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Яндекс.ТВ



09.04.2025 Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж 1
17.02.2025 Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж 1
11.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи «Яндекс Станции ТВ» второго поколения 3
15.10.2024 «Яндекс» выпустил супердешевый смарт-ТВ с продвинутой акустикой. Есть четыре диагонали на выбор. Фото 2
10.10.2024 Телевизоры Hyundai на базе WebOS: серия BU 7100 1
04.10.2024 Телевизоры Hyundai на базе WebOS: серия BU 7100 1
21.08.2024 В Россию пришел новый «убийца» телевизоров LG, Samsung и Sony 1
29.07.2024 «Алиса» включит «песни» собакам, которые остаются дома одни 1
07.06.2024 Китайские смарт-ТВ обжились в России. Открыто массовое производство популярных телевизоров сразу на нескольких заводах 1
30.05.2024 «Яндекс» максимально «прокачал» свои умные ТВ и «Алису». Что появилось нового 1
16.04.2024 Начались продажи телевизора Сбербанка с «убийцей» квантовых точек. Переплата за новую технологию космическая 1
10.04.2024 Прежней «Алисы» от «Яндекса» больше нет. Популярный голосовой ассистент обновился по-крупному. Что изменилось 1
08.02.2024 CNews выяснил, где «Яндекс» выпускает свои ноутбуки 1
31.10.2023 «ТВ станции» с «Алисой» теперь можно купить в Белоруссии 1
07.09.2023 «Яндекс» объединился с Xiaomi: выпущено их первое совместное устройство с «Алисой» на борту. Цена 2
22.08.2023 «ТВ станция» и «ТВ станция про» появились в продаже 1
08.08.2023 «Яндекс» создал уникальные гибридные ТВ со встроенными умными колонками. Цена 1
08.08.2023 «Яндекс» представил «ТВ станции» — новые устройства, которые объединяют технологии телевизоров и умных колонок 1
10.01.2023 Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM 1
20.12.2022 «Яндекс» начал продавать ТВ под собственным брендом. На подходе холодильники, микроволновки и чайники 1
20.12.2022 На «Яндекс маркете» теперь можно купить электронику и бытовую технику под его собственной торговой маркой Tuvio 1
27.10.2022 В приложении «Умный дом с Алисой» появились камеры 1
25.10.2022 «Яндекс» выпустил свои первые смарт-ТВ 1
25.10.2022 «Яндекс» представил модельный ряд умных телевизоров с «Алисой» 1
26.08.2022 «Яндекс» выложил в опенсорс DivKit — инструмент для ускорения разработки мобильных приложений 1
23.08.2022 «Яндекс» регистрирует бренды для выпуска холодильников и чайников 1
12.07.2022 Обзор Starwind SW-LED55UB401: бюджетный 4K-телевизор на Яндекс ТВ 1
20.05.2022 Ритейлеры увеличили расходы на цифровизацию более чем на треть 1
01.05.2022 Альтернативы Netflix и Megogo в России: лучшие онлайн-кинотеатры во времена санкций 1
13.04.2022 Ozon начинает выпуск ТВ под своим брендом с прошивкой «Яндекса». Их производят в России 1
21.01.2022 Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж 1
05.10.2021 «Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный» 1

Публикаций - 32, упоминаний - 36

Яндекс.ТВ и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 336 6
LG Electronics 3635 2
Yandex - Яндекс 7647 1
Google LLC 11921 1
HiTechnic 11 1
BBK Electronics Corp 316 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 162 1
STARWIND 30 1
Ростелеком 9882 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 302 1
Erisson 16 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2483 9
Hyundai Motor Company 398 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7538 2
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 488 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 256 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 168 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 217 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 130 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 66 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 134 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 34 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11962 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3549 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1034 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25888 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12290 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10107 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3895 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1073 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7162 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11455 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17323 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5700 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9389 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2961 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14594 2
Оповещение и уведомление - Notification 4824 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14588 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24607 2
Микрофон - Microphone 2554 2
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 571 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2857 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12678 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4005 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7405 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1982 1
Dolby Vision 195 1
DLNA - Digital Living Network Alliance 467 1
Miracast - стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала 94 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 123 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 999 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20406 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12809 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3082 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1818 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9353 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9507 1
USB Type-A - USB-A 546 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1046 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3276 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12619 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52317 1
Яндекс.Маркет 1006 8
Google Android 14208 3
Google Android TV 328 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 606 2
Apple iOS 7934 2
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 265 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 682 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 120 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 83 1
Skyline U - серия телевизоров 1 1
Hyundai H-LED 2 1
Erisson ULEA - серия телевизоров 1 1
Hisense - серия телевизоров 33 1
Яндекс.Плюс 202 1
Apple - App Store 2925 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 274 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 117 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 325 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Google Android 9 - Android Pie 210 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 214 1
Digma DM-LED - 4K-телевизор 1 1
Сбер - СберПрайм 49 1
Linux OS 10184 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 122 1
Россия - РФ - Российская федерация 148020 20
Южная Корея - Республика 6716 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52490 1
Италия - Итальянская Республика 4375 1
Украина 7658 1
Турция - Турецкая республика 2406 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2913 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43985 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7678 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6006 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24650 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 519 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11096 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6477 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 315 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1276 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3034 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6532 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 696 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 142 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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