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Yandex Code Assistant


Яндекс разработал собственного помощника для работы с кодом на базе нейросетей Yandex Code Assistant. С помощью сервиса разработчики смогут по фрагменту кода сгенерировать наиболее вероятное его продолжение, что поможет упростить написание и редактирование кода и ускорить продуктовую разработку в компаниях. Ассистент протестировали тысячи разработчиков Яндекса, 60% из которых стали постоянными пользователями сервиса. 

 


14.01.2025 «Яндекс» готовится открыть российским программистам доступ к своему «убийце» GitLab 1
15.11.2024 «Яндекс» создал направление технологий для бизнеса Yandex B2B Tech 1
25.09.2024 Yandex Cloud за 2 года инвестирует в развитие платформы 42 миллиарда рублей 1
25.09.2024 «Яндекс» показал первую демо-версию своей платформы для разработки ИТ-продуктов SourceCraft 1
24.09.2024 Российские программисты тупеют от нейросетей. Их «компетенции катастрофически снижаются», потому что ПО за них все чаще пишет ИИ 1
12.09.2024 Microsoft дали отпор. «Яндекс» создал замену Copilot, которая пишет код за программиста на Python, С++ и Java. Видео 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Yandex Code Assistant и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 6
GitHub 814 3
Microsoft Corporation 24625 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
OpenAI 217 2
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
i-Free Just AI 31 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Yandex B2B Tech 5 1
Telegram Group 1983 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 2
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Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 318 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Речевые технологии - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 284 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7620 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 66 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 1
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 4
Python - высокоуровневый язык программирования 927 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
JetBrains Kotlin - язык программирования 89 2
C/C++ - Язык программирования 755 2
Microsoft 365 Copilot 115 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaView 26 2
МТС ИИ - MTS AI - Kodify 5 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 2
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 36 2
Microsoft Azure 1408 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
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Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 30 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SpeechSense 7 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SmartCaptcha 6 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Yandex DataLens 37 1
Yandex Database - YDB 24 1
Атрепьев Григорий 27 1
Иванов Дмитрий 88 1
Семион Кирилл 26 1
Денисов Анатолий 35 1
Обломский Глеб 1 1
Рогозин Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Нидерланды 3517 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Ведомости 996 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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