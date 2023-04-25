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Blackton Новая Линия
Бренд Blackton включает в себя как телевизоры с классическим функционалом, так и модели со встроенной технологией «умного телевидения», существенно расширяющей их мультимедийные возможности. Линейка Blackton представлена телевизорами диагональю от 22 до 55 дюймов.Также в ассортимент Blackton входит мелкая бытовая техника, включающая в себя такие группы товаров, как чайники, термопоты, фены, электроплитки, блендеры, напольные и кухонные весы.
СОБЫТИЯ
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Blackton и организации, системы, технологии, персоны:
|BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 9
|Xiaomi - Сяоми 2232 5
|Google LLC 12690 4
|ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 3
|Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 2
|BQ Mobile 7 2
|Samsung Electronics 11065 2
|Huawei 4677 2
|Apple Inc 13156 2
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
|Gionee 22 1
|Sharp Corporation 1062 1
|ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 1
|SurDoc 2 1
|Yandex - Яндекс 9216 1
|Lenovo Group 2447 1
|Meta Platforms - Facebook 4621 1
|LG Electronics 3735 1
|Intel Corporation 12811 1
|Toshiba Corporation 2980 1
|BBK Electronics Corp 332 1
|Acer Group - Acer Inc 2776 1
|VK - Mail.ru Group 3602 1
|MediaTek - Ralink 595 1
|BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
|Пузанов Владимир 14 4
|Пузанов Михаил 2 2
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