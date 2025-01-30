InfoWatch ARMA Industrial Firewall GFW InfoWatch ARMA Стена (NGFW) комплекс решений по защите промышленного интернета
Комплекс InfoWatch ARMA, в состав которого входит InfoWatch ARMA Industrial Firewall, включает в себя три программных продукта, обеспечивающих всестороннюю защиту АСУ ТП на сетевом и диспетчерском уровнях. Помимо промышленного межсетевого экрана предприятия-заказчики из сферы промышленности получают средство защиты рабочих станций и серверов АСУ ТП, а также единый центр управления системой защиты, обеспечивающий возможность заблаговременного обнаружения и предотвращения комплексных и подготовленных компьютерных атак. Ключевое отличие InfoWatch ARMA от иностранных аналогов в том, что продукт глубже разбирает востребованные промышленные протоколы (IEC 60870-5-104, IEC 61850 (MMS, GOOSE), Modbus TCP, OPC DA), позволяя намного лучше и надежнее защищать критически важные участки сети. В частности, это происходит за счет более точной адаптации правил фильтрации и сложных политик безопасности крупных промышленных предприятий. InfoWatch ARMA Industrial Firewall имеет сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России по 4 уровню доверия.
InfoWatch и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
|BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 13 1
|DLP-Эксперт 14 1
|Душа Игорь 22 13
|Касперская Наталья 291 6
|Садовников Владимир 8 4
|Роженцов Вадим 8 2
|Аносов Дмитрий 3 2
|Бочкарев Сергей 48 2
|Петухов Алексей 6 2
|Сафиуллин Роман 2 2
|Микаберидзе Георгий 7 1
|Левин Константин 35 1
|Тойвонен Денис 3 1
|Паршиков Николай 2 1
|Хасин Евгений 20 1
|Плясунов Юрий 10 1
|Абрамов Игорь 6 1
|Левин Леонид 130 1
|Морозов Игорь 40 1
|Орешкин Алексей 2 1
|Разумов Михаил 1 1
|Бондарев Степан 1 1
|Пак Виктор 3 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Фаррахов Рустам 11 1
|Даутов Амир 3 1
|Королев Михаил 3 1
|Шмаков Роман 17 1
|Лукацкий Алексей 119 1
|Мельников Алексей 61 1
|Дбар Федор 36 1
|Бедеров Игорь 54 1
|Сафонов Лука 15 1
|Кузьменко Василий 1 1
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1011 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Егоров Владимир 82 1
|Нестеров Алексей 143 1
|Панченко Иван 139 1
|Малышев Сергей 83 1
|Ведомости 1004 2
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