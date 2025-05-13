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Xiaomi в опасности. Выпущен «убийца» Redmi Note за $110 с огромной батареей. Производитель любим россиянами

Meizu выпустила смартфон Note 16 и его улучшенную версию с приставкой Pro. Это ультрабюджетные по современным меркам устройства, которые, однако, получили достойное «железо», в том числе и очень большой аккумулятор. Это полноценный конкурент некогда доступным смартфонам Xiaomi Redmi Note, цены на которые в последние годы перестали радовать.

Note, но не Xiaomi

Компания Meizu анонсировала очень недорогие смартфоны Note 16 и Note 16 Pro. Премьера новинок состоялась в Китае. Младший Note 16 с батареей 6600 мАч стоит намного около $110 (8900 руб. по курсу ЦБ на 13 мая 2025 г.) и будет продаваться в этой стране в конфигурациях 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ по цене 799 (8,9 тыс. руб.), 999 (11,1 тыс. руб.) и 1099 (12,3 тыс. руб.) юаней.

Старший Meizu Note 16 Pro можно купить с памятью 8/256, 12/256, 12/512 и 16/512 ГБ за 1499 (16,7 тыс. руб.), 1699 (19 тыс. руб.), 1899 (21,2 тыс. руб.) и 2099 (23,4 тыс. руб.) юаней соответственно.

Новинки Meizu можно считать полноценной заменой постоянно дорожающим Redmi Note. Как сообщал CNews, в России Redmi Note 14S с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти на старте продаж в апреле 2025 г. стоил 26 тыс. руб.

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Meizu
Meizu Note 16

В прошлом десятилетии смартфоны Meizu активно продавались в России пользовались большим спросом. В последние годы компания очень нечасто приводит свои новинки на российский рынок, но все же приводит – к примеру, в конце декабря 2024 г. в России вышел смартфон Meizu mblu 21. Это повышает шансы на выход и Note 16 на пару с Note 16 Pro.

Смартфон подешевле

Младший смартфон Meizu Note 16 поставляется с IPS-экраном на 6,78 дюйма по диагонали. Его разрешение – это Full HD+ или 2460x1080 точек, плотность – 396 ppi, максимальная частота обновления – 120 Гц, контрастность – 1500:1, пиковая яркость – 1050 нит.

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Meizu
Смартфону постарались придать дорогой внешний вид

В смартфоне используется процессор Unisoc T8200 Flyme Special Edition, имеющий индекс T765. Это 6-нанометровый чип компании, которая ранее носила название Spreadtrum. В его составе два ядра Cortex-A76 на частоте 2,3 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 на 2,1 ГГц и графика Mali-G57 MC2 с частотой 850 МГц.

Смартфон поддерживает сотовые сети пятого поколения, имеет два SIM-слота и оперативную память стандарта LPDDR4X – его процессор не умеет работать с LPDDR5.

Фронтальная камера вписана в небольшое отверстие в экране. Это сенсор на 8 МП с объективом из четырех линз и диафрагмой f/2.0.

Тыльный модуль камеры хоть и огромный и занимает много места на задней панели, но вмещает всего два сенсора. Основной – 50 МП с пятью линзами в объективе, диафрагмой f/1.8, эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 25,4 мм и автофокусом. Дополняет его сенсор глубины – 2 МП, f/2.4, три линзы.

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Цифровизация

Аккумулятор смартфона имеет емкость 6600 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку до 40 Вт по USB-C 2.0. Из модулей беспроводной связи в наличии Wi-Fi 802.11ac, (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.0, а также ресиверы GPS, Beidou и Galileo.

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Meizu
Камер в смартфоне меньше, чем может показаться

Note 16 получил отдельный вход под проводные наушники, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, защиту от воды и пыли по стандарту IP65, ОС Android 15 с прошивкой Flyme AIOS 2 и вес 217 граммов при толщине 9,2 мм.

Смартфон подороже

Моноблок Meizu Note 16 Pro внешне не отличается от обычного Note 16, но внутри это, по большей части, совсем другой аппарат. Так, вместо 6-нанометрового процессора Unisoc T8200 Flyme Special Edition в него внедрен 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с тремя кластерами ядер (одно A720 (2,5 ГГц), три A720 (2,4 ГГц) и четыре A520 (1,8 ГГц)), а также графикой Adreno 810.

Экран при той же диагонали 6,78 дюйма имеет матрицу OLED, разрешение 2720x1224 пикселя, плотность 440 ppi, адаптивную частоту обновления 60-144 Гц, контрастность 1500:1 и пиковую яркость 4500 нит.

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Meizu
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Фронтальная камера смартфона, как и основной тыльный сенсор в Note 16 Pro такие же, как и в обычном Note 16. Сенсора глубины здесь нет – его заменила ультраширокоугольная камера на 8 МП (f/2.2, ЭФР 15,43 мм, пять линз).

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Импортонезависимость

Смартфон тоньше и легче – он имеет толщину 8,4 мм при весе 198 граммов. Это следствие уменьшение емкости батареи с 6600 мАч до 6200 мАч. При этом батарея поддерживает зарядку не 40 Вт, а все 80 Вт.

В стоимость Note 16 Pro также входят модули Wi-Fi 802.11ax (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.4, ИК-сенсор для управления домашней техникой, NFC-чип (его в базовой версии нет) и защита от пыли и воды IP68.

Геннадий Ефремов

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