Комплекс InfoWatch ARMA, в состав которого входит InfoWatch ARMA Industrial Firewall, включает в себя три программных продукта, обеспечивающих всестороннюю защиту АСУ ТП на сетевом и диспетчерском уровнях. Помимо промышленного межсетевого экрана предприятия-заказчики из сферы промышленности получают средство защиты рабочих станций и серверов АСУ ТП, а также единый центр управления системой защиты, обеспечивающий возможность заблаговременного обнаружения и предотвращения комплексных и подготовленных компьютерных атак. Ключевое отличие InfoWatch ARMA от иностранных аналогов в том, что продукт глубже разбирает востребованные промышленные протоколы (IEC 60870-5-104, IEC 61850 (MMS, GOOSE), Modbus TCP, OPC DA), позволяя намного лучше и надежнее защищать критически важные участки сети. В частности, это происходит за счет более точной адаптации правил фильтрации и сложных политик безопасности крупных промышленных предприятий. InfoWatch ARMA Industrial Firewall имеет сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России по 4 уровню доверия.