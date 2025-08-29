Получите все материалы CNews по ключевому слову
Yandex IAM Yandex Identity and Access Management Yandex Identity Hub Yandex ID
|Yandex - Яндекс 8080 4
|Yandex B2B Tech 50 2
|ИИ-Технологии 170 1
|Microsoft Corporation 25039 1
|Ред Софт - Red Soft 892 1
|Базальт СПО - BaseALT 740 1
|КриптоПРО - Крипто-ПРО 422 1
|RBI 25 1
|Google LLC 12081 1
|Nvidia Corp 3647 1
|Otello Corporation - Opera Software 334 1
|SolidSoft - СолидСофт 24 1
|Газпром - Оператор Газпром ИД 8 1
|Газпром ПАО 1385 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1289 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12505 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5099 1
|Сидоров Евгений 18 1
|Смирнов Иван 26 1
|Мелузов Антон 4 1
|Мажарцев Дмитрий 3 1
