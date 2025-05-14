Yandex B2B Tech - Yandex Neurosupport

Yandex B2B Tech в 2025 году запускает Yandex Neurosupport – copilot-сервис для операторов контакт-центров на базе YandexGPT. Нейросеть анализирует вопрос в сообщении клиента, ищет наиболее релевантный ответ по базам знаний и предлагает оператору подсказку, как ответить.