BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации

Россия и Китай будут сотрудничать в сфере применения навигационных систем BEIDOU и ГЛОНАСС при автоперевозках внимание использованию навигационных систем при осуществлении автомобильных перевозок между Россией и Китаем. Стороны рассмотрели возможность использования технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС и BEIDOU в сфере мониторинга транспортных средств при трансграничных перевозках. В Китае в этом году были установлены требования по оснащению автомобильными навигационными системами пассажирских

Россия и Китай договорились о гармонизации стандартов и совместной подготовке специалистов в области спутниковой навигации Китайская академия наук, Китайская северная промышленная корпорация, компания Unistrong и другие. В ходе заседания обсуждались вопросы обеспечения совместимости и взаимодополняемости систем ГЛОНАСС и BeiDou, функциональных дополнений, мониторинга ГНСС и применения навигационных технологий. Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» возглавило с российской стороны подгруппу по взаимодействию в сфе

Китай разворачивает глобальную систему ДЗЗ В течение 10 лет Китай планирует построить систему наблюдения Земли, которая будет включать спутники ДЗЗ, пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, а также спутниковую навигацию Beidou. К настоящему времени Китай уже построил сеть спутников, космическую станцию и ряд других объектов для наблюдения Земли. По словам китайских чиновников, впереди еще много работы по практ

НП ГЛОНАСС и Канцелярия по спутниковой навигации договорились о сотрудничестве по ряду пилотных проектов SCNO) и НП ГЛОНАСС обсудили развитие сотрудничества в части применения технологий на основе ГЛОНАСС/BeiDou. Как сообщили CNews в НП ГЛОНАСС, стороны подтвердили необходимость создания Подкомисс

К 2020 г. Китай полностью развернет собственную глобальную навигационную спутниковую систему «Бэйдоу» 2020 г. Китай полностью развернет собственную глобальную навигационную спутниковую систему (ГНСС) «Бэйдоу» («Компас»), сообщает «ТАСС-Телеком» со ссылкой на слова главного инженера Китайской н

"Китайский ГЛОНАСС" сильно отстает от российского Национальная навигационная система Китая под названием Beidou (в переводе с китайского - «Большая медведица») запущена в эксплуатацию в ограниченном режиме, сообщает сегодня, 27 декабря, со ссылкой на официальный источник агентство Xinhua. Пока в з

Harman/Kardon BDS-800 обытий. Мы с уверенностью можем утверждать, что соприкосновение с «важнейшим из искусств» сегодня перешло на абсолютно новый уровень качества, воплощением которого является новая модель Harman/Kardon BDS-800! BDS-800 - это 5.1–канальная система, которая включает в себя мощный ресивер, интегрированный с проигрывателем Blu-Ray дисков и FM-тюнером, четыре акустические системы и мощный а

«Интеллект Телеком» и ZTE представили устройства с поддержкой ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou для систем мониторинга и управления транспортом кт. В Российском павильоне было продемонстрировано оборудование для систем мониторинга и управления транспортом на базе новейшего российского навигационного приемника с поддержкой ГЛОНАСС/GPS/Galileo/Beidou. Представленные устройства могут автоматически переключаться также для работы в GSM, UMTS и CDMA2000 сетях сотовой связи. Совместная экспозиция «Интеллект Телеком» и ZTE Corporation пред

В Китае запущен третий спутник для навигационной системы «Бэйдоу» 17 января с Сичанского космодрома (Юго-Западный Китай) с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3В" успешно выведен на намеченную орбиту третий навигационный спутник "Бэйдоу", предназначенный для создания одноименной системы спутниковой навигации, сообщает информационное агенство Синьхуа. Это первый запуск спутника в этом году в Китае и 122-й запуск ракеты-н