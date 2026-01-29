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«М.видео» объявляет о старте продаж смартфонов серии Redmi Note 15 «М.видео» объявляет о старте продаж серии Redmi Note 15, включающую четыре модели - Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15

Выпущен ультрадешевый смартфон Xiaomi Redmi Note с продвинутой камерой нового Apple iPhone 16 Pro Max на 1 ТБ можно купить 10 таких смартфонов. В индийской рознице новый Redmi Note 14 SE 5G оценивается в 14 тыс. рупий или около 12,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 ию

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В России начались официальные продажи нового дешевого смартфона Xiaomi с огромным экраном и камерой на 200 МП Бюджетный, но только на бумаге В России стартовали продажи нового среднебюджетного смартфона Xiaomi Redmi Note 14S с большим 6,67-дюймовым экраном, о чем CNews сообщили представители дис

Смартфон Redmi Note 14S появился в продаже в «Ситилинке» В «Ситилинке» стал доступен для покупки Redmi Note 14S – смартфон с камерой 200 МП и AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц.

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж смартфона Redmi Note 14S «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Redmi Note 14S, который дополнит серию Redmi 14. Стоимость новинки составит от 25 990 руб. Об

Аналитики геосоциального приложения Blink назвали самые популярные смартфоны зумеров в 2025 году ne 14 Pro; Phone 14 Pro Max. В топ-3 популярных моделей на Android попали Redmi 12 4G, Galaxy A15 и Redmi Note 12 4G NFC. Реже всего, по статистике, зумеры пользуются смартфонами Redmi 10c и In

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Xiaomi выпустила идеальные смартфоны для России без переплаты за 5G. Они дешевые, мощные и с большим экраном ), которых в России до сих пор нет, хотя во многих других странах они активно развиваются с 2019 г. Xiaomi Redmi Note 14 4G На мировом рынке базовый Redmi Note 14 4G стоит от $199 (20,3 тыс. ру

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Заклятый конкурент Xiaomi начал продавать в России невероятно дешевого «убийцу» Redmi Note. Видео привезла в Россию смартфон Note 50. Созданный, как видно из названия, для конкуренции с культовыми Xiaomi Redmi Note, он стоит в несколько раз дешевле самого доступного представителя этой сери

Смартфон Xiaomi Redmi Note 12S доступен в diHouse DiHouse (входит в группу «Ланит») представила на российском рынке Xiaomi Redmi Note 12S – новый смартфон, призванный сделать функции флагманского уровня более доступн

Redmi Note 12 Pro доступен для покупки в России Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о старте продаж нового смартфона серии Redmi Note 12 Pro на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Redmi

Любимый россиянами Xiaomi убил 8-летнюю девочку. Смартфон взорвался в ее руках, хотя не был на подзарядке «Фаталити» от Xiaomi Смартфон Redmi Note 5 Pro компании Xiaomi стал причиной смерти восьмилетней девочки из Индии по имени

В России начались официальные продажи сверхдешевых смартфонов Xiaomi с камерой лучше, чем у новых iPhone в «Ситилинке» она тоже стоит на 1000 дешевле. «Сегодня у нас стартовали продажи линейки смартфонов Xiaomi Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro+. В «Ситилинке» на старте продаж Xiaomi Redmi Not

Серия Redmi Note 12 поступает в продажу в России Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о старте продаже смартфонов серии Redmi Note 12 в России. Линейка включает в себя два устройства: Redmi Note 12 и Red

Xiaomi выпускает смартфон на суперпроцессоре мощностью как у iPhone 14 Pro, но втрое дешевле. Цена, видео Зачем платить больше Компания Xiaomi показала смартфон Redmi Note 12 Turbo – первый в мире телефон с продвинутым процессором Qualcomm 7 Gen 2 Plus.

