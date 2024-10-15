Отечественный программный продукт «Л7.Мониторинг» доступен в версии On-Premise Система раннего обнаружения информационных атак «Л7.Мониторинг» от отечественного разработчика ООО «ЛЭВЛ 7» вышла в версии On-Premise, может быть полностью развернута в инфраструктуре заказчика. Об этом CNews сообщили представители «ЛЭВЛ 7». «Л7.Мониторинг» проводит многократное ежедневное сканирование текстовых фр

В on-premise версии корпоративного мессенджера Compass вышли конференции на 1000+ участников п, так и в масштабах компании. Об этом CNews сообщили представители Compass. В последнем обновлении корпоративного мессенджера Compass разработчики в два раза увеличили вместимость видеоконференций в on-premise версии продукта. Теперь в конференции одновременно могут принять участие более тысячи пользователей с включенными камерами и микрофонами. Это позволит бизнесу проводить встречи не то

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS В мире современного бизнеса эффективные коммуникации — ключевой фактор успеха. Время, когда команды работали исключительно в офисе, давно ушло в прошлое. Сейчас компании ста

Корпоративный мессенджер Compass выпустил on-premise версию и открыл исходный код безопасность. Об этом CNews сообщили представители Compass. В последнем обновлении корпоративного мессенджера Compass появилась возможность бесплатно развернуть сервис на локальном сервере клиента. В on-premise версии продукта доступны все функции облачного мессенджера. Ближайшие планы разработчиков – добавить темную тему, регистрацию по почте, Active Directory, LDAP и улучшенные видеозвонк

DION станет доступен по модели on-premise остью проведения события в облаке или защищенном контуре. Однако для enterprise-бизнеса и компаний с госучастием установка системы на собственные сервера часто является приоритетным вариантом. Модель on-premise обеспечивает надежное шифрование трафика с использованием современных протоколов и предоставляет журнал аудита с полным логированием любых изменений. Помимо этого у пользователя есть

Платформа Сloudmaster от ГК Softline теперь доступна в on-premise версии Поставщик ИТ-решений и сервисов – ГК Softline – объявляет о выпуске собственной CMP (Cloud Management Platform) платформы Сloudmaster в версии on-premise. Теперь клиентам ГК Softline доступен альтернативный SaaS-модели вариант: установка системы управления гибридной инфраструктурой на своих серверах в соответствии с принятыми в компан

Как выбрать модель организации ИТ-инфраструктуры? Мнение экспертов тику построения ИТ-инфраструктуры. Подсветили не всегда очевидные затраты при создании собственной (on-premises) инфраструктуры, разобрали экономику облака и поняли, что в итоге основная ценнос

Webinar Group представила SaaS и on-premise решения для организации ВКС и онлайн-обучения фраструктуры российских компаний. На мероприятии выступили представители Уралсиба, ГСК «Югория», Уралхима и других крупных компаний страны. Свой доклад участникам представил руководитель бизнес-юнита On-premise и Meetings компании Webinar Group Владимир Карпенко. В своем выступлении он рассказал о преимуществах российского сервиса Webinar Meetings и вариантах его развертывания, а также поде

Вышла on-premise-версия BPM-платформы Pyrus Разработчик low-code BPM-платформы Pyrus объявил о выходе on-premise версии — Pyrus Datacenter. Систему можно разместить в собственном дата-центре или частном облаке и иметь все данные и процессы под своим полным контролем и управлением администраторо

Webinar Group выпускает on-premise решение экосистемы сервисов для онлайн-коммуникаций Webinar Group объявляет о запуске on-premise решения. Платформы Webinar, We.Study и Webinar Meetings теперь доступны для локальной установки внутри организации в качестве серверного или «коробочного» решения. Собственная разраб

10 простых шагов: Как перейти на SD-WAN ем, кому подходит SD-WAN 2 Выявляем преимущества SD-WAN для своего бизнеса 3 Выбираем интегратора 4 On-premise, облако, подписка на управляемые сервисы — какую модель выбрать? 5 Выбираем оптима

Затраты на СЭД: SaaS-решение в сравнении с on-premise лому и среднему бизнесу в 4–9% годового оборота. Сферический заказчик СЭД Тем не менее, любому руководителю для оценки финансовой эффективности хотелось бы видеть сравнение стоимости владения SaaS- и on-premise решений (то есть решений, разворачиваемых на локальных мощностях). Можно сравнить эти модели на примере оценки затрат на внедрение и содержание системы электронного документооборота.