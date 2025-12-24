Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188088
ИКТ 14551
Организации 11282
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26523
Персоны 81284
География 2991
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Цифра брокер Freedom Holding Freedom Finance Фридом Финанс Freedom Bank Duntonse

Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - Freedom Bank - Duntonse

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» работает на фондовом рынке с 2008 года, является участником торгов Московской биржи и СПБ Биржи, членом НАУФОР. Компания имеет лицензии Банка России на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. На 2022 год насчитывается более чем 50 региональных офисов под брендом «Фридом Финанс», а клиентская база превышает 170 тыс. человек. Брокер имеет рейтинг кредитоспособности от агентства «Эксперт РА» на уровне ruBBB с «развивающимся» прогнозом.

Банк «Фридом Финанс» основан в 1990 году, принадлежит ИК «Фридом Финанс». Имеет универсальную лицензию ЦБ РФ. На 1 сентября 2022 года чистые активы Банка «Фридом Финанс» составили 18,3 млрд рублей, собственные средства (капитал) – 1,8 млрд рублей. Объем вкладов физических лиц достиг 9,2 млрд рублей.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


24.12.2025 От офиса до суперприложения: как цифровизация помогает Freedom Bank расти быстрее рынка 9
Банки будущего станут экосистемами, в основе которых будут цифровые онлайн-платформы 1
27.08.2025 Тимур Турлов, Freedom Holding: Человек с ИИ сильнее, чем ИИ без человека 2
21.07.2025 Казахстан и China Mobile договорились о создании дата-центра Tier IV в Астане 1
16.05.2025 Тимур Турлов: «Развитие телекома – это часть нашей стратегии» 2
11.04.2025 Корпус по ИИ и передовым технологиям открыт в университете SDU при содействии «Фридом Финанс» Тимура Турлова 2
27.02.2025 Российский разработчик САПР собрался на IPO 1
15.01.2025 24-летнюю тестировщицу ПО назначили ИТ-директором банка 2
09.07.2024 «Цифра брокер» и «Цифра банк» внедрили систему управления сервисными процессами на базе Naumen Service Desk Pro 1
15.11.2023 «Будущее требует от нас цифровизации»: эксперт по автоматизации Вадим Атаманенко о тенденциях в ИТ 2
20.10.2021 ФРИИ, Tech Hub Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Mastercard ищут стартапы для банков Казахстана 2
09.06.2021 Государство выставляет на аукцион свои акции «Микрона» 1
07.06.2021 Крупнейший в России онлайн-кинотеатр привлек $250 млн инвестиций 1
24.05.2021 «Почте России» разрешили делать бессрочные долги 1
21.05.2021 Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов 1
15.09.2020 «Флекссофт» и банк «Фридом Финанс» реализовали проект по переходу банка на «Платформу FXL» 1
06.11.2019 ИК «Фридом Финанс» выступит спонсором CNews Forum 2019: Информационные технологии завтра 3
18.06.2019 Documentolog выходит на рынок СЭД России 1
12.12.2018 Экс-акционер «Мегафона» бросил Beeline в одиночку сражаться с госмонополистом 1
26.09.2018 Государственный телеком-гигант Казахстана не смог поглотить крупнейшего сотовика республики 1
12.07.2018 Государственный телеком-гигант Казахстана поглотит крупнейшего сотовика республики 1
19.06.2018 «Билайн» отберет частоты у казахстанского телеком-гиганта 1
24.01.2018 Россияне скупили крупный пакет акций главного сотового оператора Казахстана 1
01.11.2016 Интернет-магазин акций Freedom24.ru получил «Облачный грант» от Microsoft 3

Публикаций - 24, упоминаний - 42

Цифра брокер и организации, системы, технологии, персоны:

Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 5
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 5
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 113 5
Казахтелеком 339 5
Fintur 56 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9207 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14320 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3126 4
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 133 4
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 74 4
МегаФон 9949 3
Yandex - Яндекс 8496 2
Microsoft Corporation 25261 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 135 2
Катков и партнеры - КИП 7 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3307 1
Ростелеком 10335 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1587 1
Oracle Corporation 6881 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 1
Восход ФГБУ НИИ 686 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 160 1
Documentolog - Документолог - Newinttech 7 1
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 1
Visor 69 1
МФЦА Tech Hub 1 1
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 1
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 1
Naumen - Наумен 687 1
Нанософт 118 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 345 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2516 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 319 1
Diasoft - Диасофт 1034 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 66 1
Amazon Inc - Amazon.com 3143 1
Meta Platforms - Facebook 4538 1
China Mobile 420 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 5
KASE - Kazakhstan Stock Exchange - Казахстанская фондовая биржа 13 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 2
Почта России ПАО 2252 2
РАД - Российский аукционный дом 8 1
Altyn Bank - Алтын-банк - Кара Алтын АКБ 7 1
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 9 1
Казпочта - Қазпошта - Qazpost 20 1
Jusan Garant 5 1
Axis Pravo - Аксис Право 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1662 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 201 1
ВТБ - Почта Банк 504 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 149 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 125 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
UPS 211 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 403 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 43 1
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Block - Square 198 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1796 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3541 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по вопросам собственности 5 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3127 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6292 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 10 1
Минвостокразвития РФ - ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12897 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73453 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23227 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22007 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18340 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9374 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6711 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7635 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2366 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4119 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 230 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1182 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 742 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4682 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 467 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6165 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7424 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 685 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13363 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8410 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 5
FlexSoft - FXL Платформа 63 2
Apple iPhone 6 4862 2
OpenAI - ChatGPT 543 1
Altyn Bank - Altyn-i 4 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 809 1
Microsoft Azure 1463 1
Documentolog Doculite 5 1
Microsoft Office 3967 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 185 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 268 1
Турлов Тимур 5 2
Делицын Леонид 133 2
Лобас Аркадий 39 2
Бендзь Алексей 4 2
Миронюк Евгений 1 1
Салыч Геннадий 1 1
Атаманенко Вадим 1 1
Bagner Ralf - Багнер Ральф 5 1
Абрамович Роман 46 1
Казарян Карен 80 1
Горелкин Антон 109 1
Катков Павел 31 1
Фролов Александр 39 1
Наумов Александр 5 1
Туманов Олег 12 1
Соловьев Юрий 31 1
Сулейманов Тимур 1 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Карибджанов Айдан 3 1
Сулин Алексей 4 1
Ковалев Алексей 17 1
Абрамов Александр 6 1
Осин Александр 8 1
Покатаева Елена 2 1
Емельянов Валерий 1 1
Ващенко Георгий 1 1
Абдыкулова Динара 1 1
Тонкогубов Дмитрий 3 1
Кузнецов Ян 9 1
Климентьев Кирилл 3 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 615 1
Серавкин Андрей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 157359 18
Казахстан - Республика 5808 12
Швеция - Королевство 3716 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 5
Турция - Турецкая республика 2496 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14506 4
Европа 24651 4
Грузия 1285 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18265 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1182 2
Азия - Азиатский регион 5753 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 506 2
Евразия - Евразийский континент 627 2
Непал - Федеративная Демократическая Республика 146 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1577 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1547 1
Узбекистан - Республика 1875 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18648 1
Ближний Восток 3036 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1023 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 993 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 734 1
Россия - ДФО - Амурская область 855 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 771 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 904 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1251 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1075 1
Таджикистан - Республика 914 1
Молдавия - Республика Молдова 722 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2969 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Европа Западная 1492 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 1
Китай - Тяньцзинь 46 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17430 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6134 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31957 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 544 1
Спорт - Футбол 753 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 433 1
Федеральный закон 39-ФЗ - О рынке ценных бумаг 11 1
Азартные игры - Лотерея 219 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 601 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 540 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3234 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Forbes - Форбс 915 2
TAdviser - Центр выбора технологий 428 1
Интерфакс Казахстан 6 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2165 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Zerde Digital Bridge Awards 2 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410148, в очереди разбора - 730958.
Создано именных указателей - 188088.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще