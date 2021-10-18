Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Diasoft
Диасофт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 354, упоминаний - 572
Diasoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Глазков Александр 57 21
|Гребенщиков Дмитрий 22 15
|Емельченков Сергей 83 12
|Дворкович Аркадий 169 10
|Лагунов Андрей 10 10
|Бижан Михаил 10 10
|Марова Юлия 10 9
|Казанцев Сергей 11 9
|Сологуб Денис 16 9
|Четвернин Алексей 651 8
|Горбунов Сергей 12 8
|Рустамов Рустам 169 7
|Аникин Леонид 45 7
|Хайруллин Айрат 39 6
|Никифоров Николай 1126 6
|Мотренко Андрей 10 6
|Касаткин Алексей 9 6
|Золотых Кирилл 11 6
|Сергиенко Дмитрий 12 5
|Горский Николай 9 5
|Зубанов Андрей 9 5
|Исаев Алексей 12 5
|Семенова Марина 9 5
|Фридштанд Андрей 11 5
|Кузьмин Павел 14 5
|Слуцкий Александр 7 5
|Дьяченко Валерий 66 5
|Успенский Александр 7 5
|Белоусов Максим 59 5
|Пущаков Сергей 10 5
|Шипов Савва 70 5
|Сентябрев Евгений 8 5
|Краснов Александр 48 5
|Белов Кирилл 14 5
|Добриднюк Сергей 5 4
|Кузьмичева Анастасия 4 4
|Локоть Андрей 8 4
|Зайчиков Илья 12 4
|Лагода Георгий 51 4
|Путятинский Сергей 53 4
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757223, в очереди разбора - 660913.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757223, в очереди разбора - 660913.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru