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On-premise модель локального развёртывания программного обеспечения



15.10.2024 Отечественный программный продукт «Л7.Мониторинг» доступен в версии On-Premise

Система раннего обнаружения информационных атак «Л7.Мониторинг» от отечественного разработчика ООО «ЛЭВЛ 7» вышла в версии On-Premise, может быть полностью развернута в инфраструктуре заказчика. Об этом CNews сообщили представители «ЛЭВЛ 7». «Л7.Мониторинг» проводит многократное ежедневное сканирование текстовых фр
18.07.2024 В on-premise версии корпоративного мессенджера Compass вышли конференции на 1000+ участников

п, так и в масштабах компании. Об этом CNews сообщили представители Compass. В последнем обновлении корпоративного мессенджера Compass разработчики в два раза увеличили вместимость видеоконференций в on-premise версии продукта. Теперь в конференции одновременно могут принять участие более тысячи пользователей с включенными камерами и микрофонами. Это позволит бизнесу проводить встречи не то
Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS В мире современного бизнеса эффективные коммуникации — ключевой фактор успеха. Время, когда команды работали исключительно в офисе, давно ушло в прошлое. Сейчас компании ста
01.02.2024 Корпоративный мессенджер Compass выпустил on-premise версию и открыл исходный код

безопасность. Об этом CNews сообщили представители Compass. В последнем обновлении корпоративного мессенджера Compass появилась возможность бесплатно развернуть сервис на локальном сервере клиента. В on-premise версии продукта доступны все функции облачного мессенджера. Ближайшие планы разработчиков – добавить темную тему, регистрацию по почте, Active Directory, LDAP и улучшенные видеозвонк
10.07.2023 DION станет доступен по модели on-premise

остью проведения события в облаке или защищенном контуре. Однако для enterprise-бизнеса и компаний с госучастием установка системы на собственные сервера часто является приоритетным вариантом. Модель on-premise обеспечивает надежное шифрование трафика с использованием современных протоколов и предоставляет журнал аудита с полным логированием любых изменений. Помимо этого у пользователя есть
06.02.2023 Платформа Сloudmaster от ГК Softline теперь доступна в on-premise версии

Поставщик ИТ-решений и сервисов – ГК Softline – объявляет о выпуске собственной CMP (Cloud Management Platform) платформы Сloudmaster в версии on-premise. Теперь клиентам ГК Softline доступен альтернативный SaaS-модели вариант: установка системы управления гибридной инфраструктурой на своих серверах в соответствии с принятыми в компан
31.01.2023 Как выбрать модель организации ИТ-инфраструктуры? Мнение экспертов

тику построения ИТ-инфраструктуры. Подсветили не всегда очевидные затраты при создании собственной (on-premises) инфраструктуры, разобрали экономику облака и поняли, что в итоге основная ценнос
27.10.2022 Webinar Group представила SaaS и on-premise решения для организации ВКС и онлайн-обучения

фраструктуры российских компаний. На мероприятии выступили представители Уралсиба, ГСК «Югория», Уралхима и других крупных компаний страны. Свой доклад участникам представил руководитель бизнес-юнита On-premise и Meetings компании Webinar Group Владимир Карпенко. В своем выступлении он рассказал о преимуществах российского сервиса Webinar Meetings и вариантах его развертывания, а также поде
04.08.2022 Вышла on-premise-версия BPM-платформы Pyrus

Разработчик low-code BPM-платформы Pyrus объявил о выходе on-premise версии — Pyrus Datacenter. Систему можно разместить в собственном дата-центре или частном облаке и иметь все данные и процессы под своим полным контролем и управлением администраторо
19.07.2021 Webinar Group выпускает on-premise решение экосистемы сервисов для онлайн-коммуникаций

Webinar Group объявляет о запуске on-premise решения. Платформы Webinar, We.Study и Webinar Meetings теперь доступны для локальной установки внутри организации в качестве серверного или «коробочного» решения. Собственная разраб
24.03.2021 10 простых шагов: Как перейти на SD-WAN

