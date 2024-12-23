Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Meizu mBlu



23.12.2024 Несостоявшийся конкурент Xiaomi вернулся в Россию с супердешевым смартфоном с большим экраном. Цена 1
22.11.2024 Meizu mblu 21 поступает в продажу в России 1
01.02.2022 Россияне создали супердешевый смартфон с Android 11 1
12.01.2022 Создатели первого в истории клона iPhone выпустили супердешевый смартфон на Android 3

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Meizu mBlu и организации, системы, технологии, персоны:

Meizu Technology - DreamSmart Group 163 3
Apple Inc 12101 2
Xiaomi 1732 2
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 71 2
Google LLC 11775 2
Samsung Electronics 10255 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
BBK OPPO Electronics 384 1
Huawei 3933 1
Gionee 22 1
Blackton - Новая Линия 9 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
Merlion - Мерлион 793 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 2
USB micro 962 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1024 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1025 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1856 1
Наушники - Headphones 3999 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
Моноблок - Monoblock PC 930 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1044 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Google Android 13994 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 2
Tsinghua Holdings - UNISOC Tiger - чипсет 40 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 2
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 2
Apple iPhone 13 143 2
Meizu Flyme Android OS 56 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 264 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 1
Meizu Blue Charm 5 1
SK hynix HI 1 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Apple iPhone 14 130 1
Google Gmail 946 1
Google Android Go 39 1
BQ Tank - серия смартфонов 6 1
BQ - серия смартфонов 6 1
Яндекс.Маркет 937 1
Google Android 14 73 1
Apple iPhone 2G 41 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Английский язык 6634 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
GizmoChina 134 1
Counterpoint Research 88 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще