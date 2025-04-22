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ЕПК Европейская подшипниковая корпорация



22.04.2025 Нейрообъявления в «Директ Про» помогут получить больше конверсий 1
29.05.2024 Нейрообъявления появились в режиме эксперта в «Яндекс Директе» 1
29.06.2022 Две новые разработки «Ростелекома» зарегистрированы в реестре отечественного ПО 1
12.08.2020 «TUI Россия» перешла на цифровую CRM на базе Dynamics 365 online 1
31.07.2020 Сбербанк переведет быстрые автоматические расчеты на блокчейн 1
23.04.2020 Сбербанк присоединился к блокчейн-платформе ФНС для малого бизнеса 1
22.03.2019 В ЕПК внедрено централизованное управление привилегированным доступом 2
20.03.2019 «Управляющая компания ЕПК» внедрила Indeed PAM 2
06.02.2019 «Хайтэк» оснастил переговорные комнаты ЕПК системами для проведения видеоконференций 1
23.10.2018 «Билайн» внедрил единую платформу коммуникаций с клиентами на базе СУБД «Tarantool» 1
21.04.2011 «Торговый дом ЕПК» автоматизировал склад на базе решения «1С-Логистика:Управление складом 3.0» 1
11.02.2003 Управление интеллектуальной собственностью: 24 часа в сутки 1

Публикаций - 12, упоминаний - 14

ЕПК и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 73 2
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 1
Extron Electronics 62 1
VK - Mail.ru Group 3477 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8845 1
Philips 2062 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1077 1
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JST - Japan Science and Technology Agency - Японская научно-технологическая корпорация 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7512 2
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - туристическая компания 20 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 26 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11934 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68128 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21641 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52130 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1084 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12207 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11337 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30314 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 352 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1200 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31533 2
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 258 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24609 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1003 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6985 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4094 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8594 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8244 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8259 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4907 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 99 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16039 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5197 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7264 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13584 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3914 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 222 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2532 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9587 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11636 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12259 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1521 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16259 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7608 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2232 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11811 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10729 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2137 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2566 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16305 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5693 1
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 28 2
Сбер - SOWA шлюз безопасности 6 2
Microsoft Skype for Business 179 1
Microsoft Dynamics 365 134 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Avaya Equinox 14 1
Avaya Aura 121 1
Реестр добросовестных экспортеров 203 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2095 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2309 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 79 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 50 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 208 1
Huawei Cloud 61 1
Яндекс.Бизнес 35 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 241 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 46 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 293 1
Попов Анатолий 130 2
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Мосяж Елена 2 1
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Халитов Дарий 26 1
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Россия - РФ - Российская федерация 147646 6
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Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 429 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4951 1
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Know how - Ноу-хау - Секрет производства 716 1
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Частный сектор 144 1
Льготы - Льготный период 46 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8183 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 710 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355119, в очереди разбора - 759030.
Создано именных указателей - 173357.
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