Yandex Cloud Detection and Response (YCDR) – управляемый сервис по проактивному мониторингу и реагированию на инциденты в облаке (класс MDR/SOCaaS). Решение позволит бизнесу использовать технологии и многолетний опыт защиты инфраструктуры Яндекса. Клиенты смогут делегировать мониторинг и реагирование на инциденты безопасности сначала облачной, а позже и гибридной/мультиоблачной инфраструктуры.