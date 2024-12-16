Тульчинский Станислав
Тульчинский Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 3
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 3
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 2
|Натрусов Артем 284 23
|Меденцев Константин 97 22
|Леонов Алексей 79 20
|Гребеник Геннадий 38 20
|Петров Артем 24 19
|Бурилов Андрей 105 18
|Позднякова Ксения 25 18
|Карпунин Алексей 49 18
|Шадаев Максут 1009 17
|Абакумов Евгений 205 17
|Чаркин Евгений 296 17
|Демидов Сергей 127 16
|Сотин Денис 205 15
|Ульянов Николай 112 15
|Пшиченко Дмитрий 46 15
|Макевнин Борис 44 14
|Мураховский Эдуард 38 14
|Ежов Василий 42 14
|Коресталев Андрей 15 14
|Рылеев Денис 16 14
|Гришин Дмитрий 208 14
|Клепиков Алексей 117 13
|Козак Николай 161 13
|Ефёров Алексей 44 13
|Пашинский Сергей 16 13
|Нестеров Алексей 143 13
|Аксенов Олег 44 13
|Бурченко Евгений 16 13
|Егоров Владимир 82 13
|Дьяченко Валерий 95 12
|Плешков Алексей 67 12
|Саркисов Тигран 35 12
|Бутенко Павел 16 12
|Карпов Иван 78 12
|Прохорова Алла 65 12
|Портной Михаил 42 12
|Слышкин Василий 129 12
|Семенихин Игорь 56 12
|Халматов Максим 64 12
|Юсупов Шамиль 41 12
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