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Yandex B2B Tech Yandex Neurosupport

Yandex B2B Tech - Yandex Neurosupport

Yandex B2B Tech в 2025 году запускает Yandex Neurosupport – copilot-сервис для операторов контакт-центров на базе YandexGPT. Нейросеть анализирует вопрос в сообщении клиента, ищет наиболее релевантный ответ по базам знаний и предлагает оператору подсказку, как ответить. 

УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Yandex B2B Tech запустил copilot-сервис для операторов контакт-центров 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex B2B Tech 22 1
Yandex - Яндекс 7670 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4092 1
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