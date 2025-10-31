Разделы

«Диасофт» автоматизирует взаимодействие банков с ФНС через СМЭВ согласно указанию Банка России № 6952-У

С 1 января 2026 г. вступает в силу указание Банка России № 6952-У*, оно заменит собой положение 440-П. С указанной даты для обмена документами между банками и налоговыми органами необходимо будет использовать систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Для поддержки законодательных изменений компания «Диасофт» создала новый программный продукт «Взаимодействие с ФНС (6952-У)». Он входит в состав решения «Взаимодействие с госорганами» и предназначен для автоматизации работы банков с ФНС через СМЭВ. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

«Взаимодействие с ФНС (6952-У)» дает возможность: загружать электронные документы ФНС из СМЭВ; автоматически обрабатывать загруженные документы; подписывать электронные сообщения УКЭП; расшифровывать и автоматически выполнять операции в АБС; формировать исходящие документы с ответами, передавать их на отправку; хранить информацию на всех этапах обработки (в том числе сообщения с ЭП банка и ЭП СМЭВ); смотреть истории обработки информации по каждому входящему и исходящему документу.

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем
Безопасность

Продукт поддерживает работу со всеми основными документами ФНС, включая: RPO и ROO – решения о приостановлении и об отмене приостановления операций по счетам; RPS – решение о продлении или отказе в продлении сроков представления документов; ZSN – запрос о представлении справки о наличии счетов; ZSO – запрос о представлении справки об остатках денежных средств; ZSV – запрос о представлении выписки по операциям; ZSD – запрос о представлении копий документов; PB – подтверждение о получении Электронного документа налогового органа; BOS – справка/сведения об остатках денежных средств; BNP – сообщение о неисполнении (частичном исполнении) поручения; BVS|BVD – выписка по операциям на счете; BNS – справка о наличии счетов; BDS – копии документов; BUB – уведомление о переходе на СМЭВ; KWT – квитанция УО ФНС России с информацией о положительном или отрицательном результате проверки.

Продукт обеспечивает обмен видами сведений (ВС) СМЭВ с ФНС: передача документов банков, подразделений Банка России, оператора платформы цифрового рубля в налоговые органы в рамках контрольных мероприятий; передача в банки, подразделения Банка России, оператору платформы цифрового рубля документов налоговых органов в рамках контрольных мероприятий.

