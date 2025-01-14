Yandex Code Assistant
Яндекс разработал собственного помощника для работы с кодом на базе нейросетей Yandex Code Assistant. С помощью сервиса разработчики смогут по фрагменту кода сгенерировать наиболее вероятное его продолжение, что поможет упростить написание и редактирование кода и ускорить продуктовую разработку в компаниях. Ассистент протестировали тысячи разработчиков Яндекса, 60% из которых стали постоянными пользователями сервиса.
Yandex Code Assistant и организации, системы, технологии, персоны:
|Атрепьев Григорий 27 1
|Иванов Дмитрий 88 1
|Семион Кирилл 26 1
|Денисов Анатолий 35 1
|Обломский Глеб 1 1
|Рогозин Антон 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144197 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
|Нидерланды 3517 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|Ведомости 996 1
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