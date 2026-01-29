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Xiaomi Redmi Note Серия смартфонов

Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов

СОБЫТИЯ

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29.01.2026 В России начались продажи серии смартфонов Redmi Note 15: титаническая прочность в сочетании с продвинутой камерой

ребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi и Redmi, представляет на российском рынке серию Redmi Note 15, включающую 4 модели - Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15 Pro 5
29.01.2026 «М.видео» объявляет о старте продаж смартфонов серии Redmi Note 15

«М.видео» объявляет о старте продаж серии Redmi Note 15, включающую четыре модели - Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15

28.07.2025 Выпущен ультрадешевый смартфон Xiaomi Redmi Note с продвинутой камерой

нового Apple iPhone 16 Pro Max на 1 ТБ можно купить 10 таких смартфонов. В индийской рознице новый Redmi Note 14 SE 5G оценивается в 14 тыс. рупий или около 12,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 ию
13.05.2025 Xiaomi в опасности. Выпущен «убийца» Redmi Note за $110 с огромной батареей. Производитель любим россиянами

с. руб.) юаней соответственно. Новинки Meizu можно считать полноценной заменой постоянно дорожающим Redmi Note. Как сообщал CNews, в России Redmi Note 14S с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ вст
17.04.2025 В России начались официальные продажи нового дешевого смартфона Xiaomi с огромным экраном и камерой на 200 МП

Бюджетный, но только на бумаге В России стартовали продажи нового среднебюджетного смартфона Xiaomi Redmi Note 14S с большим 6,67-дюймовым экраном, о чем CNews сообщили представители дис
17.04.2025 Смартфон Redmi Note 14S появился в продаже в «Ситилинке»

В «Ситилинке» стал доступен для покупки Redmi Note 14S – смартфон с камерой 200 МП и AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц.
17.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж смартфона Redmi Note 14S

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Redmi Note 14S, который дополнит серию Redmi 14. Стоимость новинки составит от 25 990 руб. Об
09.04.2025 Аналитики геосоциального приложения Blink назвали самые популярные смартфоны зумеров в 2025 году

ne 14 Pro; Phone 14 Pro Max. В топ-3 популярных моделей на Android попали Redmi 12 4G, Galaxy A15 и Redmi Note 12 4G NFC. Реже всего, по статистике, зумеры пользуются смартфонами Redmi 10c и In
13.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи смартфонов серии Redmi Note 14

«М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфонов серии Redmi Note 14. Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — от 18 990 руб. В период до 9

13.01.2025 Xiaomi выпустила идеальные смартфоны для России без переплаты за 5G. Они дешевые, мощные и с большим экраном

), которых в России до сих пор нет, хотя во многих других странах они активно развиваются с 2019 г. Xiaomi Redmi Note 14 4G На мировом рынке базовый Redmi Note 14 4G стоит от $199 (20,3 тыс. ру
23.12.2024 Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM
28.03.2024 В МТС стартовал предзаказ флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra
28.03.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на смартфон Xiaomi 14 Ultra в России
15.02.2024 МТС открыла продажи смартфонов серии Redmi Note 13

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о старте продаж смартфонов Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13. Новинки уже доступны онл
14.02.2024 Заклятый конкурент Xiaomi начал продавать в России невероятно дешевого «убийцу» Redmi Note. Видео

привезла в Россию смартфон Note 50. Созданный, как видно из названия, для конкуренции с культовыми Xiaomi Redmi Note, он стоит в несколько раз дешевле самого доступного представителя этой сери
25.05.2023 Смартфон Xiaomi Redmi Note 12S доступен в diHouse

DiHouse (входит в группу «Ланит») представила на российском рынке Xiaomi Redmi Note 12S – новый смартфон, призванный сделать функции флагманского уровня более доступн
27.04.2023 Redmi Note 12 Pro доступен для покупки в России

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о старте продаж нового смартфона серии Redmi Note 12 Pro на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Redmi
25.04.2023 Любимый россиянами Xiaomi убил 8-летнюю девочку. Смартфон взорвался в ее руках, хотя не был на подзарядке

«Фаталити» от Xiaomi Смартфон Redmi Note 5 Pro компании Xiaomi стал причиной смерти восьмилетней девочки из Индии по имени

06.04.2023 В России начались официальные продажи сверхдешевых смартфонов Xiaomi с камерой лучше, чем у новых iPhone

