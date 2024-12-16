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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тульчинский Станислав



16.12.2024 Как избежать рисков при заказной разработке ПО 1
07.11.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 ноября 1
01.10.2024 Нужен ли клиентам цифровой банк 1
04.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября 1
16.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября 1
05.08.2024 Что такое настоящая цифровая трансформация банков 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Что предлагают российские разработчики low-code платформ 1
12.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
05.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
01.04.2024 Как можно оптимизировать инфраструктуру в текущих реалиях 1
25.03.2024 Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию 1
21.03.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
20.03.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
18.03.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
11.03.2024 Для полного импортозамещения банкам надо еще не менее 5 лет 1
06.03.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
27.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
19.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
12.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
31.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
29.01.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта 1
26.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 20 февраля 1
16.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Почему ожидания от low-code не всегда совпадают с реальностью 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
06.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
02.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1

Публикаций - 57, упоминаний - 57

Тульчинский Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ Интех - RSHB Intech 49 27
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 17
8213 17
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 15
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 13
Ланит Интеграция 190 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 12
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 12
Schneider Electric Secure Power 65 12
АйТи Бастион - IT Bastion 100 12
Такском - Taxcom 240 12
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 12
Schneider Electric 575 12
Ситилабс 44 12
Центр2М - Center2М 66 12
Rimini Street 58 12
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 12
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 12
Selectel - Селектел 385 9
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 9
Hoff Tech - Хофф Тех 39 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 6
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 6
Diasoft - Диасофт 870 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 5
Ланит - Норбит - Norbit 369 5
Comindware - Колловэар 154 5
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 12 5
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 4
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 28 4
Oracle Corporation 6688 4
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 33 4
МегаФон 8805 3
SAP SE 5279 3
InfoWatch - Инфовотч 1014 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 3
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 27 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 44
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 28
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 27
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 27
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 25
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 23
Фора Банк 55 23
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 21
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 20
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 19
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 18
РЖД - Российские железные дороги 1903 18
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 16
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 16
МКБ - Московский кредитный банк 558 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 13
36,6 - аптечная сеть 90 13
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 12
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 12
Альфа-Банк 1769 12
OKS Group 51 12
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 12
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 12
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 12
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 12
Ингосстрах СПАО 421 12
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 12
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 12
ГПБ - Газпромбанк 1084 12
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 12
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 11
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 11
Синара ГК - Sinara Group 100 11
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 18
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 12
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 12
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 12
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 5
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 4
Федеральное казначейство России 1772 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 3
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 2
ФРИИ Акселератор 50 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1362 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 47
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 42
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 35
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 21
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 21
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LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 18
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 17
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LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 15
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 15
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 14
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 14
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Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 13
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 13
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 12
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Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1439 12
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 155 12
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 11
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 11
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TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 9
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 8
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 12
1С:ERP Управление предприятием 550 12
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 12
Сбер - Заправить авто - FuelUp - Фьюэл-Ап 8 5
Linux OS 9937 4
Сибур Холдинг - Сибур ЭКОНС - Цифровая платформа - система повышения эффективности режимов производства 9 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 4
Передовые технологии - RuDesktop 27 4
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 3
Microsoft Windows 15657 3
Google Android 13994 3
Microsoft Teams - MS Teams 547 3
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 3
Synplity Platform 3 3
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 3
БИС - ITQuick - Jumse 39 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 2
Apple macOS 2059 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 223 2
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 2
UseTech - UseBus 28 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Luxms BI 75 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 2
Microsoft Office 3734 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 2
НКТ - Р7-Офис 380 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 2
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 34 2
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 69 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 2
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 16 2
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 2
Directum Ario 43 1
Натрусов Артем 284 23
Меденцев Константин 97 22
Леонов Алексей 79 20
Гребеник Геннадий 38 20
Петров Артем 24 19
Бурилов Андрей 105 18
Позднякова Ксения 25 18
Карпунин Алексей 49 18
Шадаев Максут 1009 17
Абакумов Евгений 205 17
Чаркин Евгений 296 17
Демидов Сергей 127 16
Сотин Денис 205 15
Ульянов Николай 112 15
Пшиченко Дмитрий 46 15
Макевнин Борис 44 14
Мураховский Эдуард 38 14
Ежов Василий 42 14
Коресталев Андрей 15 14
Рылеев Денис 16 14
Гришин Дмитрий 208 14
Клепиков Алексей 117 13
Козак Николай 161 13
Ефёров Алексей 44 13
Пашинский Сергей 16 13
Нестеров Алексей 143 13
Аксенов Олег 44 13
Бурченко Евгений 16 13
Егоров Владимир 82 13
Дьяченко Валерий 95 12
Плешков Алексей 67 12
Саркисов Тигран 35 12
Бутенко Павел 16 12
Карпов Иван 78 12
Прохорова Алла 65 12
Портной Михаил 42 12
Слышкин Василий 129 12
Семенихин Игорь 56 12
Халматов Максим 64 12
Юсупов Шамиль 41 12
Россия - РФ - Российская федерация 144219 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 16
Европа Восточная 3075 12
Европа 21768 3
Америка - Американский регион 2160 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Азия - Азиатский регион 5529 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 191 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 55
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 47
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 24
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 21
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 20
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 14
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1624 14
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 12
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 92 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 10
Экономический эффект 1067 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 8
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 634 8
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 6
Импортозамещение - параллельный импорт 481 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 6
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 4
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 3
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 312 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 22
CNews Инновация года - награда 111 4
Gartner - Гартнер 3556 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 22
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 19
CNews AWARDS - награда 519 15
CNews Баттл 64 12
CNews FORUM Кейсы 225 9
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
День молодёжи - 27 июня 896 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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