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Diasoft Диасофт

Diasoft - Диасофт

ООО «Диасофт»российский разработчик корпоративного программного обеспечения и системных ИТ-решений, специализирующийся на цифровой трансформации финансового сектора, государственной инфраструктуры и крупного бизнеса. Компания предлагает комплексную экосистему Digital Q, включающую платформы для разработки ПО (low-code), управления данными, интеграции и инфраструктурные компоненты. Ключевым направлением деятельности является создание импортонезависимых решений, замещающих зарубежные аналоги в сфере банковского ядра, систем управления базами данных (СУБД), ERP-систем и аналитики. В структуре компании выделяется ООО «Диасофт Экосистема», через которую реализуется часть продуктовых линеек.

Деятельность, специализация и структура

Основная компетенция «Диасофта» заключается в разработке высоконагруженных систем для критически важной инфраструктуры. Компания использует микросервисную архитектуру и DevOps-практики, обеспечивая высокую скорость выпуска обновлений (до 4000 сборок в день). Сильной стороной является возможность бесшовной миграции клиентов с западных платформ (Oracle, Microsoft SQL Server, SAP) на отечественные аналоги без переписывания всего кода приложений. Слабые стороны традиционного подхода, такие как длительность внедрения монолитных систем, нивелируются использованием «коробочных» версий продуктов и low-code инструментов.

Группа компаний: Основные юридические лица — ООО «Диасофт» (ИНН 7715560268, ОГРН 1057746642436) и ООО «Диасофт Экосистема» (ИНН 9715403607, ОГРН 1217700330540). Также в структуре фигурируют другие сущности (например, ИНН 7715908393, ОГРН 1037739177354), что указывает на распределение функций между операционной деятельностью и продуктовой разработкой.

Товарные знаки: Основной бренд — Digital Q. Под ним зарегистрированы продукты: Digital Q.DataBase, Digital Q.CoreBanking, Digital Q.DevOps, Digital Q.Integration, Digital Q.ERP, Digital Q.Sensor BI и другие.

Рейтинги и участие в госзакупках

«Диасофт» регулярно входит в рейтинги: CNews Market: Digital Q.Integration возглавила рейтинг российских ESB-платформ. Digital Q.DevOps заняла второе место в рейтинге DevOps-платформ. Компания вошла в тройку лидеров рейтинга «Заказная разработка 2025».

Компания участвует в государственных проектах, включая цифровизацию органов власти и реализацию требований Банка России по импортозамещению. Решения используются на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), таких как Национальный клиринговый центр «Московской биржи».

Лицензии и разрешения

Продукты компании включены в Единый реестр российского ПО Минцифры России. Некоторые решения, такие как платформа серверов приложений Digital Q.AppServer (на базе TomEE), имеют сертификаты соответствия требованиям ФСТЭК России по информационной безопасности.

Клиенты и деловые связи

Ключевые клиенты:

Партнерства:

Продукты и технологии

Экосистема Digital Q объединяет более 100 компонентов. Основные продукты:

Технологии: Микросервисная архитектура, low-code/no-code разработка, искусственный интеллект (генерация автотестов, ИИ-помощники в администрировании), блокчейн (Digital Q.Blockchain для ЦФА).

Конкуренция

Российские конкуренты:

Зарубежные аналоги:

Цитата

«Для успеха импортозамещения иностранных СУБД необходимо, чтобы в предлагаемых отечественных СУБД был реализован весь комплекс инструментов и возможностей, к которому российские разработчики прикладного программного обеспечения привыкли за десятилетия работы с иностранными решениями... Именно поэтому мы встали на путь копирования в нашей СУБД Digital Q.DataBase соответствующей функциональности Microsoft SQL Server и Oracle Database», — отметил Алексей Татаринов, руководитель продукта Digital Q.DataBase, компания «Диасофт» (источник: CNews).

Информация актуальна на 10.07.2026

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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Компания «Диасофт» расширяет возможности «коробочной» версии решения «Кредитный конвейер». Обновление д
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Национальный расчетный депозитарий, входит в группу «Московская Биржа», и компания «Диасофт», один из российских разработчиков программного обеспечения для финансового сектора,

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дарственными системами, настройки бизнес‑процессов и минимизации рисков нарушения закона. Компания «Диасофт» разработала продукт «Взаимодействие с СФР. Запрос сведений из ГИС ЕЦП», чтобы банки

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Компания «Диасофт» объявляет о выпуске бесплатной пробной версии продукта «XBRL Эксперт» (XBRL Engine)