Xiaomi оставила Россию без знаменитой серии смартфонов Redmi Note. Продажи перенесены без объяснения причин рознице Xiaomi и у партнеров», – заявили CNews представители Xiaomi. Добавим, что серия смартфонов Xiaomi Redmi Note, начиная с самого первого поколения, пользуется заслуженной популярностью с

Xiaomi наводнила Россию смартфонами среднего уровня по бешеным ценам Новинки Redmi для российского рынка Компания Xiaomi привезла в Россию смартфоны линейки Redmi Note 11. Redmi – это ее дочерний бренд, образованный в январе 2019 г. из одноименной ли

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Xiaomi выпустила дешевые и мощные смартфоны, плхожие на iPhone 13. Цены Желанные бюджетники Xiaomi Компания Xiaomi анонсировала три новых смартфона линейки Redmi Note, одной из самых популярных в своем модельном ряду, в том числе и в России. Серия с

Xiaomi везет в Россию смартфон, который можно сломать пополам руками. Цена, видео Бюджетные новинки Xiaomi Компания Xiaomi готовится к российскому релизу смартфонов Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, премьерный показ которых состоялся в Индии 4 марта

Новый бестселлер Xiaomi Redmi Note получит экран лучше, чем у iPhone Масштабное обновление Redmi Note Компания Xiaomi запланировала на март 2021 г. презентацию смартфонов Redmi Note

Мировые продажи смартфонов серии Redmi Note превысили 140 миллионов альной странице Xiaomi в социальной сети Weibo объявил, что глобальные продажи смартфонов семейства Redmi Note суммарно достигли 140 млн экземпляров. Кроме того, согласно данным аналитической к

Xiaomi начала продавать в России три дешевых смартфона и один суперфлагман. Цены ре новых (для российского рынка) смартфона – по два из линеек Mi и Redmi. Первую серию представляют Redmi Note 9 и Note 9 Pro, вышедшие в КНР в марте 2020 г. под названиями Redmi Note 9

В России начинаются продажи мощных и дешевых смартфонов, настоящих «убийц» Xiaomi. Цена, видео сообщал CNews, состоялся в первых числах марта 2020 г. в Индии, и это прямые конкуренты смартфонов Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Pro Max – их Xiaomi показала 13 марта 2020 г. В российской рознице

В России появился дешевый смартфон Xiaomi с большим аккумулятором и пятью камерами. Видео Новинка Xiaomi для России Компания Xiaomi сообщила CNews о начале российских продаж смартфона Redmi Note 9S, относящегося к среднему ценовому сегменту. Он представляет собой международную

Xiaomi выпустила два дешевых флагмана с огромной батареей и отличной камерой. Цена Новые бюджетники Xiaomi Компания Xiaomi провела презентацию смартфона Redmi Note 9 Pro и его улучшенной модификации Redmi Note 9 Pro Max. Оба аппарата пришл

Xiaomi выпускает дешевый смартфон с производительностью как у флагмана Samsung были последние смартфоны линейки, которые Xiaomi выпустила в составе основного бренда. Самый первый Xiaomi Redmi Note. Дата релиза - март 2014 года В начале января 2019 г. Redmi была выделена в

В Россию приехали первые в мире смартфоны с камерой 108 МП, дешевле iPhone с 12 МП. Цена ущий рекорд составил 64 МП, и он тоже принадлежит Xiaomi. Такую камеру она установила, к примеру, в Redmi Note 8 Pro. Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro – это международные версии смартфонов Xiaomi CC

Xiaomi представила в России Mi Note 10 и Redmi Note 8T. Цены гапиксельную фотокамеру из пяти модулей и батарею ёмкостью 5260 мАч. Также в России был анонсирован Redmi Note 8T — новый представитель популярного семейства смартфонов Redmi. Основная фотокаме

Выпущен камерофон-«убийца» Xiaomi дешевле 9000 руб. Видео Xiaomi Компания Realme показала новейший бюджетный смартфон Realme 5s, нацеленный на конкуренцию с Redmi Note 8 Pro. Моноблоки схожи внешне и по ряду характеристик, однако Realme 5s выигрывает

Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цены Xiaomi представила на российском рынке новый смартфон среднего ценового сегмента Redmi Note 8 Pro с рекомендованной розничной ценой от 17 990 рублей. Став первым в линейке Xi

В России начались продажи дешевого смартфона Xiaomi с камерой лучше, чем у нового iPhone. Цена Российский дебют На территории России начались продажи новейшего камерофона Redmi Note 8 Pro на компании Xiaomi. Премьера смартфона в Китае состоялась 29 августа 2019 г.

Начались продажи сверхдешевого смартфона с рекордной 64 МП камерой. Цена нонса) смартфон с 64-мегапиксельной камерой. Моноблок Realme XT оказался очень дешевым даже на фоне Xiaomi Redmi Note 8 Pro, который был показан на день позже Realme XT – 27 августа 2019 г. В К