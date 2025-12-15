Trinity FlexApp СХД

Тринити, системный интегратор и российский производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры, запустила в 2022 году собственную линейку гибридных систем хранения данных под брендом FlexApp, созданную на базе отечественных аппаратных платформ Тринити, включенных в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга, и российского программного продукта от компании «Рэйдикс», зарегистрированного в едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

Система хранения данных FlexApp — это комплексное программно-аппаратное решение для хранения и обработки данных, имеющее все необходимые свойства и сервисы, ориентированные на устройства хранения корпоративного класса. СХД FlexApp представляет из себя систему, базирующуюся на двух 2-процессорных нодах (серверных узлах), выполняющих роль высокопроизводительных RAID контроллеров, которые подключены к общей дисковой системе хранения EBOD (Enterprise-Class JBOD).

"Перспективы развития российских и альтернативных вычислительных платформ", Вадим Роженцов, Директор по продуктам и технологиям, Тринити, CNews FORUM 2022