.06.2022 Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве 2
04.04.2022 Создатель World of Tanks «ушел» из России и Белоруссии 2
22.02.2019 Россияне тратят на компьютерные игры без малого миллиард долларов в год 1
14.04.2010 Playnatic начала закрытое тестирование MMORTS Elements of War 1
09.03.2010 "Империя: Смутное время". Патч 1.01 1
11.12.2009 "Империя: Смутное время" в продаже 1
01.12.2009 "Империя: Смутное время" в печати 1
31.07.2009 "Империя: Смутное время". Демо 1
03.07.2009 Cannon Strike в продаже 1
23.06.2009 Cannon Strike в печати 1
05.05.2009 "Империя: Смутное время". Видео 1
20.01.2009 "Империя: Смутное время". Официальный сайт 1
20.11.2008 "Империя: Смутное время" в разработке 1
29.04.2008 "Агрессия": Патч 1.23 1
09.11.2007 "Агрессия": Патч 1.1 1
13.09.2007 "Агрессия" в продаже 1
24.08.2007 "Агрессия" отправлена "на золото" 1
21.08.2007 "Агрессия": Демоверсия 1

Публикаций - 44, упоминаний - 88

Промышленные сооружения и организации, системы, технологии, персоны:

9733 10
Wargaming 162 10
ALESTA Software & Services - Алеста Учебный центр 34 9
Бука - Buka Entertaiment 493 8
Ростелеком 11067 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5087 5
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 76 3
Wargaming - BigWorld Technology 5 2
Hobby world - 4game - Фогейм 25 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3393 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16203 2
Meta Platforms - Facebook 4638 2
Fortnite 96 2
VK - Mail.ru Group 3623 2
Naumen - Наумен 764 2
Valve Software 255 2
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1523 2
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 2
IEK Group - Legrand Россия - Легран - Контактор - ЭБС - Легран Волга - Легран Ульяновский 25 1
Ice-Pick Lodge 8 1
CCP Games 16 1
IEK Group - IEK Digital - ИЭК Диджитал - МПС софт - Мастер Продакшн софт энд системз 20 1
Vengeance Games 5 1
Psycho Craft Studio 1 1
Wargaming - Wargaming Chicago-Baltimore - Meyer/Glass Interactive - Day 1 Studios - Wargaming West Corporation 25 1
Кефир - Волгоградская студия 1 1
МегаФон 10994 1
Amazon Inc - Amazon.com 3310 1
Yandex - Яндекс 9410 1
Microsoft Corporation 25887 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 954 1
Microsoft Corporation - GitHub 1109 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3214 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9584 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1004 1
G-Core Labs 74 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 463 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1114 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 178 1
EA - Electronic Arts 1318 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 2
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9111 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1311 1
Газпром ПАО 1498 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 440 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3009 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1397 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 197 1
GEM Capital 8 1
Транснефть 338 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 105 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр 9 1
Акрон Холдинг - Akron Holding 23 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 882 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13945 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 625 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6712 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4994 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 791 2
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 106 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3365 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3096 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4056 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3735 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 597 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 1
Президент Украины 128 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 12 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 19 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
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