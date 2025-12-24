Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - Freedom Bank - Duntonse

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Инвестиционная компания «Фридом Финанс» работает на фондовом рынке с 2008 года, является участником торгов Московской биржи и СПБ Биржи, членом НАУФОР. Компания имеет лицензии Банка России на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. На 2022 год насчитывается более чем 50 региональных офисов под брендом «Фридом Финанс», а клиентская база превышает 170 тыс. человек. Брокер имеет рейтинг кредитоспособности от агентства «Эксперт РА» на уровне ruBBB с «развивающимся» прогнозом.
Банк «Фридом Финанс» основан в 1990 году, принадлежит ИК «Фридом Финанс». Имеет универсальную лицензию ЦБ РФ. На 1 сентября 2022 года чистые активы Банка «Фридом Финанс» составили 18,3 млрд рублей, собственные средства (капитал) – 1,8 млрд рублей. Объем вкладов физических лиц достиг 9,2 млрд рублей.
СОБЫТИЯ
