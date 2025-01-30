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InfoWatch ARMA Industrial Firewall GFW InfoWatch ARMA Стена (NGFW) комплекс решений по защите промышленного интернета


Комплекс InfoWatch ARMA, в состав которого входит InfoWatch ARMA Industrial Firewall, включает в себя три программных продукта, обеспечивающих всестороннюю защиту АСУ ТП на сетевом и диспетчерском уровнях. Помимо промышленного межсетевого экрана предприятия-заказчики из сферы промышленности получают средство защиты рабочих станций и серверов АСУ ТП, а также единый центр управления системой защиты, обеспечивающий возможность заблаговременного обнаружения и предотвращения комплексных и подготовленных компьютерных атак. Ключевое отличие InfoWatch ARMA от иностранных аналогов в том, что продукт глубже разбирает востребованные промышленные протоколы (IEC 60870-5-104, IEC 61850 (MMS, GOOSE), Modbus TCP, OPC DA), позволяя намного лучше и надежнее защищать критически важные участки сети. В частности, это происходит за счет более точной адаптации правил фильтрации и сложных политик безопасности крупных промышленных предприятий. InfoWatch ARMA Industrial Firewall имеет сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России по 4 уровню доверия.


30.01.2025 «Инфосистемы Джет» представила результаты независимого тестирования NGFW 1
26.11.2024 ГК InfoWatch представила новую версию «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» 2
14.11.2024 «Мультифактор» и ГК InfoWatch заключили соглашение о сотрудничестве 4
29.10.2024 «АйТи Бастион» и InfoWatch успешно интегрировали свои продукты СКДПУ НТ и InfoWatch ARMA 2
01.10.2024 Межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» включен в реестр отечественного ПО 3
26.09.2024 Власти потратят полмиллиарда на информационную безопасность промышленных предприятий 1
20.09.2024 ГК InfoWatch и «АйТи Бастион» заключили соглашение о сотрудничестве 1
19.09.2024 ГК InfoWatch и «АйТи Бастион» заключили соглашение о сотрудничестве 1
03.09.2024 «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» продемонстрировал производительность на уровне 6,2 Гбит/с по результатам независимого тестирования «Инфосистемы Джет» 2
29.08.2024 Хакеры отбросили принятые ограничения и используют в России, здесь же созданное вредоносное ПО 1
18.07.2024 ГК InfoWatch начинает пилотные проекты по внедрению новой версии межсетевого экрана «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» 4
14.02.2024 Основатель «Марвела» и Fplus открыл компанию для создания межсетевых экранов 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
Спрос рождает предложение: как появился российский корпоративный межсетевой экран 4
25.07.2023 ОС «Альт» совместимы с Data Discovery 1.7 от ГК InfoWatch 1
27.12.2022 Межсетевой экран InfoWatch Arma Industrial Firewall совместим с контроллерами «Овен» 3
02.12.2022 InfoWatch Arma заключила партнёрское соглашение с «Тринити» 4
25.10.2022 InfoWatch ARMA Industrial Firewall совместим с решениями DPA «Явиар инжиниринг» 4
15.07.2022 Infowatch Arma и «Лаборатория простор» заявили о совместимости своих продуктов 3
28.06.2022 InfoWatch ARMA выпустила новую версию промышленного межсетевого экрана 3
22.06.2022 InfoWatch ARMA и АО НППКТ заявили о совместимости своих продуктов 2
20.06.2022 Кибербезопасность КИИ: от теории к практике 6
20.06.2022 Амир Даутов, InfoWatch: Корпоративный периметр из-за удаленки превратился в «решето» с уязвимостями 1
05.05.2022 InfoWatch ARMA продолжает работу над интеграционными возможностями 3
21.04.2022 InfoWatch ARMA обновила линейку продуктов для кибербезопасности АСУ ТП 5
15.09.2021 В интернете выявлено более 4000 открытых устройств АСУ ТП 1
24.08.2021 Infowatch Arma и ЧЭАЗ подписали заявление о совместимости своих флагманских решений 3
03.08.2021 InfoWatch ARMA Industrial Firewall сертифицирован ФСТЭК России 3
09.02.2021 InfoWatch ARMA протестирована на совместимость с Phoenix Contact 3
10.03.2020 Infowatch и «Росинфокоминвест» договорились о сотрудничестве 1
05.03.2020 Infowatch погасил облигационный заем 1

Публикаций - 31, упоминаний - 75

InfoWatch и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1015 30
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1132 5
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 3
АйТи 1367 3
АйТи Бастион - IT Bastion 100 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 140 2
Ростелеком 9712 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1184 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1261 2
Cisco Systems 5115 2
Check Point Software Technologies 760 2
Fortinet 388 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12623 2
Google LLC 11788 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 50 1
Qtech - Кьютэк 171 1
StormWall - Сторм системс 68 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 1
НППКТ 25 1
Лаборатория Простор 1 1
Явиар инжиниринг 1 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1013 1
ЧЭАЗ - Чебоксарский электроаппаратный завод 8 1
Базальт СПО - BaseALT 657 1
Овен 20 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Schneider Electric 575 1
Код Безопасности 619 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 287 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 264 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 128 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
МегаФон 8854 1
SAP SE 5279 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Softline - Софтлайн 2820 1
8232 1
Oracle Corporation 6695 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 375 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1632 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2807 2
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
Россети Янтарь - Янтарьэнерго - Янтарьэнергосбыт 19 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Русагро Группа Компаний 277 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1028 1
Газпром нефть 620 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 438 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 463 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Абсолют Банк 230 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 490 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 29 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 1
Группа Самолет 72 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4106 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2837 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3142 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4522 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 35 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1857 1
Федеральное казначейство России 1779 1
ФРИИ Акселератор 50 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 23 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
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BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 13 1
DLP-Эксперт 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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