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Yandex B2B Tech Yandex.Cloud YCDR Yandex Cloud Detection and Response
Yandex Cloud Detection and Response (YCDR) – управляемый сервис по проактивному мониторингу и реагированию на инциденты в облаке (класс MDR/SOCaaS). Решение позволит бизнесу использовать технологии и многолетний опыт защиты инфраструктуры Яндекса. Клиенты смогут делегировать мониторинг и реагирование на инциденты безопасности сначала облачной, а позже и гибридной/мультиоблачной инфраструктуры.
|09.04.2025
|Yandex B2B Tech разрабатывает сервис безопасности YCDR для мониторинга и реагирования на инциденты в облачной среде 1
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