в «Ситилинке» она тоже стоит на 1000 дешевле. «Сегодня у нас стартовали продажи линейки смартфонов Xiaomi Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro+. В «Ситилинке» на старте продаж Xiaomi Redmi Not
06.04.2023 Серия Redmi Note 12 поступает в продажу в России

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о старте продаже смартфонов серии Redmi Note 12 в России. Линейка включает в себя два устройства: Redmi Note 12 и Red
28.03.2023 Xiaomi выпускает смартфон на суперпроцессоре мощностью как у iPhone 14 Pro, но втрое дешевле. Цена, видео

Зачем платить больше Компания Xiaomi показала смартфон Redmi Note 12 Turbo – первый в мире телефон с продвинутым процессором Qualcomm 7 Gen 2 Plus.

06.04.2022 Xiaomi оставила Россию без знаменитой серии смартфонов Redmi Note. Продажи перенесены без объяснения причин

рознице Xiaomi и у партнеров», – заявили CNews представители Xiaomi. Добавим, что серия смартфонов Xiaomi Redmi Note, начиная с самого первого поколения, пользуется заслуженной популярностью с
11.03.2022 Xiaomi наводнила Россию смартфонами среднего уровня по бешеным ценам

Новинки Redmi для российского рынка Компания Xiaomi привезла в Россию смартфоны линейки Redmi Note 11. Redmi – это ее дочерний бренд, образованный в январе 2019 г. из одноименной ли
25.11.2021 Xiaomi выпустила сверхдешевую версию популярного смартфона «специально для России». Фото

Смартфон для россиян Компания Xiaomi анонсировала новый смартфон Redmi Note 11 4G. Это дешевая версия популярной модели Redmi Note 11 5G, анонсированно
29.10.2021 Xiaomi выпустила дешевые и мощные смартфоны, плхожие на iPhone 13. Цены

Желанные бюджетники Xiaomi Компания Xiaomi анонсировала три новых смартфона линейки Redmi Note, одной из самых популярных в своем модельном ряду, в том числе и в России. Серия с
19.03.2021 Xiaomi везет в Россию смартфон, который можно сломать пополам руками. Цена, видео

Бюджетные новинки Xiaomi Компания Xiaomi готовится к российскому релизу смартфонов Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, премьерный показ которых состоялся в Индии 4 марта

19.02.2021 Новый бестселлер Xiaomi Redmi Note получит экран лучше, чем у iPhone

Масштабное обновление Redmi Note Компания Xiaomi запланировала на март 2021 г. презентацию смартфонов Redmi Note
20.11.2020 Мировые продажи смартфонов серии Redmi Note превысили 140 миллионов

альной странице Xiaomi в социальной сети Weibo объявил, что глобальные продажи смартфонов семейства Redmi Note суммарно достигли 140 млн экземпляров. Кроме того, согласно данным аналитической к
29.05.2020 Xiaomi начала продавать в России три дешевых смартфона и один суперфлагман. Цены

ре новых (для российского рынка) смартфона – по два из линеек Mi и Redmi. Первую серию представляют Redmi Note 9 и Note 9 Pro, вышедшие в КНР в марте 2020 г. под названиями Redmi Note 9

12.05.2020 В России начинаются продажи мощных и дешевых смартфонов, настоящих «убийц» Xiaomi. Цена, видео

сообщал CNews, состоялся в первых числах марта 2020 г. в Индии, и это прямые конкуренты смартфонов Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Pro Max – их Xiaomi показала 13 марта 2020 г. В российской рознице

29.04.2020 В России появился дешевый смартфон Xiaomi с большим аккумулятором и пятью камерами. Видео

Новинка Xiaomi для России Компания Xiaomi сообщила CNews о начале российских продаж смартфона Redmi Note 9S, относящегося к среднему ценовому сегменту. Он представляет собой международную
13.03.2020 Xiaomi выпустила два дешевых флагмана с огромной батареей и отличной камерой. Цена

Новые бюджетники Xiaomi Компания Xiaomi провела презентацию смартфона Redmi Note 9 Pro и его улучшенной модификации Redmi Note 9 Pro Max. Оба аппарата пришл
05.03.2020 Xiaomi выпускает дешевый смартфон с производительностью как у флагмана Samsung

были последние смартфоны линейки, которые Xiaomi выпустила в составе основного бренда. Самый первый Xiaomi Redmi Note. Дата релиза - март 2014 года В начале января 2019 г. Redmi была выделена в
22.11.2019 В Россию приехали первые в мире смартфоны с камерой 108 МП, дешевле iPhone с 12 МП. Цена

