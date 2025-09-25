Разделы

«Систэм Электрик» расширяет библиотеку BIM-моделей электрооборудования для проектировщиков

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявила о расширении библиотеки BIM-моделей своего оборудования. Новые интеллектуальные семейства, разработанные для Autodesk Revit, послужат надежной основой для работы, позволяя значительно ускорить процесс проектирования в трехмерной среде и минимизировать ошибки на этапе создания документации.

Библиотека включает в себя оборудование Systeme Electric, необходимое для построения современных систем автоматизации и безопасности. Модели разработаны в уровне детализации LOD300, что обеспечивает высокую точность и достаточную информативность для стадии подготовки проектной документации.

Среди ключевых продуктов: датчики SystemeBMSSens (комнатные и наружные); цифровые комнатные термостаты SystemeRT; комнатные контроллеры SystemeComf; элементы охранной сигнализации и контроля доступа SystemeAC; элементы системы пожарной безопасности SystemeFS.

Использование технически проработанных BIM-моделей помогает проектировщикам существенно экономить время и ресурсы. Исключается необходимость самостоятельного моделирования оборудования с нуля, что снижает риски возникновения несоответствий непосредственно на объекте. Все семейства адаптированы для работы в Autodesk Revit 2019 и более новых версиях, что гарантирует их корректную работу в самой распространенной программной среде для информационного моделирования.

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации
Цифровизация

Внедрение типовых апробированных решений от «Систэм Электрик» ускоряет процесс проектирования и обеспечивает соответствие проектов современным стандартам качества и надежности, заложенным в продукцию компании.

Библиотеки находится в свободном доступе, размещены на сайте systeme.ru в разделе «Проектировщикам».

