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Бурченко Евгений
Бурченко Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 284 14
|Шадаев Максут 1026 14
|Чаркин Евгений 297 14
|Абакумов Евгений 206 14
|Егоров Владимир 82 14
|Нестеров Алексей 145 14
|Ульянов Николай 113 14
|Пшиченко Дмитрий 46 14
|Мураховский Эдуард 38 14
|Позднякова Ксения 25 14
|Аксенов Олег 46 14
|Демидов Сергей 127 13
|Трофимова Людмила 50 13
|Каюмов Шамиль 53 13
|Прохорова Алла 65 13
|Дьяченко Валерий 95 13
|Халматов Максим 64 13
|Урьяс Вадим 98 13
|Клепиков Алексей 117 13
|Сотин Денис 205 13
|Слышкин Василий 129 13
|Карпов Иван 78 13
|Семенихин Игорь 56 13
|Степченков Максим 65 13
|Сыкулев Андрей 84 13
|Соловьев Алексей 90 13
|Васильев Владислав 58 13
|Мискевич Евгений 50 13
|Ямщиков Владимир 51 13
|Генкина Екатерина 43 13
|Лебедев Антон 52 13
|Рубин Адар 47 13
|Смык Виталий 46 13
|Емелин Александр 45 13
|Меденцев Константин 98 13
|Портной Михаил 42 13
|Козак Николай 164 13
|Москальков Дмитрий 42 13
|Прохоров Юрий 64 13
|Диденко Сергей 23 13
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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