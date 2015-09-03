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BeiDou BDS Бэйдоу Китайская спутниковая система навигации

BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.09.2015 Россия и Китай будут сотрудничать в сфере применения навигационных систем BEIDOU и ГЛОНАСС при автоперевозках

внимание использованию навигационных систем при осуществлении автомобильных перевозок между Россией и Китаем. Стороны рассмотрели возможность использования технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС и BEIDOU в сфере мониторинга транспортных средств при трансграничных перевозках. В  Китае в этом году были установлены требования по оснащению автомобильными навигационными системами пассажирских
30.01.2015 Россия и Китай договорились о гармонизации стандартов и совместной подготовке специалистов в области спутниковой навигации

Китайская академия наук, Китайская северная промышленная корпорация, компания Unistrong и другие. В ходе заседания обсуждались вопросы обеспечения совместимости и взаимодополняемости систем ГЛОНАСС и BeiDou, функциональных дополнений, мониторинга ГНСС и применения навигационных технологий. Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» возглавило с российской стороны подгруппу по взаимодействию в сфе
01.10.2014 Китай разворачивает глобальную систему ДЗЗ

В течение 10 лет Китай планирует построить систему наблюдения Земли, которая будет включать спутники ДЗЗ, пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, а также спутниковую навигацию Beidou. К настоящему времени Китай уже построил сеть спутников, космическую станцию и ряд других объектов для наблюдения Земли. По словам китайских чиновников, впереди еще много работы по практ
07.07.2014 НП ГЛОНАСС и Канцелярия по спутниковой навигации договорились о сотрудничестве по ряду пилотных проектов

SCNO) и НП ГЛОНАСС обсудили развитие сотрудничества в части применения технологий на основе ГЛОНАСС/BeiDou. Как сообщили CNews в НП ГЛОНАСС, стороны подтвердили необходимость создания Подкомисс
17.04.2012 К 2020 г. Китай полностью развернет собственную глобальную навигационную спутниковую систему «Бэйдоу»

2020 г. Китай полностью развернет собственную глобальную навигационную спутниковую систему (ГНСС) «Бэйдоу» («Компас»), сообщает «ТАСС-Телеком» со ссылкой на слова главного инженера Китайской н
27.12.2011 "Китайский ГЛОНАСС" сильно отстает от российского

Национальная навигационная система Китая под названием Beidou (в переводе с китайского - «Большая медведица») запущена в эксплуатацию в ограниченном режиме, сообщает сегодня, 27 декабря, со ссылкой на официальный источник агентство Xinhua. Пока в з
01.12.2010 Harman/Kardon BDS-800

обытий. Мы с уверенностью можем утверждать, что соприкосновение с «важнейшим из искусств» сегодня перешло на абсолютно новый уровень качества, воплощением которого является новая модель Harman/Kardon BDS-800! BDS-800 - это 5.1–канальная система, которая включает в себя мощный ресивер, интегрированный с проигрывателем Blu-Ray дисков и FM-тюнером, четыре акустические системы и мощный а
28.09.2010 «Интеллект Телеком» и ZTE представили устройства с поддержкой ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou для систем мониторинга и управления транспортом

кт. В Российском павильоне было продемонстрировано оборудование для систем мониторинга и управления транспортом на базе новейшего российского навигационного приемника с поддержкой ГЛОНАСС/GPS/Galileo/Beidou. Представленные устройства могут автоматически переключаться также для работы в GSM, UMTS и CDMA2000 сетях сотовой связи. Совместная экспозиция «Интеллект Телеком» и ZTE Corporation пред
18.01.2010 В Китае запущен третий спутник для навигационной системы «Бэйдоу»

17 января с Сичанского космодрома (Юго-Западный Китай) с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3В" успешно выведен на намеченную орбиту третий навигационный спутник "Бэйдоу", предназначенный для создания одноименной системы спутниковой навигации, сообщает информационное агенство Синьхуа. Это первый запуск спутника в этом году в Китае и 122-й запуск ракеты-н
29.10.2008 Китай планирует запустить 12 навигационно-локационных спутников "Бэйдоу"

Как сообщает агентство Синьхуа, Китай планирует в 2009 г. запустить еще 12 навигационно-локационных спутников "Бэйдоу" ("Путеводная звезда"). Ожидается, что в 2010 году китайская спутниковая навигационная система начнет выполнять основные функции по всей стране и в сопредельных районах. Для полного форм

