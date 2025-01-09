Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия

«Систэм Электрик» ускоряет работу с договорами с помощью Directum RX «Систэм Электрик», производитель и поставщик комплексных решений в области распределения электроэнергии и промышленной автоматизации за четыре месяца перешел на импортонезависимую интеллектуальн

«Систэм Электрик» нарастила объем производства и темпы локализации в 2024 году Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и

Systeme Building Operation от «Систэм Электрик» внесено в реестр Минцифры России Программное обеспечение Systeme Building Operation от компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) внесено в реестр Российского программного обеспечения Министерства цифровог

Кибербезопасный блок управления SystemeLogic X от «Систэм Электрик» внесен в реестр Минпромторга России Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и

«Систэм Электрик» нарастила количество локализованных продуктов по итогам 2024 года Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац

«Систэм Электрик» расширила серию модульных продуктов для автоматики City9 Set Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) расширила серию модульных продуктов для автоматики City9 Set, выпустив греб

«Систэм Электрик» запустила «Биржу складских остатков» Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац

«Систэм Электрик» расширила линейку ИБП локализованным модульным Excelente VS Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац

«Систэм Электрик» выпустила трехфазный ИБП для нефтегаза, тяжелой промышленности и медицины Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) выводит на рынок новую серию промышленных трехфазных источников бесперебойн

«Систэм Электрик» и «Лаборатория Касперского» представили подход к созданию кибериммунных терминалов релейной защиты Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и

«Систэм Электрик» представила комплексный подход к импортозамещению на объектах критической информационной инфраструктуры Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) продемонстрировала подход к импортозамещению компонентов объектов критическ

«Систэм Электрик» и SberDevices представили первые умные устройства в рамках партнерства Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) и SberDevices представили первые умные устройства, созданные в рамках сотру

«АРМО-Системы» представила частотные преобразователи SystemeVar STV630 от «Систэм Электрик» для работы на объектах инфраструктуры и промышленности новые преобразователи частоты из серии SystemeVar STV630 от российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric), которые имеют компактные габариты, встроенную панель управления (LCD/LED)

Ассортимент «Систэм Электрик» пополнила система SystemeComf для управления температурой, светом и ОВиК Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) представила систему SystemeComf, обеспечивающую комплексное управление комф

«Систэм Электрик» договорилась о сотрудничестве с международным индустриальным парком «Великий камень» в Белоруссии «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и

«Систэм Электрик» выводит на рынок новую линейку чиллеров CoolFlow Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац

Оборудование «Систэм Электрик» применяется в магазинах X5 Group – «Пятерочка» и «Чижик» Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац

Новая российская платформа Systeme Building Operation от «Систэм Электрик» для автоматизированных систем управления зданием редставила полностью отечественное программное решение Systeme Building Operation (SBO) от компании Systeme Electric («Систэм Электрик») для организации полнофункциональной автоматизированной с

«Систэм Электрик» объявила старт продаж новых продуктов в линейке SystemePact CCB Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац

Первое семейство продуктов для мониторинга и автоматизации инфраструктуры ЦОД от «Систэм Электрик» «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и

«Систэм Электрик» расширяет линейку SystemePact CCB Компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац

«Систэм Электрик» объявляет о старте продаж выключателей-разъединителей SystemePact SD в новом компактном типоразмере «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и

Проект миграции базы знаний «Систэм Электрик» c Confluence на Naumen KMS получил премию CNews «Импортозамещение года» Naumen и «Систэм Электрик» (Systeme Electric) взяли премию CNews «Импортозамещение года» в номинации «Системы для управле

«Россети Московский регион» подписали соглашение с АО «Систэм Электрик» об импортозамещении и внедрении российских инноваций на энергообъектах компании Подписано соглашение между ПАО «Россети Московский регион» и АО «Систэм Электрик» (АО «СЭ»), которое направлено на взаимодействие для реализации совместных пр

«Систэм Электрик» объявляет о старте продаж новой серии электроустановочных изделий ArtGallery Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и

«Систэм Электрик» и компания «Метрополис» договорились о сотрудничестве Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и

«Систэм Электрик» договорилась о партнерстве с Санкт-Петербургским горным университетом Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац

«Систэм Электрик» совместно с iKS-Consulting представили результаты исследования по инфраструктуре ЦОД Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и

«Систэм Электрик» объявила о начале производства новой серии однофазных источников бесперебойного питания Smart-Save Online SRT 5-10K IEC Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и

«Систэм Электрик» представила ИБП Excelente VX Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац

НИУ «МЭИ» и «Систэм Электрик» заключили соглашение о сотрудничестве НИУ «МЭИ» и российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац

«Систэм Электрик» объявила о создании совместного предприятия с промышленным лидером Китая Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и

«Систэм Электрик» представила новый преобразователь частоты SystemeVar Hertz, разработанный под требования рынка РФ Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац

«Систэм Электрик» анонсировала запуск флагманской линейки модульных устройств Systeme9 Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и

Комплексные решения для ЦОД представят на инновационном саммите «Систэм Электрик» ммите? В рамках деловой программы саммита 17 апреля состоится презентация совместного исследования «Систэм Электрик» и iKS-Consulting «Инженерная инфраструктура ЦОД. Комплексный подход», где пе

«Систэм Электрик» запускает новую систему трековых розеток MultiTrack Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизац

«Систэм Электрик» и НИУ «МЭИ» договорились о совместной разработке электротехнического оборудования для российской энергетики еся профильных вузов — познакомиться с карьерными перспективами в компании. *** Российская компания Systeme Electric (АО «Систэм Электрик») производит и поставляет оборудование и комплексные ре

Новинки Systeme Electric для автоматизированных систем вентиляции и кондиционирования Линейку продуктов SystemeBMSSens российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric) пополнили датчики SOHTM, которые применяются для постоянного контроля относ

«Систэм Электрик» запустила системы распределенного ввода-вывода SystemePLC IO200 Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и