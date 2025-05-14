Получите все материалы CNews по ключевому слову
Yandex B2B Tech Yandex Neurosupport
Yandex B2B Tech в 2025 году запускает Yandex Neurosupport – copilot-сервис для операторов контакт-центров на базе YandexGPT. Нейросеть анализирует вопрос в сообщении клиента, ищет наиболее релевантный ответ по базам знаний и предлагает оператору подсказку, как ответить.
УПОМИНАНИЯ
|14.05.2025
|Yandex B2B Tech запустил copilot-сервис для операторов контакт-центров 2
Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex B2B Tech 22 1
|Yandex - Яндекс 7670 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SpeechSense 10 1
|Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 252 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 502 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.