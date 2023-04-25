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Blackton Новая Линия

Blackton - Новая Линия

Бренд Blackton включает в себя как телевизоры с классическим функционалом, так и модели со встроенной технологией «умного телевидения», существенно расширяющей их мультимедийные возможности. Линейка Blackton представлена телевизорами диагональю от 22 до 55 дюймов.Также в ассортимент Blackton входит мелкая бытовая техника, включающая в себя такие группы товаров, как чайники, термопоты, фены, электроплитки, блендеры, напольные и кухонные весы. 

СОБЫТИЯ

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25.04.2023 Россияне выпустили продвинутый смарт-ТВ с гигантским экраном и Wi-Fi 6. Цена 1
13.07.2022 Россияне выпустили дешевый антикризисный смартфон с большим экраном и емким аккумулятором. Цена 1
28.03.2022 В России выпустили супердешевые смарт-ТВ на «отечественной ОС». Цена 1
01.02.2022 Россияне создали супердешевый смартфон с Android 11 1
25.02.2021 В России начались продажи 4К-телевизоров Prestigio с большими диагоналями. Они стоят дешевле Xiaomi 1
01.02.2021 Россияне выпустили дешевый смартфон с квадрокамерой. Фото 1
28.12.2020 Россияне выпустили смарт-ТВ с гигантским экраном и поддержкой 4К. Цена 3
25.05.2020 Xiaomi выпустила 43-дюймовый телевизор по цене очень дешевого смартфона 2
21.05.2020 Россияне выпустили линейку ультрадешевых телевизоров 7

Публикаций - 10, упоминаний - 19

Blackton и организации, системы, технологии, персоны:

BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 9
Xiaomi - Сяоми 2232 5
Google LLC 12690 4
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 3
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 2
BQ Mobile 7 2
Samsung Electronics 11065 2
Huawei 4677 2
Apple Inc 13156 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Gionee 22 1
Sharp Corporation 1062 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 1
SurDoc 2 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Lenovo Group 2447 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
LG Electronics 3735 1
Intel Corporation 12811 1
Toshiba Corporation 2980 1
BBK Electronics Corp 332 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
MediaTek - Ralink 595 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Hyundai Motor Company 436 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 6
Наушники - Headphones 4479 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 6
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 5
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 3
CI - Common Interface - Интерфейс подключения для электронных модулей 28 3
Аксессуары 4282 3
Контрастность 3042 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1170 2
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 2
Google Android 15244 8
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Google Android TV 381 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 2
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 163 2
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 54 2
Tsinghua Holdings - UNISOC Tiger - чипсет 44 2
BQ - серия смарт-ТВ 2 2
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 116 2
BQ Tank - серия смартфонов 6 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Google Android 9 - Android Pie 217 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 1
Google Android Go 50 1
Google Android 12 - Android Snow Cone 122 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 12 243 1
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 66 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 1
VK - Яндекс.Дзен 258 1
Hotstar - видеосервис 5 1
Prime Video - видеосервис 19 1
Realtek RT - Realtek RTL - RealTek RTD - серия ARM-процессоров - Realtek Gigabit LAN - серия контролллеров - Realtek MagicBox 38 1
ASBIS Prestigio Smart TV 4 1
BQ - серия смартфонов 6 1
Xiaomi Mi Player 2 1
Xiaomi OLED-телевизоры 20 1
Apple iPhone 13 193 1
Apple iPhone 14 157 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 1
Geely Group - Meizu mBlu 7 1
Xiaomi Redmi Smart TV - Xiaomi Smart TV X 29 1
Сбер - SberBox StarOS 3 1
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 1
BQ Wide - серия смартфонов 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 1
Пузанов Владимир 14 4
Пузанов Михаил 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Испания - Королевство 3840 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 243 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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