ем, кому подходит SD-WAN 2 Выявляем преимущества SD-WAN для своего бизнеса 3 Выбираем интегратора 4 On-premise, облако, подписка на управляемые сервисы — какую модель выбрать? 5 Выбираем оптима
25.03.2015 Затраты на СЭД: SaaS-решение в сравнении с on-premise

лому и среднему бизнесу в 4–9% годового оборота. Сферический заказчик СЭД Тем не менее, любому руководителю для оценки финансовой эффективности хотелось бы видеть сравнение стоимости владения SaaS- и on-premise решений (то есть решений, разворачиваемых на локальных мощностях). Можно сравнить эти модели на примере оценки затрат на внедрение и содержание системы электронного документооборота.
02.09.2013 3CX представила on-premise решение для управления смартфонами

Компания 3CX объявила о запуске on-premise (локальной) версии 3CX Mobile Device Manager для Windows Server – приложение для у

Публикаций - 657, упоминаний - 680

On-premise и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24513 88
8097 66
Oracle Corporation 6651 52
SAP SE 5243 52
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12224 50
Ростелеком 9578 45
Yandex - Яндекс 7146 44
Softline - Софтлайн 2706 40
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3760 38
Broadcom - VMware 2340 37
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1758 36
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 256 34
Google LLC 11692 33
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Amazon Inc - Amazon.com 2970 31
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 780 31
VK - Mail.ru Group 3443 29
Selectel - Селектел 360 24
Крок - Croc 1770 22
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 432 20
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 204 20
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1109 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4802 19
IBM - International Business Machines Corp 9418 18
Корус Консалтинг ГК 1202 18
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 217 18
Flant - Флант 87 16
Цифра ГК 2397 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8678 15
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 323 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1112 13
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 473 13
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1049 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2145 12
Red Hat 1300 12
TrueConf - ТруКонф 393 11
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 181 11
Atlassian 114 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 872 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7134 44
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2767 25
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 883 23
РЖД - Российские железные дороги 1886 18
Почта России ПАО 2092 18
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1003 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1613 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 444 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 444 14
Лента - Сеть розничной торговли 2041 13
Газпром ПАО 1334 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 438 11
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1130 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 263 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 832 9
Газпром нефть 608 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 652 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 463 9
Альфа-Банк 1748 8
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 279 8
Северсталь ПАО - Severstal 465 7
Ренессанс Страхование 156 7
Русагро Группа Компаний 271 6
ПСБ - Промсвязьбанк 843 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1278 6
Почта Банк 464 6
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 214 6
Абсолют Банк 224 5
Фаберлик - Faberlic 93 5
Комус 93 5
Ингосстрах СПАО 416 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 707 5
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 230 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 650 5
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 432 5
Ак Барс Банк 270 5
ВкусВилл - Избёнка 149 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11384 60
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3939 52
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3009 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4636 19
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1924 14
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5384 11
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4433 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1860 7
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5807 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 335 5
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4902 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 764 5
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 299 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2472 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3242 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 897 3
Роскачество - Российская система качества 35 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1068 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1847 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 438 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3294 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 125 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 2
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ФСО РФ - Федеральная служба охраны 572 2
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 329 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 322 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 246 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1375 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 646 8
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 3
АФТ - Ассоциация Финтех 154 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1016 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 2
OWASP - Open Web Application Security Project 92 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 207 2
Linux Foundation 183 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 330 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1422 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 714 2
OSI - Open Source Initiative 73 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 252 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 1
Знание - Российское общество 7 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 218 1
Free TON Community 5 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 254 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 118 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1867 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3322 8
Земля - планета Солнечной системы 10335 7
Россия - СФО - Новосибирск 4230 7
Турция - Турецкая республика 2325 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13282 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2686 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3886 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2881 5
Ближний Восток 2920 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7317 5
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1439 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1550 4
Узбекистан - Республика 1696 4
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Япония 13237 4
Украина 7573 4
Индия - Bharat 5394 4
Африка - Африканский регион 3452 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1616 3
Италия - Итальянская Республика 4338 3
Польша - Республика 1951 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1922 3
Финляндия - Финляндская Республика 3587 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13923 226
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50240 167
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13164 107
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10800 99
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23712 86
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28520 71
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5319 65
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5590 65
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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