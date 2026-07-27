Diasoft - Диасофт

ООО «Диасофт» — российский разработчик корпоративного программного обеспечения и системных ИТ-решений, специализирующийся на цифровой трансформации финансового сектора, государственной инфраструктуры и крупного бизнеса. Компания предлагает комплексную экосистему Digital Q, включающую платформы для разработки ПО (low-code), управления данными, интеграции и инфраструктурные компоненты. Ключевым направлением деятельности является создание импортонезависимых решений, замещающих зарубежные аналоги в сфере банковского ядра, систем управления базами данных (СУБД), ERP-систем и аналитики. В структуре компании выделяется ООО «Диасофт Экосистема», через которую реализуется часть продуктовых линеек.

Деятельность, специализация и структура

Основная компетенция «Диасофта» заключается в разработке высоконагруженных систем для критически важной инфраструктуры. Компания использует микросервисную архитектуру и DevOps-практики, обеспечивая высокую скорость выпуска обновлений (до 4000 сборок в день). Сильной стороной является возможность бесшовной миграции клиентов с западных платформ (Oracle, Microsoft SQL Server, SAP) на отечественные аналоги без переписывания всего кода приложений. Слабые стороны традиционного подхода, такие как длительность внедрения монолитных систем, нивелируются использованием «коробочных» версий продуктов и low-code инструментов.

Группа компаний: Основные юридические лица — ООО «Диасофт» (ИНН 7715560268, ОГРН 1057746642436) и ООО «Диасофт Экосистема» (ИНН 9715403607, ОГРН 1217700330540). Также в структуре фигурируют другие сущности (например, ИНН 7715908393, ОГРН 1037739177354), что указывает на распределение функций между операционной деятельностью и продуктовой разработкой.

Товарные знаки: Основной бренд — Digital Q. Под ним зарегистрированы продукты: Digital Q.DataBase, Digital Q.CoreBanking, Digital Q.DevOps, Digital Q.Integration, Digital Q.ERP, Digital Q.Sensor BI и другие.

Рейтинги и участие в госзакупках

«Диасофт» регулярно входит в рейтинги: CNews Market: Digital Q.Integration возглавила рейтинг российских ESB-платформ. Digital Q.DevOps заняла второе место в рейтинге DevOps-платформ. Компания вошла в тройку лидеров рейтинга «Заказная разработка 2025».

Компания участвует в государственных проектах, включая цифровизацию органов власти и реализацию требований Банка России по импортозамещению. Решения используются на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), таких как Национальный клиринговый центр «Московской биржи».

Лицензии и разрешения

Продукты компании включены в Единый реестр российского ПО Минцифры России. Некоторые решения, такие как платформа серверов приложений Digital Q.AppServer (на базе TomEE), имеют сертификаты соответствия требованиям ФСТЭК России по информационной безопасности.

Клиенты и деловые связи

Ключевые клиенты:

Партнерства:

Продукты и технологии

Экосистема Digital Q объединяет более 100 компонентов. Основные продукты:

Технологии: Микросервисная архитектура, low-code/no-code разработка, искусственный интеллект (генерация автотестов, ИИ-помощники в администрировании), блокчейн (Digital Q.Blockchain для ЦФА).

Конкуренция

Российские конкуренты:

Зарубежные аналоги:

Цитата

«Для успеха импортозамещения иностранных СУБД необходимо, чтобы в предлагаемых отечественных СУБД был реализован весь комплекс инструментов и возможностей, к которому российские разработчики прикладного программного обеспечения привыкли за десятилетия работы с иностранными решениями... Именно поэтому мы встали на путь копирования в нашей СУБД Digital Q.DataBase соответствующей функциональности Microsoft SQL Server и Oracle Database», — отметил Алексей Татаринов, руководитель продукта Digital Q.DataBase, компания «Диасофт» (источник: CNews).

Информация актуальна на 10.07.2026