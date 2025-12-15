Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187413
ИКТ 14511
Организации 11257
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26519
Персоны 80966
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Trinity FlexApp СХД

Trinity FlexApp СХД

Тринити, системный интегратор и российский производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры, запустила в 2022 году собственную линейку гибридных систем хранения данных под брендом FlexApp, созданную на базе отечественных аппаратных платформ Тринити, включенных в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга, и российского программного продукта от компании «Рэйдикс», зарегистрированного в едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

Система хранения данных FlexApp — это комплексное программно-аппаратное решение для хранения и обработки данных, имеющее все необходимые свойства и сервисы, ориентированные на устройства хранения корпоративного класса. СХД FlexApp представляет из себя систему, базирующуюся на двух 2-процессорных нодах (серверных узлах), выполняющих роль высокопроизводительных RAID контроллеров, которые подключены к общей дисковой системе хранения EBOD (Enterprise-Class JBOD).

 

"Перспективы развития российских и альтернативных вычислительных платформ", Вадим Роженцов, Директор по продуктам и технологиям, Тринити, CNews FORUM 2022

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


15.12.2025 «Тринити Интеграция» внедрила СХД с управляющим ПО Raidix 5 в ИБР РАН 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
27.10.2023 «Тринити» расскажет об отечественных программно-аппаратных решениях для построения комплексной ИТ-инфраструктуры в рамках CNews FORUM 2023 1
15.11.2022 Тринити запустила линейку собственных СХД под брендом FlexApp на базе оборудования собственного производства и российского ПО, включенных в реестр Минпромторга и Минцифры 2
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
26.10.2022 «Тринити» расскажет о перспективах развития российских и альтернативных вычислительных платформ на CNews FORUM 2022 1
09.04.2019 «Тринити» и «Рэйдикс» модернизировали совместную СХД 3

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Trinity FlexApp СХД и организации, системы, технологии, персоны:

Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 121 6
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 187 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 494 2
Газинформсервис - ГИС 411 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 2
9003 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 2
Oracle Corporation 6871 2
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 63 1
Flant - Флант 152 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 1
Т1 Иннотех 198 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 41 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 40 1
ФинГрад - FinGrad 48 1
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 18 1
Сбер - СберБизнес Софт 88 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 306 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 113 1
Аусферр ИТЦ 43 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4534 1
Lenovo Group 2364 1
Huawei 4224 1
Dell Technologies - Dell Computer 2162 1
ММК Информсервис 53 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 196 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 641 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 54 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1148 1
МегаФон 9918 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14266 1
SAP SE 5434 1
InfoWatch - Инфовотч 1090 1
Ланит - Норбит - Norbit 407 1
Softline - Софтлайн 3269 1
Ланит Интеграция 213 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3001 2
РЖД - Российские железные дороги 2003 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 568 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 1
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 34 1
Группа Самолет 96 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 44 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 1
Лента - Сеть розничной торговли 2272 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1307 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8187 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 59 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 262 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 1
Газпром нефть 670 1
Абсолют Банк 240 1
Русагро Группа Компаний 339 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 353 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 34 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3442 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2165 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12867 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2814 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 393 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 366 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2006 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
ФРИИ Акселератор 55 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23221 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73353 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10135 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2471 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4192 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12391 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18227 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1607 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7293 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1545 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5885 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1071 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 2
JBOD - just a bunch of disks - EBOD - Enterprise-Class JBOD 95 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1340 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2727 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 592 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1290 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 870 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 696 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 4
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 68 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1514 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 862 2
НКТ - Р7-Офис 478 2
Microsoft Windows 16341 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 544 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
Atlassian - Confluence 154 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 82 1
IBM Maximo Asset Management 54 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 45 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 218 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 66 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 60 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 86 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 85 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 147 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 20 1
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 15 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Ctrl2Go SmartTeam 8 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 9 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Арктика 1 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 107 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо имущественный комплекс 2 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 19 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 78 1
Ctrl2Go SmartAdviser 5 1
МегаФон - Nexign Neon HRM 18 1
НКТ - Р7-графика 47 1
Айсорс - Isource Inspector 23 1
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 1
Теплицкий Дмитрий 88 2
Роженцов Вадим 8 2
Шаев Виталий 59 2
Абакумов Евгений 224 2
Чаркин Евгений 314 2
Натрусов Артем 312 2
Шадаев Максут 1150 2
Панченко Иван 176 2
Новикова Елена 104 1
Кирьянова Александра 158 1
Богданов Андрей 44 1
Свинцов Андрей 50 1
Меденцев Константин 100 1
Ульянов Николай 162 1
Калаев Дмитрий 25 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Урсу Юрий 5 1
Воронин Павел 179 1
Абрамов Игорь 6 1
Слесаренко Марина 23 1
Александров Александр 85 1
Ежов Василий 45 1
Урусов Виктор 149 1
Петухов Антон 62 1
Пустарнаков Роман 51 1
Нальский Максим 51 1
Врацкий Андрей 165 1
Кубарев Алексей 56 1
Шойтов Александр 99 1
Соловьев Виталий 52 1
Верисов Михаил 25 1
Вихренко Игорь 3 1
Харитонов Дмитрий 71 1
Веселов Андрей 21 1
Аксенов Константин 46 1
Каушанский Александр 53 1
Бабкин Николай 24 1
Труненков Сергей 35 1
Калякин Павел 76 1
Немченков Сергей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 157052 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18234 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2676 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53472 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1151 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3185 1
Турция - Турецкая республика 2493 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3204 1
Америка Латинская 1884 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 75 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 724 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15144 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10331 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55087 3
Импортозамещение - параллельный импорт 568 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6247 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6333 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5865 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 1
Экономический эффект 1218 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 626 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 428 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Зоология - наука о животных 2793 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
Льготы - Льготные кредиты 155 1
Металлы - Золото - Gold 1203 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 555 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 144 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 660 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2549 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
CNews Инновация года - награда 133 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 4
CNews AWARDS - награда 549 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407652, в очереди разбора - 732485.
Создано именных указателей - 187413.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще