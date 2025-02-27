LoRa Alliance - LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN

Yandex B2B Tech запустила быстрый метод дообучения нейросетей для бизнеса Yandex B2B Tech предоставила клиентам новую возможность дообучения нейросетей методом LoRA (Low-Rank Adaptation). Теперь компании смогут быстро и самостоятельно адаптировать нейросети под специализированные задачи: например, обучить модель писать письма в корпоративном стиле или

В России появился стандарт стабильной связи в отдаленных уголках страны. Он поможет лучше управлять беспилотниками ремени. Он обеспечивает их совместимость с наземными системами интернета вещей на основе технологии LoRa и протокола LoRaWAN, рассказал CNews заместитель директора АНО Платформа НТИ», председат

Cisco прекращает поддержку популярного протокола интернета вещей LoRaWAN Покинутым клиентам не предложили вариантов Cisco уходит с рынка LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) для подключения устройств интернета вещей (IoT). Последний день

Российские криптографические решения для защиты LoRaWAN дарта утверждена спецификация одного из основных протоколов беспроводной технологии для IoT – LoRaWAN. Национальный стандарт ГОСТ Р 71168-2023 «Информационные технологии. Интернет вещей. Спецификация LoRaWAN RU» вступает в силу 1 июля 2024 г., определяет применение технологии LoRaWAN в России, и определяет технические требования для устройств, сетей и приложений интернета вещей (IoT). Кроме

В России легализовали протокол связи для интернета вещей s.ru Отрасль энергетика/ЖКХ лидирует в использовании интернета вещей в России По словам председателя ТК 194 «Кибер-физические системы» Никиты Уткина, использование нацстандарта является добровольным. Протокол LoRaWAN LoRaWAN является одним из наиболее распространенных протоколов в IoT и на российском рынке уже работают несколько миллионов устройств с его поддержкой, как сказал изданию генер

В России выпустили первую партию базовых станций для промышленного интернета вещей нция ATB-LW-USB-GATEWAY представляет собой шлюз для локального развертывания беспроводной сети типа LoRa в радиочастотных диапазонах 865-870 МГц (Россия) и 863-870 МГц (Eвропейский союз). В кач

«АТБ электроника» произвела первую промышленную партию базовых станций LoRaWAN aWAN шлюза. ATB-LW-USB-GATEWAY подключается к компьютеру через порт USB и поддерживает до 8 каналов LoRa WAN. Характеристики ATB-LW-USB-GATEWAY: беспроводной интерфейс LoRa, внешняя SMA

Ежегодная международная онлайн-конференция «LoRa Россия» Приглашаем принять участие в ежегодной международной онлайн-конференции «LoRa Россия», которая состоится в 24 ноября 2021 г. в 10:00 (МСК). Организаторы мероприятия:

«Содис лаб» внедрила систему мониторинга осадки технопарка Сбербанка с помощью LoRaWAN тонные конструкции. Как показали результаты тестирования, сеть хорошо работает за пределами города в условиях отсутствия сильных радиопомех и плотной застройки. В дальнейшем мы планируем использовать LoRa на других объектах наших клиентов, в том числе на Павловском судоходном шлюзе в Башкортостане», — отметил директор по научной работе «Содис лаб» Юрий Колотовичев.

Orange Business Services запустила интернет вещей на базе LoRa для российского бизнеса es предложил предприятиям России комплексную услугу создания и обслуживания частных сетей стандарта LoRa. Для реализаций IoT-проектов на базе технологии Lora в российском подразделении к

Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей иболее востребованных рынком протоколов интернета вещей LoRaWAN RU. Стандарт для протокола LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks) утвержден в форме предварительного национального стандарта (ПН

«Росэлектроника» начнет производство газосигнализаторов c технологией интернета вещей Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех ведет разработку газосигнализаторов, передающих информацию об утечке газа в оперативные службы по протоколу интернета вещей LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). В случае аварийной ситуации оборудование автоматически перекроет подачу газа и передаст сигнал тревоги оперативным службам по беспроводным сетям. Технология LoRaW

Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN егулирование цифровых технологий» был поддержан международными экспертами во главе со специалистами LoRa Alliance в качестве полноценного протокола семейства LoRaWAN и одобрен к использованию в

Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN егулирование цифровых технологий» был поддержан международными экспертами во главе со специалистами LoRa Alliance в качестве полноценного протокола семейства LoRaWAN и одобрен к использованию в

В России реализован первый проект с использованием БС Cisco LoRaWAN uilding, разработанная компанией Неткьюб на основе инновационной технологи LPWAN стандарта LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Эта технология создана специально для работы с Интернетом веще

В России разработан проект стандарта протокола LoRaWAN для интернета вещей ВК и Ассоциации участников рынка интернета вещей (АИВ) и в настоящий момент выносится на публичное обсуждение. Разработанный стандарт определяет сетевой протокол и системную архитектуру сети LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks), оптимизированные на национальном уровне для мобильных и стационарных конечных устройств с батарейным питанием. Отличительной особенностью данного протокола являе

Orange Business Services поможет реализовать крупный проект по подключению умных счетчиков воды к сети LoRa во Франции ечки воды) и факты мошенничества. По результатам 12-месячного тестирования, проведенного в Тулузе, для подключения более 3 млн умных счетчиков воды в течение следующих 10 лет была выбрана сеть Orange LoRa. Использование сети Orange LoRa позволит компании Birdz сосредоточиться на своей основной деятельности и разработке новых сервисов. Сеть Orange LoRa охватывает более 30 тыс.

Orange запустила сеть LTE-M во Франции азвернуты в Испании и Румынии. Это позволит использовать специализированные стандарты связи LTE-M и LoRa в качестве основных при реализации проектов интернета вещей (IoT). Нововведения дадут во

Orange Business Services представила решение IoT Connect Anywhere для развертывания частных сетей LoRa Connect Anywhere, решения для подключения умных объектов к LPWA-сети на основе открытого стандарта LoRa. IoT Connect Anywhere позволяет создать локальную сеть для развертывания межмашинных ком

МТТ и «Русские башни» сообщили о строительстве сети интернета вещей в Москве знес-клиентов. «Формирование качественной и надежной опорной сети – это на сегодняшний момент самый важный этап в реализации стратегии интернета вещей МТТ. Мы уже видим, что выбранная нами технология LoRa полностью отвечает поставленным бизнес-задачам, а партнерство с "Русскими Башнями" значительно сокращает сроки развертывания сети, – отметил заместитель генерального директора МТТ Андрей А