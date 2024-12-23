Несостоявшийся конкурент Xiaomi вернулся в Россию с супердешевым смартфоном с большим экраном. Цена

В России начались продажи смартфона Meizu mblu 21. Это недорогая модель с экраном почти на 6,8 дюйма. Meizu – китайская компания, некогда очень серьезный конкурент Xiaomi. Она проиграла битву за мировой и российский рынки в 2019 г. и давно выбыла из топ-10 мировых производителей смартфонов, но все еще остается на плаву.

Meizu вернулась

На российском рынке появился бюджетный смартфон mblu 21 компании Meizu. Это стало возможным благодаря отечественной компании Merlion – как сообщал CNews, с октября 2024 г. она является эксклюзивным дистрибьютором Meizu в России.

Meizu mblu 21 – это очень недорогой смартфон, в китайской рознице анонсированный в первых числах ноября 2024 г. В России он доступен в двух комплектациях и стоит от 10 тыс. руб. на момент выхода материала.

В минимальной версии Meizu mblu 21 оснащен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Также доступна модификация за 11 тыс. руб., то есть ровно на 10% дороже. В ней ОЗУ уже 6 ГБ, а емкость накопителя увеличена и вовсе вдвое – до 128 ГБ. В российской рознице Meizu mblu 21 предлагается в трех цветах пластикового корпуса – синем, белом и черном.

Экрана много, процессора мало

Чтобы удержать стоимость mblu 21 на таком низком уровне, Meizu пришлось пойти на ряд жертв. В частности, компания отказалась от использования в этой модели экрана с высоким разрешением, так что при современной диагонали 6,79 дюйма картинку IPS-матрица выводит в формате HD+ или 1640х720 пикселей, как смартфоны 7-летней давности. Компенсировать это Meizu попыталась повышенной до 90 Гц частотой обновления. Соотношение сторон экрана в данном случае составляет 20:9, а его плотность равна 264 ppi при пиковой яркости 400 нит.

Meizu Meizu mblu21

Вторая «жертва» низкой цены – это процессор. Смартфон построен на 12-нанометровом Unisoc Tiger T606, вышедшем в сентябре 2021 г. Ядер в нем восемь, но лишь два высокопроизводительных – Cortex A75 с частотой 1,6 ГГц. Оставшиеся шесть ядер – это базовые энергоэффективные А55 на частоте до 1,6 ГГц. Встроенный видеоускоритель – одноядерный Mali-G57 MP1. Процессор набирает 245 тыс. баллов в AnTuTu 10 и 1390 баллов в GeekBench 6 в многоядерном режиме.

Три камеры. Или все же две

В круглом вырезе в экране расположен 8-мегапиксельный сенсор с диафрагмой F/2.0, предназначенный для видеозвонков и селфи-снимков. На тыльной части корпуса смартфона можно увидеть две камеры, но, на официальном сайте говорится лишь об одной.

Meizu Таинственная дополнительная камера выглядит точно так же, как и основная

Основная фотокамера в mblu 21 снимает в разрешении 13 МП и имеет широкоугольный объектив с диафрагмой F/2.2 и без оптической стабилизации. Наличествует классическая светодиодная вспышка.

Важно отметить также. Что на момент выхода материала на российской версии сайта Meizu страница, посвященная mblu 21, выдавала ошибку 404. данные о камерах нашлись на англоязычной версии.

Прочие спецификации

Смартфон mblu 21 работает от аккумулятора емкостью 4900 мАч и заряжается по USB-C, при этом располагая дополнительным 3,5-миллиметровым входом под наушники. Из модулей подключения у него есть Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 (802.11ac, 2,4 и 5 ГГц) и поддержка сотовых сетей четвертого поколения. Модуль NFC для бесконтактной оплаты не заявлен, как и слот под карты памяти.

Meizu Основные возможности смартфона

Смартфон по умолчанию управляется ОС Android 14 – одной из самых современных версий мобильной ОС Google. Также есть GPS-ресивер, поддержка двух SIM-карт и сканер отпечатков пальцев, интегрированный в кнопку включения.

Привет из прошлого

Meizu – в прошлом широко известный и очень популярный на российском рынке бренд смартфонов. Компания на протяжении многих лет составляла весьма серьезную конкуренцию Xiaomi и нередко выпускала смартфоны с уникальными особенностями, как, например, M7 Pro с дополнительным экраном на тыльной панели.

Смартфон в России есть, а посвященного ему российского сайта - нет

Meizu была основана в 2003 г. На начальном этапе она специализировалась на выпуске портативных плееров, а на производство смартфонов переключилась в 2007 г., когда вышел моноблок M8, который поначалу разрабатывался как плеер. Однако в планы компании вмешалась Apple, выпустившая в 2007 г. свой первый iPhone 2G, и Meizu пришлось спешно переизобрести М8, но уже в качестве смартфона. ОС Android на тот момент еще не существовала (она вышла в 2008 г.), и М8 работал на Windows CE 6 с модифицированной оболочкой.

У Meizu даже было собственное представительство в России, но по мере развития Xiaomi и появления других крупных вендоров смартфонов, включая Tecno и Realme, компания постепенно сдавала позиции. Летом 2019 г. Meizu захлестнули финансовые проблемы – CNews писал, что ей пришлось закрыть все офлайн-магазины и уволить почти треть персонала. Российское представительство тоже пришлось закрыть.

Чтобы узнать о функциях Meizu mblu21, нужно владеть английским . Или уметь пользоваться переводчиком

В последующие годы Meizu выпустила несколько моделей смартфонов, как бюджетных, так и флагманских. Однако былого величия добиться ей пока не удалось.