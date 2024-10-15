On-premise модель локального развёртывания программного обеспечения
|15.10.2024
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Отечественный программный продукт «Л7.Мониторинг» доступен в версии On-Premise
Система раннего обнаружения информационных атак «Л7.Мониторинг» от отечественного разработчика ООО «ЛЭВЛ 7» вышла в версии On-Premise, может быть полностью развернута в инфраструктуре заказчика. Об этом CNews сообщили представители «ЛЭВЛ 7». «Л7.Мониторинг» проводит многократное ежедневное сканирование текстовых фр
|18.07.2024
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В on-premise версии корпоративного мессенджера Compass вышли конференции на 1000+ участников
п, так и в масштабах компании. Об этом CNews сообщили представители Compass. В последнем обновлении корпоративного мессенджера Compass разработчики в два раза увеличили вместимость видеоконференций в on-premise версии продукта. Теперь в конференции одновременно могут принять участие более тысячи пользователей с включенными камерами и микрофонами. Это позволит бизнесу проводить встречи не то
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Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS
Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS В мире современного бизнеса эффективные коммуникации — ключевой фактор успеха. Время, когда команды работали исключительно в офисе, давно ушло в прошлое. Сейчас компании ста
|01.02.2024
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Корпоративный мессенджер Compass выпустил on-premise версию и открыл исходный код
безопасность. Об этом CNews сообщили представители Compass. В последнем обновлении корпоративного мессенджера Compass появилась возможность бесплатно развернуть сервис на локальном сервере клиента. В on-premise версии продукта доступны все функции облачного мессенджера. Ближайшие планы разработчиков – добавить темную тему, регистрацию по почте, Active Directory, LDAP и улучшенные видеозвонк
|10.07.2023
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DION станет доступен по модели on-premise
остью проведения события в облаке или защищенном контуре. Однако для enterprise-бизнеса и компаний с госучастием установка системы на собственные сервера часто является приоритетным вариантом. Модель on-premise обеспечивает надежное шифрование трафика с использованием современных протоколов и предоставляет журнал аудита с полным логированием любых изменений. Помимо этого у пользователя есть
|06.02.2023
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Платформа Сloudmaster от ГК Softline теперь доступна в on-premise версии
Поставщик ИТ-решений и сервисов – ГК Softline – объявляет о выпуске собственной CMP (Cloud Management Platform) платформы Сloudmaster в версии on-premise. Теперь клиентам ГК Softline доступен альтернативный SaaS-модели вариант: установка системы управления гибридной инфраструктурой на своих серверах в соответствии с принятыми в компан
|31.01.2023
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Как выбрать модель организации ИТ-инфраструктуры? Мнение экспертов
тику построения ИТ-инфраструктуры. Подсветили не всегда очевидные затраты при создании собственной (on-premises) инфраструктуры, разобрали экономику облака и поняли, что в итоге основная ценнос
|27.10.2022
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Webinar Group представила SaaS и on-premise решения для организации ВКС и онлайн-обучения
фраструктуры российских компаний. На мероприятии выступили представители Уралсиба, ГСК «Югория», Уралхима и других крупных компаний страны. Свой доклад участникам представил руководитель бизнес-юнита On-premise и Meetings компании Webinar Group Владимир Карпенко. В своем выступлении он рассказал о преимуществах российского сервиса Webinar Meetings и вариантах его развертывания, а также поде
|04.08.2022
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Вышла on-premise-версия BPM-платформы Pyrus
Разработчик low-code BPM-платформы Pyrus объявил о выходе on-premise версии — Pyrus Datacenter. Систему можно разместить в собственном дата-центре или частном облаке и иметь все данные и процессы под своим полным контролем и управлением администраторо
|19.07.2021
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Webinar Group выпускает on-premise решение экосистемы сервисов для онлайн-коммуникаций
Webinar Group объявляет о запуске on-premise решения. Платформы Webinar, We.Study и Webinar Meetings теперь доступны для локальной установки внутри организации в качестве серверного или «коробочного» решения. Собственная разраб
|24.03.2021
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10 простых шагов: Как перейти на SD-WAN
ем, кому подходит SD-WAN 2 Выявляем преимущества SD-WAN для своего бизнеса 3 Выбираем интегратора 4 On-premise, облако, подписка на управляемые сервисы — какую модель выбрать? 5 Выбираем оптима
|25.03.2015
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Затраты на СЭД: SaaS-решение в сравнении с on-premise
лому и среднему бизнесу в 4–9% годового оборота. Сферический заказчик СЭД Тем не менее, любому руководителю для оценки финансовой эффективности хотелось бы видеть сравнение стоимости владения SaaS- и on-premise решений (то есть решений, разворачиваемых на локальных мощностях). Можно сравнить эти модели на примере оценки затрат на внедрение и содержание системы электронного документооборота.
|02.09.2013
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3CX представила on-premise решение для управления смартфонами
Компания 3CX объявила о запуске on-premise (локальной) версии 3CX Mobile Device Manager для Windows Server – приложение для у
On-premise и организации, системы, технологии, персоны:
|Врацкий Андрей 130 14
|Иодковский Станислав 76 14
|Карпенко Владимир 26 12
|Хомутский Юрий 92 10
|Шадаев Максут 965 9
|Перов Евгений 45 8
|Натрусов Артем 284 8
|Ансимов Константин 31 8
|Чижиков Михаил 21 7
|Тульчинский Станислав 56 6
|Артюхов Сергей 42 6
|Гонтарев Павел 92 6
|Кальметов Игорь 11 6
|Березин Максим 108 6
|Баталов Александр 25 5
|Калякин Павел 66 5
|Мерещенко Сергей 5 5
|Халяпин Сергей 82 5
|Рустамов Рустам 396 5
|Назаров Александр 65 5
|Зинкевич Сергей 47 5
|Кузякина Анна 22 5
|Воронин Павел 133 5
|Афанасьев Денис 70 5
|Грудинин Дмитрий 17 5
|Титов Александр 20 4
|Колескин Тимур 13 4
|Петухов Антон 38 4
|Глазков Александр 117 4
|Никитин Сергей 72 4
|Сергеев Сергей 136 4
|Кирьянова Александра 118 4
|Гулевич Руслан 27 4
|Тараканов Дмитрий 51 4
|Нестеров Алексей 129 4
|Сологуб Денис 67 4
|Нальский Максим 36 4
|Панченко Иван 119 4
|Михалев Евгений 88 4
|Федечкин Эдуард 54 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2024 годы.
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