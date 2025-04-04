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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172270
ИКТ 13405
Организации 10516
Ведомства 1452
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Мероприятия 849

Бурченко Евгений



04.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 1
08.08.2023 CNews FORUM 2023: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Бурченко Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

8358 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12990 15
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 14
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 14
Ланит Интеграция 194 14
Schneider Electric 576 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 328 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 13
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 13
Rimini Street 58 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 435 13
Schneider Electric Secure Power 65 13
Такском - Taxcom 242 13
Центр2М - Center2М 67 13
АйТи Бастион - IT Bastion 104 13
Ситилабс 44 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 13
РСХБ Интех - RSHB Intech 53 13
Русагро Тех - Русагро Технологии 51 13
Hoff Tech - Хофф Тех 41 7
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 5
SAP SE 5311 2
Oracle Corporation 6740 2
Ланит - Норбит - Norbit 374 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 276 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 156 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 111 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 516 2
Газинформсервис - ГИС 294 2
Flant - Флант 108 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 408 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 253 2
МегаФон 9111 1
IBM - International Business Machines Corp 9459 1
InfoWatch - Инфовотч 1031 1
Softline - Софтлайн 2903 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 1
АйТи 1376 1
РЖД - Российские железные дороги 1929 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1660 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 462 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 205 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 14
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 239 14
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 36 14
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 13
ГПБ - Газпромбанк 1099 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 13
Ингосстрах СПАО 425 13
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 13
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 445 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 13
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 13
OKS Group 51 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 13
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 66 13
Фора Банк 59 13
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 30 13
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 13
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 490 12
36,6 - аптечная сеть 90 12
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 12
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 72 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 512 7
Абсолют Банк 234 7
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 6
Альфа-Капитал УК 105 6
Синара ГК - Sinara Group 102 6
Комус 96 6
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 119 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11881 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2737 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 13
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3385 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2550 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2954 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 2
Федеральное казначейство России 1794 2
ФРИИ Акселератор 51 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 988 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67720 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28357 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51805 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20087 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6763 16
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5845 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15969 15
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 591 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21536 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6739 14
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4462 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2818 14
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5372 14
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 618 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2985 13
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1461 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12213 13
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 549 13
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 158 13
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2050 13
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 538 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20906 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14244 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5401 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10449 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25738 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1342 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31348 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12703 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 796 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6938 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24505 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1251 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11355 3
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 709 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9539 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1092 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11582 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24468 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1277 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 844 13
1С:ERP Управление предприятием 573 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 13
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 728 3
Microsoft Windows 15812 2
Новые облачные технологии - МойОфис 802 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 73 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 21 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 163 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 765 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 1
НКТ - Р7-Офис 397 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 251 1
Oracle Hyperion 236 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 35 1
Trinity FlexApp СХД 6 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1662 1
Apache NiFi 18 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 307 1
Atlassian - Confluence 117 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 57 1
IBM Maximo Asset Management 53 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 194 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 81 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 102 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1299 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 128 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 76 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо имущественный комплекс 2 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 58 1
МегаФон - Nexign Neon HRM 11 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 29 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 143 1
Натрусов Артем 284 14
Шадаев Максут 1026 14
Чаркин Евгений 297 14
Абакумов Евгений 206 14
Егоров Владимир 82 14
Нестеров Алексей 145 14
Ульянов Николай 113 14
Пшиченко Дмитрий 46 14
Мураховский Эдуард 38 14
Позднякова Ксения 25 14
Аксенов Олег 46 14
Демидов Сергей 127 13
Трофимова Людмила 50 13
Каюмов Шамиль 53 13
Прохорова Алла 65 13
Дьяченко Валерий 95 13
Халматов Максим 64 13
Урьяс Вадим 98 13
Клепиков Алексей 117 13
Сотин Денис 205 13
Слышкин Василий 129 13
Карпов Иван 78 13
Семенихин Игорь 56 13
Степченков Максим 65 13
Сыкулев Андрей 84 13
Соловьев Алексей 90 13
Васильев Владислав 58 13
Мискевич Евгений 50 13
Ямщиков Владимир 51 13
Генкина Екатерина 43 13
Лебедев Антон 52 13
Рубин Адар 47 13
Смык Виталий 46 13
Емелин Александр 45 13
Меденцев Константин 98 13
Портной Михаил 42 13
Козак Николай 164 13
Москальков Дмитрий 42 13
Прохоров Юрий 64 13
Диденко Сергей 23 13
Россия - РФ - Российская федерация 146952 17
Европа Восточная 3107 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43739 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2983 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1822 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 769 1
Африка - Африканский регион 3507 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17276 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52386 1
Австрия - Австрийская Республика 1313 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 259 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5852 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51910 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48697 15
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 387 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5706 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4004 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24478 13
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1693 13
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 157 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4914 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14727 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2436 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5875 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18920 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5520 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2148 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13848 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29656 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16552 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1104 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1561 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 933 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8800 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2454 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2184 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1984 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4192 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5160 1
Экономический эффект 1092 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6042 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 291 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4918 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8148 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2898 1
Импортозамещение - параллельный импорт 505 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1730 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8900 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10006 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3262 1
CNews Инновация года - награда 112 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 48 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1129 15
CNews AWARDS - награда 524 14
CNews Баттл 64 13
CNews FORUM Кейсы 229 2
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2050 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351170, в очереди разбора - 760800.
Создано именных указателей - 172270.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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