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Schneider Electric Systeme Electric Систэм Электрик Шнейдер Электрик Системс Россия

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия

Компания «Систэм Электрик» является единственным авторизованным сервисным партнером производителя оборудования для энергетических подкомплексов, промышленных предприятий, различных строительных объектов и дата-центров Schneider Electric на территории России и Беларуси.

Систэм Электрик производит и поставляет оборудование и комплексные решения для проектов по управлению электроэнергией, а также интегрирует технологии в области промышленной автоматизации. Компания предоставляет услуги и решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. Являясь вертикально интегрированной технологической компанией, Систэм Электрик предлагает заказчикам единую экосистему на базе российского программного обеспечения. В группу компаний входят заводы «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), Завод ЭлектроМоноблок («СЭЗЭМ», г. Коммунар), НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург), Инженерно-Сервисный Центр (г. Москва) и Центр Инноваций (г. Иннополис). Систэм Электрик производит и продаёт оборудование, решения и ПО под брендами Systeme Electric, Механотроника и DEKraft



09.01.2025 «Систэм Электрик» ускоряет работу с договорами с помощью Directum RX

«Систэм Электрик», производитель и поставщик комплексных решений в области распределения электроэнергии и промышленной автоматизации за четыре месяца перешел на импортонезависимую интеллектуальн
26.12.2024 «Систэм Электрик» нарастила объем производства и темпы локализации в 2024 году

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и
23.12.2024 Systeme Building Operation от «Систэм Электрик» внесено в реестр Минцифры России

Программное обеспечение Systeme Building Operation от компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) внесено в реестр Российского программного обеспечения Министерства цифровог
17.12.2024 Кибербезопасный блок управления SystemeLogic X от «Систэм Электрик» внесен в реестр Минпромторга России

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и
29.11.2024 «Систэм Электрик» нарастила количество локализованных продуктов по итогам 2024 года

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац
25.11.2024 «Систэм Электрик» расширила серию модульных продуктов для автоматики City9 Set

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) расширила серию модульных продуктов для автоматики City9 Set, выпустив греб
21.11.2024 «Систэм Электрик» запустила «Биржу складских остатков»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац
15.11.2024 «Систэм Электрик» расширила линейку ИБП локализованным модульным Excelente VS

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац
05.11.2024 «Систэм Электрик» выпустила трехфазный ИБП для нефтегаза, тяжелой промышленности и медицины

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) выводит на рынок новую серию промышленных трехфазных источников бесперебойн
31.10.2024 «Систэм Электрик» и «Лаборатория Касперского» представили подход к созданию кибериммунных терминалов релейной защиты

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и
01.10.2024 «Систэм Электрик» представила комплексный подход к импортозамещению на объектах критической информационной инфраструктуры

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) продемонстрировала подход к импортозамещению компонентов объектов критическ
20.09.2024 «Систэм Электрик» и SberDevices представили первые умные устройства в рамках партнерства

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) и SberDevices представили первые умные устройства, созданные в рамках сотру
03.09.2024 «АРМО-Системы» представила частотные преобразователи SystemeVar STV630 от «Систэм Электрик» для работы на объектах инфраструктуры и промышленности

новые преобразователи частоты из серии SystemeVar STV630 от российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric), которые имеют компактные габариты, встроенную панель управления (LCD/LED)

26.08.2024 Ассортимент «Систэм Электрик» пополнила система SystemeComf для управления температурой, светом и ОВиК

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) представила систему SystemeComf, обеспечивающую комплексное управление комф
02.08.2024 «Систэм Электрик» договорилась о сотрудничестве с международным индустриальным парком «Великий камень» в Белоруссии

«Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и
01.08.2024 «Систэм Электрик» выводит на рынок новую линейку чиллеров CoolFlow

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац
31.07.2024 Оборудование «Систэм Электрик» применяется в магазинах X5 Group – «Пятерочка» и «Чижик»

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац
22.07.2024 Новая российская платформа Systeme Building Operation от «Систэм Электрик» для автоматизированных систем управления зданием

редставила полностью отечественное программное решение Systeme Building Operation (SBO) от компании Systeme Electric («Систэм Электрик») для организации полнофункциональной автоматизированной с
08.07.2024 «Систэм Электрик» объявила старт продаж новых продуктов в линейке SystemePact CCB

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац
04.07.2024 Первое семейство продуктов для мониторинга и автоматизации инфраструктуры ЦОД от «Систэм Электрик»

«Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и
03.07.2024 «Систэм Электрик» расширяет линейку SystemePact CCB

Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац
26.06.2024 «Систэм Электрик» объявляет о старте продаж выключателей-разъединителей SystemePact SD в новом компактном типоразмере

«Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и
25.06.2024 Проект миграции базы знаний «Систэм Электрик» c Confluence на Naumen KMS получил премию CNews «Импортозамещение года»

Naumen и «Систэм Электрик» (Systeme Electric) взяли премию CNews «Импортозамещение года» в номинации «Системы для управле
06.06.2024 «Россети Московский регион» подписали соглашение с АО «Систэм Электрик» об импортозамещении и внедрении российских инноваций на энергообъектах компании

Подписано соглашение между ПАО «Россети Московский регион» и АО «Систэм Электрик» (АО «СЭ»), которое направлено на взаимодействие для реализации совместных пр
13.05.2024 «Систэм Электрик» объявляет о старте продаж новой серии электроустановочных изделий ArtGallery

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и
18.04.2024 «Систэм Электрик» и компания «Метрополис» договорились о сотрудничестве

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и
18.04.2024 «Систэм Электрик» договорилась о партнерстве с Санкт-Петербургским горным университетом

