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Индексная книга (каталог) CNews*
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Пятигорский Илья


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 «Ростелеком» запустил новую онлайн-платформу для геймеров 1
23.07.2024 Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения 1
23.10.2018 «Билайн» внедрил единую платформу коммуникаций с клиентами на базе СУБД «Tarantool» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Пятигорский Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10053 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8982 1
VK - Mail.ru Group 3497 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 12 1
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 173 1
Night Vision - режим ночного видения 380 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11763 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1905 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1641 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22160 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4219 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1895 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14726 1
Умные платформы 1795 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16453 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54230 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25207 1
Оповещение и уведомление - Notification 5033 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11914 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9802 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2543 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30983 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1120 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8706 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 161 1
Осипов Константин 14 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9456 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 973 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7116 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374132, в очереди разбора - 748305.
Создано именных указателей - 179167.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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