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Diasoft
Диасофт


18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 3
05.10.2021 «Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP 2
05.10.2021 «Ростех» и «Диасофт» создали предприятие по разработке ИТ-решений 1
30.09.2021 Цифровизацию Совкомбанка отметили в IDC 1
16.09.2021 «Ренессанс кредит» и «Диасофт» с нуля запустил направление брокерского обслуживания 1
09.09.2021 «Диасофт» представила решение для расчета сложных финансовых показателей по МСФО и РСБУ для банков и НФО 2
06.09.2021 «Диасофт» предлагает банкам платформу для быстрого запуска и развития розничных продуктов 1
31.08.2021 Цифровые решения «Диасофт» в микросервисной архитектуре прошли сертификацию Red Hat OpenShift 3
29.07.2021 В «МСП банке» завершен проект по автоматизации системы подготовки обязательной отчетности 1
27.07.2021 «Диасофт» разработал крупнейшую систему сбора и хранения данных для Вооруженных сил России 1
22.07.2021 Чат-боты начинают объединяться в команды и разговаривать между собой 2
19.07.2021 Совкомбанк трансформирует инвестиционный бизнес 3
12.07.2021 В «Диасофт» разрабатывают технологическую платформу для создания и внедрения аналитических решений 2
05.07.2021 Ак Барс Банк повысил операционную эффективность за счет роботизации бизнес-процессов при поддержке «Диасофт» 1
01.07.2021 «Диасофт» на CNews FORUM Кейсы 2021: что необходимо для проведения успешной цифровой трансформации 1
28.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
22.06.2021 Какие цифровые платформы нужны госсектору 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
18.06.2021 «Диасофт» и «Риком-Траст» завершили пилотный проект от Банка России 1
15.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
01.06.2021 «Диасофт» встраивает чат-бота в функционал аналитической платформы для решения задач отчетности 1
31.05.2021 Эксперты «Диасофт» рассказали, как преодолеть зависимость от западных систем 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
24.05.2021 «Диасофт» запустил сервис обслуживания своих решений в режиме 24/7 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
19.05.2021 Финсектору предложили решение для быстрого конструирования цифровых помощников 1
13.05.2021 МСП Банк и «Диасофт» завершили проект по автоматизации бюджетирования хозяйственной деятельности 3
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
28.04.2021 Росэксимбанк внедрил решение на микросервисах для получения информации из внешних систем 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
20.04.2021 «Диасофт» завершила проект по внедрению конструктора отчетов и печатных форм для СК «Согласие» 3
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 «Диасофт» разработала интеграционный инструмент для быстрого перевода данных с иностранных СУБД на Arenadata DB 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 2
05.04.2021 Экспертиза: что на самом деле мешает развитию облачных сервисов в финансовом секторе 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
18.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1