06.07.2026 Digital Q.DataBase от «Диасофт» получила обновленную архитектуру и полноценный аналог службы отчетов SSRS

Компания «Диасофт» выпустила обновление импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase. Ключевыми особеннос
03.07.2026 «Диасофт» добавила реестр инфраструктуры в платформу Digital Q.DevOps

Компания «Диасофт» объявила о расширении возможностей Digital Q.DevOps. В платформу добавлен реестр инф
30.06.2026 «Диасофт» поможет банкам выполнить новые требования Банка России по передаче событий в БКИ за 30 минут

зку событий, подписание, шифрование и отправку файла в БКИ выполнял пользователь, то теперь весь процесс передачи новых событий должен осуществляться автоматически. Продукт «Взаимодействие с БКИ» от «Диасофт» (входит в решение «Кредитный конвейер») позволяет формировать и выгружать данные по группе событий 2.13 в необходимом формате, а также обеспечивает передачу отдельных событий на каждом
29.06.2026 «Диасофт» и «Парус» подтвердили совместимость своих систем

Компания «Диасофт», российский разработчик корпоративных и системных ИТ-решений, и компания «Парус», по
23.06.2026 «Ozon Банк» и «Диасофт» реализовали проект по ЦФА за рекордные четыре месяца

Компания «Диасофт» завершила проект по автоматизации бизнес-процессов оператора информационной системы

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Компания «Диасофт» совершенствует решение Digital Q.AppServer, объединяющее в себе серверы приложений н
18.06.2026 В Digital Q.MessageBroker от «Диасофт» добавлен мониторинг стенда

Специалисты «Диасофт» добавили в платформу Digital Q.MessageBroker мониторинг стенда, предназначенный для контроля работоспособности всей инфраструктуры и работающих на ней прикладных продуктов. Он обеспечи
17.06.2026 «Диасофт» обновил цифровые сервисы ЦИПР-2026 на базе решения Digital Q.Events

Обновление личного кабинета ЦИПР Специалисты «Диасофт» улучшили интерфейс личного кабинета и расширили набор инструментов. Регистрация и оплата участия были объединены в единый пользовательский сценарий, а сама система стала автоматически

16.06.2026 Digital Q.DevOps от «Диасофт» упрощает поставку приложений с помощью Helm-чартов и Helmfile

Компания «Диасофт» расширила возможности платформы Digital Q.DevOps, входящей в состав экосистемы low-c
10.06.2026 «Диасофт» поддержал формат XBRL-CSV и финальную таксономию Банка России 6.1.0.10 в продукте XBRL Engine

Компания «Диасофт» поддержала в программном продукте XBRL Engine возможность работы в соответствии со с
08.06.2026 «Диасофт» расширил возможности «Сервера аутентификации» за счет поддержки SCIM 2.0

Компания «Диасофт» реализовала в продукте «Сервер аутентификации» расширенную поддержку протокола SCIM

04.06.2026 «Диасофт» выпустил AI-driven версию экосистемы Digital Q для конвейерного производства программных продуктов

Компания «Диасофт» представила обновленную AI-driven версию экосистемы Digital Q для разработчиков. Инс
28.05.2026 «Диасофт» обновил платформу Digital Q.Palette до 21 версии Angular

Компания «Диасофт» провела обновление версий базовых фреймворков платформы проектирования интерфейсов D
25.05.2026 «Диасофт» и НИУ ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве

19 мая 2026 года компания «Диасофт», российский разработчик корпоративных и системных ИТ-решений для всех отраслей эконо
21.05.2026 «Диасофт» расширила демостенд Digital Q платформой визуализации данных Digital Q.Sensor BI

Компания «Диасофт» объявила о расширении возможностей демостенда экосистемы low-code-разработки Digital
14.05.2026 «Диасофт» расширяет функциональность продукта «Депозитарный учет» в микросервисной архитектуре

Компания «Диасофт» добавила в продукт «Депозитарный учет» (входит в состав решения «Депозитарий», Digit
13.05.2026 «Диасофт» открыла доступ к бесплатной версии объектного хранилища «S3 Архипелаг»

Компания «Диасофт» выпустила бесплатную коробочную версию объектного хранилища «S3 Архипелаг». Дистрибу
12.05.2026 «Диасофт» и «Качественные Программные Решения» подтвердили совместимость системы Finum.NDFL и СУБД Digital Q.DataBase

Компании «Диасофт» и «Качественные Программные Решения» (ООО «Коллектив Интеллидженс Системс») в рамках
04.05.2026 Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом

Зачем делать собственную СУБД В беседе с ведущим РБК ТВ Сергеем Красновым генеральный директор «Диасофт» Александр Глазков рассказал о СУБД Digital Q.DataBase с функцией «Полиглот» и о том,
23.04.2026 Система электронного документооборота от «Диасофт» ускорит согласование документов благодаря маршрутам обработки

Компания «Диасофт» продолжает совершенствовать систему электронного документооборота (СЭД) Digital Q.ED
16.04.2026 «Диасофт» добавила в «Трекер задач» функциональность для кастомизации интерфейса продукта

Компания «Диасофт» продолжает расширять возможности продукта «Трекер задач». Он входит в состав решения
15.04.2026 «Личный кабинет сотрудника» от «Диасофт» обеспечивает доступ к сервисам компании через единое окно входа

Компания «Диасофт» разработала продукт «Личный кабинет сотрудника» для любых организаций, вне зависимос
07.04.2026 «Диасофт» автоматизировал учет сделок РЕПО с промежуточной выплатой процентов

Компания «Диасофт» расширила функциональность продукта «Фондовые рынки», входящего в состав решения «Ди
06.04.2026 Продукт для учета материалов предприятия от «Диасофт» будет работать с информацией об оборудовании

Компания «Диасофт» развивает программный продукт «Производственные материалы и оборудование», входящий

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Компания «Диасофт» сообщила о том, что разработала новый программный продукт «Форум». Он входит в соста
31.03.2026 «Диасофт» добавил новые функциональные возможности в продукт для управления сбытовой деятельностью предприятий

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30.03.2026 Более 100 готовых библиотек доступны для разработчиков в экосистеме Digital Q от «Диасофт»

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и обучении персонала хранится в разных системах, потенциал роста остается субъективным мнением руководителя, а обучающие курсы являются универсальными для всех. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт». Карина Аванесян, руководитель продуктов направления HCM компании «Диасофт», представила пошаговую модель по управлению компетенциями сотрудников, чтобы они приносили максимальн
26.03.2026 Автоматизированная банковская система Digital Q.CoreBanking от «Диасофт» доказала высокую эффективность на полигонах ИЦК «Финансы»

Компания «Диасофт» успешно завершила функциональное и нагрузочное тестирование автоматизированной банко
26.03.2026 «Диасофт» поддержал требования регулятора в части обмена данными с ФНС, ФНП и СФР в решении «Взаимодействие с госорганами»

Компания «Диасофт» разработала программные продукты для поддержки новых требований регулятора в части о

Публикаций - 1144, упоминаний - 1503

Diasoft и организации, системы, технологии, персоны:

