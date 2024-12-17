CI Common Interface Интерфейс подключения для электронных модулей
CI и организации, системы, технологии, персоны:
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
|Чернов Максим 31 1
|Карпов Алексей 24 1
|Холодов Алексей 12 1
|Орлов Николай 14 1
|Пузанов Владимир 14 1
|Капранов Олег 1 1
|Пузанов Михаил 2 1
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