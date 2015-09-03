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BeiDou BDS Бэйдоу Китайская спутниковая система навигации
- GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы
- Роскосмос - ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации
- ESA - Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства
- U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|03.09.2015
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Россия и Китай будут сотрудничать в сфере применения навигационных систем BEIDOU и ГЛОНАСС при автоперевозках
внимание использованию навигационных систем при осуществлении автомобильных перевозок между Россией и Китаем. Стороны рассмотрели возможность использования технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС и BEIDOU в сфере мониторинга транспортных средств при трансграничных перевозках. В Китае в этом году были установлены требования по оснащению автомобильными навигационными системами пассажирских
|30.01.2015
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Россия и Китай договорились о гармонизации стандартов и совместной подготовке специалистов в области спутниковой навигации
Китайская академия наук, Китайская северная промышленная корпорация, компания Unistrong и другие. В ходе заседания обсуждались вопросы обеспечения совместимости и взаимодополняемости систем ГЛОНАСС и BeiDou, функциональных дополнений, мониторинга ГНСС и применения навигационных технологий. Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» возглавило с российской стороны подгруппу по взаимодействию в сфе
|01.10.2014
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Китай разворачивает глобальную систему ДЗЗ
В течение 10 лет Китай планирует построить систему наблюдения Земли, которая будет включать спутники ДЗЗ, пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, а также спутниковую навигацию Beidou. К настоящему времени Китай уже построил сеть спутников, космическую станцию и ряд других объектов для наблюдения Земли. По словам китайских чиновников, впереди еще много работы по практ
|07.07.2014
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НП ГЛОНАСС и Канцелярия по спутниковой навигации договорились о сотрудничестве по ряду пилотных проектов
SCNO) и НП ГЛОНАСС обсудили развитие сотрудничества в части применения технологий на основе ГЛОНАСС/BeiDou. Как сообщили CNews в НП ГЛОНАСС, стороны подтвердили необходимость создания Подкомисс
|17.04.2012
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К 2020 г. Китай полностью развернет собственную глобальную навигационную спутниковую систему «Бэйдоу»
2020 г. Китай полностью развернет собственную глобальную навигационную спутниковую систему (ГНСС) «Бэйдоу» («Компас»), сообщает «ТАСС-Телеком» со ссылкой на слова главного инженера Китайской н
|27.12.2011
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"Китайский ГЛОНАСС" сильно отстает от российского
Национальная навигационная система Китая под названием Beidou (в переводе с китайского - «Большая медведица») запущена в эксплуатацию в ограниченном режиме, сообщает сегодня, 27 декабря, со ссылкой на официальный источник агентство Xinhua. Пока в з
|01.12.2010
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Harman/Kardon BDS-800
обытий. Мы с уверенностью можем утверждать, что соприкосновение с «важнейшим из искусств» сегодня перешло на абсолютно новый уровень качества, воплощением которого является новая модель Harman/Kardon BDS-800! BDS-800 - это 5.1–канальная система, которая включает в себя мощный ресивер, интегрированный с проигрывателем Blu-Ray дисков и FM-тюнером, четыре акустические системы и мощный а
|28.09.2010
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«Интеллект Телеком» и ZTE представили устройства с поддержкой ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou для систем мониторинга и управления транспортом
кт. В Российском павильоне было продемонстрировано оборудование для систем мониторинга и управления транспортом на базе новейшего российского навигационного приемника с поддержкой ГЛОНАСС/GPS/Galileo/Beidou. Представленные устройства могут автоматически переключаться также для работы в GSM, UMTS и CDMA2000 сетях сотовой связи. Совместная экспозиция «Интеллект Телеком» и ZTE Corporation пред
|18.01.2010
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В Китае запущен третий спутник для навигационной системы «Бэйдоу»
17 января с Сичанского космодрома (Юго-Западный Китай) с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3В" успешно выведен на намеченную орбиту третий навигационный спутник "Бэйдоу", предназначенный для создания одноименной системы спутниковой навигации, сообщает информационное агенство Синьхуа. Это первый запуск спутника в этом году в Китае и 122-й запуск ракеты-н
|29.10.2008
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Китай планирует запустить 12 навигационно-локационных спутников "Бэйдоу"
Как сообщает агентство Синьхуа, Китай планирует в 2009 г. запустить еще 12 навигационно-локационных спутников "Бэйдоу" ("Путеводная звезда"). Ожидается, что в 2010 году китайская спутниковая навигационная система начнет выполнять основные функции по всей стране и в сопредельных районах. Для полного форм
BeiDou и организации, системы, технологии, персоны:
|Гурко Александр 139 7
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Сорокин Андрей 23 3
|Белянко Евгений 21 3
|Ионин Андрей 11 3
|Райкевич Алексей 129 3
|Путин Владимир 3454 3
|Мылицын Роман 111 3
|Blass Evan - Бласс Эван 36 2
|Соколов Максим 27 2
|Цыденов Алексей 14 2
|Циолковский Константин 47 2
|Шишкова Татьяна 17 2
|Рахманов Максим 47 2
|Bond James - Бонд Джеймс 86 2
|Германович Сергей 5 2
|Подкопаев Артемий 2 2
|Евтушенко Олег 145 2
|Белов Виктор 60 1
|Масберг Георгий 6 1
|Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 1
|Ping Guo - Пин Го 23 1
|Бутин Вячеслав 12 1
|Комиссаров Алексей 26 1
|Пименов Андрей 7 1
|Врублевский Андрей 7 1
|Недосеков Андрей 25 1
|Манцветов Константин 10 1
|Липатов Михаил 7 1
|Патрушев Николай 30 1
|Туров Владимир 11 1
|Черников Владимир 3 1
|Емельянов Антон 63 1
|Петричкович Ярослав 30 1
|Лебедев Иван 21 1
|Лисицкий Павел 1 1
|Левитин Игорь 35 1
|Комаров Игорь 8 1
|Keqiang Li - Кэцян Ли 8 1
|Lejeune Alain - Лежен Алан 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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