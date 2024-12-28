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Яндекс YandexART Yandex AI Rendering Technology

Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology

Yandex AI Rendering Technology (YandexART) — диффузионная нейросеть, которая создаёт и улучшает изображения и анимацию, а также обрабатывает загруженные фотографии в ответ на текстовые запросы. Она обучалась на примере 850 миллионов картинок с описанием, знает российский культурный код и использует особый алгоритм распознавания текстов, чтобы точнее понимать пожелания пользователей. YandexART может качественно прорабатывать мелкие детали, работать в заданном художественном стиле и создавать фотореалистичные портреты. Нейросеть интегрирована в Шедеврум и Алису, используется в Яндекс Бизнесе, Директе, Браузере и Маркете. Кроме того, компании могут получить доступ к API YandexART в Yandex Cloud.


28.12.2024 7 главных технологических прорывов 2024 года: выбор CNews  1
25.12.2024 «Алиса» и умные устройства в декабре 2024 г.: зимние заставки, новогодний плейлист для караоке, новые режимы освещения и другие обновления 1
24.12.2024 Спрос продавцов «Яндекс Маркета» на нейросети вырос за год в 2,5 раза 1
05.12.2024 «Яндекс» пригласил пользователей создать новогодние игрушки с помощью нейросети и украсить ими цифровые ёлки на своей главной странице 1
28.11.2024 Ритейлер «Золотое Яблоко» внедрил нейросеть YandexART для создания персонализированных подарочных карт 1
15.11.2024 «Яндекс» создал направление технологий для бизнеса Yandex B2B Tech 1
12.11.2024 Искусственный интеллект в электронном документообороте: ожидания, реальность и будущее 1
01.11.2024 Распорядок дня, караоке на «ТВ Станциях» и др. в октябрьском обновлении «Алисы» 1
31.10.2024 79% работников СМИ и экспертов относятся положительно к использованию нейросетей в работе 1
10.10.2024 У «Алисы» появилось мобильное приложение: в нем можно создавать изображения с помощью YandexART 2.0 и тексты для любых задач 1
10.10.2024 «Яндекс» представил YandexART 2.0 — она умеет генерировать тексты на изображениях и поможет пользователям и бизнесу создавать логотипы и рекламные баннеры 1
25.09.2024 Yandex Cloud за 2 года инвестирует в развитие платформы 42 миллиарда рублей 1
25.09.2024 Yandex Cloud запустила AI Studio – единую платформу для разработки приложений на базе ИИ 1
04.09.2024 YandexART научилась создавать короткие видео с движущимися объектами 1
23.08.2024 «Яндекс Маркет»: 71% предпринимателей на маркетплейсах уверены во влиянии качества контента на продажи 1
01.08.2024 Нейросеть YandexART помогла восстановить видеозаписи важных исторических событий 1
25.07.2024 В «Шедевруме» теперь можно создавать клипы и добавлять музыку 1
17.07.2024 Логотипы, сценарии, татуировки и песни про котов — «Яндекс» изучил, что россияне создают с помощью нейросетей 1
05.07.2024 Генеративные нейросети в «Яндекс Клавиатуре» помогут исправить и улучшить текст 1
04.07.2024 «Яндекс» начал маркировать рекламу, созданную генеративным ИИ 1
06.06.2024 Пушкин в поиске «Яндекса» 1
29.05.2024 Нейрообъявления появились в режиме эксперта в «Яндекс Директе» 1
24.04.2024 «Яндекс» обновил YandexART: нейросеть стала лучше понимать запросы пользователей и создавать более реалистичные картинки 2
24.04.2024 Нейросети «Яндекса» помогут привлекать клиентов бизнесам без сайта 1
17.04.2024 Дмитрий Чернышенко: Россия становится регуляторным раем для отечественных и зарубежных компаний 1
09.04.2024 Yandex Cloud открыла компаниям доступ к тестированию нейросети для создания иллюстраций YandexART 1
02.04.2024 «Яндекс» подготовит на треть больше специалистов по ИИ 1
21.03.2024 Объявления от нейросети повысят эффективность рекламы в «Яндекс Директе» 1
06.03.2024 Платить за нейросети готов каждый третий российский пользователь 1
04.03.2024 «Яндекс Практикум» научит применять генеративные нейросети в работе 1
12.02.2024 «Яндекс Лавка» выпустила в продажу селективные продукты под своим новым брендом «Лавка 100» 1
24.01.2024 В «Шедевруме» теперь можно изменять собственные фото с помощью YandexART 2
18.01.2024 Приложение «Шедеврум» от «Яндекса» вошло в тройку ведущих приложений мира с генеративным ИИ 1
11.12.2023 Нейросеть YandexART сгенерирует изображения новогодних игрушек в новом режиме «Шедеврума» — их можно разместить на главной странице «Яндекса» 2
28.11.2023 Нейросети «Яндекса» создадут готовые рекламные объявления для предпринимателей 2
18.10.2023 «Яндекс» представил нейросеть YandexART — она поможет создавать изображения и анимацию для бизнес-задач и творчества 2

Публикаций - 36, упоминаний - 41

Яндекс и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 32
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 3
Promt - Промт 293 2
ИИ-Технологии 104 2
data.ai - App Annie 85 1
8213 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Ростелеком 9701 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 1
Yandex B2B Tech 5 1
Huawei 3933 1
Mistral AI 7 1
Google LLC 11775 1
ХайТэк - Hi-Tech 200 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
Google DeepMind 46 1
Neuralink 13 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 14 1
Лаборатория Наносемантика - Синтелли 7 1
Groq 2 1
FinalSpark 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 11 1
Градиент 89 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 34 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 42 1
Золотое яблоко 17 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
BMW Group 446 1
Tesla Motors 396 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 61 1
Pressfeed - Прессфид 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 113 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 30
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 8
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 6
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 5
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 5
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 5
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 297 2
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 552 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 236 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 24
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 32 11
Яндекс.Бизнес 34 8
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 7
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 6
Midjourney - нейросеть 55 5
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 4
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 4
Google Android 13994 3
Apple iOS 7809 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 3
СалютДевайсы - GigaChat 190 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 498 2
Яндекс.Лавка 231 2
Яндекс.Клавиатура 10 2
OpenAI ChatGPT 339 2
Яндекс.Маркет 937 2
Yandex Code Assistant 6 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 2
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 2
Яндекс.Станция Макс 25 2
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 42 2
Yandex - YaOS 17 2
Яндекс.Практикум 53 1
Microsoft Office 3734 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 257 1
Яндекс.Нейросеть 4 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SpeechSense 7 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SmartCaptcha 6 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI 3 1
Yandex DataLens 37 1
Haulmont - Тезис СЭД 80 1
Huawei MatePad - серия планшетов 49 1
Yandex Database - YDB 24 1
Козлова Дарья 30 1
Давыдов Денис 43 1
Абрамкина Маргарита 3 1
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Соболевский Сергей 1 1
Горчаков Александр 2 1
Тургенев Александр 1 1
Хитрово Елизавета 1 1
Жуковский Василий 2 1
Матюшкин Федор 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144208 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 2
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
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Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
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Аудит - аудиторский услуги 2659 1
Образование в России 2191 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
Английский язык 6634 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 88 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 844 1
Reference - Референс 184 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Экономический эффект 1067 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
Yandex Research 6 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 81 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 1
Масленица - Масленая неделя 13 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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