ущий рекорд составил 64 МП, и он тоже принадлежит Xiaomi. Такую камеру она установила, к примеру, в Redmi Note 8 Pro. Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro – это международные версии смартфонов Xiaomi CC
22.11.2019 Xiaomi представила в России Mi Note 10 и Redmi Note 8T. Цены

гапиксельную фотокамеру из пяти модулей и батарею ёмкостью 5260 мАч. Также в России был анонсирован Redmi Note 8T — новый представитель популярного семейства смартфонов Redmi. Основная фотокаме
20.11.2019 Выпущен камерофон-«убийца» Xiaomi дешевле 9000 руб. Видео

Xiaomi Компания Realme показала новейший бюджетный смартфон Realme 5s, нацеленный на конкуренцию с Redmi Note 8 Pro. Моноблоки схожи внешне и по ряду характеристик, однако Realme 5s выигрывает
09.10.2019 Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цены

Xiaomi представила на российском рынке новый смартфон среднего ценового сегмента Redmi Note 8 Pro с рекомендованной розничной ценой от 17 990 рублей. Став первым в линейке Xi
09.10.2019 В России начались продажи дешевого смартфона Xiaomi с камерой лучше, чем у нового iPhone. Цена

Российский дебют На территории России начались продажи новейшего камерофона Redmi Note 8 Pro на компании Xiaomi. Премьера смартфона в Китае состоялась 29 августа 2019 г.
16.09.2019 Начались продажи сверхдешевого смартфона с рекордной 64 МП камерой. Цена

нонса) смартфон с 64-мегапиксельной камерой. Моноблок Realme XT оказался очень дешевым даже на фоне Xiaomi Redmi Note 8 Pro, который был показан на день позже Realme XT – 27 августа 2019 г. В К
29.08.2019 Xiaomi выпустила дешевый смартфон с камерой лучше, чем у iPhone XS. Цена

Современные и недорогие Компания Xiaomi провела презентацию своих новейших смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Младший смартфон стал прямым наследником бестселлера


Публикаций - 313, упоминаний - 809

Xiaomi Redmi Note и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2232 233
Samsung Electronics 11065 133
Apple Inc 13156 126
Huawei 4677 64
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 62
Google LLC 12690 46
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 43
BBK OPPO Electronics 484 39
Qualcomm Technologies 1974 34
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 33
MediaTek - Ralink 595 33
BBK OnePlus 298 26
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 23
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 22
Sony 6739 20
МегаФон 10742 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 17
Microsoft Corporation 25775 17
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 11
Intel Corporation 12811 11
Yandex - Яндекс 9216 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
ZTE Corporation 800 10
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 9
BBK Electronics Corp 332 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
Lenovo Group 2447 8
LG Electronics 3735 8
Lenovo Motorola 3566 7
Leica Camera 282 7
HP Inc. 5883 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 7
Samsung - Harman - JBL 243 6
Ланит - diHouse - Дихаус 264 6
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 37
Связной ГК 1401 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
TÜV Rheinland Group 181 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Евросеть 1421 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Почта России ПАО 2370 3
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 2
LEGO 260 2
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 32 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 2
Hyundai Motor Company 436 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
Carl Zeiss AG 307 1
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 1
Zenden Group - Дом одежды 66 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 1
Nike 195 1
Bayer AG - Байер 85 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
Верный - торговая сеть 326 1
Desport - Decathlon - Декатлон 40 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
Quiksilver 9 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 38 1
Аквафор 10 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 61 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 91
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 299
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 147
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 143
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 138
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 117
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 115
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 114
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 91
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 90
Наушники - Headphones 4478 89
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 85
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 85
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 84
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 79
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 77
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 77
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 73
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 72
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 72
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 70
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 70
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 68
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 66
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 60
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 55
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 55
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 55
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 54
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 54
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 54
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 51
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 46
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 45
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 44
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 43
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 43
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 42
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 41
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 40
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 36
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 163
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 114
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Apple iPhone - серия смартфонов 7623 80
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ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 57
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 56
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 49
Samsung Galaxy Note 702 40
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Apple iPhone 11 290 39
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 39
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Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 184 35
Samsung Galaxy 1035 35
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 35
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Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 30
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Apple iPhone 13 193 26
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 26
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 25
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 23
Google Android 9 - Android Pie 217 22
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 209 22
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 22
Apple iPhone 14 157 20
Apple iPhone 15 187 20
Huawei Mate - серия смартфонов 453 20
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