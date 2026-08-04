Индексная книга (каталог) CNews*
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Yandex B2B Tech Yandex.Cloud Security Yandex Security Deck
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 15, упоминаний - 17
Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
|Сидоров Евгений 27 6
|Пузыревский Иван 14 1
|Охонко Филипп 2 1
|Мельник Сергей 22 1
|Герасимов Сергей 17 1
|Кондратьев Евгений 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165976 7
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14808 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11562 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462142, в очереди разбора - 726669.
Создано именных указателей - 198869.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462142, в очереди разбора - 726669.
Создано именных указателей - 198869.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.