9594 115
Oracle Corporation 7074 109
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 98
SAP SE 5601 66
Microsoft Corporation 25775 64
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 61
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 58
Ростелеком 10948 57
IBM - International Business Machines Corp 9699 55
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 51
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 49
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 49
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 44
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 39
Intel Corporation 12811 37
Softline - Софтлайн 3743 37
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 35
R-Vision - Р-Вижн 267 30
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 29
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 29
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 27
Бифит - Bifit 91 27
ПрограмБанк 98 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 27
Naumen - Наумен 752 26
Yandex - Яндекс 9216 26
ФОРС - Центр разработки 703 25
Программный Продукт ГК 104 25
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 24
Инверсия - Инверсия НПФ 156 24
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 24
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 24
Ред Софт - Red Soft 1236 24
Neoflex - Неофлекс 257 23
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 23
Rimini Street 77 23
Ланит Интеграция 219 23
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 23
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 23
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 115
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 105
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 89
Альфа-Банк 1979 66
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 62
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 53
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 52
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 52
Почта России ПАО 2370 52
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 49
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 48
ГПБ - Газпромбанк 1273 47
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 44
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 43
ПСБ - Промсвязьбанк 963 42
МКБ - Московский кредитный банк 657 42
НСПК - Национальная система платежных карт 948 39
РЖД - Российские железные дороги 2096 38
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 38
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 36
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 36
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 35
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 34
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 33
Кофемания 85 32
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 32
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 31
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 31
ВТБ - Почта Банк 514 31
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 30
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 29
Газпром нефть 725 27
Ингосстрах СПАО 478 26
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 26
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 25
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 24
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 23
Газпром ПАО 1493 23
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 22
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 181
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 100
Федеральное казначейство России 1949 75
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 61
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 54
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 44
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 39
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 30
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 25
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 22
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 19
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 18
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 16
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 14
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 11
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 10
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 7
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 7
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 7
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 6
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 6
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 29
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 17
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 16
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 15
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 10
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 4
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ФПА - Федеральная палата адвокатов 5 2
ЛДПР 116 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
СРО НФА - Национальная финансовая ассоциация 4 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
ПАРТАД - Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев 7 1
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
АБСЗ - Ассоциация банков Северо-Запада - АКБ СПб - Ассоциация коммерческих банков Санкт-Петербурга 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 562
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 509
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 401
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 300
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 237
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 209
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 199
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 152
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 149
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 148
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 146
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 139
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 137
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 133
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 117
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 117
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 110
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 106
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 103
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 94
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 93
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 92
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 91
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 81
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 76
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 67
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 67
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 66
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 66
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 65
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 64
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 60
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 59
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 59
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 58
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 58
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 57
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 57
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 56
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 55
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 460
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 67
Diasoft FA# АБС 68 65
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 57
Diasoft Flextera 57 56
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 45
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 44
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 42
Linux OS 11533 39
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 37
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 36
Новые облачные технологии - МойОфис 958 36
Oracle Java - язык программирования 3469 32
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 30
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 30
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 29
Microsoft Windows 16882 29
Diasoft 4x4 29 27
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 27
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 25
Microsoft Office 4170 25
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 24
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 23
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 23
НКТ - Р7-Офис 543 22
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 22
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 21
1С:ERP Управление предприятием 841 19
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 19
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 18
Diasoft 5NT 24 18
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 18
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 18
Diasoft FA# Beans - Diasoft Financial Architecture 17 17
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 17
Diasoft Flextera BI 17 17
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 15
Microsoft Windows 2000 8678 15
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 15
Глазков Александр 151 147
Шадаев Максут 1210 47
Гребенщиков Дмитрий 39 39
Панченко Иван 197 38
Мельникова Алиса 100 38
Сахаров Александр 93 35
Сологуб Денис 75 35
Натрусов Артем 313 35
Врацкий Андрей 175 33
Галкин Николай 140 32
Глухов Иван 35 32
Белоусов Максим 109 31
Нестеров Алексей 175 31
Артюхов Сергей 66 31
Суровец Дмитрий 115 31
Урусов Виктор 157 30
Цыганков Дмитрий 38 29
Аникин Дмитрий 68 29
Албычев Александр 168 28
Козырев Алексей 328 27
Пирогова Ирина 31 27
Желтухин Вадим 72 27
Чаркин Евгений 317 26
Путятинский Сергей 112 26
Фомичев Андрей 74 26
Михалев Евгений 98 25
Дьяченко Валерий 96 24
Воронин Павел 196 24
Андрианов Павел 86 23
Трапезин Владимир 30 22
Кирьянова Александра 169 22
Копысов Виталий 64 22
Емельченков Сергей 141 22
Аитов Тимур 197 21
Hope Paul - Хоуп Пол 23 21
Марковский Роман 27 21
Шпак Василий 279 21
Бурилов Андрей 117 21
Карпунин Алексей 51 21
Лагунов Андрей 43 21
Россия - РФ - Российская федерация 166168 653
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 200
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 71
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 53
Европа 24964 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 25
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 21
Германия - Федеративная Республика 13221 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 15
Россия - СФО - Новосибирск 4876 15
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Азия - Азиатский регион 5920 12
Украина 7928 11
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Индия - Bharat 5869 11
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Европа Восточная 3138 9
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 7
Великобритания - Лондон 2432 7
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Канада 5081 6
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Атлас страхования 14 7
Ведомости 1466 6
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
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Fortune 211 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
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DB-Engines 8 1
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Forbes - Форбс 1002 1
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 10
IDC FinTech Ranking 8 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
Forrester Research 834 6
IDC Financial Insights 10 5
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 4
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 4
Gartner Magic Quadrant International Retail Core Banking Systems 3 3
Informa - Ovum - Omdia 155 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
IBSi - IBS Intelligence 7 3
Celent - Celent Communications 12 3
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
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ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
CNews Fast рейтинг 55 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
Fortune Global 100 142 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
CNews Мишень 186 1
Technavio 29 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
In-Stat 115 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
IDC Security & Vulnerability Management 4 1
Coleman Parkes 11 1
Gartner Four Approaches to Multichannel Integration for Retail Banking 1 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский рынок ERP 24 1
Juniper Research 131 1
Fortune Global 500 295 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 17
РАН - Российская академия наук 2122 15
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 12
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 3
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 2
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 2
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 21 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 30 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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