Урсуа Игорь


СОБЫТИЯ


26.12.2025 Итоги подведены, приоритеты расставлены: Координационный центр развития ТИМ о планах на будущее 1
05.06.2023 Подписание соглашения между «Росатом», «Сисофт девелопмент» и «Аметист групп» 2
10.01.2023 В российских маркетплейсах появились «бессрочные лицензии» на Windows 11, AutoCAD, Photoshop и другой полезный софт 1
23.06.2022 Разработка «СиСофт девелопмент» для проектов строительства заменит более 10 зарубежных продуктов 1
27.01.2022 Новые проекты стандартов ЕСИМ разработала ГК «СиСофт» 2
02.11.2011 Решения CSoft Development признаны лучшими продуктами года в номинации «САПР» 1
26.05.2009 Как живется САПР в России? 1
05.10.2007 3D Forum: проблемы лицензирования у САПР нет 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Урсуа Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 83 5
Autodesk 622 4
ЮСК - Южная софтверная компания 19 1
Аметист Групп - Amethyst Group 13 1
Газпром ЦПС 33 1
Аметист Групп - Amethyst Capital - Аметист Кэпитал - Аметист ИК 8 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 46 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 127 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 440 1
Microsoft Corporation 25268 1
Рексофт - Reksoft 433 1
Adobe Systems 1573 1
Bentley Systems 57 1
Неолант - Neolant 43 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 81 1
Ростелеком 10349 1
Нижегородская ярмарка 23 1
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 16 1
Газпром ПАО 1421 1
Роснефть НК - нефтяная компания 529 1
Bentley Motors 73 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1663 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1332 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1040 1
Спецтехмаш 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12908 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 363 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6301 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 488 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4149 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73481 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4841 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 3
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 443 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 3
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 476 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31856 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 798 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13366 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2174 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7304 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4569 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3319 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 632 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 338 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10140 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6698 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4356 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 227 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 636 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1462 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 55 6
CSoft Model Studio CS 20 4
Нанософт - nanoCAD 112 2
Autodesk Revit 121 2
Schneider Electric - Aveva Bocad 1 1
Autodesk AutoCAD Map 3D 20 1
Autodesk AutoCAD Electrical 18 1
Autodesk AutoCAD Architecture - Autodesk Architectural Studio - Autodesk Architectural Desktop 25 1
Autodesk AutoCAD Mechanical 16 1
Autodesk AutoCAD MEP 13 1
Nemetschek - Graphisoft - Archicad 21 1
Autodesk Maya 68 1
Autodesk 3ds Max 85 1
Autodesk Inventor 75 1
Autodesk Vault 19 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 44 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5135 1
Microsoft Windows 11 721 1
Microsoft Office 3969 1
Microsoft Windows 16367 1
Adobe Photoshop 793 1
Autodesk AutoCAD 361 1
Autodesk Advance Steel 3 1
Adobe After Effects 71 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 245 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Аник лаб - Exon - Экзон ПИР 25 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 59 1
Серавкин Андрей 6 1
Титов Максим 1 1
Черток Евгений 3 1
Тарабурин Александр 1 1
Тян Андрей 5 1
Абрамов Сергей 75 1
Толкачева Екатерина 43 1
Зименко Дмитрий 1 1
Ханженков Павел 2 1
Брук Павел 4 1
Стишенко Николай 1 1
Оснач Дмитрий 14 1
Демидов Михаил 133 1
Титов Борис 60 1
Соколов Дмитрий 70 1
Морозова Анастасия 36 1
Конвисар Елена 5 1
Мишустин Михаил 739 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Россия - РФ - Российская федерация 157449 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18660 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45863 1
Латвия - Латвийская Республика 827 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3391 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6134 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10356 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17428 1
Энергетика - Energy - Energetically 5530 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 594 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 1
Импортозамещение - параллельный импорт 568 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2185 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Росстандарт - ГОСТ Р ЕСИМ - Единая система информационного моделирования 3 1
Средства производства 52 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 21 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5877 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2320 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1212 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 1
САПР и графика 11 1
ComputerWorld 144 1
Открытые системы ИД 176 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2171 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8386 1
ИнжГео НИПИ - Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт 3 1
РАН - Российская академия наук 2018 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
Страница-профиль создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411026, в очереди разбора - 730852.
Создано именных указателей - 188204.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники индустрии информационных технологий.

