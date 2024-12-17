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CI Common Interface Интерфейс подключения для электронных модулей



17.12.2024 Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K  1
02.12.2024 Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта 1
10.10.2024 Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант 1
10.07.2024 Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10 1
29.06.2023 Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента 1
10.01.2023 Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM 1
31.10.2022 Сбербанк выпустил супердоступные смарт-ТВ дешевле китайских смартфонов 1
25.07.2022 Обзор 4К-телевизора Hyundai H-LED65FU7002: корейское железо и российский софт 1
12.07.2022 Обзор Starwind SW-LED55UB401: бюджетный 4K-телевизор на Яндекс ТВ 1
31.05.2022 Обзор телевизора Hisense ULED 65U8GQ: мощная начинка и экран на квантовых точках 1
28.03.2022 В России выпустили супердешевые смарт-ТВ на «отечественной ОС». Цена 1
12.11.2021 Обзор телевизора Philips OLED 806 с подсветкой Ambilight 1
25.02.2021 В России начались продажи 4К-телевизоров Prestigio с большими диагоналями. Они стоят дешевле Xiaomi 1
28.12.2020 Россияне выпустили смарт-ТВ с гигантским экраном и поддержкой 4К. Цена 1
12.09.2019 Россияне выпустили телевизоры по цене очень дешевых смартфонов 1
05.07.2017 «Акадо Телеком» объявила о начале цифровизации ТВ-услуг 1
22.07.2016 «Триколор ТВ» запустил в коммерческую эксплуатацию пакет телеканалов в формате Ultra HD 1
11.04.2016 Линейка телевизоров Samsung SUHD TV 1
10.02.2016 «Орион» установил функцию быстрой настройки в телевизоры LG и Samsung 1
18.11.2015 «Триколор ТВ» запустил пакет телеканалов в формате Ultra HD 1
07.10.2015 «Акадо Телеком» запустил линейку тарифов «Удача» 1
10.08.2015 BBK пополнила линейку телевизоров моделями с большой диагональю 1
14.05.2015 LG представляет новые 4К OLED-телевизоры 1
10.12.2014 «Акадо Телеком» отмечает рост продаж абонентского ТВ-оборудования 2
11.08.2014 «Акадо Телеком» предлагает новые бескарточные ТВ-модули 1

Публикаций - 25, упоминаний - 26

CI и организации, системы, технологии, персоны:

BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 5
Samsung Electronics 10255 4
Yandex - Яндекс 7340 4
LG Electronics 3614 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 4
Google LLC 11775 4
Blackton - Новая Линия 9 3
BBK Electronics Corp 313 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 3
STARWIND 27 3
Xiaomi 1732 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 2
BQ Mobile 7 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 2
Meta Platforms - Facebook 4438 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 207 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 1
Philips 2053 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 1
Apple Inc 12101 1
SPB TV 47 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 5
Hyundai Motor Company 383 5
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 1
TÜV Rheinland Group 135 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 20
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 20
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 17
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 16
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 16
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 14
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 12
Наушники - Headphones 3999 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 10
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 8
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 6
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 292 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 5
Dolby Vision 184 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 5
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 829 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 5
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LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 990 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 4
Освещение - яркость источника света 677 4
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Google Android 13994 13
Google YouTube - Видеохостинг 2747 8
Google Android TV 316 6
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 6
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 287 6
Google Play - Google Store - Android Market 3291 5
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 407 4
Apple iOS 7809 3
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 78 3
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Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 2
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 2
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 53 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 242 2
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 265 2
GS A - цифровая спутниковая приставка-сервер 4 2
LG Magic Motion Remote Control - пульт дистанционного управления 37 2
Philips Ambilight 100 2
Hisense - серия телевизоров 33 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
Microsoft Windows 15657 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Apple - App Store 2890 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Google Android 9 - Android Pie 210 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 89 1
Samsung Smart TV 71 1
BQ - серия смарт-ТВ 2 1
Samsung One Connect 25 1
BQ Strike - серия смартфонов 5 1
GS Labs StingrayStream - GS Labs StingrayTV 18 1
Realtek RT - Realtek RTL - RealTek RTD - серия ARM-процессоров - Realtek Gigabit LAN - серия контролллеров - Realtek MagicBox 31 1
LG OLED - серия телевизоров 27 1
BQ - серия смартфонов 6 1
Amedia Premium HD 28 1
Samsung SUHD TV - Samsung PurColor UHD - серия ЖК-телевизоров 44 1
LG G Flex - серия смартфонов 17 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 1
HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина 48 1
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 166 1
Чернов Максим 31 1
Карпов Алексей 24 1
Холодов Алексей 12 1
Орлов Николай 14 1
Пузанов Владимир 14 1
Капранов Олег 1 1
Пузанов Михаил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Южная Корея - Республика 6646 3
Нидерланды 3517 2
Испания - Королевство 3706 2
Европа 21768 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 3
Афина - множественное значение 55 3
Ergonomics - Эргономика 1597 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 283 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 619 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 1
Fashion industry - Индустрия моды 239 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 217 1
Insight UHD - телеканал развлекательно-приключенческой тематики 5 2
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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