Публикаций - 354, упоминаний - 572

Diasoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3207 26
Microsoft Corporation 11017 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 12
Oracle Corporation 3331 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
Yandex - Яндекс 4099 8
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 8
Ланит Интеграция 101 8
Ланит ГК 1155 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 7
Программный продукт ГК 92 7
Крок 1219 7
Прогноз 195 7
SAP CIS - САП СНГ 753 6
IBM 3527 6
iTeco - Ай-Теко 715 6
3727 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 6
Jolla - Sailfish Holding 58 6
VK - Mail.ru Group 2482 6
Naumen - Наумен 341 6
АйТи 749 6
Saprun - Сапран групп 38 6
InfoWatch - Инфовотч 603 5
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 5
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 5
Рикор Холдинг - Rikor 70 5
Google LLC 7128 4
Accenture - Аксенчер 531 4
Rimini Street 38 4
Cinimex - Синимекс 160 4
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 442 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 3
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Ред Софт - Red Soft 246 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Газпромбанк - ГПБ 692 20
РЖД - Российские железные дороги 1081 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 16
Открытие ФК 538 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 16
МКБ - Московский кредитный банк 268 13
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 12
OTP Group - ОТП Банк 125 10
X5 Group 599 8
Альфа-Банк 1123 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 7
ВТБ - Транскредитбанк 74 7
Банк Зенит 131 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 6
X5 Group - Пятерочка 559 6
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 5
Магнит - Сеть магазинов 269 5
МТС банк 254 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 5
Аэрофлот 492 5
Уралсиб Банк 389 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Сургутнефтегаз - СНГ 123 4
Почта России ПАО 1570 4
Совкомбанк ПАО 147 4
Газпром нефть 380 4
Азия Цемент 10 4
НСПК - Национальная система платежных карт 257 4
Локотех - Локомотивные технологии 40 4
Капитал Лайф Страхование Жизни 6 4
Ингосстрах СПАО 210 4
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 4
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Mary Kay - Мэри Кэй 82 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 3
Росгосстрах 182 3
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 30
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 21
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 16
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 7
Федеральное казначейство России 766 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 6
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 6
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 6
Правительство Московской области 48 5
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 5
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
Правительство РФ 2200 4
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
Правительство Москвы 649 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 3
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 2
Счётная палата РФ 460 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 2
Руссофт - Russoft 250 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
СРО НФА - Национальная финансовая ассоциация 2 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 33
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 21
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 13
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 9
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 5
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
Big Data - Большие данные 1136 5
OpenStack 347 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 4
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
DevOps - Development и Operations 296 3
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 371 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 2
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 72 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Diasoft FA# Beans - Diasoft Financial Architecture 15 14
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 15 13
Diasoft Flextera 45 12
Diasoft Flextera BI 12 12
Linux OS 4243 9
Java - Язык программирования 1167 9
Diasoft FA# 53 9
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 8
Diasoft Database Adapter 12 7
Microsoft SQL Server 789 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 6
Google Android 10750 6
Diasoft Sensor 5 5
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 4
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 4
Хоулмонт - Тезис 76 4
SAP Sybase 76 4
Apple iOS 5741 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
1С:ERP Управление предприятием 203 3
SAP NetWeaver 62 3
Microsoft Teams 214 3
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 3
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 3
Рикор EcoServer 21 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 3
Microsoft Windows 850 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 3
Diasoft Insurance Finance 3 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Ред ОС 239 3
Diasoft Framework 17 3
Microsoft Windows 10 6612 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
VK - Mail.ru Одноклассники 853 2
WhatsApp Messenger 654 2
Diasoft Legacy Renovation 4 2
Глазков Александр 57 21
Гребенщиков Дмитрий 22 15
Емельченков Сергей 83 12
Дворкович Аркадий 169 10
Лагунов Андрей 10 10
Бижан Михаил 10 10
Марова Юлия 10 9
Казанцев Сергей 11 9
Сологуб Денис 16 9
Четвернин Алексей 651 8
Горбунов Сергей 12 8
Рустамов Рустам 169 7
Аникин Леонид 45 7
Хайруллин Айрат 39 6
Никифоров Николай 1126 6
Мотренко Андрей 10 6
Касаткин Алексей 9 6
Золотых Кирилл 11 6
Сергиенко Дмитрий 12 5
Горский Николай 9 5
Зубанов Андрей 9 5
Исаев Алексей 12 5
Семенова Марина 9 5
Фридштанд Андрей 11 5
Кузьмин Павел 14 5
Слуцкий Александр 7 5
Дьяченко Валерий 66 5
Успенский Александр 7 5
Белоусов Максим 59 5
Пущаков Сергей 10 5
Шипов Савва 70 5
Сентябрев Евгений 8 5
Краснов Александр 48 5
Белов Кирилл 14 5
Добриднюк Сергей 5 4
Кузьмичева Анастасия 4 4
Локоть Андрей 8 4
Зайчиков Илья 12 4
Лагода Георгий 51 4
Путятинский Сергей 53 4
Россия - Российская федерация - РФ 57180 170
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 66
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 15
Европа 3730 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 10
Восточная Европа 1669 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 9
Россия - СФО - Новосибирск 1956 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 6
Россия - ПФО - Казань 1510 6
Украина 3347 5
Арктика 141 5
Германия - Федеративная Республика 3614 5
Казахстан - Республика 2621 5
Беларусь - Белоруссия 2081 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 3
Индия - Республика 2161 3
Япония 2760 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 3
Россия - Ульяновская область 348 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 3
Россия - Тульская область 752 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - Челябинская область 658 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Индонезия - Республика 384 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Земля - планета Солнечной системы 857 2
Россия - Республика Крым 625 2
Азия - Азиатский регион 1512 2
Россия - Курганская область 261 1
Индонезия - Джакарта 3 1
Россия - Махачкала 114 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 183 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 7 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 21
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 14
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 4
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 3
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 3
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
Страхование - Страховое дело 43 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Федеральный закон 482-ФЗ - О механизме удаленной идентификации клиентов кредитной организации, удаленной биометрической идентификации (ЕБС) через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) 5 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 9 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
СРО - саморегулируемые организации 43 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 5 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 28 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 15 1
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