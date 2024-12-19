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STI Group СТИ Групп



19.12.2024 Любимые россиянами китайские ТВ переходят на суверенную ОС «Яндекса» 1
07.11.2024 Китай повернулся спиной. В России остановлен огромный завод по выпуску телевизоров любимых россиянами марок 1
16.09.2024 Samsung почти потеряла гигантский российский завод. Теперь он работает на госсектор страны 1
01.08.2024 Знаменитый китайский бренд телевизоров без предупреждения ввел антироссийские санкции. Завод в России на грани закрытия 1
08.07.2024 В России расцвет производства телевизоров. Объемы сборки бешено растут вопреки санкциям 1
07.06.2024 Китайские смарт-ТВ обжились в России. Открыто массовое производство популярных телевизоров сразу на нескольких заводах 1
18.03.2024 Российские заводы ТВ массово бегут из Калининграда из-за санкций и проблем с морскими перевозками 2
11.03.2024 Производитель российских телевизоров переносит завод из Калининграда 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

STI Group и организации, системы, технологии, персоны:

OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 3
Toshiba Corporation 2927 3
BBK Electronics Corp 313 3
Xiaomi 1732 3
Samsung Electronics 10255 3
LG Electronics 3614 3
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 3
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 3
DEXP 53 2
Телебалт 21 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 2
Google LLC 11775 2
Haier Group 165 2
Lenovo Group 2292 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
Polar - Полар 96 1
Skyworth Group - Skyworth Digital 22 1
Merlion - Мерлион 793 1
Erisson 16 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
Electrolux AB - Telefunken 7 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 101 1
3Logic Group - Ревотех - Революционные технологии 5 1
VVP Group - Центр дистрибьюции 20 1
AOC 99 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Apple Inc 12101 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Philips 2053 1
Huawei 3933 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 5
Hyundai Motor Company 383 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Grundig 41 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1249 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 1
Наушники - Headphones 3999 1
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Google Android TV 316 2
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TCL NXTpaper 12 1
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Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
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