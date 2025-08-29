Разделы

Yandex IAM Yandex Identity and Access Management Yandex Identity Hub Yandex ID


УПОМИНАНИЯ


29.08.2025 Лидеры рынка SSO-решений обсудили будущее цифрового ID на конференции ГИД 4.0 1
01.08.2025 Yandex B2B Tech объявляет финансовые результаты за первое полугодие 2025 года 1
19.06.2025 Yandex B2B Tech представила сервис для безопасного управления доступом пользователей к корпоративным приложениям 1
04.06.2025 Какой корпоративный браузер выбрать? Сравниваем решения для бизнеса в России 1
28.10.2022 Knowledge Space и Яндекс.Облако договорились о партнерстве 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Yandex IAM и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8080 4
Yandex B2B Tech 50 2
ИИ-Технологии 170 1
Microsoft Corporation 25039 1
Ред Софт - Red Soft 892 1
Базальт СПО - BaseALT 740 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 422 1
RBI 25 1
Google LLC 12081 1
Nvidia Corp 3647 1
Otello Corporation - Opera Software 334 1
SolidSoft - СолидСофт 24 1
Газпром - Оператор Газпром ИД 8 1
Газпром ПАО 1385 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1289 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12505 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5099 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70542 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11903 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55094 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16392 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16683 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22367 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6769 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1074 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30354 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2532 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 666 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 913 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3367 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7296 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10864 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4784 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9880 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1344 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1377 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11071 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32945 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5067 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 437 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25477 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2866 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2322 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2741 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1979 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1204 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14343 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5802 1
Machine translation - Машинный перевод - RBMT - rule-based machine translation - Машинный перевод на основе правил - TMS - Translation Management System - TMCI - Translation Management Computer Infrastructure - Инфраструктура для управления переводом 60 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2980 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 339 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3704 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 926 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 378 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ 159 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7981 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5604 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 560 3
Microsoft Office 3885 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 79 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 609 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 172 1
Docker - Платформа распределённых приложений 400 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 186 1
Yandex DataLens 48 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 122 1
Yandex Object Storage 14 1
Yandex Translate 6 1
Yandex Managed Databases - Yandex Managed Service for Kubernetes - Yandex Managed Service for PostgreSQL - Yandex Managed Service for Redis - Yandex Managed Service for MongoDB - Yandex Managed Service for Spark 18 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1423 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 30 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Monitoring 3 1
Yandex Load Balancer - Yandex Application Load Balancer 2 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн 47 1
SolidSoft - SolidWall WAF 20 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 288 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 17 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 425 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 53 1
Google Chrome - браузер 1616 1
Google Android 14469 1
Apple iOS 8109 1
Linux OS 10617 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3021 1
Microsoft Windows 16121 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5647 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2010 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 267 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4951 1
Apple Safari - браузер 867 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 451 1
КриптоПро CSP СКЗИ 224 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 99 1
Google Chrome Enterprise 8 1
Яндекс.Радар 30 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3395 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 239 1
Сидоров Евгений 18 1
Смирнов Иван 26 1
Мелузов Антон 4 1
Мажарцев Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152858 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53847 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2252 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1035 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25364 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50234 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6082 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 440 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1691 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2664 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 331 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4837 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6687 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 200 1
