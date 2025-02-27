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LoRa Alliance LoRaWAN LoRa Long Range Wide Area Networks Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN

LoRa Alliance - LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN

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27.02.2025 Yandex B2B Tech запустила быстрый метод дообучения нейросетей для бизнеса

Yandex B2B Tech предоставила клиентам новую возможность дообучения нейросетей методом LoRA (Low-Rank Adaptation). Теперь компании смогут быстро и самостоятельно адаптировать нейросети под специализированные задачи: например, обучить модель писать письма в корпоративном стиле или
14.01.2025 В России появился стандарт стабильной связи в отдаленных уголках страны. Он поможет лучше управлять беспилотниками

ремени. Он обеспечивает их совместимость с наземными системами интернета вещей на основе технологии LoRa и протокола LoRaWAN, рассказал CNews заместитель директора АНО Платформа НТИ», председат
03.10.2024 Cisco прекращает поддержку популярного протокола интернета вещей LoRaWAN

Покинутым клиентам не предложили вариантов Cisco уходит с рынка LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) для подключения устройств интернета вещей (IoT). Последний день
23.01.2024 Российские криптографические решения для защиты LoRaWAN

дарта утверждена спецификация одного из основных протоколов беспроводной технологии для IoT – LoRaWAN. Национальный стандарт ГОСТ Р 71168-2023 «Информационные технологии. Интернет вещей. Спецификация LoRaWAN RU» вступает в силу 1 июля 2024 г., определяет применение технологии LoRaWAN в России, и определяет технические требования для устройств, сетей и приложений интернета вещей (IoT). Кроме
15.01.2024 В России легализовали протокол связи для интернета вещей

s.ru Отрасль энергетика/ЖКХ лидирует в использовании интернета вещей в России По словам председателя ТК 194 «Кибер-физические системы» Никиты Уткина, использование нацстандарта является добровольным. Протокол LoRaWAN LoRaWAN является одним из наиболее распространенных протоколов в IoT и на российском рынке уже работают несколько миллионов устройств с его поддержкой, как сказал изданию генер
02.02.2023 В России выпустили первую партию базовых станций для промышленного интернета вещей

нция ATB-LW-USB-GATEWAY представляет собой шлюз для локального развертывания беспроводной сети типа LoRa в радиочастотных диапазонах 865-870 МГц (Россия) и 863-870 МГц (Eвропейский союз). В кач
01.02.2023 «АТБ электроника» произвела первую промышленную партию базовых станций LoRaWAN

aWAN шлюза. ATB-LW-USB-GATEWAY подключается к компьютеру через порт USB и поддерживает до 8 каналов LoRa WAN. Характеристики ATB-LW-USB-GATEWAY: беспроводной интерфейс LoRa, внешняя SMA

17.11.2021 Ежегодная международная онлайн-конференция «LoRa Россия»

Приглашаем принять участие в ежегодной международной онлайн-конференции «LoRa Россия», которая состоится в 24 ноября 2021 г. в 10:00 (МСК). Организаторы мероприятия:

05.08.2021 «Содис лаб» внедрила систему мониторинга осадки технопарка Сбербанка с помощью LoRaWAN

тонные конструкции. Как показали результаты тестирования, сеть хорошо работает за пределами города в условиях отсутствия сильных радиопомех и плотной застройки. В дальнейшем мы планируем использовать LoRa на других объектах наших клиентов, в том числе на Павловском судоходном шлюзе в Башкортостане», — отметил директор по научной работе «Содис лаб» Юрий Колотовичев.
01.04.2021 Orange Business Services запустила интернет вещей на базе LoRa для российского бизнеса

es предложил предприятиям России комплексную услугу создания и обслуживания частных сетей стандарта LoRa. Для реализаций IoT-проектов на базе технологии Lora в российском подразделении к
02.02.2021 Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей

иболее востребованных рынком протоколов интернета вещей LoRaWAN RU. Стандарт для протокола LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks) утвержден в форме предварительного национального стандарта (ПН
02.04.2020 «Росэлектроника» начнет производство газосигнализаторов c технологией интернета вещей

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех ведет разработку газосигнализаторов, передающих информацию об утечке газа в оперативные службы по протоколу интернета вещей LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). В случае аварийной ситуации оборудование автоматически перекроет подачу газа и передаст сигнал тревоги оперативным службам по беспроводным сетям. Технология LoRaW
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN

егулирование цифровых технологий» был поддержан международными экспертами во главе со специалистами LoRa Alliance в качестве полноценного протокола семейства LoRaWAN и одобрен к использованию в
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN

егулирование цифровых технологий» был поддержан международными экспертами во главе со специалистами LoRa Alliance в качестве полноценного протокола семейства LoRaWAN и одобрен к использованию в
04.10.2019 В России реализован первый проект с использованием БС Cisco LoRaWAN

uilding, разработанная компанией Неткьюб на основе инновационной технологи LPWAN стандарта LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Эта технология создана специально для работы с Интернетом веще
29.05.2019 В России разработан проект стандарта протокола LoRaWAN для интернета вещей

