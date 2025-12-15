Получите все материалы CNews по ключевому слову
Trinity FlexApp СХД
Тринити, системный интегратор и российский производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры, запустила в 2022 году собственную линейку гибридных систем хранения данных под брендом FlexApp, созданную на базе отечественных аппаратных платформ Тринити, включенных в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга, и российского программного продукта от компании «Рэйдикс», зарегистрированного в едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.
Система хранения данных FlexApp — это комплексное программно-аппаратное решение для хранения и обработки данных, имеющее все необходимые свойства и сервисы, ориентированные на устройства хранения корпоративного класса. СХД FlexApp представляет из себя систему, базирующуюся на двух 2-процессорных нодах (серверных узлах), выполняющих роль высокопроизводительных RAID контроллеров, которые подключены к общей дисковой системе хранения EBOD (Enterprise-Class JBOD).
"Перспективы развития российских и альтернативных вычислительных платформ", Вадим Роженцов, Директор по продуктам и технологиям, Тринити, CNews FORUM 2022
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Trinity FlexApp СХД и организации, системы, технологии, персоны:
|Теплицкий Дмитрий 88 2
|Роженцов Вадим 8 2
|Шаев Виталий 59 2
|Абакумов Евгений 224 2
|Чаркин Евгений 314 2
|Натрусов Артем 312 2
|Шадаев Максут 1150 2
|Панченко Иван 176 2
|Новикова Елена 104 1
|Кирьянова Александра 158 1
|Богданов Андрей 44 1
|Свинцов Андрей 50 1
|Меденцев Константин 100 1
|Ульянов Николай 162 1
|Калаев Дмитрий 25 1
|Трофимов Дмитрий 43 1
|Урсу Юрий 5 1
|Воронин Павел 179 1
|Абрамов Игорь 6 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Александров Александр 85 1
|Ежов Василий 45 1
|Урусов Виктор 149 1
|Петухов Антон 62 1
|Пустарнаков Роман 51 1
|Нальский Максим 51 1
|Врацкий Андрей 165 1
|Кубарев Алексей 56 1
|Шойтов Александр 99 1
|Соловьев Виталий 52 1
|Верисов Михаил 25 1
|Вихренко Игорь 3 1
|Харитонов Дмитрий 71 1
|Веселов Андрей 21 1
|Аксенов Константин 46 1
|Каушанский Александр 53 1
|Бабкин Николай 24 1
|Труненков Сергей 35 1
|Калякин Павел 76 1
|Немченков Сергей 11 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
|CNews Инновация года - награда 133 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407652, в очереди разбора - 732485.
Создано именных указателей - 187413.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.