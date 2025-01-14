Яндекс разработал собственного помощника для работы с кодом на базе нейросетей Yandex Code Assistant. С помощью сервиса разработчики смогут по фрагменту кода сгенерировать наиболее вероятное его продолжение, что поможет упростить написание и редактирование кода и ускорить продуктовую разработку в компаниях. Ассистент протестировали тысячи разработчиков Яндекса, 60% из которых стали постоянными пользователями сервиса.