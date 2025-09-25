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Autodesk Revit

Autodesk Revit

СОБЫТИЯ

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25.09.2025 «Систэм Электрик» расширяет библиотеку BIM-моделей электрооборудования для проектировщиков

нии библиотеки BIM-моделей своего оборудования. Новые интеллектуальные семейства, разработанные для Autodesk Revit, послужат надежной основой для работы, позволяя значительно ускорить процесс п
29.10.2024 Новые плагины для чтения форматов Revit и Navisworks в C3D Converter

Благодаря новым плагинам компонент геометрического ядра C3D поддерживает чтение моделей в форматах Autodesk Revit версии 2021–2025 и Navisworks версии 2016–2023. Обеспечивая полное чтение геом
13.10.2020 Datadome расширяет спектр услуг и переходит в BIM-проектирование

января 2020 г. команда Datadome перешла на трехмерное моделирование и выпуск рабочей документации в Autodesk Revit. Программа предназначена для автоматизации проектирования и строительства на о
23.04.2018 Autodesk предложил готовить 3D-модели строительного оборудования по BIM-стандарту

к требований, предъявляемых к семействам Revit, которые описаны в «Руководстве по созданию семейств Autodesk Revit» и других документах BIM-стандарта 2.0 по площадным объектам (здания). В случа
28.02.2017 «Стэп Лоджик» внедрила систему автоматизированного проектирования на базе ПО Autodesk Revit

«Стэп Лоджик» объявила о том, что в 2016 году внедрила систему автоматизированного проектирования на базе программного обеспечения Autodesk Revit. Как рассказали CNews в компании, благодаря применению современных технологий «Стэп Лоджик» и ее заказчики обеспечивают минимизацию ошибок и повышение качества проектирования, со
17.11.2016 IBS построила облачную платформу для 3D-проектирования ЦОД

ую платформу для 3D-проектирования ЦОД. Платформа использует в качестве программной основы комплекс Autodesk Revit и позволяет в режиме реального времени контролировать и представлять в визуаль
05.08.2016 Autodesk Live перенесет реальность в виртуальный объект

ые бренды. С помощью Autodesk Live архитекторы, инженеры и проектировщики могут: Подготовить модель Autodesk Revit для изучения в режиме реального времени за считанные минуты; Интегрировать мод
28.01.2016 «Простор-Л» с помощью ПСС внедряет технологию информационного моделирования зданий и сооружений

енностью проекта стала разработка нестандартной методики применения информационной модели при проектировании жилых домов. Данная методика позволила оптимизировать использование программного комплекса Revit без обновления аппаратной инфраструктуры, сообщили CNews в ПСС. Петербургская компания «Простор-Л» специализируется на генеральном проектировании жилых, общественных и промышленных зданий
27.07.2015 Готовы Revit-шаблоны для всех разделов проектирования на основе BIM

яд массово применяемых, — отметила Анастасия Морозова, руководитель направления архитектуры и строительства Autodesk. — Ранее каждое предприятие самостоятельно создавало подобные шаблоны для работы в Revit. Появление единого шаблона ускоряет внедрение BIM, облегчает обмен данными и коллективную работу на основе BIM-модели. Лучшие эксперты сообщества, разработавшие шаблон, передают свои знан
15.05.2015 ПСС реализовала для «ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг» методологию создания функциональных блоков пространственной диаграммы средствами Autodesk Revit

кал Инжиниринг» методологию создания функциональных блоков пространственной диаграммы средствами ПО Autodesk Revit. Данные блоки будут использоваться технологами при создании проектов медицинск
12.05.2014 Softline внедрила Autodesk Revit в красноярском проектном бюро «Вертикаль»

Компания Softline завершила проект по внедрению продукта Autodesk Revit в «ПБ Вертикаль». Автоматизация распространилась на архитектурный отдел и стал
22.08.2013 «Творческая архитектурная мастерская Теплицкого» перешла на 3D-моделирование на базе Autodesk Revit

«Творческая архитектурная мастерская Теплицкого» перешла на 3D-моделирование на базе Autodesk Revit, отказавшись от 2D-проектирования и использования 3ds Max для построения архит
06.03.2013 Autodesk Revit Architecture помог сохранить исторический облик «Дома тропической птицы» в Калининграде

«Калининградпромпроекта». Основная работа по проектированию велась при помощи программных продуктов Autodesk Revit Architecture и AutoCAD, поставщиком которых выступила компания ПСС. Кроме того
25.01.2012 «Руст» увеличила скорость проектирования с помощью Autodesk Revit Architecture

рбургская инженерно-консалтинговая компания ПСС помогла проектно-строительной фирме «Руст» внедрить Autodesk Revit Architecture. Проект позволил компании «Руст» минимизировать потери времени, п
24.06.2011 Партнеры Autodesk Developer Network выпустили новые приложения для промышленного производства и управления инфраструктурой

