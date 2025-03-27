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Yandex BareMetal


27.03.2025 Yandex B2B Tech объявляет финансовые результаты за 2024 год 1
15.11.2024 «Яндекс» создал направление технологий для бизнеса Yandex B2B Tech 1
25.09.2024 Yandex Cloud начнет предоставлять услуги по аренде выделенных серверов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Yandex BareMetal и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7527 3
Yandex B2B Tech 16 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15948 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2814 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14147 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9517 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 68 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11562 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 857 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 764 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4372 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 939 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3984 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7239 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4559 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3520 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 876 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 154 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6210 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 408 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12195 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5365 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1968 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1664 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 489 2
Yandex DataLens 41 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 219 1
Yandex Database - YDB 26 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 44 1
Yandex DataSphere 27 1
Yandex Code Assistant 8 1
Yandex B2B Tech - SourceCraft 9 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 426 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SpeechSense 9 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SmartCaptcha 7 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 72 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 170 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 213 1
Атрепьев Григорий 28 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 285 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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