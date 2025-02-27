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Серавкин Андрей



27.02.2025 Российский разработчик САПР собрался на IPO 1
05.11.2014 Интегратор, громко порвавший с Autodesk, стал партнером «Аскона» 1
02.04.2014 «СиСофт» в одностороннем порядке расторгнул партнерские отношения с Autodesk 1
26.05.2009 Как живется САПР в России? 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Серавкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk 611 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 402 2
Нанософт 100 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 120 1
Неолант - Neolant 41 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 130 1
Спецтехмаш 1 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3756 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 408 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11689 2
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 198 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10170 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 667 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6153 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1719 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2156 1
Стандартизация - Standardization 2139 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1171 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6709 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4037 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 369 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3868 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4624 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3216 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 529 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 46 3
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 209 2
Нанософт - nanoCAD 95 1
Аскон Компас-строитель - Аскон Компас-СПДС - Аскон Системы проектной документации для строительства 12 1
Аскон Компас-График 37 1
Урсуа Игорь 7 1
Морозова Анастасия 35 1
Конвисар Елена 5 1
Акулова Ольга 1 1
Ханин Игорь 1 1
Шувалов Евгений 15 1
Оснач Дмитрий 14 1
Демидов Михаил 133 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5435 2
Запугивание и шантаж 118 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 512 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1091 1
Средства производства 49 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5463 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5004 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4871 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2940 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3218 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6185 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2502 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2176 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1902 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3228 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8156 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343617, в очереди разбора - 766291.
Создано именных указателей - 169796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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