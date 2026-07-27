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Diasoft Диасофт
ООО «Диасофт» — российский разработчик корпоративного программного обеспечения и системных ИТ-решений, специализирующийся на цифровой трансформации финансового сектора, государственной инфраструктуры и крупного бизнеса. Компания предлагает комплексную экосистему Digital Q, включающую платформы для разработки ПО (low-code), управления данными, интеграции и инфраструктурные компоненты. Ключевым направлением деятельности является создание импортонезависимых решений, замещающих зарубежные аналоги в сфере банковского ядра, систем управления базами данных (СУБД), ERP-систем и аналитики. В структуре компании выделяется ООО «Диасофт Экосистема», через которую реализуется часть продуктовых линеек.
Деятельность, специализация и структура
Основная компетенция «Диасофта» заключается в разработке высоконагруженных систем для критически важной инфраструктуры. Компания использует микросервисную архитектуру и DevOps-практики, обеспечивая высокую скорость выпуска обновлений (до 4000 сборок в день). Сильной стороной является возможность бесшовной миграции клиентов с западных платформ (Oracle, Microsoft SQL Server, SAP) на отечественные аналоги без переписывания всего кода приложений. Слабые стороны традиционного подхода, такие как длительность внедрения монолитных систем, нивелируются использованием «коробочных» версий продуктов и low-code инструментов.
Группа компаний: Основные юридические лица — ООО «Диасофт» (ИНН 7715560268, ОГРН 1057746642436) и ООО «Диасофт Экосистема» (ИНН 9715403607, ОГРН 1217700330540). Также в структуре фигурируют другие сущности (например, ИНН 7715908393, ОГРН 1037739177354), что указывает на распределение функций между операционной деятельностью и продуктовой разработкой.
Товарные знаки: Основной бренд — Digital Q. Под ним зарегистрированы продукты: Digital Q.DataBase, Digital Q.CoreBanking, Digital Q.DevOps, Digital Q.Integration, Digital Q.ERP, Digital Q.Sensor BI и другие.
Рейтинги и участие в госзакупках
«Диасофт» регулярно входит в рейтинги: CNews Market: Digital Q.Integration возглавила рейтинг российских ESB-платформ. Digital Q.DevOps заняла второе место в рейтинге DevOps-платформ. Компания вошла в тройку лидеров рейтинга «Заказная разработка 2025».
Компания участвует в государственных проектах, включая цифровизацию органов власти и реализацию требований Банка России по импортозамещению. Решения используются на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), таких как Национальный клиринговый центр «Московской биржи».
Лицензии и разрешения
Продукты компании включены в Единый реестр российского ПО Минцифры России. Некоторые решения, такие как платформа серверов приложений Digital Q.AppServer (на базе TomEE), имеют сертификаты соответствия требованиям ФСТЭК России по информационной безопасности.
Клиенты и деловые связи
Ключевые клиенты:
- Финансовый сектор: «Ozon Банк» (проект по ЦФА), «Самолет Банк» (технологическое партнерство), Национальный клиринговый центр (НКЦ) «Московской биржи», банки из топ-10 и топ-50 РФ.
- Госсектор: Крупные государственные структуры (пилотный проект ERP).
Партнерства:
- «Билайн Big Data & AI»: Совместная разработка ИИ-решений для скоринга и аналитики.
- Luxms: Интеграция решений бюджетирования и бизнес-аналитики.
- НИУ ВШЭ: Соглашение о сотрудничестве в сфере образования и передачи лицензий АБС для обучения.
- «Парус», «Альт Линукс» (Базальт СПО), «Стахановец»: Подтверждена совместимость СУБД Digital Q.DataBase с их продуктами.
Продукты и технологии
Экосистема Digital Q объединяет более 100 компонентов. Основные продукты:
- Digital Q.DataBase: Импортонезависимая СУБД на базе PostgreSQL с поддержкой диалектов Oracle и MS SQL (функция «Полиглот»). Позволяет переносить приложения без изменения кода.
- Digital Q.CoreBanking: Автоматизированная банковская система (АБС), прошедшая нагрузочное тестирование на полигонах ИЦК «Финансы».
- Digital Q.DevOps: Платформа для автоматизации CI/CD процессов, управления конфигурациями и развертывания микросервисов.
- Digital Q.Integration: ESB-платформа с концепцией «умных сервисов», обеспечивающая обмен данными между системами.
- Digital Q.ERP: Система управления ресурсами предприятия, альтернатива SAP ERP.
- Digital Q.Sensor BI: Платформа визуализации данных и бизнес-аналитики.
- S3 Архипелаг: Объектное хранилище для Data Lakehouse, совместимое со стандартом S3.
Технологии: Микросервисная архитектура, low-code/no-code разработка, искусственный интеллект (генерация автотестов, ИИ-помощники в администрировании), блокчейн (Digital Q.Blockchain для ЦФА).
Конкуренция
Российские конкуренты:
- Kaspersky: Решения для банковского ядра и цифровых каналов.
- 1С: ERP-системы и учетное ПО.
- Postgres Professional: СУБД Postgres Pro.
Зарубежные аналоги:
- Oracle (США): СУБД, ERP, банковские решения.
- SAP (Германия/США): ERP-системы.
- Microsoft (США): SQL Server, Dynamics 365.
- Informatica (США): Платформы интеграции данных.
- Temenos (Швейцария): Банковские платформы.
Цитата
«Для успеха импортозамещения иностранных СУБД необходимо, чтобы в предлагаемых отечественных СУБД был реализован весь комплекс инструментов и возможностей, к которому российские разработчики прикладного программного обеспечения привыкли за десятилетия работы с иностранными решениями... Именно поэтому мы встали на путь копирования в нашей СУБД Digital Q.DataBase соответствующей функциональности Microsoft SQL Server и Oracle Database», — отметил Алексей Татаринов, руководитель продукта Digital Q.DataBase, компания «Диасофт» (источник: CNews).
Информация актуальна на 10.07.2026
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Diasoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Глазков Александр 151 147
|Шадаев Максут 1210 47
|Гребенщиков Дмитрий 39 39
|Панченко Иван 197 38
|Мельникова Алиса 100 38
|Сахаров Александр 93 35
|Сологуб Денис 75 35
|Натрусов Артем 313 35
|Врацкий Андрей 175 33
|Галкин Николай 140 32
|Глухов Иван 35 32
|Белоусов Максим 109 31
|Нестеров Алексей 175 31
|Артюхов Сергей 66 31
|Суровец Дмитрий 115 31
|Урусов Виктор 157 30
|Цыганков Дмитрий 38 29
|Аникин Дмитрий 68 29
|Албычев Александр 168 28
|Козырев Алексей 328 27
|Пирогова Ирина 31 27
|Желтухин Вадим 72 27
|Чаркин Евгений 317 26
|Путятинский Сергей 112 26
|Фомичев Андрей 74 26
|Михалев Евгений 98 25
|Дьяченко Валерий 96 24
|Воронин Павел 196 24
|Андрианов Павел 86 23
|Трапезин Владимир 30 22
|Кирьянова Александра 169 22
|Копысов Виталий 64 22
|Емельченков Сергей 141 22
|Аитов Тимур 197 21
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 21
|Марковский Роман 27 21
|Шпак Василий 279 21
|Бурилов Андрей 117 21
|Карпунин Алексей 51 21
|Лагунов Андрей 43 21
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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