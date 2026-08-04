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Yandex B2B Tech Yandex.Cloud Security Yandex Security Deck

СОБЫТИЯ

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04.08.2026 СОГАЗ и Yandex B2B Tech объявили о старте совместной программы по страхованию киберрисков 2
16.04.2026 Yandex B2B Tech запустила продукт для киберзащиты ИИ 1
19.02.2026 Исследование Yandex Cloud: 90% ключей доступа в компаниях не обновляются годами 1
05.12.2025 Yandex B2B Tech автоматизировала треть рутинных задач ИБ‑специалистов с помощью ИИ-агентов 1
24.09.2025 Клиенты Yandex B2B Tech смогут автоматизировать до 30% задач по работе с облачной инфраструктурой с помощью ИИ-ассистентов 1
24.09.2025 Yandex B2B Tech представила большое обновление сервисов для защиты компаний от киберугроз 2
01.08.2025 Yandex B2B Tech объявляет финансовые результаты за первое полугодие 2025 года 1
09.04.2025 Yandex B2B Tech разрабатывает сервис безопасности YCDR для мониторинга и реагирования на инциденты в облачной среде 1
27.03.2025 «Яндекс» впервые раскрыл выручку подразделения, объединяющего облака и офис «Яндекс 360» 1
27.03.2025 Yandex B2B Tech объявляет финансовые результаты за 2024 год 1
15.11.2024 «Яндекс» создал направление технологий для бизнеса Yandex B2B Tech 1
25.09.2024 Yandex Cloud за 2 года инвестирует в развитие платформы 42 миллиарда рублей 1
25.09.2024 Yandex Cloud запустила сервис для комплексного управления безопасностью компаний в облаке Security Deck 1
06.12.2023 Neofleх выпустил Pro-версию платформы NeoCAT для защиты облачных ресурсов 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9201 13
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 145 11
SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 35 3
ИИ-Технологии 308 2
SolidLab - СолидЛаб 32 2
Softline - Софтлайн 3740 1
Neoflex - Неофлекс 257 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 192 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 541 1
К2Тех - K2Tech 354 1
Yandex - Рободоставка 15 1
Почта России ПАО 2369 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
АльфаСтрахование СГ 391 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 315 1
Полипластик 23 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18101 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22456 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34908 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3326 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24375 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8266 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53789 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4840 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7027 6
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1276 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13108 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3822 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5195 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3148 4
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1155 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1398 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6559 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36146 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9336 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33450 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1204 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7584 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7685 3
Virtual office - Виртуальный офис 220 3
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1102 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6464 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1713 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10664 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26183 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 693 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2776 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6227 2
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 217 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13287 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4496 2
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 375 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3125 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1110 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1356 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 745 14
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 7
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 93 6
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 297 6
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 56 5
Yandex B2B Tech - SourceCraft 29 5
Yandex DataLens 66 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 89 5
Yandex B2B Tech - Yandex Database - YDB 52 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - YCDR - Yandex Cloud Detection and Response 7 4
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 274 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SpeechSense 24 3
Yandex Code Assistant 9 3
Yandex B2B Tech - Yandex Smart Web Security ML-модели 4 3
Yandex IAM - Yandex Identity and Access Management - Yandex Identity Hub - Yandex ID 13 3
Yandex BareMetal 4 2
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 116 2
Yandex B2B Tech - Нейроаналитик - Нейроаналитика 8 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5713 2
Stack Group - M1Cloud Object Storage 43 2
Yandex DataSphere 32 2
SolidLab - SolidSoft - SolidWall WAF 26 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SmartCaptcha 7 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - API 3 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex MetaData Hub 2 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic Security Data Lake 15 1
Базовые Решения - Линза - Контроль конфигураций 15 1
Yandex B2B Tech - Yandex Neurosupport 2 1
IT Task - JumpServer PAM 6 1
Yandex B2B Tech - Yandex Cloud - Yandex Cloud Stackland 4 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Alice AI LLM - Алиса AI - семейство генеративных моделей 169 1
SolidLab - SolidSoft - SolidWall AI Security Gateway 1 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 547 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 511 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 250 1
Oakley Capital - WebPros - cPanel - панель управления веб-хостингом 20 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1760 1
Neoflex Cloud Assessment Tool - NeoCAT 4 1
Axiom JDK СЗИ 175 1
Сидоров Евгений 27 6
Пузыревский Иван 14 1
Охонко Филипп 2 1
Мельник Сергей 22 1
Герасимов Сергей 17 1
Кондратьев Евгений 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 165976 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14808 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1396 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53399 4
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 248 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27259 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7409 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8065 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10327 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2751 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5770 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21611 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6165 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6519 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5105 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33704 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18125 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8953 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2887 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3165 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1193 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11562 1
Gartner - Гартнер 3658 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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