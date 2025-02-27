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Серавкин Андрей
|27.02.2025
|Российский разработчик САПР собрался на IPO 1
|05.11.2014
|Интегратор, громко порвавший с Autodesk, стал партнером «Аскона» 1
|02.04.2014
|«СиСофт» в одностороннем порядке расторгнул партнерские отношения с Autodesk 1
|26.05.2009
|Как живется САПР в России? 1
Серавкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 130 1
|Спецтехмаш 1 1
|Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
|Урсуа Игорь 7 1
|Морозова Анастасия 35 1
|Конвисар Елена 5 1
|Акулова Ольга 1 1
|Ханин Игорь 1 1
|Шувалов Евгений 15 1
|Оснач Дмитрий 14 1
|Демидов Михаил 133 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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