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац
18.04.2024 «Систэм Электрик» совместно с iKS-Consulting представили результаты исследования по инфраструктуре ЦОД

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и
16.04.2024 «Систэм Электрик» объявила о начале производства новой серии однофазных источников бесперебойного питания Smart-Save Online SRT 5-10K IEC

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и
16.04.2024 «Систэм Электрик» представила ИБП Excelente VX

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац
16.04.2024 НИУ «МЭИ» и «Систэм Электрик» заключили соглашение о сотрудничестве

НИУ «МЭИ» и российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац
16.04.2024 «Систэм Электрик» объявила о создании совместного предприятия с промышленным лидером Китая

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и
15.04.2024 «Систэм Электрик» представила новый преобразователь частоты SystemeVar Hertz, разработанный под требования рынка РФ

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац
15.04.2024 «Систэм Электрик» анонсировала запуск флагманской линейки модульных устройств Systeme9

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и
08.04.2024 Комплексные решения для ЦОД представят на инновационном саммите «Систэм Электрик»

ммите? В рамках деловой программы саммита 17 апреля состоится презентация совместного исследования «Систэм Электрик» и iKS-Consulting «Инженерная инфраструктура ЦОД. Комплексный подход», где пе
15.03.2024 «Систэм Электрик» запускает новую систему трековых розеток MultiTrack

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац
06.03.2024 «Систэм Электрик» и НИУ «МЭИ» договорились о совместной разработке электротехнического оборудования для российской энергетики

еся профильных вузов — познакомиться с карьерными перспективами в компании. *** Российская компания Systeme Electric (АО «Систэм Электрик») производит и поставляет оборудование и комплексные ре
26.02.2024 Новинки Systeme Electric для автоматизированных систем вентиляции и кондиционирования

Линейку продуктов SystemeBMSSens российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) пополнили датчики SOHTM, которые применяются для постоянного контроля относ
02.02.2024 «Систэм Электрик» запустила системы распределенного ввода-вывода SystemePLC IO200

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и
19.01.2024 «Систэм Электрик» создаст центр компетенций для студентов Санкт-Петербургского горного университета

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац

Публикаций - 127, упоминаний - 238

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 9
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 9
ASHRAE BACnet - Building Automation and Control network - сетевой протокол систем автоматизации зданий и сетей управления 68 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 8
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 13
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 13
Технос-К - Сакура PRO 19 13
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeOne 10 9
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemePact - SystemePact CCB 8 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 6
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeVAR 5 5
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ - SуstemeLogic 5 5
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Building Operation, SBO 5 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
Schneider Electric EcoStruxure 68 4
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Platform 4 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 4
Schneider Electric - Systeme Electric - AtlasDesign 4 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 4
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeHD Works 4 4
Microsoft Office 3734 3
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 73 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 3
FreePik 980 3
Schneider Electric - Systeme Electric - Smart-Save Online SRT - серия однофазных источников бесперебойного питания 3 3
Atlassian - Confluence 113 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 2
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 83 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
Kaspersky OS 124 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
Tilda Publishing - сервис конструирования сайтов 23 2
Automiq - Альфа платформа 10 2
Lua - язык программирования 54 2
Schneider Electric - Systeme Electric - MultiTrack 2 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Excelente 2 2
Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 12 2
JGraph - diagrams.net - draw.io 5 2
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeBotz - SystemeBotzAC 2 2
Schneider Electric - Systeme Electric - CoolFlow 2 2
Кашаев Алексей 18 15
Глазков Александр 137 13
Сергеев Сергей 138 13
Панченко Иван 138 13
Албычев Александр 150 13
Федоров Алексей 116 13
Качанов Олег 114 13
Мельникова Алиса 90 13
Шпак Василий 223 13
Белов Алексей 20 13
Шенберг Дмитрий 16 13
Безбогов Сергей 46 13
Галеев Сергей 32 13
Гулевич Руслан 27 13
Иодковский Станислав 80 13
Врацкий Андрей 135 13
Сологуб Денис 67 13
Деверилин Павел 30 13
Харитонов Дмитрий 49 13
Филимонов Антон 17 13
Мейнцер Антон 14 13
Чудинов Дмитрий 32 13
Кузякина Анна 23 13
Толокнов Андрей 16 13
Артюхов Сергей 42 13
Бессарабенко Александр 13 13
Иванов Михаил 100 10
Винокуров Евгений 10 10
Ладыгин Николай 5 5
Шмаков Роман 17 4
Греф Герман 419 3
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 2
Шадаев Максут 1008 2
Бадалов Армен 3 2
Власов Кирилл 7 2
Рогалев Николай 25 2
Барсков Александр 2 2
Markotan Laszlo - Маркотан Ласло 2 2
Шешеня Дарья 4 2
Егоров Александр 85 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 105
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 15
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 25 14
Беларусь - Белоруссия 5637 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Коммунар 24 13
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 11
Франция - Французская Республика 7845 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 10
Европа 21767 10
Украина 7608 7
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 404 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 5
Нидерланды 3517 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Казахстан - Республика 5525 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 3
Россия - ПФО - Самарская область 1307 3
Швеция - Стокгольм 389 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Финляндия - Финляндская Республика 3603 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 2
Европа Восточная 3075 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 2
Кипр - Республика 550 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 26
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 21
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 20
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Энергетика - Energy - Energetically 5082 19
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 5
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 4
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Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 3
МЭИ - Московский энергетический институт 143 3
Государственный Русский музей 47 2
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 49 2
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Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 42 1
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МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 7 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет 20 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
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Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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