Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology

Yandex AI Rendering Technology (YandexART) — диффузионная нейросеть, которая создаёт и улучшает изображения и анимацию, а также обрабатывает загруженные фотографии в ответ на текстовые запросы. Она обучалась на примере 850 миллионов картинок с описанием, знает российский культурный код и использует особый алгоритм распознавания текстов, чтобы точнее понимать пожелания пользователей. YandexART может качественно прорабатывать мелкие детали, работать в заданном художественном стиле и создавать фотореалистичные портреты. Нейросеть интегрирована в Шедеврум и Алису, используется в Яндекс Бизнесе, Директе, Браузере и Маркете. Кроме того, компании могут получить доступ к API YandexART в Yandex Cloud.