Публикаций - 289, упоминаний - 298

BeiDou и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4676 60
Google LLC 12688 55
Samsung Electronics 11064 48
Xiaomi - Сяоми 2231 40
Qualcomm Technologies 1974 29
MediaTek - Ralink 595 23
Apple Inc 13154 22
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 14
Yandex - Яндекс 9216 12
Sony 6739 12
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 104 12
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 11
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 11
Microsoft Corporation 25775 10
BBK OPPO Electronics 484 10
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 9
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
Lenovo Group 2446 8
ГЛОНАСС АО 278 8
Ростелеком 10948 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Intel Corporation 12811 7
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 7
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 6
BBK OnePlus 298 6
X Corp - Twitter 2938 6
LG Electronics 3735 6
Ред Софт - Red Soft 1236 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Garmin - Гармин 233 6
Inform GmbH 65 5
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
МегаФон 10742 5
ZTE Corporation 800 5
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 5
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 7
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Связной ГК 1401 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Спектр НППФ 4 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
NORINCO - China North Industries Corporation - Норинко - Китайская северная индустриальная корпорация - Северная промышленная корпорация Китая 3 3
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Carl Zeiss AG 307 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 3
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Caterpillar - 93 2
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 46 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Почта России ПАО 2370 2
BMW Group 482 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 1
БЕРГ - BERG 20 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
CF Industries 4 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Распадская угольная компания 15 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 1
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 10 1
Родник 91 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 43
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 2
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
Правительство РФ - Морская коллегия 8 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 21
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
TIAA - Альянс разработчиков телематической индустрии Китая 2 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ГосИнформСистемы 160 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 184
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 179
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 175
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 146
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 144
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 139
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 131
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 130
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 110
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 107
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 105
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 101
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 99
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 98
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 98
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 93
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 91
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 89
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 82
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 78
Наушники - Headphones 4478 78
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 78
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 77
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 76
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 74
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 73
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 70
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 68
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 67
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 62
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 61
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 60
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 58
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 58
SIM-card - Nano-SIM - Mini-SIM - Micro-SIM 335 58
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 55
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 51
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 50
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 48
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 48
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 245
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 229
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 167
Google Android 15243 81
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 81
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 75
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 54
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 71 53
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 50
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 49
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 39
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 39
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 39
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 32
Huawei AppGallery 353 27
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 26
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 91 25
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 25
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 24
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 113 23
Honor SuperCharge 193 23
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 23
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 22
Qualcomm aptX Adaptive audio - Qualcomm aptX Lossless - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 110 21
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 20
Samsung Galaxy Note 702 18
Apple iOS 8583 17
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 17
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 16
Samsung Galaxy 1035 16
Google Android 8 - Android Oreo 198 16
Huawei nova - Серия смартфона 115 16
Imagination Technologies - PowerVR - серия видеокарт 220 15
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 15
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 15
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 14
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 14
Linux OS 11533 13
Google Android 9 - Android Pie 217 13
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 13
Гурко Александр 139 7
Медведев Дмитрий 1665 4
Сорокин Андрей 23 3
Белянко Евгений 21 3
Ионин Андрей 11 3
Райкевич Алексей 129 3
Путин Владимир 3454 3
Мылицын Роман 111 3
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Цыденов Алексей 14 2
Циолковский Константин 47 2
Шишкова Татьяна 17 2
Рахманов Максим 47 2
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Евтушенко Олег 145 2
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Врублевский Андрей 7 1
Недосеков Андрей 25 1
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Липатов Михаил 7 1
Патрушев Николай 30 1
Туров Владимир 11 1
Черников Владимир 3 1
Емельянов Антон 63 1
Петричкович Ярослав 30 1
Лебедев Иван 21 1
Лисицкий Павел 1 1
Левитин Игорь 35 1
Комаров Игорь 8 1
Keqiang Li - Кэцян Ли 8 1
Lejeune Alain - Лежен Алан 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 198
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 131
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 63
Европа 24964 46
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 35
Индия - Bharat 5869 26
Земля - планета Солнечной системы 10865 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
Китай - Тайвань 4245 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Япония 13807 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Китай - Сычуань 96 6
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
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Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Канада 5081 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Китай - Шанхай 833 4
Китай - Пекин - Beijing 1096 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 3
Сатурн - Титан (спутник) 533 3
Казахстан - Республика 6048 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Украина 7928 3
США - Калифорния 4829 3
Испания - Каталония - Барселона 752 3
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 49
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