ти Autodesk Developer Network (ADN), для 2012 версий продуктов Autodesk Inventor, AutoCAD Civil 3D, Autodesk Revit Architecture и AutoCAD. Эти приложения расширяют возможности технологий Autode
09.03.2011 Большой театр будет моделировать спектакли в 3D с помощью решений Autodesk

орческой группы мы должны смоделировать в 3D-пространстве». С этой целью театр приобрел лицензии на Autodesk Revit Architecture, который является ключевым продуктом Autodesk для информационного
30.06.2006 Autodesk обновила пакет ПО для строителей

Компания Autodesk обновила комплект программных решений для строительной отрасли. Выпущены Autodesk Revit Series 9, Autodesk Architectural Desktop 2007, Autodesk Building Systems 2007

13.09.2005 Квартальная выручка Autodesk составила $373 млн.

esk для трехмерного проектирования — Autodesk Inventor Series, Autodesk Inventor Professional, Autodesk Revit Building, Autodesk AutoCAD Revit Series, и Autodesk Civil 3D — увеличилас
13.04.2005 Autodesk представила новые версии DWF Composer и DWF Viewer

ах 3D DWF, создаваемых большинством основных конструкторских приложений, включая Autodesk Inventor, Autodesk Revit и Autodesk Civil 3D поддерживает файлы MapBooks, создаваемые Autodesk Map 3D 2
08.04.2005 Autodesk разработала новое поколение ПО для строительной индустрии

Компания Autodesk представила новый комплекс усовершенствованных продуктов — Autodesk Revit Building 8, Autodesk Architectural Desktop 2006, Autodesk Building Systems 2006 и Autod

Публикаций - 125, упоминаний - 196

Autodesk Revit и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk 639 82
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 9
Microsoft Corporation 25775 8
Renga Software - Ренга Софтвэа 46 7
9594 7
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 31 6
Nemetschek - Graphisoft 18 6
Softline - Софтлайн 3743 5
Top Systems - Топ Системы 88 4
Nvidia Corp 4002 4
Неолант - Neolant 43 4
Прагма - Тангл - Tangl 35 4
Intel Corporation 12811 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Schneider Electric 614 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Vitro Software - Витро Софт 15 3
Autodesk - Robobat 4 3
HP Inc. 5883 3
Нанософт 148 3
Trimble 51 2
Bentley Systems 63 2
Google LLC 12688 2
PlanGrid 2 2
Компас 20 2
Autodesk Consulting 3 2
РПК - Русская промышленная компания 21 2
Graitec - ПСС Грайтек - Петростройсистем 5 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 2
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 19 2
SAP SE 5601 2
Dell EMC 5180 2
Lenovo Group 2446 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 2
ANSYS 94 2
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 124 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
Cloud4Y 311 2
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 137 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 2
Bentley Motors 74 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 3
Группа Самолет 106 2
AECOM 10 2
Инград - Ingrad 14 2
Werfau - ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг 2 2
Калининградпромпроект - Калининградский институт промышленного проектирования 2 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 75 2
BuildingConnected 1 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Setl Group - Сэтл Групп - Петербургская недвижимость - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 30 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 1
Интеко 19 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Уралмеханобр ОАО - Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых 2 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Главстрой 18 1
Россети Ленэнерго 1699 1
MR Group - МР Групп - MR Office 42 1
KR Properties 3 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 1
Kleinewelt Аrchitekten 1 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Волгограднефтепроект 2 1
НТП Трубопровод - Инженерно-промышленная нефтехимическая компания 6 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 45 1
Мортон 26 1
Земельный банк 17 1
Резонанс НПП 407 1
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 12 1
Сколково - ОДПС - Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий 2 1
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 20 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 15 1
Юнисервис ГК 8 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Правительство Москвы - Мосгосэкспертиза - Московская государственная экспертиза 15 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минстрой РФ - Общественный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации 6 1
Минстрой РФ - Строительство НИЦ 2 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
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НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 55
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Forbes - Форбс 1002 1
Bloomberg 1627 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
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HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
Markets&Markets Research 113 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 16 2
Гипрошахт - Институт по проектированию предприятий угольной промышленности 3 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
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ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 12 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 25 1
ИнжГео НИПИ - Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт 3 1
МАрхИ - Московский архитектурный институт - Московский архитектурный институт (государственная академия) ФГБОУ ВО 6 1
УГЛТУ - Уральский государственный лесотехнический университет 2 1
Гипрогорпроект - Градостроительный институт пространственного моделирования городов 2 1
ВНИИ Галургии - Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии 2 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 2 1
Московский политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова ГБПОУ 2 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
Autodesk University 9 1
Autodesk OTX - партнерская конференция 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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