ВК и Ассоциации участников рынка интернета вещей (АИВ) и в настоящий момент выносится на публичное обсуждение. Разработанный стандарт определяет сетевой протокол и системную архитектуру сети LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks), оптимизированные на национальном уровне для мобильных и стационарных конечных устройств с батарейным питанием. Отличительной особенностью данного протокола являе
16.01.2019 Orange Business Services поможет реализовать крупный проект по подключению умных счетчиков воды к сети LoRa во Франции

ечки воды) и факты мошенничества. По результатам 12-месячного тестирования, проведенного в Тулузе, для подключения более 3 млн умных счетчиков воды в течение следующих 10 лет была выбрана сеть Orange LoRa. Использование сети Orange LoRa позволит компании Birdz сосредоточиться на своей основной деятельности и разработке новых сервисов. Сеть Orange LoRa охватывает более 30 тыс.

22.11.2018 Orange запустила сеть LTE-M во Франции

азвернуты в Испании и Румынии. Это позволит использовать специализированные стандарты связи LTE-M и LoRa в качестве основных при реализации проектов интернета вещей (IoT). Нововведения дадут во
01.11.2018 Orange Business Services представила решение IoT Connect Anywhere для развертывания частных сетей LoRa

Connect Anywhere, решения для подключения умных объектов к LPWA-сети на основе открытого стандарта LoRa. IoT Connect Anywhere позволяет создать локальную сеть для развертывания межмашинных ком
15.08.2018 МТТ и «Русские башни» сообщили о строительстве сети интернета вещей в Москве

знес-клиентов. «Формирование качественной и надежной опорной сети – это на сегодняшний момент самый важный этап в реализации стратегии интернета вещей МТТ. Мы уже видим, что выбранная нами технология LoRa полностью отвечает поставленным бизнес-задачам, а партнерство с "Русскими Башнями" значительно сокращает сроки развертывания сети, – отметил заместитель генерального директора МТТ Андрей А
24.03.2015 IBM и Semtech представили энергоэффективную сетевую технологию для интернета вещей

имости. С целью поддержки технологии LPWAN IBM, Semtech и другие компании также объявили о создании LoRa Alliance – новой организации, которая займется поддержкой, развитием и стандартизацией т

Публикаций - 121, упоминаний - 167

LoRa Alliance и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11025 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3472 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16024 13
МегаФон 10902 12
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1578 11
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 43 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 950 10
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 10
Microsoft Corporation 25851 9
Semtech 19 8
Sigfox 13 8
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 18 8
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1275 7
Yandex - Яндекс 9332 6
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 6
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 38 5
Siemens AG - Siemens Group 2675 5
UIPath 118 5
ГЛОНАСС АО 283 5
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 743 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1470 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3372 4
Cisco Systems 5378 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5821 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1708 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9547 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 4
Казахтелеком 348 4
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 21 4
Ростех - РТ-Инвест 58 3
Google LLC 12771 3
Аргус НТЦ - Аргус Научно-Технический Центр 20 3
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 109 3
Вега-Абсолют 7 3
Бизматика - Бизматика-Консалтинг 9 3
Samsung Electronics 11125 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5707 3
Dell EMC 5204 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8986 6
РВК - Российская венчурная компания 571 6
РЖД - Российские железные дороги 2106 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 535 4
Boeing 1032 4
Газпром нефть 741 4
Русский стандарт Банк 511 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 3
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 50 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 158 2
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 13 2
Царицын капитал 23 2
Lockheed Martin 778 2
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 22 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 731 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1808 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 627 2
Tesla Motors 472 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 502 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 459 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1745 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
ЦИАН - CIAN 194 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 211 1
Ford 437 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Coca-Cola Company 261 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 205 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 35 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 215 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 22 1
SoftBank Group 287 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 130 1
Volkswagen Audi Group 233 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 95 1
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13835 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3995 7
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6001 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3678 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 728 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3456 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5793 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6663 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3347 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 768 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2360 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 641 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 387 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 2
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 411 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 215 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 369 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 366 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 392 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 140 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 215 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3082 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6521 20
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1529 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
OpenFabrics Alliance 3 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
ГосИнформСистемы 163 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6515 73
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 184 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 37
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 315 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26726 29
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10801 28
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10314 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36626 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23482 26
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4531 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24649 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26221 23
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10009 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23102 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13574 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29843 19
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1203 19
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 428 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18292 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33812 17
5G - пятое поколение мобильной связи 2610 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18223 16
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1602 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14097 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13525 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8872 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35609 13
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2510 12
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6892 12
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5246 12
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5047 12
Сеть передачи данных - Data transmission network 4053 11
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7416 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27066 11
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1004 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10285 11
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 37 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5425 10
Стандартизация - Standardization 2351 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13057 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2495 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2984 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5265 6
Orange Business Services IoT Connect Anywhere - Orange Business Services Datavenue - модульное решение для разработки IoT-сервисов 16 4
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 4
АТБ ОЕМ Оборудование 4 4
Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 145 4
BSS NLU Suite 7 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 790 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 764 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 559 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3721 3
Сбер - СберБизнес АУСН - сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения 38 3
CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 40 3
BSS Digital2Go - BSS Digital2VerbAI 5 3
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