«Систэм Электрик» расширяет библиотеку BIM-моделей электрооборудования для проектировщиков нии библиотеки BIM-моделей своего оборудования. Новые интеллектуальные семейства, разработанные для Autodesk Revit, послужат надежной основой для работы, позволяя значительно ускорить процесс п

Новые плагины для чтения форматов Revit и Navisworks в C3D Converter Благодаря новым плагинам компонент геометрического ядра C3D поддерживает чтение моделей в форматах Autodesk Revit версии 2021–2025 и Navisworks версии 2016–2023. Обеспечивая полное чтение геом

Datadome расширяет спектр услуг и переходит в BIM-проектирование января 2020 г. команда Datadome перешла на трехмерное моделирование и выпуск рабочей документации в Autodesk Revit. Программа предназначена для автоматизации проектирования и строительства на о

Autodesk предложил готовить 3D-модели строительного оборудования по BIM-стандарту к требований, предъявляемых к семействам Revit, которые описаны в «Руководстве по созданию семейств Autodesk Revit» и других документах BIM-стандарта 2.0 по площадным объектам (здания). В случа

«Стэп Лоджик» внедрила систему автоматизированного проектирования на базе ПО Autodesk Revit «Стэп Лоджик» объявила о том, что в 2016 году внедрила систему автоматизированного проектирования на базе программного обеспечения Autodesk Revit. Как рассказали CNews в компании, благодаря применению современных технологий «Стэп Лоджик» и ее заказчики обеспечивают минимизацию ошибок и повышение качества проектирования, со

IBS построила облачную платформу для 3D-проектирования ЦОД ую платформу для 3D-проектирования ЦОД. Платформа использует в качестве программной основы комплекс Autodesk Revit и позволяет в режиме реального времени контролировать и представлять в визуаль

Autodesk Live перенесет реальность в виртуальный объект ые бренды. С помощью Autodesk Live архитекторы, инженеры и проектировщики могут: Подготовить модель Autodesk Revit для изучения в режиме реального времени за считанные минуты; Интегрировать мод

«Простор-Л» с помощью ПСС внедряет технологию информационного моделирования зданий и сооружений енностью проекта стала разработка нестандартной методики применения информационной модели при проектировании жилых домов. Данная методика позволила оптимизировать использование программного комплекса Revit без обновления аппаратной инфраструктуры, сообщили CNews в ПСС. Петербургская компания «Простор-Л» специализируется на генеральном проектировании жилых, общественных и промышленных зданий

Готовы Revit-шаблоны для всех разделов проектирования на основе BIM яд массово применяемых, — отметила Анастасия Морозова, руководитель направления архитектуры и строительства Autodesk. — Ранее каждое предприятие самостоятельно создавало подобные шаблоны для работы в Revit. Появление единого шаблона ускоряет внедрение BIM, облегчает обмен данными и коллективную работу на основе BIM-модели. Лучшие эксперты сообщества, разработавшие шаблон, передают свои знан

ПСС реализовала для «ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг» методологию создания функциональных блоков пространственной диаграммы средствами Autodesk Revit кал Инжиниринг» методологию создания функциональных блоков пространственной диаграммы средствами ПО Autodesk Revit. Данные блоки будут использоваться технологами при создании проектов медицинск

Softline внедрила Autodesk Revit в красноярском проектном бюро «Вертикаль» Компания Softline завершила проект по внедрению продукта Autodesk Revit в «ПБ Вертикаль». Автоматизация распространилась на архитектурный отдел и стал

«Творческая архитектурная мастерская Теплицкого» перешла на 3D-моделирование на базе Autodesk Revit «Творческая архитектурная мастерская Теплицкого» перешла на 3D-моделирование на базе Autodesk Revit, отказавшись от 2D-проектирования и использования 3ds Max для построения архит

Autodesk Revit Architecture помог сохранить исторический облик «Дома тропической птицы» в Калининграде «Калининградпромпроекта». Основная работа по проектированию велась при помощи программных продуктов Autodesk Revit Architecture и AutoCAD, поставщиком которых выступила компания ПСС. Кроме того

«Руст» увеличила скорость проектирования с помощью Autodesk Revit Architecture рбургская инженерно-консалтинговая компания ПСС помогла проектно-строительной фирме «Руст» внедрить Autodesk Revit Architecture. Проект позволил компании «Руст» минимизировать потери времени, п

Партнеры Autodesk Developer Network выпустили новые приложения для промышленного производства и управления инфраструктурой ти Autodesk Developer Network (ADN), для 2012 версий продуктов Autodesk Inventor, AutoCAD Civil 3D, Autodesk Revit Architecture и AutoCAD. Эти приложения расширяют возможности технологий Autode

Большой театр будет моделировать спектакли в 3D с помощью решений Autodesk орческой группы мы должны смоделировать в 3D-пространстве». С этой целью театр приобрел лицензии на Autodesk Revit Architecture, который является ключевым продуктом Autodesk для информационного

Autodesk обновила пакет ПО для строителей Компания Autodesk обновила комплект программных решений для строительной отрасли. Выпущены Autodesk Revit Series 9, Autodesk Architectural Desktop 2007, Autodesk Building Systems 2007

Квартальная выручка Autodesk составила $373 млн. esk для трехмерного проектирования — Autodesk Inventor Series, Autodesk Inventor Professional, Autodesk Revit Building, Autodesk AutoCAD Revit Series, и Autodesk Civil 3D — увеличилас

Autodesk представила новые версии DWF Composer и DWF Viewer ах 3D DWF, создаваемых большинством основных конструкторских приложений, включая Autodesk Inventor, Autodesk Revit и Autodesk Civil 3D поддерживает файлы MapBooks, создаваемые Autodesk Map 3D 2